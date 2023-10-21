ستساعدك المقالة التالية: ماي سبيس: كشف تاريخ البريد العشوائي والخداع

ماي سبيس: كشف تاريخ البريد العشوائي والخداع

نشرت Valleywag بالأمس تقريرًا يكشف كل شيء عن الشركة التي تقف وراء إنشاء MySpace وeUniverse (لاحقًا Intermix) كشركة لتسويق برامج التجسس والبريد العشوائي والتي استخدمت أساليبها المشكوك فيها لبناء إمبراطورية الشبكات الاجتماعية الخاصة بها بمساعدة رسائل البريد العشوائي لأعضاء موقع المواعدة. والملايين من مستخدمي الويب الآخرين. قبل هذه المقالة، كان موقع MySpace في الأساس ظاهرة التسويق الفيروسي التي تدفع الشبكات الاجتماعية – ولا يزال كذلك.

من المؤكد أن كل نجاح يجب أن يبدأ في مكان ما، ومن المعروف في عالم التسويق أن الشركة الأم التي باعت موقع MySpace لشركة News Corp لم تكن مجموعة من فاعلي الخير؛ نظرًا لأن تاريخهم وأسباب البيع السريع (بما في ذلك الدعاوى القضائية المرفوعة ضد Intermix) تم نشرها أيضًا في مجلات غير 2.0 تحظى بشعبية كبيرة مثل Vanity Fair:

لن يذكر كريس دي وولف وتوم أندرسون المبلغ الذي حصلوا عليه في صفقة فوكس. وقدر أحد المصادر القريبة منه الرقم بنحو 15 مليون دولار لكل منهما.

مهما كان المبلغ المحدد، فمن المؤكد أنه أقل من ما يقرب من 23 مليون دولار التي قدمها ريتشارد روزنبلات، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنترميكس. ولكن بعد ذلك كان روزنبلات وحلفاؤه هم الذين دفعوا عملية الاندماج، على الأقل وفقًا لثلاث دعاوى منفصلة معلقة في محاكم مقاطعة لوس أنجلوس. .

تزعم الدعاوى القضائية – بما في ذلك الدعوى التي رفعها براد جرينسبان، الذي أسس شركة إنترميكس – أن كادر روزنبلات في مجلس الإدارة خدع المساهمين من خلال بيع الشركة بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية، متجاهلين وحتى محاولة إحباط العروض المنافسة.

لماذا روزنبلات وآخرون. بيع الشركة بأقل من قيمتها؟

وفقًا لجرينسبان، كان ذلك جزئيًا لاسترضاء شركة رأس المال الاستثماري التي أنقذت شركة Intermix وأرادت تحقيق ربح سريع، وجزئيًا لأن مردوخ عرض تعويض Intermix في دعوى برامج التجسس المرفوعة ضدها من قبل المدعي العام لولاية نيويورك إليوت. سبيتزر. (برامج التجسس هي برامج غير قانونية تنقل البيانات سرًا من وإلى أجهزة الكمبيوتر دون موافقة المستخدمين؛ ولم يتم ذكر اسم موقع MySpace في الدعوى.)

توصلت شركة Intermix في نهاية المطاف إلى تسوية مع Spitzer مقابل 7.5 مليون دولار، وهي تدفعها بمساعدة News Corp.، لكن محامي مدينة لوس أنجلوس رفع دعوى ثانية بشأن برامج التجسس. نفى متحدث باسم فوكس التهم الموجهة إلى جميع الدعاوى الأربع، وقال إنه لم يكن هناك اتفاق تعويض.

غادر جرينسبان شركة إنترميكس بشروط غير ودية في عام 2003. ومع ذلك، ظل أكبر مساهم، وحصل على ما يقرب من 48 مليون دولار في صفقة فوكس. لكنه يقول أنه يستحق المزيد. ويعتقد أن قيمة ماي سبيس تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار. ويسخر روزنبلات من هذا الرقم.

وبعيدًا عن ما لا يثير الصدمة، فإن Intermix كان ملاذًا للبريد العشوائي وبرامج التجسس، وكان MySpace في الأساس إحدى الأدوات التي أنشأوها لتوسيع نطاق التوزيع الخاص بهم، بالضبط ما هي الأنواع الأخرى من الأوساخ التي نشرها الصحفي المستقل ترينت لابينسكي على ValleyWag والتي كانت صادمة بدرجة كافية للتسبب في رد فعل عنيف ضد ماي سبيس؟

توم أندرسون لم ينشئ ماي سبيس!

يا بلدي؟!؟ هل هذا يعني أن توم ليس صديقي حقًا؟

أعتقد ذلك. يضيف ترينت أن توم هو شريك تميمة أكثر من كونه العقل المدبر وراء الزي:

لا يعرف معظم المستخدمين أن توم أندرسون هو مجرد مخطط للعلاقات العامة أكثر من أي شيء آخر – التميمة المصممة لإضفاء طابع أكثر ودية على الموقع الذي أنشأته شركة تسويق معروفة بمواقع الترفيه الفيروسية، والإعلانات المنبثقة، والبريد العشوائي، وبرامج التجسس، وادواري. مع تزايد شعبية موقع MySpace، تحرك فريق موقع MySpace لإنشاء قصة علاقات عامة كاذبة من شأنها أن تعكس بشكل أفضل مُثُل وأذواق المجموعة السكانية المتنامية. لقد أرادوا منع الكشف عن قيام شركة Spam 1.0 بإطلاق الموقع، وخلق الانطباع بأن توم أندرسون هو من أنشأ الموقع، وقد نجحت الكذبة. وفقًا لأندرسون، فإن الجزء الأكبر من مساهمته الأولية هو كما يلي: “أنا معادٍ للمجتمع كما يأتون، ولدي بالفعل 20 شخصًا للتسجيل”.

“صدمات” أخرى:

* كان موقع MySpace بمثابة هجوم مباشر على موقع Friendster.com.

* يرتبط الرئيس التنفيذي لشركة MySpace، كريس دي وولف، بماضي من البريد العشوائي

* موقع MySpace.com هو الإصدار المزعج 2.0

أقترح قراءة مقالة Valleywag بأكملها، بعنوان MySpace: The Business of Spam 2.0 (الإصدار الشامل)، للحصول على المزيد من المتعة على موقع MySpace وخلفيته غير المرغوب فيها.

هل هذا يعني أن ماي سبيس سوف يرسل لك رسائل غير مرغوب فيها الآن؟ ليس حقًا لأن Fox Interactive لن يفسد شيئًا جيدًا. كما أنهم يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة مرسلي البريد العشوائي على موقع MySpace.

هل سيؤذي هذا ماي سبيس؟ ربما لا، ولكن هناك بعض التوقيت المصادفة بين نشر هذه المقالة على Valleywag والإعلان عن ذلك Facebook تتوسع إلى ما هو أبعد من الكليات والدعوات.

أصبح MySpace الآن مؤسسة اجتماعية وسيظل كذلك لسنوات قادمة. ولكن من الممتع بعض الشيء (أو ربما التحقق من الواقع) مقارنة ماضيهم المشبوه (الذي تدور حوله هذه القصة) وماضي شريكهم الضخم في محرك البحث Google.