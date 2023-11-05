ستساعدك المقالة التالية: ما هو اختبار AB وكيف يمكنه مساعدة أعمالك الصغيرة؟

يعد اختبار AB طريقة رائعة لمقارنة استراتيجيات أو أدوات التسويق عبر الإنترنت لمعرفة أي منها يعمل بشكل أفضل. إنها طريقة فعالة من حيث التكلفة لوضع كل شيء بدءًا من صفحات الويب وحتى حملات البريد الإلكتروني في مواجهة بعضها البعض حتى تحصل على أفضل عائد على الاستثمار. باستخدام هذه الطريقة، ستحصل على الأرقام والإحصائيات لمعرفة ما يجب تغييره أو تعديله أو تركه بمفرده.

إليك كيفية عمل اختبار AB

لنفترض أنك تقوم بإنشاء موقع ويب لشركتك الصغيرة. لقد حصلت على عدد قليل من المصممين المختلفين وحصلت على نموذجين ممتازين. أنت ممزق بين الاثنين ولكن عليك أن تختار.

يتيح لك اختبار AB مراقبة عواطفك واستخدام البيانات التجريبية لاتخاذ القرار. ستحتاج إلى البدء بتقسيم حركة مرور موقع الويب بين المرشحين.

بعد ذلك، بمجرد أن تبدأ البيانات في التدفق، يمكنك البدء في معرفة عمل مصمم موقع الويب الذي يحقق أفضل أداء. في هذا المثال، ستحتاج أيضًا إلى توجيه الأرقام نحو حظائر معينة تهمك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مقاييس مثل معدل التحويل ومعدل الارتداد لكلا المصممين قبل اتخاذ القرار النهائي.

ال المقاييس التي تستخدمها غالبًا تعتمد على ما تختبره. ومع ذلك، هناك عدد قليل منها المشتركة.

معدل الارتداد

باختصار، ترك انطباع أول جيد هو ما يدور حوله هذا المقياس. لهذا السبب تحتاج إلى إدراجه. إذا كان الأشخاص ينظرون إلى صفحتك (صفحاتك) المقصودة ويغادرون على الفور، فهذه علامة حمراء كبيرة يجب عليك النظر إليها.

معدلات الخروج

يخبرك هذا بقصة الزائرين الذين تجاوزوا الصفحة المقصودة ولكنهم ما زالوا يقررون المغادرة. إذا كان الزوار ينزلون عند صفحة معينة، فأنت تعرف من أين تبدأ العمل.

مقاييس المشاركة

هذه هي المتوسطات التي تساعد على التركيز على كل شيء. يمكن أن يُظهر لك إلقاء نظرة على المتوسطات الصفحات التي تحتاج إلى تعديل.

مثل أي شيء آخر تستخدمه لتسويق الأعمال الصغيرة، هناك بعض ما يجب فعله وما لا يجب فعله عندما يتعلق الأمر باختبار AB.

عدد قليل من اختبارات AB لا ينبغي

لا تختبر عنصرًا واحدًا ثم الآخر. على سبيل المثال، إذا كان لديك حملتان عبر البريد الإلكتروني للاختيار من بينهما، فإن اختبار واحدة في سبتمبر والأخرى في أكتوبر سيؤدي إلى تشويه النتائج. يؤدي تشغيل كليهما في نفس الوقت إلى ضمان اتساق الموضوعات أو حركة المرور.

لا تكن في عجلة من أمرك. سوف تحصل على الكثير من المعلومات بمجرد بدء أحد هذه الاختبارات. الحيلة لا تكمن في إنهاء التجربة في وقت مبكر جدًا. إن استخدام عدد قليل فقط من الزوار خلال فترة زمنية قصيرة لن يوفر لك بيانات كافية لاتخاذ الاختيارات الصحيحة. وهنا أ آلة حاسبة سيساعدك ذلك على تحديد المدة التي يجب أن يستغرقها الاختبار.

عدد قليل من اختبارات AB

هناك بعض أفضل الممارسات التي يجب عليك اتباعها.

كن متسقا. إذا كنت تختبر عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء عبر عدة صفحات، فيجب أن يتم تصميمها بنفس الطريقة عبر كل الصفحات. سيؤدي تغيير التصميم من صفحة إلى أخرى إلى تشويه البيانات.

دي عدة اختبارات. من المحتمل أنك سترتكب بعض الأخطاء في أول اختبار AB لك. للحصول على قالب يمكنك استخدامه، ستحتاج إلى العمل على تحسين التقنيات التي تستخدمها. على سبيل المثال، يمكنك اختبار العديد من المتغيرات في وقت واحد أو حتى تصميم النهج الخاص بك. احصل على بعض الأفكار الجيدة هنا.

