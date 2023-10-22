ستساعدك المقالة التالية: ما هو الخطأ في طباعة جوجل؟

ما هو الخطأ في طباعة جوجل؟

لدى BusinessWeek نظرة داخلية رائعة على جهود Google لتوسيع عملية التخطيط والشراء التلقائية للإعلانات بأسلوب AdWords بما يتجاوز محرك البحث الخاص بها وفي المنشورات؛ طباعة جوجل. يبدو أن خدمة Google Print تكافح من أجل بيع مساحة الطباعة للمعلنين في الوقت الحالي – وهو ما قد يكون انعكاسًا لصناعة الطباعة.

تقدم BusinessWeek مثالاً لكيفية شراء Google لجزء كبير من المساحة الإعلانية عبر مجلات متعددة. من الواضح أن Google واجهت صعوبة في بيع المساحة بالمزاد العلني أثناء تجربة Google Print، وانتهى الأمر ببرنامج CoffeeCup، الذي يوفر أدوات إنشاء الويب، بشراء ثلاثة إعلانات نصف صفحة في مارثا ستيوارت ليفينج مقابل 4000 دولار – يبلغ سعر بطاقة السعر لأحد هذه الإعلانات أكثر من 59000 دولار وفقًا لـ BusinessWeek.

كانت الإعلانات المتبقية متاحة دائمًا بسعر أقل بكثير من سعر بطاقة السعر للمشتري المناسب في الوقت المناسب، ولكن ربما أدى جهد Google Print الأول إلى إتلاف طرفي المعاملة؛ تنتهي بخسارة لكل من الناشر والمعلن.

في ما لا يكون مناسبًا للسوق بالنسبة لعدد كبير من معلني AdWords، تقدم BusinessWeek هذا الحساب لعملية شراء إعلان واحدة تمت بشكل خاطئ في Google Print:

أنفق كارل د. هاوجين، رئيس شركة BluePenguin Software، 3000 دولار على إعلان من خلال Google، والذي تم نشره في عدد نوفمبر من مجلة Budget Living. عرضت شركة Haugen خصمًا بنسبة 20% على برنامج مكافحة برامج التجسس الخاص بها لقراء شركة Budget Living، حتى يتمكن من تتبع أداء الإعلان بشكل أفضل. وبعد مرور أكثر من شهر، حقق الإعلان مبيعات بقيمة 181.37 دولارًا فقط، كما يقول هاوجين.

إن كفاح Google لنقل نجاحها عبر الإنترنت إلى المجلات لا يبشر بالضرورة بالخير بالنسبة لصناعة النشر. وقد اتصلت مئات من المنشورات بشركة Google بشأن البرنامج، على أمل أن يتمكن عملاق الإنترنت من توسيع نطاق وصوله إلى جيش Google من المسوقين الصغار الذين لن يفكروا في إعلانات المجلات. لكن الأداء الضعيف قد يشير إلى أن القيمة الحقيقية للصفحة المطبوعة تتأخر عن قائمة أسعارها – على الأقل في نظر معلني جوجل، الذين اعتادوا على حملات محرك البحث ذات العائدات العالية.