ستساعدك المقالة التالية: ما هو التسويق عبر الفيديو أولاً وكيفية حله؟

إذا طلبت منك تضمين مقاطع فيديو في استراتيجيتك التسويقية، فسوف تحدق بي وكأنني أحمق. وأنت لا يمكن إلقاء اللوم على ذلك. إنه عام 2022، وإذا كنت لا أزال أتحدث عن استخدام مقاطع الفيديو في التسويق، فأنا بالتأكيد من جيل الطفرة السكانية.

الجميع يستخدم مقاطع الفيديو في التسويق. أصحاب أعمال التجارة الإلكترونية وأصحاب المشاريع في المتاجر الكبرى والصناعات الكبيرة أيضًا. الفيديو هو وسيلة لسرد قصة علامتك التجارية والتواصل مع الناس.

هذا هو السبب 94% من المسوقين يوافقون على استخدام المزيد من مقاطع الفيديو للحفاظ على ارتفاع عائد الاستثمار. تعد مقاطع الفيديو مفيدة للتسويق وقد تم اختبار ذلك مع مرور الوقت. وهناك العديد من الدراسات البحثية التي لديها أرقام تثبت ذلك. ومع ذلك، هناك تحول يحدث. حتى الآن، تم استخدام مقاطع الفيديو فقط كأداة ضمن مجموعة أدوات. الآن، بدلاً من أن تكون إحدى القنوات التي تجذب الجماهير المتزايدة، أصبحت مقاطع الفيديو تحتل مركز الصدارة. مع إبقاء مقاطع الفيديو في جوهرها، سيتم تشكيل استراتيجية التسويق الخاصة بك حولها.

هذا يسمي تسويق الفيديو أولاً.

ما هو التسويق بالفيديو أولاً – بالتفصيل؟

يدور تسويق الفيديو أولاً حول التركيز بشكل أكبر على مقاطع الفيديو كوسيلة للوصول إلى جماهير مختلفة. بمعنى آخر، يتعلق الأمر بتطوير عقلية التسويق بالفيديو أولاً. ومع ذلك، لا يعني ذلك تجاهل أو استبدال الأنشطة التسويقية الأخرى. إذا كانت لديك مدونة مليئة بالمحتوى المجزأ المفيد، فاستمر في القيام بذلك بكل الوسائل. تخطيط المحتوى يعد مفيدًا للغاية لتنمية قاعدة القراء وبناء جمهور لرسالتك الإخبارية.

فيما يلي مثال لما أعنيه بنهج التسويق بالفيديو أولاً.

استراتيجية تسويق الفيديو يركز على الصورة الكبيرة – إعلام الناس بالعلامة التجارية والترويج للمنتجات. إذا بدأت الشركة أ YouTube قناة لتحميل مقاطع فيديو حول منتجاتها وكيفية استخدامها، فهم يقومون بتسويق الفيديو. وعلاوة على ذلك، يتم التركيز أكثر على توزيع المحتوى. يدور تسويق الفيديو أولاً حول الانتقال إلى المستوى التفصيلي. إذا كانت نفس العلامة التجارية تنشئ مقاطع فيديو ليس فقط من أجلها YouTube القناة، ولكن أيضًا للإجابة على أسئلة دعم العملاء، ولاستضافة مقاطع الفيديو على صفحاتهم المقصودة، بحيث يتمتع زوار موقع الويب بمزيد من الوضوح، ثم يمارسون تسويق الفيديو أولاً.

ولاحظ ما حدث في الحالة الثانية. لا تبقي الشركة مقاطع الفيديو الخاصة بها مقتصرة على منصة واحدة فقط. ومن ناحية أخرى، فإنهم يستفيدون من مقاطع الفيديو على مواقعهم الإلكترونية ويستخدمونها لإجراء محادثات مع الناس.

تركز استراتيجية تسويق الفيديو أولاً بشكل كبير على رحلة المشتري. فهو يتعمق في فهم كيفية توافق مقاطع الفيديو مع كل مرحلة من مراحل المشتري، وإنشاء محتوى فيديو ذي صلة لإبقائهم مهتمين.