وصف الجانب ما هو اختبار AB طريقة لمقارنة استراتيجيات أو أدوات التسويق بشكل تجريبي لتحديد النهج الأكثر فعالية. سيناريو الاختيار بين تصميمين لموقع ويب لشركة صغيرة. عملية 1. قم بتقسيم حركة مرور موقع الويب بين التصميمين.

2. جمع البيانات حول مقاييس الأداء.

3. تحليل البيانات لتحديد التصميم الأفضل أداءً. المقاييس التي يجب مراعاتها – معدل الارتداد: يقيس الانطباعات الأولى وفعالية الصفحة المقصودة.

– معدلات الخروج: يحدد مكان نزول الزوار.

– مقاييس المشاركة: توفر متوسطات لتسليط الضوء على مجالات التحسين. اختبار AB لا – تجنب اختبار العناصر في أوقات مختلفة للحفاظ على الاتساق.

– لا تتعجل في التجربة؛ جمع بيانات كافية للحصول على نتائج ذات معنى. دوس اختبار AB – حافظ على الاتساق في التصميم عند الاختبار عبر صفحات متعددة.

– إجراء عدة اختبارات لتحسين التقنيات واستكشاف المتغيرات المختلفة. مصادر إضافية استخدم الآلة الحاسبة لتحديد مدة الاختبار المناسبة. رابط الحاسبة

تعظيم نجاح اختبار AB

يعد اختبار AB، المعروف أيضًا باسم الاختبار المقسم، أداة قوية لتحسين استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت وتحسين عائد الاستثمار. ولضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الطريقة، خذ في الاعتبار النصائح التالية:

حدد أهدافك بوضوح قبل البدء في اختبار AB، ضع أهدافًا واضحة ومحددة. ما الذي تريد تحقيقه من خلال الاختبار؟ حدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل معدل التحويل، أو نسبة النقر إلى الظهور، أو معدل الارتداد. اختبار متغير واحد في كل مرة للحصول على نتائج دقيقة، ركز على اختبار متغير واحد في كل مرة. سواء كان الأمر يتعلق بتصميم صفحة مقصودة، أو سطر موضوع رسالة بريد إلكتروني، أو وضع زر الحث على اتخاذ إجراء (CTA)، فإن عزل المتغيرات يضمن لك معرفة بالضبط ما الذي يسبب التغييرات في الأداء. استخدم الدلالة الإحصائية تأكد من أن نتائج الاختبار الخاصة بك ذات دلالة إحصائية قبل استخلاص النتائج. قد يؤدي إجراء الاختبارات ببيانات غير كافية إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة. يمكن أن تساعدك الأدوات والآلات الحاسبة المختلفة عبر الإنترنت في تحديد حجم العينة المطلوب للحصول على نتائج صحيحة. قم بتقسيم جمهورك قد تستجيب شرائح الجمهور المختلفة بشكل مختلف لصيغك. فكر في تقسيم جمهورك بناءً على التركيبة السكانية أو السلوكيات أو التفضيلات. تخصيص اختبارات AB لشرائح محددة لفهم ما يناسب كل مجموعة بشكل أفضل. مراقبة وتحليل البيانات بانتظام لا تنتظر حتى نهاية الاختبار للتحقق من النتائج. مراقبة البيانات بانتظام وإجراء التعديلات حسب الحاجة. إذا كان أحد الأشكال يتفوق بشكل ملحوظ على الآخر في وقت مبكر من الاختبار، فقد يكون من المفيد إنهاء الاختبار مبكرًا. ضمان الاتساق حافظ على الاتساق في التصميم والرسائل عبر جميع متغيرات الاختبار. قد يؤدي تغيير العناصر الأخرى أثناء اختبار متغير واحد إلى نتائج منحرفة. حافظ على ثبات كل شيء آخر لتنسب التغييرات بدقة إلى المتغير الذي تم اختباره. تنفيذ الاختبار المستمر اختبار AB ليس جهدًا لمرة واحدة. اختبار وتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك باستمرار. أثناء قيامك بجمع الرؤى من الاختبارات السابقة، قم بتطبيقها على الحملات المستقبلية للتحسين المستمر. توثيق وتعلم احتفظ بسجل مفصل لاختبارات AB الخاصة بك، بما في ذلك الفرضيات والاختلافات والنتائج. يتيح لك توثيق اختباراتك التعلم من التجارب السابقة وتجنب تكرار الأخطاء. ضع في اعتبارك الاستجابة للجوال مع الاستخدام المتزايد للأجهزة المحمولة، تأكد من أن اختبارات AB الخاصة بك تراعي استجابة الهاتف المحمول. اختبر كيفية أداء الأشكال المختلفة على أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة لتلبية احتياجات جمهورك المحمول بشكل فعال. اطلب التوجيه المهني إذا كنت جديدًا في اختبار AB أو ترغب في تعظيم إمكاناته، ففكر في استشارة محترفين أو وكالات ذات خبرة في التسويق المبني على البيانات. يمكنهم تقديم رؤى وإرشادات قيمة لمساعدتك في تحقيق أهدافك التسويقية.

