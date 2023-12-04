ستساعدك المقالة التالية: ما تحتاج لمعرفته حول الصور المجانية على موقع الويب الخاص بك

كما تعلمون، لا يمكنك الحصول على أي صورة من الويب لأنها محمية بحقوق الطبع والنشر بدرجة عالية. لكن الويب متاح للجميع، أليس كذلك؟ ويمكنك استخدام جميع الصور المجانية هناك. خطأ. الويب مليء بالصور الداعمة للمحتوى الذي يشاركه المستخدم. ومعظمها محمية بحقوق الطبع والنشر من قبل الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الصور.

دعني أخمن. أنت صاحب عمل أو مدون وتريد صورًا داعمة لموقعك على الويب، أليس كذلك؟ نحن نتفهم محنة العديد من الأفراد الذين يبحثون عن موارد رسومية لأنهم أنفسهم يجدون صعوبة في إنتاجها. يمكن أن يكون بسبب:

أ. قلة الأموال والموارد

ب. وقت قصير لإعداد الرسومات والصور بأنفسهم

ج. القليل من المعرفة حول كيفية صنع واحدة

هناك الكثير من الصور على الويب التي يمكنك استخدامها مجانًا ولأغراض تجارية. تعد مواقع مثل Unsplash أو Pixabay أو Freepik من بين العديد من المواقع.

ولكن هل الرسومات المجانية مجانية حقًا للاستخدام وإلى أي مدى؟ قد تتطلب بعض الصور الموجودة على الويب من المستخدمين إضافة اعتمادات الصورة أو استخدام الصورة بشرط ألا يكون هناك أي تعديل. بصراحة، هناك قواعد عند استخدام الصور المجانية.

سنناقش الصور الخالية من حقوق الملكية، والصور الخالية من حقوق الطبع والنشر، وتلك المخصصة للاطلاع العام.

خالية من حقوق الملكية وخالية من حقوق التأليف والنشر ليست هي نفسها

غالبًا ما تكون الرسومات والصور محمية بموجب حقوق الطبع والنشر. ومع ذلك، هناك حالات يجب عليك فيها الحصول على إذن قبل استخدام الصور لصالحك.

غالبًا ما يخلط الكثير من الأشخاص بين المنتجات الخالية من حقوق الملكية والخالية من حقوق الطبع والنشر. ومن أجل فهم الاثنين، إليك ما يمكننا المساعدة في تعريفه.

صور بدون حقوق ملكية. بدون حقوق ملكية هو حيث يدفع المستخدم رسومًا لمرة واحدة لترخيص الصورة دون الاهتمام بالعائدات في المستقبل. يمكن للشخص استخدام الصورة عدة مرات بعد ذلك. عندما تقول “خالية من حقوق الملكية”، فهذا لا يعني “مجاني” في حد ذاته. هناك تكلفة في استخدام الصورة، فقط بدون حقوق ملكية إضافية.

**ملكية. حقوق الملكية هي رسوم تُدفع مقابل كل استخدام لعنصر أو عمل فني. على سبيل المثال، يحصل المصور على أجر في كل مرة يتم فيها نشر صوره أو إعادة إنتاجها.

صور خالية من حقوق الطبع والنشر. الصور الخالية من حقوق الطبع والنشر تقع تحت الملكية العامة. يمكن لأي شخص استخدام هذه الصور بحرية ولأي غرض، سواء كان ذلك لأغراض تجارية أو غير تجارية.

**حقوق النشر. حقوق الطبع والنشر هي الحماية التي يوفرها القانون للمبدعين الذين لديهم أعمال تأليف أصلية.

الصور المُدارة بالحقوق أو تصوير الترخيص. من خلال الترخيص المُدار بالحقوق، يقتصر استخدامك للصورة على عوامل معينة مثل مدة الاستخدام وعدد النشر أو الطباعة ونسبة المشاهدة والمزيد، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الترخيص.

الأسئلة الشائعة حول استخدام الصور للويب

باعتبارك أصحاب أعمال، فإن الرسومات الأولى التي ستدمجها في موقع الويب الخاص بك هي لقطات مخزنة. ولكن هل هذه الصور المخزنة خالية من حقوق الملكية أم أنها تخضع للاستخدام العام؟

هل جميع الصور محمية بحقوق الطبع والنشر؟

نعم، في وقت إنشائها، تكون الصور محمية بحقوق الطبع والنشر، ما لم يقرر المالك منحها عمدًا لاستخدام الملك العام.

ماذا تقصد بانتهاك حقوق النشر؟

يعد انتهاك حقوق الطبع والنشر انتهاكًا لحقوق المبدع أو صاحب الحقوق. يمكن أن يكون أي مما يلي:

أ. استخدام الصورة بدون إذن صاحبها

ب. باستخدام صورة اتفاقية الترخيص

ج. تعديل الصورة دون موافقة المالك

هل يجب أن أقلق بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر؟

قد تؤدي قضية انتهاك حقوق الطبع والنشر إلى دعاوى قضائية وتهم جنائية وأضرار مالية. وسوف تظهر الرسوم القانونية أيضًا وفقًا لذلك.

إذا كانت الصورة موجودة على الإنترنت، ألا يعني ذلك أنها مجانية الاستخدام؟

لا. فمجرد وجود الصورة على الإنترنت، لا يعني أن الصورة مجانية الاستخدام. لا تزال هناك مطالبات بحقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية على الصورة.

سيتم إنشاء موقع الويب الخاص بي من قبل طرف آخر، من المسؤول عن أي انتهاك لحقوق الطبع والنشر؟

في أغلب الأحيان، يكون العميل النهائي (أنت) هو المسؤول عن الانتهاك. أنت تتحمل اللوم عندما يجد أصحاب حقوق الطبع والنشر أعمالهم على موقعك. ولهذا السبب يتعين عليك التحدث مع الشركة التي تجري معها المعاملات للتأكد من شرعية المهمة المنجزة.

هل لا يزال بإمكاني رفع دعوى قضائية على الرغم من أنني دفعت ثمن الصور؟

هذا يعتمد. إذا استخدمت الصورة بما يتجاوز اتفاقيتك المنصوص عليها، فلا يزال من الممكن أن تكون بمثابة سبب لانتهاك حقوق الطبع والنشر.

هل يجوز استخدام صورة عليها وجه شخص آخر؟

يمكن أن ينشأ نزاع من العارضين أو الأفراد الموجودين في الصورة. نظرًا لأن لديهم حقوقًا في الخصوصية، فيمكنهم المطالبة وحماية أنفسهم من الاستخدام التجاري لوجههم أو صوتهم أو أسمائهم دون إذنهم.

هل هناك أي صور مجانية على شبكة الإنترنت للاستخدام؟

نعم. هناك صور مخزنة مجانية للاستخدام دون الحاجة إلى الدفع أو الإسناد. هذه الصور تحت الملكية العامة. ومع ذلك، يقدم بعض المصورين المستقلين أيضًا صورًا مجانية للتبرعات فقط.