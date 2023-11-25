ستساعدك المقالة التالية: ما الذي يجعل الخط جيدًا وسهل الوصول إليه وسهل القراءة؟

بالنسبة للمسوفين المحترفين بيننا، فإن الاختيار الساحق للخطوط المتاحة اليوم يكفي لإبقائنا مشغولين حتى التقاعد! ولكنه جزء أساسي من أي مشروع تصميم، واختيار الخط المثالي هو مهمة حاسمة، ولها آثار طويلة المدى.

في النهاية، يجب أن يكون الخط الصحيح سهل القراءة, يمكن الوصول، و جذابة.

ومع ذلك، الاضطرار إلى اختر من بين أكثر من 200000 خط مختلف يمكن أن تكون مهمة شاقة – خاصة إذا كنت لا تعرف ما الذي تبحث عنه.

ستكتشف في هذه المقالة ما الذي يجب البحث عنه بالضبط عند اختيار خط لمشروع تصميم (وما يجب تجنبه).

سوف تتعلم أيضًا بدقة ما الذي يجعل الخط جيدًا وسهل الوصول إليه وسهل القراءة – وستحصل أيضًا على قائمتنا لأفضل الخطوط الموصى بها لأعمال التصميم الخاصة بك!

فك رموز معضلة Serif مقابل Sans Serif

تدور معضلة Serif مقابل Sans Serif حولها الاختيار بين الخطوط مع أو بدون حدود زخرفية في نهايات الحروف

وإليك مثال على كل منهما، حتى تتمكن من رؤية الفرق بين الاثنين.

مصدر: نيو انغلاند ReproGraphics

كلا النمطين من الخطوط لهما فوائدهما واستخداماتهما الموصى بها، لذلك دعونا نستكشف ما هي هذه الاستخدامات.

استخدام خطوط Sans Serif للعناوين والتأكيد

العناوين تحتاج إلى جذب الانتباه. يجب أن تكون ملفتة للنظر، وسهلة للغاية للقراءة والمسح الضوئي بسرعة.

ولهذا السبب بالذات تم تطوير خطوط sans serif لأول مرة، وبما أنها تحتوي على بنية أبسط بكثير، بدون حدود أو زخارف زخرفية، فإنها تعمل بشكل أفضل مع العناوين والعناوين والعناوين الفرعية.

تتضمن خطوط sans serif الشائعة للعناوين هلفتيكا, فوتورا, فيردانا, كاليبري، و اريال.

تحسين إمكانية القراءة في النص الأصغر باستخدام الخطوط Serif

على الرغم من أن خطوط sans serif يمكن قراءتها بسهولة حتى من مسافة بعيدة، فعندما يتعلق الأمر بكتل النص، فإن بساطة الخطوط واتساقها يمكن أن تتداخل فعليًا مع إمكانية القراءة.

توفر الخطوط Serif وضوح أكبر بكثير للنص المكتوب بحجم خط صغير، وعند كتابته ككتل من النص (مثل الفقرات أو الأعمدة).

تتضمن الخطوط الرقيقة الشائعة للنص الأصغر حجمًا باسكرفيل, كامبريا, جاراموند، و تايمز نيو رومان.

أفضل الخطوط لمواقع سطح المكتب

يجب أن تتكون أفضل الخطوط لقراء سطح المكتب من هذه الصفات الرئيسية:

سهولة القراءة وقابلية التوسع. يجب أن تكون خطوط مواقع سطح المكتب قابلة للقراءة عبر أحجام ودرجات دقة مختلفة للشاشات.

يجب أن تكون خطوط مواقع سطح المكتب قابلة للقراءة عبر أحجام ودرجات دقة مختلفة للشاشات. توافق الجهاز. يجب أن تكون الخطوط المختارة مدعومة عبر متصفحات سطح المكتب وأنظمة التشغيل المختلفة.

في جوهرها، يجب أن تحقق هذه الخطوط التوازن بين جماليات, مقروئية، و التوافق الفني.

لهذه الأسباب، تتضمن الخطوط الأكثر أمانًا المستخدمة ما يلي:

شريف

تايمز نيو رومان

جورجيا

باسكرفيل

بلا الرقيق

أفضل الخطوط لمواقع الجوال

معظم حركة المرور على الإنترنت اليوم تأتي من الهاتف المحمول الأجهزة – مع يتم إجراء 64% من جميع عمليات البحث على smartphones.

ولهذا السبب من المهم التركيز عليها توفير أفضل تجربة للمستخدم المحمول.