استكشاف تقنيات اختبار AB المتقدمة

على الرغم من أن اختبار AB فعال في حد ذاته، إلا أنه يمكن تعزيزه باستخدام تقنيات واستراتيجيات متقدمة. فيما يلي بعض الأساليب الأكثر تقدمًا التي يجب مراعاتها:

اختبار متعدد المتغيرات يتيح لك الاختبار متعدد المتغيرات اختبار متغيرات متعددة في وقت واحد. فبدلاً من مقارنة نسختين مختلفتين تمامًا (أ وب)، فإنه يقوم بتقييم مجموعات من التغييرات. هذه الطريقة مناسبة لتحسين صفحات الويب المعقدة أو حملات البريد الإلكتروني مع مراعاة العديد من العناصر.

اختبار متسلسل يتضمن الاختبار المتسلسل اتخاذ القرارات بناءً على البيانات التي تم جمعها أثناء الاختبار، بدلاً من الانتظار حتى الوصول إلى حجم العينة المحدد مسبقًا. يعد هذا الأسلوب مفيدًا عندما تحتاج إلى رؤى سريعة أو عندما يتفوق أحد الأشكال بشكل كبير على الآخر.

اختبار التخصيص قم بتنفيذ محتوى مخصص بناءً على سلوك المستخدم أو التركيبة السكانية أو التفاعلات السابقة. يمكن أن يؤدي التخصيص إلى تحسين معدلات المشاركة والتحويل بشكل كبير. تقوم AB باختبار استراتيجيات التخصيص المختلفة للعثور على أكثرها فعالية.

التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي دمج خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل نتائج اختبار AB. يمكن لهذه التقنيات تحديد الأنماط والرؤى التي قد لا تكون واضحة من خلال التحليل اليدوي، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

التقسيم والاستهداف قم بتحسين اختبارات AB الخاصة بك عن طريق تقسيم جمهورك إلى مجموعات أصغر وأكثر تجانسًا. قم بتخصيص الاختلافات لقطاعات محددة لتقديم تجارب أكثر تخصيصًا وتحقيق معدلات تحويل أعلى.

الاختبار الديناميكي قم بتنفيذ اختبار AB الديناميكي في الوقت الفعلي حيث يقوم النظام تلقائيًا بضبط المحتوى أو التصميم بناءً على تفاعلات المستخدم. على سبيل المثال، يمكن لموقع ويب تعديل تصميمه أو توصيات المنتج بناءً على تفضيلات المستخدم.

دمج البيانات النوعية اجمع بين نتائج اختبار AB الكمية والبيانات النوعية من استبيانات المستخدم أو التعليقات أو اختبار قابلية الاستخدام. توفر الرؤى النوعية سياقًا للأرقام وتساعد في توضيح سبب أداء بعض الاختلافات بشكل أفضل.

اختبار عبر القنوات توسيع نطاق اختبار AB إلى ما هو أبعد من قناة واحدة. اختبر الاختلافات عبر قنوات تسويق متعددة في وقت واحد، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع الويب، لفهم كيفية تأثير التغييرات على رحلة العميل بأكملها.

الاختبار الطولي بدلاً من اختبارات AB قصيرة المدى، قم بإجراء اختبار طولي على مدى فترة ممتدة. يساعد هذا النهج في تحديد الاتجاهات والموسمية في سلوك المستخدم، مما يوفر نظرة ثاقبة للتأثيرات طويلة المدى.

المقارنة المعيارية للمنافسين قم بمقارنة نتائج اختبار AB الخاصة بك مع المنافسين في مجال عملك. افهم كيفية مقارنة أدائك واستخدم هذه المعلومات للحصول على ميزة تنافسية.

التحليلات التنبؤية استفد من التحليلات التنبؤية للتنبؤ بتأثير التغييرات المحتملة قبل تنفيذها. وهذا يقلل من مخاطر الاختبارات غير الناجحة ويسمح باتخاذ قرارات أكثر استراتيجية.

الاختبار الجغرافي اختبر الاختلافات في المناطق الجغرافية المختلفة لمراعاة التفضيلات الثقافية أو الإقليمية أو اللغوية. يساعد اختبار AB الجغرافي على تحسين الحملات التسويقية العالمية.



