ستساعدك المقالة التالية: ما هو إشعار OTB من CRA؟

تقدم مقاطعة أونتاريو العديد من برامج المزايا التي توفر للمقيمين المؤهلين أنواعًا مختلفة من الدعم. من بين هذه المزايا ، Ontario Trillium Benefit (OTB) ، التي تساعد سكان أونتاريو من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط ​​على دفع تكاليف الطاقة والمبيعات وضريبة الممتلكات.

سيتلقى المقيمون المؤهلون مع التغييرات الأخيرة في الحياة أو المواقف التي يمكن أن تؤثر على أهليتهم للحصول على OTB إشعار OTB من وكالة الإيرادات الكندية (CRA).

ستناقش هذه المقالة الموضوعات ذات الصلة بـ OTB والتي تتضمن إشعار OTB ، ومعنى CRA ، وكيفية التقدم بطلب للحصول على OTB ، بالإضافة إلى مواعيد دفع OTB وغيرها من المعلومات المناسبة.

OTB إشعار CRA المعنى

هناك أسباب مختلفة لقيام CRA بإرسال إشعار OTB. فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لتلقي إشعار من الوكالة:

الموافقة على المزايا الخاصة بك

تحديث حالة التطبيق الخاص بك

التغييرات في مدفوعات مزايا OTB

لتقديم إيضاح حول زيادة وتقليل مدفوعات المزايا الخاصة بك

تحديث المعلومات الخاصة بك مع التغييرات الحالية

رد جزء من الائتمان الضريبي إذا كنت قد دفعت مبالغ زائدة

التغييرات في وضعك الحالي التي يمكن أن تؤثر على أهليتك

من المعتاد أن ترسل CRA إشعار OTB إذا كانت هناك أي تغييرات حديثة في حياتك أو وضعك الحالي يمكن أن تؤثر على أهليتك للحصول على OTB. وهذا يشمل الزواج أو إعادة التوطين.

كما هو مذكور في القائمة ، هناك سبب آخر لإرسال CRA إليك لإخطار OTB وهو عندما تكون قد دفعت مبالغ زائدة. ستخطرك CRA بأنك مدين لـ CRA وتحتاج إلى استرداد جزء من الائتمان الضريبي.

قد ترسل الوكالة إشعار OTB عبر بريدك أو بريدك الإلكتروني.

ماذا تفعل إذا تلقيت إشعار OTB

عندما تتلقى إشعار OTB ، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب CRA الخاص بك وإجراء التحديثات اللازمة لتعكس التغييرات الحالية. يمكنك أيضًا الاتصال بـ CRA واطلب منهم تحديث معلوماتك يدويًا.

متعلق ب: كيفية التسجيل وفتح حساب CRA.

ما هي فوائد أونتاريو تريليوم (OTB)؟

إن امتياز Ontario Trillium Benefit (OTB) هو ائتمان ضريبي قابل للاسترداد يجمع بين ثلاثة اعتمادات ضريبية.

ائتمان الطاقة بشمال أونتاريو (NOEC) – هذا الائتمان عبارة عن دفعة معفاة من الضرائب تساعد سكان أونتاريو الشمالية على دفع تكاليف الطاقة المنزلية المرتفعة.

الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن للأفراد والعائلات الحصول عليها هي 172 دولارًا و 265 دولارًا على التوالي.

ائتمان ضريبة الطاقة والممتلكات في أونتاريو (OEPTC) – هذا الائتمان عبارة عن دفعة معفاة من الضرائب تساعد سكان أونتاريو المؤهلين في دفع ضرائب الممتلكات وضريبة المبيعات على تكاليف الطاقة. مبالغ الائتمان هي كما يلي:

1،194 دولارًا أمريكيًا – للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا 1360 دولارًا – لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا 265 دولارًا – لأولئك الذين يعيشون في محمية أو في دار رعاية طويلة الأجل عامة 25 دولارًا – بالنسبة للوقت الذي عشت فيه في كلية أو جامعة أو سكن مدرسة خاصة معينة في عام 2022



ائتمان ضريبة المبيعات في أونتاريو (OSTC) – تساعد هذه المدفوعات المعفاة من الضرائب سكان أونتاريو في ضريبة المبيعات الخاصة بهم.

يمكن للمقيمين المؤهلين الحصول على مبلغ ائتمان يصل إلى 345 دولارًا. سيتم منح ائتمان إضافي يصل إلى 345 دولارًا للزوج أو الشريك العرفي ولكل طفل معال يقل عمره عن 19 عامًا.



