ستساعدك المقالة التالية: ماي سبيس يفقد روعته؟

ماي سبيس يفقد روعته؟

الاسبوع الماضي في ياهو! Analyst Day، روجت الشركة لاستراتيجيات البحث الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها على أنها تمنحها ميزة على المنافسين Google وMicrosoft. بعد هنا مقالة حيث يتم مقارنة MySpace بشكل إيجابي مع Yahoo! باعتبارها متقدمة بفارق كبير عن بوابة الإنترنت في تطوير المجتمع عبر الإنترنت وتحقيق الدخل منه:

ياهو كانت “دفاعية بشكل مفرط” [at Analyst Day] حول التهديد الذي يشكله موقع MySpace وفقًا لمحلل JupiterResearch David Card. وقال إن موقع التواصل الاجتماعي “يتفوق على ياهو في إنشاء شبكة من مجتمعات المراهقين والشباب، إن لم يكن في تحقيق الدخل منها”.

ومع ذلك، يواجه موقع ماي سبيس المخاطر التي تواجهها شركة ياهو! لا من حيث أنها تفقد “روعتها”. على سبيل المثال، إليك مقال آخر (يظهر في نفس اليوم) يقول إن موقع MySpace لم يعد جذابًا بالنسبة لبعض المراهقين بعد أن أصبح كبيرًا جدًا وأكثر انتشارًا:

وقالت أماندا لينهارت، وهي باحثة بارزة في مشروع بيو إنترنت آند أمريكان لايف، إن سمعة ماي سبيس السيئة يمكن أن تكون بمثابة ملاذ للشباب الذين يبحثون عن مجتمع إلكتروني خاص بهم. درس لينهارت سلوك المراهقين عبر الإنترنت منذ أواخر التسعينيات. وقالت: “سيذهب المراهقون إلى حيث يذهب أصدقاؤهم”. “إنهم يبحثون دائمًا عن أماكن جديدة للتجمع. إذا أصبح يُنظر إلى تلك الأماكن على أنها أكثر تنظيمًا، فسوف تمضي قدمًا”.



في الواقع، العديد من العاملين في وسائل الإعلام متقلبون ويبحثون دائمًا عن الشيء التالي أو الزاوية المتناقضة. ولكن هناك خطر يتمثل في أنه إذا اختفت “الضجة” غير الملموسة، فإن بعض قاعدة مستخدمي موقع ماي سبيس التي يتباهى بها سوف تختفي أيضاً. ولكن من الصحيح أيضًا أن موقع ماي سبيس يهيمن على حصته في سوق “الشبكات الاجتماعية” لدرجة أن هذا التهديد، إذا كان حقيقيًا، ليس وشيكًا بالتأكيد:

المصدر: هيتويز

وكما قلت في الماضي، فإن التحدي يكمن في الحفاظ على جاذبية ماي سبيس لجمهورها المستهدف، خاصة في ضوء زيادة المنافسة، وجذب المعلنين والحفاظ على جاذبية كلتا الفئتين بمرور الوقت. يقوم موقع MySpace بسرعة “بإضفاء الطابع المؤسسي” للقيام بذلك – بناء الميزات وملحقات العلامة التجارية (على سبيل المثال، أناوالفيديو والجوال) واستراتيجيات تحقيق الدخل. ومع ذلك، فمن المفارقة أنه كلما زاد “إضفاء الطابع المؤسسي” على استقرار الإيرادات وتنميتها (وهي ضرورة حتمية للسوق وشركة نيوز كورب) كلما زاد تعرضها للشركات الناشئة “الأكثر روعة” والأقل رسوخًا.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.