ستساعدك المقالة التالية: ما هو التسويق المؤثر وكيف يمكن أن يساعد عملك؟

مع ظهور الإعلانات الرقمية، حدث تحول كبير في الطريقة التي تسوق بها العلامات التجارية نفسها. لا يستمتع الأشخاص بالمقاطعة المستمرة من خلال المواقع الإعلانية التقليدية. إنهم لا يحبون الشعور بأنه يتم بيعهم لهم. ولهذا السبب، كان هناك تدفق كبير لحملات التسويق المؤثرة. نحن هنا نحلل ما هو التسويق المؤثر وكيف يمكن أن يساعد عملك.

ما هو التسويق المؤثر؟

يتضمن التسويق المؤثر العمل مع المؤثرين الاجتماعيين الذين لديهم مدى وصول كبير للترويج لمنتجك ونشره. على الرغم من أن هذا ليس مفهومًا جديدًا، إلا أنه تغير تمامًا منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، مما أعطى المزيد من الأشخاص القدرة على أن يكونوا مؤثرين اجتماعيًا.

هناك عدة طرق لتنفيذ حملة تسويق مؤثرة. يمكنك التواصل يدويًا مع المؤثرين واحدًا تلو الآخر، أو يمكنك الدفع مقابل منصة تتيح لك الوصول إلى العديد من المؤثرين في وقت واحد. يمكنك أيضًا الدفع مقابل خدمة، مثل الحالة، والذي يسمح لك بشحن منتجك إلى العديد من المؤثرين مقابل قيامهم بالنشر عنه.

كيف يمكن للتسويق المؤثر أن يساعد عملك؟

هناك العديد من فوائد التسويق المؤثر بخلاف حقيقة أنه يمكنك الوصول إلى عدد كبير من الأشخاص. بعض الفوائد الأخرى تشمل:

الكثير من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي يمكنك إعادة توظيفه لحملات تسويقية أخرى

على عكس المواضع التقليدية المدفوعة، عادةً ما تتمتع إعلانات المؤثرين بعمر أطول

المؤثرون رائعون في إيجاد طرق إبداعية جديدة لمشاركة منتجك أو خدمتك

يثق الناس في التسويق المؤثر مقارنة بالتسويق التقليدي

ما هي الصناعات التي يعمل فيها التسويق المؤثر بشكل أفضل؟

على الرغم من أن التسويق المؤثر يعمل في العديد من الصناعات، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب عليك وضعها في الاعتبار للحصول على أفضل النتائج. على سبيل المثال، إذا كنت تتطلع إلى القيام بحملة توعية للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب عليك البحث عن المؤثرين على المنصات الاجتماعية التي تتوافق مع منتجك أو خدمتك:

Instagram: يعمل بشكل جيد مع المنتجات الجذابة بصريًا

Facebook: الخدمات والخبرات والمنتجات الجذابة بصريا

Twitter: رائعة للعروض الترويجية القائمة على الأحداث، وB2B

Pinterest: منتجات جذابة بصريا

ستلاحظ أن المنصات مرئية للغاية، مثل Instagram و Pinterest، سيكون الأداء أفضل بالتأكيد إذا كان لديك منتج جذاب بصريًا. تأكد من قراءة منشورنا حول لماذا لا يجيب المؤثرون على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، للحصول على نصائح حول كيفية الوصول إلى المؤثرين الذين ترغب في العمل معهم. إذا كنت تتطلع إلى معرفة المزيد حول ما إذا كان التسويق المؤثر مناسبًا لشركتك، أو تريد معرفة المزيد عن Statusphere، فتأكد من ذلك انقر هنا!