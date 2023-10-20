ستساعدك المقالة التالية: ما الذي لم يشتره جوجل؟

في التسعينيات، كانت بعض الشركات الناشئة تحلم بالاستحواذ على شركة مايكروسوفت. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، هل يحلمون بأن تستحوذ عليهم شركة Google؟ أعني، ما الذي لم يشتره Google مؤخرًا؟

في الماضي القريب، اشترت Google شركات برمجيات الويب لتعزيز مجموعة أدواتها الشبيهة بـ MS-Office، وشبكة إعلانية ضخمة عبر الإنترنت، Doubleclick، (مع أعمال تحسين محركات البحث المرتبطة بها، Performances)، والآن شركة تكنولوجيا مؤتمرات الفيديو، Marratech . أنا متأكد من أنني أفتقد العديد من مشتريات الملاحظات الأخرى، لكن لا يهم. جوجل موجود في كل مكان، وسوف يحددون قواعد كل ساحة بالطريقة التي يريدونها. يتجاوز مسار الاستحواذ هذا أي شيء تجولت فيه شركة IBM أو Microsoft على الإطلاق لأن Google تغطي العديد من القواعد.

يمكنك التلاعب بالدلالات والقول بأن أي شيء يعتبر لعبة عادلة عبر الإنترنت، لكن لا تنس أن Google تعلن أيضًا عن الإعلانات المطبوعة وتستهدف التلفزيون أيضًا. أين هم غير موجودين؟ وماذا يعني كل هذا؟ توقعاتي؟ وسوف نشهد ظهور موجة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالممارسات المناهضة للمنافسة في الفترة 2008-2010 ـ حتى عندما تكون تصرفات جوجل في صالح المصلحة الأعظم كما يُضرب المثل.

ولا يبدو أن هدفهم المتمثل في فهرسة جميع المعلومات العالمية يتوافق مع معظم عمليات الشراء هذه. إذن ما الذي يفعلونه حقًا؟ لا تفهموني خطأ، فأنا في الواقع أحب وأستخدم العديد من أدوات الويب الخاصة بهم. على الرغم من أنني لن أقوم بتثبيت شريط الأدوات الخاص بهم أبدًا.