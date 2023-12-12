ستساعدك المقالة التالية: ما هو التسويق المؤثر؟

في عالم التسويق، هناك باستمرار كلمات واتجاهات جديدة تظهر والتي يرغب كل مسوق في معرفتها. اليوم، على سبيل المثال، يتولى التسويق عبر المؤثرين زمام الأمور، ولكن لسبب وجيه. في الحقيقة، 66% من محترفي التسويق يثقون بالتسويق المؤثر واستخدموها في استراتيجياتهم التسويقية العام الماضي.

لتغطية جميع أسس التسويق عبر المؤثرين، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الاتجاه وكيفية استخدامه بنجاح في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

التعريف

للحصول على التقنية، تأثير هي القدرة على التأثير على سلوك شخص ما أو شيء ما، بينما تسويق هو فعل أو عمل للترويج لمنتجات أو خدمات مختلفة. إن تعريف التسويق المؤثر يكاد يكون مزيجًا مثاليًا من الاثنين: إنه عملية ترويج أو بيع المنتجات من خلال أشخاص قادرين على التأثير بشكل مباشر على شخصية ونجاح العلامة التجارية من خلال التأثير على الجمهور المستهدف.

من الناحية البشرية، يعمل التسويق المؤثر مع الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة مؤثرة عبر الإنترنت للترويج لعلامتك التجارية أو منتجاتك أو خدماتك لجمهور مستعد ومتحمس للاستماع والتأثر.

إنها ليست فكرة جديدة

قد يكون التسويق عبر المؤثرين رائجًا في الوقت الحالي، لكن الفكرة كانت موجودة منذ عقود – لقد تغيرت الطريقة التي نستخدم بها المؤثرين. فكر في الأمر: لقد كانت موافقات المشاهير تحدث منذ عقود. لقد استخدمت العلامات التجارية دائمًا المشاهير أو الرياضيين أو القادة المؤثرين ليكونوا نماذج علاماتهم التجارية أو المتحدثين الرسميين أو المدافعين عنها. التسويق عبر المؤثرين هو نفس الفكرة تمامًا؛ ومع ذلك، يتم استخدامه الآن على منصة مختلفة: وسائل التواصل الاجتماعي. والمؤثرون أنفسهم ليسوا بالضرورة من المشاهير، على الرغم من أن لديهم متابعين متفاعلين.

يؤدي هذا إلى تكافؤ الفرص، مما يسمح لأي شخص والجميع بالاتصال بالإنترنت للتعبير عن آرائهم ومشاركة المحتوى. لم يعد من الضروري أن تكون مشهورًا لتكسب عددًا كبيرًا من المتابعين؛ كل ما عليك فعله هو أن يكون لديك ما تقوله وأن تجد المجموعة المناسبة من الأشخاص المهتمين بالاستماع. لا يتعين على العلامات التجارية اليوم الاعتماد على شخص يتمتع بمكانة مشهورة للترويج لمنتجاتها لأن الأفراد العاديين يتمتعون بمزيد من القوة.

القيام بذلك بشكل صحيح

يبدو كل هذا سهلاً للغاية — ابحث عن شخص ما Instagram مع المتابعين وادفع لهم مقابل استخدام منتجك والترويج له. هذا كل شيء، أليس كذلك؟ الأمر ليس بهذه السهولة. إذا كنت تريد أن تكون حملاتك التسويقية عبر المؤثرين ناجحة، فإليك بعض الأشياء التي يجب عليك التفكير فيها:

اختيار المؤثرين المناسبين:

خذ وقتك وابحث عن المؤثرين المناسبين. فقط لأن لديهم عدد كبير من المتابعين لا يعني أنهم مناسبون لعلامتك التجارية. فكر في الأمر بهذه الطريقة – إذا كنت تبيع أطواق مخصصة للكلاب، فمن المحتمل أنك لا تريد أن يروج فنان مكياج لمنتجك لأن هذا الجمهور يهتم بالمكياج، وليس بالكلاب. سيكون العمل مع صاحب كلب أو مدرب مؤثر خيارًا أفضل بكثير، حتى لو كان عدد متابعي المؤثر أقل.

لا تفرض العلاقة بالقوة:

إذا لم يكن أحد الأشخاص المؤثرين مهتمًا بالعمل مع علامتك التجارية، فتوقف عن المحاولة. لن يؤدي هذا إلا إلى محتوى يبدو مزيفًا وقسريًا وغير ملهم. إذا كان المؤثر متحمسًا لتجربة منتجك والعمل معك، فستحصل على نتائج أفضل بكثير مما لو كنت تعمل مع شخص كان عليه التوسل والتوسل إليه.

قم دائمًا بإجراء نسخة تجريبية:

قبل أن تستثمر في أي مؤثر، قم بتشغيل حملة تجريبية أولاً. يمكن أن يستغرق ذلك من أسبوع إلى أسبوعين ويتيح لك وللشخص المؤثر التعرف على كيفية استجابة المتابعين لعلامتك التجارية. هناك العشرات من أدوات التحليلات سيساعدك ذلك في تحديد ما إذا كان الاختبار ناجحًا أم لا.

تزويدهم بأدوات النجاح:

تأكد من أن الأشخاص المؤثرين لديك لديهم كل ما يحتاجونه لنجاح الحملة، وإلا فإنك تهيئهم للفشل. قم بتزويدهم بما يكفي من المنتجات وأكواد القسيمة والروابط وقوالب التصميم لضمان أن يتمكن جمهورهم من التعرف على علامتك التجارية والمشاركة بفعالية.

لنجاح عملكيعد التسويق المؤثر إحدى الاستراتيجيات الاجتماعية التي يجب أن تكون بالتأكيد ضمن قائمة استثماراتك.