ما أهمية التسويق بالفيديو أولاً؟

يتفاعل الناس مع المعلومات المرئية بطريقة أفضل. من السهل فهم الأشياء والاحتفاظ بها وقت طويل. علاوة على ذلك، فهم أكثر جاذبية أيضًا. من السهل تقسيم الأفكار الأكثر تعقيدًا إلى مستويات بسيطة وواضحة وعامة. هذا ممكن لأنه باستخدام مقاطع الفيديو يمكنك عرض أفكارك للأشخاص في أقصر وقت. يمكنك أن تبين لهم كيفية استخراج الوقود من القشرة الأرضية، وكيفية معالجته وكيف يتم إتاحته لنا في أقل من 5 دقائق. حاول القيام بذلك في مدونة.

تساعد مقاطع الفيديو الأشخاص على التعلم من خلال التخلص من المهمة الصعبة المتمثلة في ربط النقاط وفهم الأمر برمته. فهو يرتب المعلومات بصريًا، مما يضيف إلى تجربة المشاهد. في الوقت الحالي، عندما يكون مستوى الصبر لدى الإنسان العادي مشابهًا لـ سمكة ذهبيةلا تعد مقاطع الفيديو أقل من قوة عظمى للشركات – فهي تجذب الأشخاص على الفور إلى محتواها.

وهذا هو سبب أهمية التسويق بالفيديو أولاً. فهو يحتوي على كل المقومات اللازمة لجذب الجمهور وتثقيفهم وإبقائهم منخرطين لفترة طويلة. ويمكنه القيام بكل ذلك دون الحاجة إلى براعة عقلية أو دعوة للتقويم. عندما تقوم بنسخ مقاطع الفيديو واستخدامها على كل مستوى من نقاط اتصال العملاء، فإنك تجعلها جزءًا من أهداف وغايات شركتك.

مقارنة تسويق الفيديو والتسويق بالفيديو أولاً

من الصعب التمييز بين تسويق الفيديو والتسويق عبر الفيديو أولاً. في الواقع، قد تجادل بأن كلاهما متماثلان. ما يهم هو كيف تنظر إليهم. نعم، هناك بعض الحقيقة في ذلك، لكني أختلف معك. الفرق محير لأن كلاهما يتعلق بمقاطع الفيديو، ولكن عندما تنظر عن كثب، ستكتشف الاختلافات.

فيما يلي جدول يلخص الاختلافات في الكلمات البسيطة:

تسويق الفيديو تسويق الفيديو أولاً إعادة استخدام المحتوى المكتوب في مقطع فيديو ونشره على منصات مختلفة لجلب المزيد من المشاهدات والمشاركة تطوير فهم عميق للمنتج، وإنشاء سلسلة من مقاطع الفيديو للمستخدمين المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، حتى يتمكن كل مستخدم من العثور على المحتوى ذي الصلة إنشاء مقاطع فيديو في الغالب للترويج للمنتجات المشتركة لجميع المستخدمين عملية مدروسة ومحسوبة أكثر لإنشاء ونشر مقاطع فيديو تتوافق مع متطلبات الجمهور. التأكيد أكثر على التخصيص وليس التوزيع الشامل الاعتماد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي و YouTube للترويج لمحتوى الفيديو جنبا إلى جنب مع وسائل التواصل الاجتماعي و YouTube، باستخدام موقع الويب الخاص بك ورسائل البريد الإلكتروني والمدونات والأنظمة الأساسية الأخرى لمشاركة مقاطع الفيديو والتفاعل مع العملاء. تحليل الأداء باستمرار واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الجودة الشاملة للتجربة يعد عدد المشاهدات والنقرات والإعجابات والمشاركات أكثر أهمية بناء علاقة طويلة الأمد من خلال إنشاء مقاطع فيديو ذات صلة بالمستخدمين. المقاييس مهمة، لكن تخصيص المحتوى أكثر أهمية