عند اختيار الخطوط لمواقع الويب المخصصة للهواتف المحمولة، يجب أن تضع هذه الاعتبارات في الاعتبار:

سهولة القراءة على الشاشات الصغيرة. قم بإعطاء الأولوية للخطوط التي تتمتع بقابلية قراءة ممتازة على الشاشات الصغيرة. غالبًا ما يكون أداء خطوط Sans serif أفضل من خطوط serif في مثل هذه الحالات.

قم بإعطاء الأولوية للخطوط التي تتمتع بقابلية قراءة ممتازة على الشاشات الصغيرة. غالبًا ما يكون أداء خطوط Sans serif أفضل من خطوط serif في مثل هذه الحالات. سريعة الاستجابة وقابلة للتطوير. اختر الخطوط التي يمكن تغيير حجمها بشكل جيد عبر مختلف الأجهزة المحمولة واتجاهات الشاشة.

اختر الخطوط التي يمكن تغيير حجمها بشكل جيد عبر مختلف الأجهزة المحمولة واتجاهات الشاشة. مظهر واضح ونقي. اختر خطوطًا مريحة للعين حتى مع النظرات السريعة (نظرًا لأن العديد من برامج قراءة الأجهزة المحمولة تتنقل).

نوصي باختيار خطوط الويب الملائمة للجوال، مثل خطوط sans serif هذه موصى بها بواسطة خدمات مثل Google Fonts، والتي تم تصميمها للتوافق مع الأجهزة المحمولة وأوقات التحميل السريعة:

اريال

هلفتيكا نيو

روبوتو

نونيتو

Note: لقد استبعدنا خطوط serif عمدًا، لأن الخطوط المزخرفة (“serifs”) قد تجعل قراءتها صعبة على الأجهزة الصغيرة.

هل يمكن لقارئي الشاشة أن يواجهوا مشكلة مع بعض الخطوط؟

بعض الخطوط هي عكس ما يمكن الوصول إليه تمامًا، وقد منع قارئات الشاشة من القدرة على نطق النص.

على الرغم من أن جميع الحروف والرموز الشائعة تظهر على لوحة المفاتيح لديك، وبالتالي يتم تشفيرها باستخدام نظام يعرف باسم ASCII، إلا أن هذا النظام يمكنه دعم ما يصل إلى 128 أو 256 نوعًا مختلفًا من الأحرف فقط.

يمكن لنظام ترميز الأحرف البديل المعروف باسم Unicode أن يدعم ما يصل إلى 1,114,112 حرفًا، بما في ذلك الرموز التعبيرية، وأحرف من العديد من اللغات المختلفة، بالإضافة إلى الرموز الرياضية والعلمية.

لا يستطيع العديد من قارئي الشاشة تفسير العديد من هذه العناصر، وسيتجاهلونها تمامًا، أو يستبدلونها بحرف أو حرف خاطئ، مما يؤدي غالبًا إلى نص لفظي لا معنى له على الإطلاق.

استطلاع حديث أجراه WebAIM أظهر أن 14% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع اعتمدوا على قارئ الشاشة للوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت.

فيما يلي بعض المشكلات الأخرى التي قد تجعل من المستحيل على برامج قراءة الشاشة قراءة النص:

زخارف معقدة. يمكن للخطوط ذات الزخارف المفرطة أن تربك قراء الشاشة، حيث قد يجدون صعوبة في تفسيرها.

يمكن للخطوط ذات الزخارف المفرطة أن تربك قراء الشاشة، حيث قد يجدون صعوبة في تفسيرها. تباعد ضعيف. الخطوط ذات المسافات غير الكافية بين الأحرف يمكن أن تجعل من الصعب على قارئي الشاشة تفسير النص.

الخطوط ذات المسافات غير الكافية بين الأحرف يمكن أن تجعل من الصعب على قارئي الشاشة تفسير النص. أشكال الشخصيات غير القياسية. قد تشكل الخطوط التي تنحرف بشكل كبير عن أشكال الحروف القياسية تحديًا لقارئات الشاشة.

في حين أن هناك الآلاف من هذه هناك، الأمثلة الأكثر شيوعًا للخطوط غير القابلة للقراءة لقارئات الشاشة يشمل:

فيفالدي

ورق بردي

ميسترال

سيناريو الفرشاة

رافي

تأكد من تجنب هذه من أجل إمكانية الوصول.

قد تواجه بعض الخطوط مشكلات عند ترجمتها

لا يمكن ترجمة بعض الخطوط إلى لغات مختلفة.

