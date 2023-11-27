ستساعدك المقالة التالية: ما هو التسوق الاجتماعي وكيف يؤثر على قرارات الشراء

نظرًا لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر تشابكًا في نسيج حياتنا، فقد بدأت في تغيير الطريقة التي نقوم بها بكل شيء تقريبًا، بدءًا من اللحاق بالأصدقاء وصولاً إلى التسوق. كانت ممارسة التسوق الاجتماعي موجودة على الأرجح طوال فترة وجود وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا نراها الآن في كل مكان – في محتوى المبدعين، وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض عملاء حقيقيين، وحتى في أقسام التعليقات في المحتوى الخاص بنا ومحتوى الأشخاص الذين نتابعهم. .

مع امتزاج وسائل التواصل الاجتماعي وتجربة التجارة الاجتماعية بشكل أكبر، يمكن أن يكون للتسوق الاجتماعي آثار كبيرة على اكتشاف المنتج وقرارات الشراء. يمكن أن يساعدك فهم التسوق الاجتماعي كأداة على تلبية احتياجات عملائك بشكل أفضل، لذا تابع القراءة للحصول على تفاصيل شاملة عن ماهية التسوق الاجتماعي وكيفية تأثيره على قرارات الشراء.

ما هو التسوق الاجتماعي؟

التسوق الاجتماعي هو إجراء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من عملية اكتشاف المنتجات أو البحث عنها أو اتخاذ قرار الشراء. تلعب مراجعات المنتجات والشهادات والتوصيات – سواء كانت مدعومة أو غير ذلك – أدوارًا رئيسية في التسوق الاجتماعي.

يمكن أن تكون هذه العملية مقصودة، كما هو الحال عندما يبحث المستهلك بنشاط عن معلومات حول علامة تجارية أو منتج على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عرضية، كما هو الحال في التعثر عبر منشورات المنتج أثناء التمرير بشكل عرضي.

مع استمرار نمو التسوق الاجتماعي، تقدم العديد من منصات الوسائط الاجتماعية ميزات التجارة الاجتماعية للاستفادة من ظاهرة التسوق الاجتماعي – مثل Instagramالتسوق من المبدعين والتسوق عبر TikTok – لذلك من الآمن أن نقول إن أسلوب النزعة الاستهلاكية هذا لن يختفي في أي وقت قريب.

كيف يؤثر التسوق الاجتماعي على قرارات الشراء

نظرًا لأن التسوق الاجتماعي يعد جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، مع حوالي واحد من كل ثلاثة المستهلكين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على منتجات أو خدمات أو علامات تجارية جديدة أو اكتشافها، فمن المؤكد أن يكون لها تأثير كبير على قرارات الشراء لدينا. يمكن أن يظهر ذلك بطرق مثل:

يساعد على زيادة التحويلات

مراجعات المنتج، سواء كانت مكتوبة على موقع ويب لمتاجر التجزئة أو تم إملاءها عبر موقع ويب Instagram إطار القصة، ذات أهمية كبيرة. في الواقع، في عام 2021، كان لمراجعات المنتجات القدرة على زيادة التحويلات بنسبة 270%. يجد المستهلكون ببساطة أن المستهلكين الآخرين هم مصدر جدير بالثقة للمعلومات، لذا فإن الشهادات والتوصيات المقدمة على وسائل التواصل الاجتماعي لها وزن كبير.

من حسن حظ العلامات التجارية أن العديد من المستهلكين يشاركون الآن تعليقاتهم على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لأصدقائهم ومتابعيهم والمتسوقين الاجتماعيين رؤيتها.

يبني الوعي بالعلامة التجارية

لا يمكن للمستهلكين شراء منتجاتك إذا كانوا لا يعرفون بوجودك. على غرار التسويق الشفهي، يعد التسوق الاجتماعي طريقة ممتازة لتقديم منتجاتك للأشخاص الذين يحتاجون إليها. يمكنك الاستفادة من تجربة التسوق الاجتماعي من خلال جذب أكبر عدد ممكن من المبدعين والعملاء والمستهلكين العاديين الذين ينشرون منتجاتك.

يمكن أن تساعد هذه الممارسة أيضًا في إثارة الضجيج أو الإثارة حول منتجاتك، حيث أن رؤية الكثير من المستهلكين الآخرين مع عنصر أو علامة معينة يغذي الشعور بالمكانة والانتماء. يمكن أن يؤدي هذا الضجيج في النهاية إلى زيادة الطلب ويؤدي إلى زيادة المبيعات، مما يدفع المزيد من المستهلكين إلى التفكير في شراء منتجك.

هناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك، بما في ذلك حملات هدايا المنتجات والمسابقات وحملات التسويق من المستهلك إلى المستهلك والمزيد. كلما زاد عدد الأشخاص الذين تنشرهم، زادت احتمالية أن يصبح جمهورك المستهدف على دراية بعلامتك التجارية – وهو ما نعلم جميعًا أنه الخطوة الأولى نحو إجراء عملية شراء.

يمهد الطريق لثقة العلامة التجارية

بعد أن يكون لدى المستهلكين وعي بعلامتك التجارية، يمكنهم البدء في تكوين الثقة بالعلامة التجارية. يمكن بناء هذه الثقة بعدة طرق، ولكن واحدة من أكثر الطرق فعالية في المشهد الرقمي اليوم هي من خلال الكلام الشفهي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يميل المستهلكون إلى الاستماع إلى المستهلكين الآخرين أكثر من العلامات التجارية 92% منح المزيد من الثقة لتوصيات الأصدقاء والعائلة وحتى الغرباء.

تلعب الثقة بالعلامة التجارية دورًا رئيسيًا في اتخاذ قرارات الشراء لدى المستهلك، لذا فإن تطوير التواجد الشفهي لعلامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي يسمح بإجراء التسوق الاجتماعي بطريقة يثق بها المستهلكون، وهي بالتأكيد خطوة ذكية.

التسوق الاجتماعي هو دليل اجتماعي في العمل

يتأثر الأشخاص بتصرفات وسلوكيات الآخرين، وهذا يشمل قرارات الشراء أيضًا. تُعرف هذه الظاهرة بالدليل الاجتماعي، وقد أدى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز هذا المفهوم بشكل كبير.

ومن هذه الزاوية، يعد التسوق الاجتماعي مجرد دليل اجتماعي عملي يتم عبر الإنترنت. عندما يرى المستهلكون المبدعين والأصدقاء والعائلة على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يناقشون منتجًا ما، فإن هذا يخلق اعتقادًا بأن المنتج قد يناسبهم أيضًا. وبطبيعة الحال، فإن هذا له تأثير كبير على قرارات الشراء نتيجة لذلك.

يسمح للمستهلكين بالعثور على المنتجات وفقًا لشروطهم

المستهلكين اليوم تفضل كثيرا الحصول على توصيات المنتج من المستهلكين الآخرين بدلاً من العلامات التجارية. يتيح التسوق الاجتماعي للمستهلكين اكتشاف المنتجات وفقًا لهذه الشروط: من خلال نهج أكثر تناقلًا للكلمات الشفهية يغذيه منشئو المحتوى والمستهلكون اليوميون وحتى أصدقائهم وعائلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يعد هذا مبدأ أساسيًا في التسويق من مستهلك إلى مستهلك، والمعروف أيضًا باسم الطريقة التي يتخذ بها المستهلكون قرارات الشراء في بيئة التسوق الاجتماعي المزدحمة اليوم. لمعرفة المزيد حول التسويق من المستهلك إلى المستهلك وكيف يمكنك استخدامه لإبلاغ استراتيجيتك الخاصة، راجع هذه المدونات:

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