ستساعدك المقالة التالية: ما الفائدة الحقيقية من روابط أقسام الموقع من Google؟

في مشاركتي السابقة حول هذا الموضوع، قمت بتلخيص النظريات الكامنة وراء روابط أقسام الموقع من Google. الآن أود أن ألقي نظرة على ما هو الأمر وأطلب خبرتك فيه أيضًا فائدة حقيقية منهم. العديد من مشرفي المواقع حريصون على الحصول عليها ولكن هل يدركون السبب؟ أم أن هذا مجرد اتباع الاتجاه العام؟

تمكنت من تسليط الضوء على بعض الفوائد فقط (لم يتم احتساب شعور مشرف الموقع السعيد بالفخر والرضا):