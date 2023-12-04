ما تحتاج لمعرفته حول التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2023

ستساعدك المقالة التالية: ما تحتاج لمعرفته حول التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020

هل سمعت ما هو في الأخبار اليوم، أصحاب المواقع؟ ستطرح Google تحديث Google الأساسي لشهر ديسمبر 2020 للخوارزمية في غضون أسابيع قليلة. وبينما أطلق محرك البحث العملاق تحديثه اليوم، يمكن للمرء أن يتساءل كيف ستتأثر مواقع الويب بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الآن. المائدة المستديرة SE أبلغت عن بعض الحركة الأكبر في التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020. إذا كنت تريد معرفة كيف يمكن أن يؤثر تحديث Google الأساسي لشهر ديسمبر 2020 على موقعك على الويب، فتابع القراءة!

هذا هو التحديث الأساسي الثالث لعام 2020 حيث طرحت Google أول تحديث لها في يناير 2020 ثم في مايو 2020. لقد مرت سبعة أشهر منذ آخر طرح. حذرت مجلة SearchEngine من الذعر، ولكن يجب الاستمرار في النظر إلى جودة المحتوى الخاص بك. لا يمكن لمشرفي المواقع إلا أن يفكروا فيما إذا كانت أزمة الصحة العالمية قد أثرت عليهم أيضًا. الوعل يشير إلى أن التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020 لا يزال بمثابة لعبة تخمين في هذه المرحلة.

هنا في PurpleCow Digital Marketing، سنواصل المراقبة وسنبلغ عن ما نلاحظه خلال الأسابيع المقبلة. لكننا سوف نلاحظ ذلك أبلغ Accuranker عن مزاج Google أمس بأنه غاضب.

كل شيء عن تحديث Google الأساسي لشهر ديسمبر 2020

تصدر جوجل بعض التغييرات والتحديثات على نتائج البحث الخاصة بها كل يوم، ولكنها في الغالب ضئيلة وغير ملحوظة. ستحتاج التحديثات الملحوظة مثل الخوارزميات الأساسية ومواقع الويب المتوافقة مع الجوّال وGoogle Panda وPenguin وBERT إلى إشعار مسبق وإلى مشرفي المواقع أو مالكي المواقع أو منشئي المحتوى. التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020 ليس مثيرًا مثل هذه التحديثات، ولكن يجب عليك مراقبة تحركات التصنيف. أكدت Google أنه سيتم تطبيق التغييرات اعتبارًا من 3 ديسمبر 2020.

التحديثات الأساسية عبارة عن تغييرات مهمة في خوارزمية البحث لـ Google لعرض نتائج مهمة وذات صلة وموثوقة للمستخدمين. قد تجد بعض مواقع الويب انخفاضًا أو تحسنًا في تصنيفها، ولكن مرة أخرى، يبحث Google عن محتوى عالي الجودة. يعالج التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020 هذه المشكلات لتوفير تجربة أفضل للمستخدم.

لا يتعلق الأمر بإلغاء تصنيفك

لقد انزعج العديد من مالكي المواقع من الفوضى بسبب التأثيرات المحتملة للخوارزمية – مثل إلغاء التصنيف. الحقيقة هي أن Google تقوم ببساطة بإصلاح نظامها أثناء تقييم المحتوى الخاص بها بشكل عام. علاوة على ذلك، سيدفع هذا مشرفي المواقع إلى التطوير المستمر لمحتوى عالي الجودة وممارسات صحية لتحسين محركات البحث. سيكون التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020 هو التغيير الكبير الأخير لهذا العام.

وفقًا لمطوري Google، فقد شبهوا التحديثات الأساسية بقائمة أفضل 100 موقع. وكل بضع سنوات، تظهر مواقع جديدة ويبذل بعض مشرفي المواقع قصارى جهدهم باستمرار لتحسين جودة المحتوى وتحسين البحث. ستكون هناك مواقع جديدة مناسبة لتكون في المقدمة من حيث إدراج SERPS.