كيفية عمل استراتيجية تسويق بالفيديو أولاً؟

يتطلب تسويق الفيديو أولاً إجراء تغييرات. غيّر الطريقة التي تريد بها استخدام مقاطع الفيديو، وغير طريقة تواصل علامتك التجارية مع الجمهور، وغير طريقة إنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها مع العالم، والأهم من ذلك، تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى مقاطع الفيديو. هذه تغييرات هائلة. ما لم تكن قد فكرت بها، فإن استراتيجيتك سوف تفشل.

فيما يلي بعض النقاط التي من شأنها أن تبقي تخطيطك حادًا وتساعدك على الخروج باستراتيجية تؤدي إلى نتائج إيجابية.

خطط مسبقا

عندما تقرر إنشاء مقاطع فيديو كركيزة أساسية في استراتيجيتك التسويقية، فأنت بحاجة إلى التخطيط للأنشطة مسبقًا. يتطلب إنشاء مقاطع الفيديو الالتزام، وهناك العديد من الموارد المعنية. التخطيط المسبق يمنحك أنت وفريقك السبق نحو الاتجاه المحدد. لو كان التسويق عبر الفيديو، لكانت استراتيجيتك أكثر ديناميكية. ولكن، عندما تريد التركيز على جعل الفيديو الخاص بك متناسبًا مع متطلبات جمهورك، لا يمكنك ترك الأمور تسير حتى اللحظة الأخيرة.

إليك ما يجب أن تعرفه مسبقًا لتضع إطارًا لاستراتيجية تسويق الفيديو أولاً –

1) ما هي تحديثات المنتج الرئيسية التي خطط لها الفريق؟

2) ما هي الأنشطة التسويقية الأخرى التي من المحتمل أن تؤثر على إنتاج الفيديو؟

3) كم عدد الموارد المتاحة؟ هل هناك أي فرصة لسحب المزيد من الموارد لإنشاء الفيديو؟

4) كيف ستبدو عملية إنتاج الفيديو الخاص بك؟

تعرف على رحلة المشتري

يتم تحديد رحلة المشتري من خلال الخطوات التي يتخذها المستخدم قبل إجراء المكالمة النهائية لشراء المنتج. المراحل التي يمر بها المشتري ليست ثابتة. ذلك يعتمد كثيرا على المنتج. سيكون لدى المستخدم الذي يبحث عن برنامج محاسبة مجموعة مختلفة من المتطلبات عن المشتري الذي يخطط لشراء مجموعة أرائك من الخيزران عبر الإنترنت. سيساعدك التعرف على رحلة المشتري على رسم التحديات التي يواجهها المستخدمون في كل مرحلة. يمكن التغلب على هذه التحديات باستخدام مقاطع الفيديو.

لفهم رحلة المشتري –

يمكنك مقابلة عملائك. وخاصة أولئك الذين أصبحوا من المدافعين عن علامتك التجارية أرسل نموذج استبيان لعملائك الحاليين (لا تنس إضافة حافز) ابحث في البيانات وحاول فهم كيفية تفاعل المستخدم مع فريق الدعم ونقاط الاتصال الأخرى

تحديد القنوات التسويقية

عندما تصل إلى هذا المستوى أثناء قيامك بوضع استراتيجية التسويق الخاصة بالفيديو أولاً، يجب أن تسأل نفسك – أين أريد أن أرى مقاطع الفيديو الخاصة بي؟ تذكر أنك تفكر في اتباع نهج الفيديو أولاً هنا. المستخدمون لديك موجودون في كل مكان، وإذا كنت تريد الوصول إليهم، فيجب عليك استهداف قنوات متعددة.

إن معرفة القنوات التسويقية ستسهل نوع مقاطع الفيديو التي تريد إنشاءها لكل قناة. وهذا بدوره سيساعدك على تخطيط الأصول التي سيُطلب منك إنشاء مقاطع الفيديو.