يتم توفير OTB لسكان أونتاريو من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط ​​لمساعدتهم على دفع تكاليف الطاقة وضريبة المبيعات وضريبة الممتلكات. يمكن لسكان أونتاريو المؤهلين للحصول على واحد على الأقل من الاعتمادات الثلاثة المذكورة أعلاه الحصول على OTB.

بالإضافة إلى OTB ، يتم تقديم فائدة ذات صلة تسمى خطة Trillium Drug Plan ، أو فائدة عقار أونتاريو Trillium ، للكنديين ذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم على تغطية تكاليف الأدوية.

كيفية التقدم بطلب للحصول على OTB

لتلقي OTB ، يجب أن تستوفي معايير الأهلية ويحق لك الحصول على دفعة واحدة على الأقل من الاعتمادات الثلاثة (OEPTC أو NOEC أو OSTC).

للتقدم بطلب للحصول على OTB والحصول على المخصصات ، اتبع هذا الإجراء:

قم بتقديم إقرار ضريبة الدخل والمزايا الشخصية الخاص بك. تأكد من تقديم إقرارك الضريبي حتى إذا لم يكن لديك دخل للإبلاغ عنه.

ابحث عن نموذج طلب ON-BEN في حزمة الإقرار الضريبي. أكمل النموذج وأرفقه مع إقرارك الضريبي.

باستخدام المعلومات التي قدمتها في إقرارك الضريبي ، ستحدد CRA أهليتك وتبلغك إذا كنت مؤهلاً لتلقي الائتمان.

إذا قمت بإعداد إيداع مباشر لدى CRA ، فسيتم إيداع رصيدك مباشرة في حسابك بمجرد الموافقة عليه.

قم بتقديم إقرار ضريبة الدخل الشخصية والمزايا الخاصة بك بحلول 30 أبريل لاستلام مدفوعات OTB الخاصة بك في الوقت المحدد.

إذا كنت مؤهلاً للحصول على OTB ، فستصدر CRA المنفعة نيابة عن حكومة مقاطعة أونتاريو.

مواعيد سداد OTB هي كما يلي:

10 يناير 2023

10 فبراير 2023

10 مارس 2023

6 أبريل 2023

10 مايو 2023

9 يونيو 2023

10 يوليو 2023

10 أغسطس 2023

8 سبتمبر 2023

10 أكتوبر 2023

10 نوفمبر 2023

8 ديسمبر 2023

سوف تتلقى مدفوعات OTB من خلال الإيداع المباشر إذا كنت قد تلقيت بالفعل استرداد ضريبة الدخل أو المزايا أو الاعتمادات الأخرى عن طريق الإيداع المباشر. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فستتلقى دفعة OTB بشيك.

كم ستحصل من OTB؟

لتحديد المبلغ الذي ستحصل عليه من OTB ، أضف المبالغ التي ستحصل عليها مقابل الاعتمادات الثلاثة (NOEC و OEPTC و OSTC).

سيعتمد المبلغ الذي ستحصل عليه من OTB على:

عمر

دخل

مسكن

حجم الأسرة

المبلغ المدفوع في الإيجار أو ضريبة الأملاك

نظرًا لعدم وجود حاسبة OTB ، يمكنك استخدام حاسبة مزايا الطفل والأسرة CRA للحصول على تقدير لـ OTB الخاص بك.

أسئلة وأجوبة

هل تحصل على OTB كل شهر؟

تحصل على OTB كل شهر منذ تقسيم المدفوعات إلى 12 وإصدارها من قبل CRA في اليوم العاشر من كل شهر. يمكن أن تكون مدفوعات OTB الخاصة بك في شكل شيك أو إيداع مباشر.

كيف أطالب بـ OTB؟ هل يحصل كلا الزوجين على OTB؟

للمطالبة بـ OTB الخاص بك ، قم بتقديم إقرار ضريبة الدخل والمزايا (حتى إذا لم يكن لديك أي دخل) واستكمل نموذج طلب ON-BEN. يمكن لزوج واحد فقط أو لشريك القانون العام التقدم للحصول على OTB. سيحصل الزوج أو الشريك الذي يتم تقييم عودته أولاً على الإعانة.

كيف ألغي حساب OTB الخاص بي؟

لا توجد معلومات فورية متاحة حول كيفية إلغاء حساب OTB. اتصل برقم هاتف مزايا Trillium أو مقاطعة أونتاريو على 1‑866 ONT ‑ TAXS (1‑866‑668‑8297) أو قم بزيارة وكالة الإيرادات الكندية (CRA).

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