ستساعدك المقالة التالية: ماي سبيس.كوم يكبر

ماي سبيس.كوم يكبر

يكسر موقع MySpace.com قالبه الخاص بنقطة الاتصال الخاصة بالمراهقين عبر الإنترنت ويجذب المزيد من الجمهور الأكبر سنًا وفقًا لتحليل حديث أجرته شركة comScore Media Metrix. وفقًا لـ comScore، فإن أكثر من نصف مستخدمي موقع MySpace يبلغون من العمر 35 عامًا أو أكبر.

يُظهر تحليل زوار موقع MySpace.com أنه نظرًا لأن الموقع شهد نموًا كبيرًا في عدد الزوار، فقد أصبح أكثر شعبية بين مستخدمي الإنترنت الأكبر سناً.

وقد حدث التحول الأكثر أهمية بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، والذين كانوا يمثلون 24.7 بالمائة من جمهور موقع MySpace في أغسطس 2005، لكنهم يمثلون اليوم نسبة أقل بكثير تبلغ 11.9 بالمائة من إجمالي جمهور الموقع.

وعلى العكس من ذلك، يمثل مستخدمو الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا الآن 40.6 بالمائة من قاعدة زوار موقع MySpace، بزيادة قدرها 8.2 نقطة مئوية خلال العام الماضي.

قامت Liz Gannes من GigaOm بالتحقق من صحة هذه الأخبار، حيث اتصلت بـ MySpace للتأكيد على دراسة comScore. ليز تكتب:

لقد اتصلنا بالمتحدثة باسم Fox Interactive، آن بوركارت، لنسألها عما إذا كانت comScore بعيدة كل البعد عن هذا الأمر، وقالت إن الأرقام دقيقة تمامًا في الواقع مع ما يراه MySpace داخليًا.

يلاحظ جاك فلاناغان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة comScore Media Metrix؛ “مع انتشار مواقع الشبكات الاجتماعية، تغيرت التركيبة السكانية لموقع MySpace.com بشكل كبير. وفي العام الماضي كان نصف زوار الموقع لا يقل عن 25 عامًا، بينما اليوم أكثر من ثلثي زوار موقع MySpace يبلغون من العمر 25 عامًا أو أكبر.

“سيكون من المثير للاهتمام مراقبة التحولات Facebookالتركيبة السكانية لـ التي ستحدث بلا شك نتيجة لقرار الشركة الأخير بفتح أبوابها للمستخدمين من جميع الأعمار.

المستخدمون الأكبر سنًا يعني على الأرجح مستخدمين لديهم دخل أكبر ومزيج تسويقي أوسع لـ Fox Interactive وGoogle (شريك بحث MySpace) للاستفادة منه.