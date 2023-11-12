ستساعدك المقالة التالية: ما هو الدخل السلبي؟ تعرف على أشياء لم تكن تعرفها من قبل

ما هو الدخل السلبي؟ إلى أي مدى يمكن لأفكار الدخل أن تغير حياتك؟ اليوم، سوف تحصل على إجابة لهذه الأسئلة في هذا الدليل.

بالنسبة لمعظم الناس، حلمهم الأكبر هو الحصول على تدفقات ثابتة من الدخل دون أن يحركوا ساكنا. حتى أنت أيضًا، لهذا السبب تقرأ هذا. لا بد أنك سمعت عن الدخل السلبي؟ من المحتمل. دعني أخمن، هل تعتقد أن الأمر يتعلق بكسب المال دون القيام بأي شيء على الإطلاق؟ رائع! ولكن هل تعتقد بصدق أنه يمكنك كسب المال دون القيام “بأي شيء” على الإطلاق؟ لا ترتبك، فالدخل السلبي هو دخل سلبي لأنك لا تحتاج إلى العمل في وظيفتك المعتادة من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً للحصول عليه. يحتوي هذا الدليل على ملخص لما يجب أن تعرفه عن هذا الدخل. تابع القراءة لمعرفة المزيد! .

ما هو الدخل السلبي؟

وصفت ميليسا هيوستن، الخبيرة الاستراتيجية المالية والرئيسة التنفيذية لجمعية الأعمال، الدخل السلبي بأنه تدفق منتظم للدخل يتم توليده دون بذل الكثير من الجهد. وتقول: “إن الأمر أشبه بجعل أموالك تعمل لصالحك حتى أثناء نومك”. أنت فقط تستثمر وقتك وأموالك، ثم تشاهدها تدر دخلاً لك.

أهمية الدخل السلبي

كان أحد المستثمرين من ثاوزند أوكس، كاليفورنيا، إريك مارتل، سعيدًا بمشاركتنا بعض المزايا التي يتمتع بها من الدخل السلبي. هنا أربعة منهم:

إنها بديل للكلمات المبتذلة من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً

“بعد زوال متعة العمل، كل ما تبقى هو أن تظل عالقًا في القيام بنفس الأشياء مرارًا وتكرارًا. يقول: “كان العمل ثماني ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام على مدار الساعة بمثابة فكرة مبتذلة وكنت بحاجة إلى بديل”. الدخل السلبي هو بديل لعملك العادي. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لبناء دخل سلبي، ولكن في النهاية، قد يدفع أكثر، وقد تتمكن من ترك وظيفتك الحالية.

المزيد من الوقت لممارسة الهوايات لإعادة اكتشاف شغفك

قال إريك: عندما تبدأ في تحقيق دخل سلبي، سيكون لديك المزيد من الوقت لإضافة المتعة إلى حياتك. المساحة التي لن تسمح لك بها وظيفة الدخل النشط، سيسمح بها الدخل السلبي. يمكنك القيام بالأشياء التي تحبها في وقت الفراغ المتاح لك. “بالنسبة لي، أحب الجلوس في الفناء ورسم أي شيء يتبادر إلى ذهني. على الرغم من أنني لست جيدًا في ذلك، إلا أنني لا أزال أخلق الوقت للقيام بذلك.

تخفيف التوتر ضخمة

سبب آخر وراء حاجتك إلى بناء دخل سلبي هو تخفيف التوتر – سواء العقلي أو الجسدي. “نعاني جميعًا من الإجهاد البدني كل يوم بدءًا من الاندفاع إلى العمل وإنجاز مهام اليوم وحتى العودة إلى المنزل لرعاية الأسرة. قال: كل هذا يمكن أن يكون مرهقًا. عندما تبدأ في تحقيق مثل هذا الدخل، ستدرك أن لديك المزيد من التحكم في جدولك اليومي.

توليد المزيد من الأموال للاستثمارات الأخرى

وقال إنك تحصل على أموال لاستثمارات أخرى عندما تولد دخلا سلبيا. سوف يمنحك الدخل السلبي تدفقًا ثابتًا للأموال لزيادة مدخراتك خاصة إذا كان لا يزال لديك وظيفة نشطة. ويمكن توجيه هذه المدخرات الإضافية إلى مشاريع أخرى مدرة للدخل. بهذه الطريقة، يمكنك توسيع دخلك من الجداول إلى “النهر” على الأرجح.