بناء البنية التحتية للفيديو

بعد أن تصبح جاهزًا بالمعلومات المذكورة أعلاه، يمكنك البدء في ترتيب الموارد التي ستحتاجها لتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ونشرها. ستشمل البنية التحتية أعضاء الفريق والمعدات والميزانية. مثل الكثير من الشركات، يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية لجزء إنتاج الفيديو بالكامل لشركة أخرى. سيوفر لك هذا عناء كتابة السيناريو، وترتيب الكاميرا المناسبة، والأضواء، وتوظيف فريق من المحررين. الاستعانة بمصادر خارجية يجعل من السهل تقديم التعليمات وما تتوقعه من الفيديو، وتسريع الأمور.

للوصول إلى القرار، عليك أن-

أنشئ قائمة جرد بالعناصر التي ستساعدك في إنتاج الفيديو تحقق من عدد أعضاء الفريق الذين تم تدريبهم بالفعل على إنشاء مقاطع الفيديو. تحقق أيضًا من فرص التدريب. كم من الوقت سيستغرق تدريب فريق من الأشخاص، إذا قررت إنشاء مقاطع فيديو داخل الشركة؟ التأكيد على إمكانية تسليم المادة التدريبية. هل يجب أن تمضي قدمًا في تسجيل الشاشة أشرطة الفيديو التعليمية أو سوف تقوم بتعيين وكالة خارجية لرعاية ذلك قم بإعداد قائمة بالمتطلبات التي ستحتاج إليها للتركيز على البائع الذي يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج الفيديو الخاص بك

لماذا يجب عليك استخدام تقويم محتوى الفيديو؟

ولكن، أولاً، بضع كلمات حول ما هو تقويم محتوى الفيديو؟

أ تقويم محتوى الفيديو هو قالب جاهز للاستخدام مصنوع من أفكار فيديو مختلفة. عندما تقرر اتباع التسويق بالفيديو أولاً، فمن الطبيعي أن تضطر إلى قضاء المزيد من الوقت في إنشاء المزيد من مقاطع الفيديو الآن. ومع ذلك، فإن القول أسهل من الفعل. يمكن أن يكون التفكير في أفكار الفيديو تجربة مرهقة. هناك منصات مختلفة لنشر مقاطع الفيديو، وتبدأ في الحصول على النتائج عندما تقوم بتحسينها للحصول على تجربة أفضل للعملاء. من خلال إنشاء تقويم، يمكنك اتباع نهج مدروس في صنع الفيديو دون الإرهاق.

فيما يلي بعض الأسباب الإضافية التي تجعل استخدام تقويم محتوى الفيديو يحقق العجائب لاستراتيجيتك

تباعد المحتوى

آخر شيء تريد القيام به في استراتيجية تسويق الفيديو أولاً هو نشر مقاطع الفيديو على جمهورك على منصات مختلفة. للحفاظ على تفاعل جمهورك، يجب عليك توزيع محتوى الفيديو الذي تشاركه معهم. إحدى الطرق الجيدة للقيام بذلك هي تحديد إطار زمني، ثم نشر مقاطع فيديو في تواريخ مختلفة. يمكن أن يكون الإطار الزمني الخاص بك 6 أشهر أو سنة واحدة أو أسبوعين. الشخص الذي يناسبك أنت وفريقك سيكون الخيار الأفضل. نوصي بالذهاب لمدة 3 أشهر. بمجرد الانتهاء من الإطار الزمني، قم بإشراك فريقك وابدأ في تدوين الأفكار المختلفة. بمجرد حصولك على عدد كافٍ من الأفكار، ابدأ في كتابتها في تواريخ مختلفة. قد تؤدي إضافة عدد كبير جدًا أو أقل جدًا من أنواع مقاطع الفيديو خلال أسبوع إلى انخفاض التفاعل. يعد مقطعي فيديو في أسبوع واحد معيارًا جيدًا يمكنك الاستمرار فيه لفترة طويلة