تقنيات اختبار AB المتقدمةالوصف اختبار متعدد المتغيرات قم باختبار متغيرات متعددة في وقت واحد لتقييم مجموعات من التغييرات في صفحات الويب المعقدة أو حملات البريد الإلكتروني. اختبار متسلسل اتخذ قرارات بناءً على البيانات المؤقتة أثناء الاختبار بدلاً من انتظار حجم عينة محدد مسبقًا، وهو مثالي للحصول على رؤى سريعة أو عندما يتفوق أحد الأشكال بشكل ملحوظ. اختبار التخصيص قم بتنفيذ محتوى مخصص استنادًا إلى سلوك المستخدم أو التركيبة السكانية، مما يؤدي إلى تحسين معدلات المشاركة والتحويل. تقوم AB باختبار استراتيجيات التخصيص المختلفة للعثور على أكثرها فعالية. التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي استخدم خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل نتائج اختبار AB، وتحديد الأنماط المخفية والرؤى التي قد لا تكون واضحة من خلال التحليل اليدوي. التقسيم والاستهداف قم بتحسين اختبارات AB من خلال تقسيم الجمهور إلى مجموعات أصغر ومتجانسة، وتصميم أشكال مختلفة للتجارب المخصصة ومعدلات تحويل أعلى. الاختبار الديناميكي قم بتنفيذ اختبار AB الديناميكي أو في الوقت الفعلي، مما يسمح بإجراء تعديلات تلقائية بناءً على تفاعلات المستخدم، مثل تكييف تخطيطات موقع الويب أو توصيات المنتج. دمج البيانات النوعية اجمع بين نتائج اختبار AB الكمية والبيانات النوعية من استطلاعات المستخدمين أو التعليقات أو اختبار قابلية الاستخدام لتوفير السياق والتفسيرات لأداء التباين. اختبار عبر القنوات قم بتوسيع اختبار AB ليشمل قنوات تسويقية متعددة في وقت واحد، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب، لفهم كيفية تأثير التغييرات على رحلة العميل بأكملها. الاختبار الطولي قم بإجراء اختبارات AB على مدى فترة ممتدة لتحديد الاتجاهات والموسمية في سلوك المستخدم، واكتساب نظرة ثاقبة للتأثيرات طويلة المدى. المقارنة المعيارية للمنافسين قارن نتائج اختبار AB مع المنافسين في نفس الصناعة لتقييم الأداء والحصول على ميزة تنافسية. التحليلات التنبؤية استخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ بالتأثير المحتمل للتغييرات قبل التنفيذ، مما يقلل من مخاطر الاختبارات غير الناجحة ودعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية. الاختبار الجغرافي اختبار الاختلافات في مناطق جغرافية مختلفة لمراعاة التفضيلات الثقافية أو الإقليمية أو اللغوية، وتحسين الحملات التسويقية العالمية بشكل فعال.

خاتمة

يعد اختبار AB أداة قوية تمكن الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتحسين الجوانب المختلفة لاستراتيجياتها التسويقية. فهو يسمح لك بمقارنة الأشكال المختلفة لصفحات الويب ورسائل البريد الإلكتروني والحملات التسويقية لتحديد أيها يحقق أفضل أداء ويحقق أعلى عائد على الاستثمار (ROI). يوفر اختبار AB رؤى قيمة حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم ومشاركتهم، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين معدلات التحويل وزيادة الإيرادات وتعزيز رضا العملاء.

عند إجراء اختبارات AB، من الضروري اتباع أفضل الممارسات، مثل ضمان الاتساق، وتجنب القرارات المتسرعة، والحفاظ على مدة اختبار كافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تبني تقنيات اختبار AB المتقدمة، مثل الاختبار متعدد المتغيرات، والتخصيص، والتعلم الآلي، يمكن أن ينقل جهود التحسين الخاصة بك إلى المستوى التالي ويوفر ميزة تنافسية في المشهد الرقمي.

تذكر أن اختبار AB هو عملية مستمرة، والتجريب المستمر هو المفتاح للبقاء ملائمًا وفعالاً في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم. ومن خلال دمج استراتيجيات اختبار AB الأساسية والمتقدمة في مجموعة أدوات التسويق الخاصة بك، يمكنك التكيف مع تفضيلات العملاء المتغيرة، وتحسين حملاتك، وتحقيق نمو مستدام للأعمال.

باختصار، اختبار AB ليس مجرد استراتيجية تسويقية؛ إنها عقلية – التزام بالتحسين المستمر والتفاني في تقديم أفضل التجارب الممكنة لعملائك. لذا، احتضن قوة اختبار AB، ودع البيانات تكون دليلك على طريق النجاح في العصر الرقمي.

القراءة ذات الصلة: دليل التسويق عبر البريد الإلكتروني للمبتدئين