كيفية جعل الدخل السلبي / أفكار الدخل السلبي؟

هناك عدة طرق لكسب المال دون العمل بنشاط. كان إريك وميليسا على استعداد لمشاركة بعض هذه الأفكار.

قم بتأجير مساحتك أو سيارتك

نصحت ميليسا بأن المساحات غير المستخدمة أو الإضافية مثل المرآب الخاص بك أو غرفة النوم الاحتياطية يمكن أن تكسبك المال عندما تقوم بتأجيرها بسعر معقول. يمكنك أيضًا استئجار سيارتك الإضافية. هناك مواقع لتأجير السيارات، حيث يمكنك التسجيل لوضع سيارتك للإيجار. ومع ذلك، قالت إنه قبل القيام بذلك، عليك مراجعة معلوماتك التأمين على السيارات التفاصيل لمعرفة ما لا يغطيه.

بيع معرفتك

كانت أكبر فكرة للدخل السلبي لميليسا هي بيع معرفتها. قالت: “نعلم جميعًا أن المعرفة قوة والناس على استعداد لدفع ثمنها. يمكنك كتابة كتاب إلكتروني ونشره بنفسك على منصات مختلفة لكسب حقوق الملكية. يمكنك أيضًا بيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت. يمكنك تحقيق دخل سلبي من وظيفتك النشطة عندما تقوم بإنشاء دورة تدريبية عبر الإنترنت تأخذ الأفكار منها. كما أعطت مثالاً عن كيفية بدء تدريبها على الإستراتيجية المالية عبر الإنترنت، مستمدةً أفكارًا من وظيفتها النشطة.

استثمر في العقارات

يتفق كل من إريك وميليسا على أن الاستثمار في العقارات هو الطريقة الأكثر شيوعًا لتوليد الدخل السلبي. وقال إريك: “على الرغم من أن الأمر يتطلب استثمارات ضخمة، إلا أن العائد ضخم أيضًا”. وقال أيضًا: “لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لبدء الربح منه ويجب أن أقول إنه أكبر استثمار لي”.

التسويق بالتبعية

هناك طريقة أخرى لتوليد مثل هذا الدخل وهي البيع عبر الإنترنت. لا تحتاج إلى امتلاك المنتج الذي تبيعه. ما عليك سوى الاتصال بالمصنعين أو أصحاب المتاجر للبيع لهم.

بالنسبة للتسويق بالعمولة، يجب أن يكون لديك منصة عبر الإنترنت ذات حركة مرور عضوية عالية. استفد من حركة المرور العضوية هذه لصالحك وقم بتسويق المنتجات. على كل عملية بيع تتم من خلال النظام الأساسي الخاص بك، يمكنك كسب المال.

شراء السندات

وكانت أكبر نصيحة إريك التالية هي الاستثمار في السندات. قال: “إلى جانب استثماري العقاري، لدي أيضًا سندات اشتريتها من أسهم دخل الشركات AB، وDelaware ivy، وصناديق دخل الشركات BMO”. وأوضح كيفية عمل شراء السندات. وقال إن السندات هي شكل من أشكال القروض التي يقدمها المستثمرون للشركات. وقال إنه يمكن للمستثمرين إما الاحتفاظ بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق لتحصيل مكاسبهم الرأسمالية أو بيعها بسعر أعلى لمستثمر آخر.

إحدى طرق الادخار للأيام الممطرة هي بناء دخل سلبي. يُنظر إلى الدخل السلبي على أنه استثمار. يمكنك الاعتماد عليه فقط أو الحصول عليه كمصدر بديل للدخل. والخبر السار هو أنه مع الدخل السلبي، هناك احتمالات محدودة لعدم القدرة على إعالة نفسك أو عائلتك. “يجب أن تلاحظ أنه مثل كل دخل، فإن الدخل السلبي يخضع أيضًا للضريبة، ولكنه يعتمد على معايير معينة” نصحت ميليسا.

نأمل أن تكون قد حصلت على إجابتك حول ما هو الدخل السلبي، لذا جرب واحدة أو أكثر من أفكار الدخل السلبي المذكورة أعلاه للحصول على تدفقات دخل ثابتة.