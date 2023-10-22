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ماي سبيس يتطلع إلى التوسع الدولي

يتطلع موقع MySpace، وهو موقع التواصل الاجتماعي الشهير والمثير للجدل للغاية والمملوك لمجموعة Fox Interactive Group التابعة لشركة News Corp، إلى توسيع نطاق نجاحه في الولايات المتحدة ليشمل الاتحاد الأوروبي وآسيا من خلال تعيين ديفيد فيشر مديرًا إداريًا له في المملكة المتحدة وأوروبا.

وتشمل قائمة الدول المستهدفة بشدة بواسطة ماي سبيس فرنسا وألمانيا وربما الهند، مما يؤدي إلى توسيع موقع ماي سبيس إلى آسيا الوسطى.

ماي سبيس، قليل من الاهتزاز والمزج بين جوجل، YouTubeوFriendster وYahoo Mail وMatch.com (بدون رسوم)، يبدو أنها تنمو من حيث الشعبية هنا في الولايات المتحدة وأصبحت جزءًا معقدًا من التسويق عبر الإنترنت لـ Fox Television وشبكة FX والتسويق عبر التلفزيون لشبكة التسويق المتكاملة. .

مع ما يقرب من 100 مليون مستخدم مسجل وينمو بمعدل حوالي 250.000 عضو جديد يوميًا، توسع موقع MySpace ليتجاوز قاعدته الجماهيرية الموسيقية وجذور المراهقين إلى الملف الشخصي الأساسي عبر الإنترنت والاجتماعات ومكان الاستراحة. أصبح ماي سبيس المكان لمواكبة أصدقائك عبر الإنترنت.

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وستعلن الشركة يوم الثلاثاء عن تعيين ديفيد فيشر مديرًا إداريًا للمملكة المتحدة وأوروبا. وكان فيشر، البالغ من العمر 40 عاماً، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Xlantic Group، وهي شركة لتسويق الموسيقى، وعمل في Pressplay وAOL Europe.

وقال فيشر، الذي سيكون مسؤولاً عن التفاوض مع مالكي المحتوى التلفزيوني والموسيقي لتطوير إصدارات محلية من موقع MySpace، إن المواقع الأولى باللغة الأجنبية ستكون جاهزة في وقت لاحق من هذا الصيف.

وهو يبحث أيضاً عن تحالفات مع مشغلي الهاتف المحمول لتقديم المحتوى عبر الهواتف المحمولة، وهو المجال الذي توقع فيه دي وولف إيرادات “كبيرة”. “أعتقد أكثر [mobile operators] أعتقد أن التطبيق القاتل يمكن أن يكون MySpace.