السؤال هو: ماذا عنكم؟ هل تعمل باستمرار على تحسين موقعك للزوار ومحركات البحث على حد سواء؟

يجب على المواقع التي تأثرت سلبًا بالتحديثات الأساسية أن تأخذ ذلك كرسالة لتحسين موقعها. قد يرى مشرفو المواقع الذين لديهم مواقع ذات محتوى عالي الجودة اختلافًا بسيطًا بعد التحديث الأساسي. ومع ذلك، فقد شهد البعض زيادة في الرؤية وزيارات الويب مع المستخدمين. كما هو الحال مع جميع التحديثات، قد يُحدث تحديث Google الأساسي لشهر ديسمبر 2020 بعض الحركة في تصنيفاتك في البداية، ولكنه سيستقر في الأسابيع التالية.

التركيز على المحتوى عالي الجودة وممارسات تحسين محركات البحث الصحية

قد يركز مشرفو المواقع الذين يرغبون في القيام بشيء ما لصفحاتهم بعد التحديث على إنشاء محتوى عالي الجودة ودمج ممارسات تحسين محركات البحث. غالبًا ما تثير التحديثات الأساسية حالة من الذعر والقلق في المجتمع، ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. على الرغم من أن الكثيرين قد يشعرون باليأس بعد ظهور النتائج، فإليك ما يتعين عليك فعله للاستفادة من خدمات Google مرة أخرى.

يجب أن يكون المحتوى تحليلاً أصليًا وكاملاً وثاقبًا للموضوع

يجب أن يكون المحتوى واسع المعرفة ويجب أن يقدم نظرة شاملة للموضوع المطروح. يجب على منشئي المحتوى – سواء المدونين أو صانعي الأفلام أو القائمين على البث المباشر – أن يجعلوا موضوعاتهم ذات أهمية شاملة ومثيرة للاهتمام بما يكفي لتوليد المشاركات.

تجنب المحتوى المكرر إذا لزم الأمر

إذا وجدت محتوى مكررًا حول الموضوع، فتجنب نسخه قدر الإمكان. بدلاً من ذلك، قم بتوفير قيمة ومعلومات إضافية حول المحتوى نفسه. غالبًا ما تكون البيانات الصحفية موضوعًا لمحتوى مكرر. إذا كان بإمكانك الحصول على معلومات إضافية حول المقالة، فلماذا لا تمضي قدمًا في ذلك؟

لا ينبغي أن يكون العنوان أو العنوان مربكًا

لا يعجب Google عندما تنقر على برامج زحف الروبوتات الخاصة بها. حتى القراء لا يحبون نشر المحتوى تحت عنوان مختلف. سيؤدي ذلك إلى إلغاء تصنيف موقع الويب الخاص بك بشكل أسرع مما تقوله، “Google me!” لذا، تجنب إنشاء عناوين وعناوين مربكة تمامًا.

اجعلها قابلة للمشاركة

يرغب Google في رؤية المحتوى الذي تمت مشاركته مرة أخرى. لأن ذلك، بالنسبة لمحركات البحث، قد يعني فقط: أنها مصنوعة بجودة عالية ومثيرة للاهتمام وغنية بالمعلومات لمشاركتها من قبل الجميع. ولهذا السبب يحب Google المحتوى الذي يُقصد مشاركته من قبل المشاهدين.

تحرير ومراجعة المحتوى للمشكلات الإملائية والنحوية

سيعرف المستخدمون ما إذا كانت المقالة قد تم إنتاجها بشكل جيد وخالية من الأخطاء. تأكد دائمًا من تعديل ومراجعة مقالاتك أو صورك أو مقاطع الفيديو الخاصة بك بحثًا عن أي أخطاء فادحة للتأكد من أن المحتوى الخاص بك خالي من الأخطاء.

تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث

عند إنشاء المقالات، فإنك تمارس تقنيات تحسين محركات البحث الجيدة على الصفحة والتقنية وخارج الصفحة لمحركات البحث. وهذا دون أن يكون الأمر فوضويًا جدًا بالنسبة للقراء أيضًا. علاوة على ذلك، فإن تحسين الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت سيساعد المشاهدين على اكتشافك على صفحات SERP. تعد سهولة استخدام الهاتف المحمول أمرًا بالغ الأهمية أيضًا. تعد عمليات البحث عبر الهاتف المحمول أكثر تكرارًا ولها معدل تحويل أعلى بكثير. تعتبر العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في عمليات البحث عبر الهاتف المحمول أكثر فعالية أيضًا.

