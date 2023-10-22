ستساعدك المقالة التالية: ماي سبيس: كابوس العلاقات العامة في طور التكوين

ماي سبيس: كابوس العلاقات العامة في طور التكوين

أدت الشعبية الهائلة التي يتمتع بها موقع MySpace بين المراهقين وأوائل العشرينات من العمر إلى استحواذ الرجل السبعيني روبرت مردوخ على مبلغ 580 مليون دولار. فيما يلي بعض المقاييس الحديثة المثيرة للإعجاب حقًا على الموقع (وفقًا لـ comScore):

* 24.2 مليون مستخدم فريد في أكتوبر 2005

* 11.6 مليار مشاهدة للصفحة في أكتوبر 2005

* مشاهدات للصفحة أكثر من أي وجهة أخرى غير Yahoo! وAOL وMSN.

* ضعف مشاهدات صفحة جوجل

لكن ما يصعد…

الآن بدأ رد الفعل العنيف على ماي سبيس. بدأت تظهر قصص عديدة عن الملاحقين والمتحرشين الجنسيين الذين يستخدمون موقع MySpace لاستهداف المراهقين. في حين أن معظم مستخدمي موقع ماي سبيس في هذه المرحلة لن يهتموا بمثل هذه القصص، إلا أن هذا يمثل كابوس علاقات عامة في طور الإعداد ويهدد بالاستيلاء على “قصة نجاح” موقع ماي سبيس.

ومن هنا جاء التفكير في “قيصر السلامة على موقع ماي سبيس”. وفقا لمقال ظهر في وول ستريت جورنال يوم الجمعة:

تسعى شركة News Corp جاهدة لجعل موقع MySpace مكانًا أكثر أمانًا للشباب. تخطط شركة نيوز كورب لتعيين “مسؤول عن السلامة” للإشراف على الموقع، وإطلاق حملة تثقيفية قد تتضمن رسائل إلى المدارس وإعلانات الخدمة العامة لتشجيع الأطفال على عدم الكشف عن معلومات الاتصال الخاصة بهم. كما تدرس أيضًا قصر الوصول إلى مجموعات معينة، مثل “العاهرات”، على أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا؛ وحظر مصطلحات البحث التي يمكن أن يستخدمها المحتالون لتحديد مكان الأطفال؛ وتشجيع المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا على جعل ملفاتهم الشخصية “خاصة”، مما يعني أنه لا يمكن مشاهدتها إلا من قبل الأشخاص الذين يعرفونهم بالفعل.

ويقول روس ليفينسون، رئيس وحدة فوكس إنتراكتيف ميديا ​​التابعة لشركة نيوز كورب، والتي تضم موقع ماي سبيس: “سوف نتخذ بعض الخطوات المثيرة لتوفير سلامة رائدة في الصناعة”.

وكما تشير الصحيفة، فإن هذه التدابير قد تضرب “العامل الرائع” الذي جعل موقع ماي سبيس يحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين، الذين يمكن أن يكونوا متقلبين وقد لا يحبون إدخال ضوابط أو قيود. سنرى ما إذا كان الموقع يمكنه التنقل في هذا التصحيح الصعب واستعادة السيطرة على قصته.

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جريج ستيرلنج، كاتب عمود في البحث المحلي والتقارب – جريج ستيرلنج هو مدير تحرير مجموعة كيلسي والذي يكتب أيضًا مدونة Local Media Journal Blog.