تناسق

من الممكن أن تخسر استراتيجية تسويق الفيديو أولاً إذا لم تكن متسقة. يساعدك التقويم على أن تكون متسقًا لأن لديك بالفعل خططًا جاهزة للأسابيع القادمة. ليس عليك القيام بالعمل الشاق المتمثل في البدء من الصفر – التخطيط، والتوصل إلى أفكار جديدة، ومن ثم تحديد الإستراتيجية. علاوة على ذلك، فإن فريقك أيضًا متحمس للمساهمة لأنهم على دراية جيدة بما سيبدو عليه جدول أعمالهم. تحديثات اللحظة الأخيرة، والمهام غير المخطط لها هي طرق مؤكدة لخذلان موظفيك

توزيع

يتطلب إنشاء مقطع فيديو موارد. أنت بحاجة إلى الكاميرا المناسبة، وإعدادات الإضاءة، والبرنامج لتحرير مقاطع الفيديو وتحميلها، وبالطبع فريق من الأشخاص الذين يمكنهم الحفاظ على سير العمليات بسلاسة. التحدي هنا هو أنه إذا لم تكن قد خططت لذلك في وقت سابق، فلن تتمكن من الوصول إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه. ولكن، عندما يكون لديك تقويم محتوى، يمكنك عرض أفكارك على الأشخاص ومطالبتهم بإبقاء جدولهم الزمني مجانيًا. يمكنك أيضًا استخدامه للحصول على موافقة رئيسك لترتيب الأدوات والأدوات التي ستحتاجها لتصوير مقاطع الفيديو. عندما يكون لديك الأشخاص والأدوات جاهزة، سيكون تخصيصها أسهل بكثير

وضع الاستراتيجيات والمراجعة

الفكرة وراء إنشاء تقويم فيديو هي اتباع نهج استراتيجي. إن تبادل الأفكار مع فريقك حول أفكار مختلفة، وإجراء مناقشة مفتوحة هو الطريقة لبناء ثقافة تسويقية تعتمد على الفيديو أولاً. ولكن، هناك المزيد لهذا. بمجرد الانتهاء من حملة التسويق التجريبية للفيديو أولاً، يمكنك مراجعة الأداء وإصلاح المجالات التي تم تجاهلها وإدخال بعض الأفكار الجديدة وتنفيذ ما تعلمته. بهذه الطريقة، يمكنك تتبع أنشطتك، ومواصلة تحسين استراتيجيتك

قم بتغليفه

يدور تسويق الفيديو أولاً حول تضمين المزيد من مقاطع الفيديو في استراتيجية التسويق الخاصة بك. يتعلق الأمر بمواءمة مقاطع الفيديو مع رحلة الشراء لجمهورك المستهدف، بحيث يتفاعلون بشكل أكبر مع علامتك التجارية ويحصل عملك على عوائد أفضل. ومع ذلك، هذا ليس سهلا كما يبدو.

تستخدم معظم العلامات التجارية حاليًا مقاطع الفيديو في إستراتيجيتها التسويقية. لبدء خطة تسويق تعتمد على الفيديو أولاً، عليك أن تبدأ بفهم مدى اختلافها عن التسويق عبر الفيديو. بعد ذلك، استمر في فهم رحلة المشتري، والقنوات التسويقية التي ستستخدمها للترويج لمقاطع الفيديو وفي النهاية إنشاء بنية تحتية لإنشاء مقاطع الفيديو هذه. إلى جانب كل ذلك، لا تفشل في إنشاء تقويم محتوى يحتوي على جداول زمنية محددة بوضوح. سيؤدي هذا إلى إبقائك أنت وفريقك على نفس الصفحة، وسيحافظ على معدل الإنتاجية أعلى. وأخيرًا، عندما تكتسب بعض الخبرة في مجال التسويق عبر الفيديو أولاً، قم بإعادة النظر في خططك واستخدم ما تعلمته لمواصلة المضي قدمًا.