ضع في اعتبارك أن ما يصل إلى 20% من 3.5 مليار عملية بحث يومية على Google تتركز في نتائج الصفحة الأولى. وهذا يعني أن تحسين محركات البحث، كاستراتيجية في مجملها، هي ميزة أساسية لتحسين موقع الويب الخاص بك.

هل أنت مستعد لتحديث مايو 2021؟

منذ فترة قصيرة، أعلنت Google عن تحديث Core Web Vitals وPage Experience الذي سيتم طرحه في مايو 2021. ومع بقاء ستة أشهر على التغيير الكبير، فإن هذا يمنحنا متسعًا من الوقت لتحسين ملاءمة موقعنا الإلكتروني لمعايير Google. يتخذ Google في ديسمبر 2020 بضع خطوات للتحرك في اتجاه تجربة صفحة أفضل للباحثين.

ما هي عناصر الويب الحيوية الأساسية التي تحتاج إلى دمجها على المدى الطويل؟ يتضمن ذلك:

أكبر طلاء للمحتوى (LCP). أوضحت Google أن سرعة الصفحة ستؤثر على تحسين محركات البحث لموقعك على الويب. له تأثير مباشر على تجربة المستخدم الخاص بك. إذا انتظر عملاؤك وقتًا طويلاً حتى يتم تحميل الصفحة، فمن المرجح أن يتخلوا عن موقعك على الويب وربما يكلفونك خسارة في الإيرادات. علاوة على ذلك، سيتم تصنيف التحميل البطيء للصفحة في مرتبة أدنى بواسطة محركات البحث. ولهذا السبب يعد تحسين سرعة موقع الويب الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية لتحسين محركات البحث.

أوضحت Google أن سرعة الصفحة ستؤثر على تحسين محركات البحث لموقعك على الويب. له تأثير مباشر على تجربة المستخدم الخاص بك. إذا انتظر عملاؤك وقتًا طويلاً حتى يتم تحميل الصفحة، فمن المرجح أن يتخلوا عن موقعك على الويب وربما يكلفونك خسارة في الإيرادات. علاوة على ذلك، سيتم تصنيف التحميل البطيء للصفحة في مرتبة أدنى بواسطة محركات البحث. ولهذا السبب يعد تحسين سرعة موقع الويب الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية لتحسين محركات البحث. تأخير الإدخال الأول (FID). ما مدى تفاعل الأشخاص مع موقع الويب الخاص بك؟ هل المحتوى الخاص بك مثير للاهتمام ومفيد للقراء – بما يكفي ليكون قابلاً للمشاركة؟ ما مدى سهولة تفاعل المستخدمين مع موقعك؟ هل العناصر والروابط القابلة للنقر موجودة في مكانها الصحيح؟ يجب أن يكون FID الخاص بك حوالي 100 مللي ثانية.

ما مدى تفاعل الأشخاص مع موقع الويب الخاص بك؟ هل المحتوى الخاص بك مثير للاهتمام ومفيد للقراء – بما يكفي ليكون قابلاً للمشاركة؟ ما مدى سهولة تفاعل المستخدمين مع موقعك؟ هل العناصر والروابط القابلة للنقر موجودة في مكانها الصحيح؟ يجب أن يكون FID الخاص بك حوالي 100 مللي ثانية. التحول التراكمي للتخطيط (CLS). يريد مقياس Google أن يكون لديك CLS يبلغ 0.1 ثانية لمتطلبات الاستقرار. هل جميع عناصرك تعمل بشكل صحيح؟ هل سيتم توجيه المستخدم إلى الصفحة بنقرة زر واحدة؟

لقد أعطتنا جوجل تنبيهًا. يُنصح بأخذ إعلان Google على محمل الجد والتأكد من امتثال موقعك بحلول مايو 2021 وإلا قد تتعرض لضربة طفيفة في تصنيفات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

ماذا الان؟

يجب أن يوضع التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020 في الاعتبار أثناء قيامك بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO)، ولكن إذا كنت تتبع أفضل الممارسات، فلن تكون هناك مشكلة.

في شركة PurpleCow للتسويق الرقمي، ننتج مقالات حول تحديثات خوارزمية Google بانتظام. نحن خبراء في تحسين محركات البحث ونتبع أفضل الممارسات لتحسين محركات البحث ومراقبة التحديثات والاتجاهات مثل التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020 وهو أمر حيوي لضمان أفضل النتائج لعملائنا وطلابنا.

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