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ماي سبيس وهيليو يطلقان شبكة الهاتف المحمول

ماي سبيس، الموقع المتميز المخصص للمراهقين، عن إطلاق شبكة “مشغل شبكة افتراضية للهاتف المحمول” تحمل علامتها التجارية الخاصة. سيتم تشغيل/توفير الخدمة والهواتف بواسطة شركة Helio LLC، وهي مشروع مشترك بين شركة Earthlink Inc. وشركة النقل الكورية الجنوبية SK Telecom Co. ويقال إن الخدمة ستستخدم شبكات Sprint وVerizon. ولم يتم تحديد تاريخ إطلاق محدد.

والفكرة هي أن المراهقين وغيرهم من مستخدمي موقع ماي سبيس يمكنهم استخدام الهواتف للوصول إلى صفحاتهم الشخصية والمحتويات الأخرى أثناء التنقل.

مثل تكامل Google أو Yahoo! في هواتف موتورولا المقبلة، فإن هذا لديه القدرة على القيام ببعض الأشياء المثيرة للاهتمام للغاية. إذا نجحت (دعونا ننتظر ونرى)، فقد يساعد ذلك في تحديد نماذج إعلانات الجوال الفعالة. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تحفيز إطلاق 1001 من مشغلي MVNO، والعديد منها قيد العمل بالفعل. وستكشف أيضًا عن تأثير الشبكات الاجتماعية على الأجهزة المحمولة ويمكن أن تولد مجموعة كاملة من التطبيقات الجديدة المشابهة أو على الأقل تسريع تطويرها ونشرها.

تعمل شركة ماي سبيس على استغلال علامتها التجارية الرائجة بذكاء للتوسع في مناطق أخرى الآن، قبل أن تتاح لها الفرصة لتهدأ أو تتعثر. هناك رد فعل عنيف متزايد على ماي سبيس بسبب القلق بشأن الحيوانات المفترسة الجنسية استخدام الموقع لاستهداف المراهقين والشباب. وهذا الخطر، إذا كان حقيقيا، سوف يتفاقم إلى حد كبير بسبب وجود ماي سبيس المحمول.

من المرجح أن يؤدي قلق/كره الآباء المتزايد تجاه موقع ماي سبيس إلى تعزيز شعبيته على المدى القريب. ومن الصعب أن نتصور أن موقع ماي سبيس سيكون بهذا الحجم بعد ثلاث أو خمس سنوات من الآن. ولكن من الممكن أن يكون الموقع قد “تحول” إلى شيء آخر يتمتع بمزيد من الاستقرار وقوة البقاء.

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جريج ستيرلنج، كاتب عمود في البحث المحلي والتقارب – جريج ستيرلنج هو مدير تحرير مجموعة كيلسي والذي يكتب أيضًا مدونة Local Media Journal Blog.