ستساعدك المقالة التالية: ما الفائدة الحقيقية من روابط أقسام الموقع من Google؟
في مشاركتي السابقة حول هذا الموضوع، قمت بتلخيص النظريات الكامنة وراء روابط أقسام الموقع من Google. الآن أود أن ألقي نظرة على ما هو الأمر وأطلب خبرتك فيه أيضًا فائدة حقيقية منهم. العديد من مشرفي المواقع حريصون على الحصول عليها ولكن هل يدركون السبب؟ أم أن هذا مجرد اتباع الاتجاه العام؟
تمكنت من تسليط الضوء على بعض الفوائد فقط (لم يتم احتساب شعور مشرف الموقع السعيد بالفخر والرضا):
- يتم النقر على قائمتك في كثير من الأحيان. من الضروري ملاحظة أن معظم المتصفحين الذين يرون روابط أقسام الموقع الخاصة بك هم بالفعل لأن روابط أقسام الموقع من Google تظهر عادةً [brand name] عمليات البحث – وبالتالي كانوا يبحثون عنك بالفعل، حتى لو لم تكن هناك روابط أقسام موقع على الإطلاق. ومع ذلك، فإن كلمة “على الأرجح” لا تعني “بالضرورة” وستظل نسبة صغيرة من أولئك الذين يبحثون يتخطون القائمة الأولى (وهذا مهم بشكل خاص إذا كانت لديك عناصر ذات سمعة سلبية غير مُدارة في مكان ما في أعلى 10) – ستجذب روابط أقسام الموقع من Google الانتباه و جعل هذه النسبة الصغيرة أصغر.
- يبدو موقعك أكثر أهمية للمستخدم النهائي. حسنًا، يبدو الأمر غامضًا بعض الشيء (لأنني لم أتمكن من تحديد أي بيانات داعمة حول هذا الأمر)، ولست متأكدًا (ولم أتمكن من العثور على أي بحث حول ذلك) ما هو تحسين محركات البحث؟قد يشعر الشخص الذكي عندما يرى روابط أقسام الموقع من Google. على الرغم من أنني أوافق على أن روابط أقسام الموقع تجعل قائمة الموقع تبدو في SERPs أكثر جدارة بالثقة.
- يصبح الناس أكثر اهتمامًا بعلامتك التجارية. في كثير من الأحيان، تكون الصفحات التي تظهر كروابط أقسام موقع هي تلك التي تقدم (مثل “معلومات عنا”، و”اتصل بنا”، وما إلى ذلك) – ما يشجع الأشخاص على النقر للوصول إلى تلك الصفحات ومعرفة المزيد عن شركتك. كلما عرفوا عنك أكثر، كلما تذكروا أكثر بعد ذلك. إذا كنت تتمتع بالحكمة الكافية لجعل هذه الصفحات مثيرة للاهتمام وتقدم المزيد من الحقائق الجذابة حول نشاطك التجاري، فسوف تحقق وعيًا أكبر بالعلامة التجارية من خلال روابط أقسام الموقع من Google.
- يمكنك الحصول على المزيد من الحركة إلى الصفحات الداخلية. إذا كنت محظوظًا (وذكيًا) بما يكفي للحصول على صفحات مهمة حقًا لتظهر كروابط أقسام موقع، فهذه فائدة حقيقية. ومن خلال التنقل الذكي والصفحات شديدة الاستهداف التي تولد روابط أقسام الموقع، سيؤدي ذلك إلى تحويلات أفضل وزيادة رضا المستخدمين وبالتالي المزيد من الزوار والعملاء المخلصين.