إذا حاولت ترجمة مثل هذه الخطوط، فسوف تواجه عادةً استبدال الخط – مع خط آخر يحل محل أي أحرف غير مدعومة.

هنا القضايا الإضافية التي يمكن أن تنشأ مع الخطوط أثناء الترجمة:

اختلافات الصورة الرمزية. قد تفتقر الخطوط إلى الدعم لبعض الأحرف أو الحروف الرسومية المطلوبة في لغات أو أنظمة كتابة مختلفة – لذلك لن تظهر بشكل صحيح.

قد تفتقر الخطوط إلى الدعم لبعض الأحرف أو الحروف الرسومية المطلوبة في لغات أو أنظمة كتابة مختلفة – لذلك لن تظهر بشكل صحيح. عرض الحرف ومحاذاة. قد تؤدي الخطوط ذات عرض الأحرف المتباين أو المحاذاة غير المتناسقة إلى عرض النص بشكل مختلف عند ترجمته.

قد تؤدي الخطوط ذات عرض الأحرف المتباين أو المحاذاة غير المتناسقة إلى عرض النص بشكل مختلف عند ترجمته. تعقيد البرنامج النصي. قد لا تتلاءم الترجمة بشكل جيد مع التصميم الأصلي، مما يؤدي إلى تناقضات بصرية أو مشاكل في الوضوح.

يمكنك منع ذلك عن طريق النظر إلى الأحرف المدعومة من الخط من اختيارك.

الخطوط الموصى بها للمحتوى الذي يمكن ترجمته تشمل:

شريف

اريال

تايمز نيو رومان

نوتو بلا

بلا الرقيق

معالجة احتياجات الزائرين الذين يعانون من عسر القراءة

يعاني حوالي 1 من كل 10 أشخاص من عسر القراءة.

مع وجود 5.3 مليار شخص على الإنترنت، فهذا يعني أن حوالي 530 مليون شخص يتصفحون موقع الويب الخاص بك يعانون من عسر القراءة.

ولهذا السبب من المهم التأكد من أن موقع الويب الخاص بك قابل للقراءة للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة. يبدأ هذا باستخدام الخطوط التي تعزيز سهولة القراءة و تقليل الضغط البصري.

وهنا عدد قليل نصائح يمكن أن تساعدك في اختيار الخطوط المناسبة لمثل هؤلاء القراء:

نماذج رسائل مفتوحة وواضحة. تساعد الخطوط ذات الفروق الواضحة بين الأحرف على تقليل الارتباك. يجب أن يكون من السهل تمييز الحروف مثل “b” و”d” و”p” و”q”.

تساعد الخطوط ذات الفروق الواضحة بين الأحرف على تقليل الارتباك. يجب أن يكون من السهل تمييز الحروف مثل “b” و”d” و”p” و”q”. تناسق. تعمل الخطوط ذات أشكال الأحرف المتسقة والحد الأدنى من الاختلاف في أشكال الحروف على تحسين إمكانية القراءة.

تعمل الخطوط ذات أشكال الأحرف المتسقة والحد الأدنى من الاختلاف في أشكال الحروف على تحسين إمكانية القراءة. مسافة كافية. تعمل الخطوط ذات المسافات الكافية بين الأحرف والكلمات على تحسين الوضوح وتقليل الازدحام البصري.

بالطبع، هناك بعض الخطوط التي يمكنك استخدامها والتي تم تصميمها خصيصًا خاصة للقراء الذين يعانون من عسر القراءة مثل Open-Dyslexic، وإذا كنت ترغب في جعل موقعك أكثر سهولة في الوصول إليه، فإننا نوصي بالبحث فيهم!

لتلبية احتياجات زوارك الذين يعانون من عسر القراءة، نوصي بما يلي:

بلا الرقيق

عسر القراءة

OpenDyslexic

ليكسي للقراءة

Note: نظرًا لأن سهولة القراءة هي الأولوية رقم 1 لدى الجماهير التي تعاني من عسر القراءة، فمن المستحسن استخدام خطوط sans serif مثل Arial وComic Sans نظرًا لأنها لا تتضمن عناصر زخرفية.

الخلاصة – اجعل موقعك سهل الوصول إليه وقابلاً للقراءة

الخطوط الصحيحة ستفعل ذلك من السهل جدًا أن يستهلك جمهورك المحتوى الخاص بك – بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من عسر القراءة أو ضعاف البصر.

لمعرفة المزيد من نصائح تصميم الويب، تحقق من هذه الموارد أدناه:

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