ستساعدك المقالة التالية: ما هو السوق المتخصص؟

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يمكن تعريف السوق المتخصصة على أنها مجموعة فرعية من سوق أكبر لها هويتها الفريدة واحتياجاتها وتفضيلاتها مما يجعلها متميزة عن السوق بشكل عام. يستلزم التسويق المتخصص توجيه جهود التسويق نحو تحديد نوع معين من العملاء أولاً واحتياجاتهم الخاصة. ثم حاول تقديم حل أفضل لا تقدمه الشركات الأخرى.

كيف يمكنك تحديد السوق المتخصصة؟

يعد تحديد مجال متميز أمرًا أساسيًا لبناء مشروع تجاري صغير ناجح. السبب وراء حاجتك إلى مجال متخصص هو مساعدتك على التركيز على عملاء محددين حيث يمكنك حقًا الاستماع إلى ما يريدون ويحتاجون إليه.

سيساعدك هذا على وضع عملك ليس كخبير فحسب، بل كشركة تقدم حلولاً فريدة لاحتياجات عميلك المحددة.

إن بدء عمل تجاري متخصص يمكن أن يزيد من فرص نجاح عملك. يمكن للسوق المتخصصة أن تساعدك على جذب الاهتمام، وإنشاء قاعدة عملاء مخلصين، بل وتفتح لك فرصًا للتوسع في أسواق أكبر.

مع السوق المتخصصة، يمكنك أن تبدأ صغيرًا وتنمو تدريجيًا مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات الصغيرة الناشئة لدخول الأسواق والتنافس مع منافسة أكبر.

كيف يعمل السوق المتخصصة

من خلال تحديد سوق متخصصة، يمكنك الاستفادة من شريحة من السوق الأوسع باحتياجاتها وتفضيلاتها الخاصة من خلال بيع المنتجات والخدمات المخصصة.

هناك العديد من الفوائد لاختيار السوق المتخصصة، من بينها أنها تساعد على تقليل عدد المنافسين لشركتك. ثانيًا، يركز نموذج عملك جهوده على نوع معين من العملاء، مما يمنحك توجيهًا أكثر وضوحًا لتطوير محتوى فريد أو اختيار عدد محدود من المنتجات للبيع.

مع هذا الاستهداف، لن تحصل على فهم أفضل لاحتياجات عملائك فحسب، بل يمكنك أيضًا إنشاء ولاء للعلامة التجارية بسهولة.

لماذا يجب عليك التفكير في سوق متخصصة لعملك

ببساطة، السوق المتخصصة تضع جودة العملاء أمام قاعدة عملاء كبيرة. من خلال تقسيم عملائك وتحديد نوع العملاء الأكثر ملاءمة للاستفادة من علامتك التجارية ومنتجاتك، يمكنك الشروع في جهد مركز نحو الاستفادة من كفاءتك.

يمكنك تحديد السوق المتخصصة الخاصة بك من خلال الموقع الجغرافي (الحي، المدينة، أو حتى البلد)؛ التركيبة السكانية (العمر أو الجنس أو التعليم أو مستوى الدخل)؛ التخطيط النفسي (المواقف والقيم والاهتمامات)؛ مستوى جودة المنتج (الاقتصادي، المصنوع يدويًا، المتميز)؛ والسعر (مخفض، معتدل، فاخر). ستوفر لك هذه الإستراتيجية المزايا التنافسية التالية:

ولاء للعلامة التجارية: مع السوق المتخصصة، يمكنك التعامل مع جمهور مستهدف أصغر. يتيح لك ذلك التركيز على جودة خدمة العملاء وبناء علاقات دائمة معهم.

خفض تكاليف العروض الترويجية والتسويق: نظرًا لأنك تعرف عميلك المستهدف جيدًا، يمكنك بسهولة تحديد أفضل نقاط الاتصال مع العملاء من حيث التسويق والإعلان المتخصص. نظرًا لأنك تعرض إعلانات مستهدفة خاصة باحتياجات جمهورك المستهدف، فإنك تقلل تكاليفك بشكل كبير عند تسويق منتجاتك وخدماتك.

منافسة أقل: نظرًا لأنك تلبي احتياجات فئة محددة من العملاء، فإنك تقدم شيئًا فريدًا مقارنة بتلك الشركات التي تسعى إلى الوصول إلى السوق الشامل. يمنحك هذا ميزة عليهم من حيث تقديم شيء فريد من نوعه.

أرباح عالية محتملة: نظرًا لأنك تلبي الاحتياجات المحددة لعملائك المستهدفين، فإنك تقدم نوعًا معينًا من المنتج أو الخدمة غير متوفر في أي مكان آخر. على هذا النحو، سيميل عملاؤك إلى دفع مبلغ إضافي قليل مقابل خدمتك الفريدة.

إظهار الخبرة: عندما تقدم منتجًا متخصصًا لخدمة سوق متخصصة، فإنك في الواقع تصبح خبيرًا في مجال عملك. وهذا يجعلك تبرز كأفضل خيار للحصول على الإجابات الصحيحة للعملاء. يمكن لهذه المهارات والخبرات في مجال واحد أن تقطع شوطا طويلا في جذب العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة.

ما هي الانتقادات الموجهة للأسواق المتخصصة؟

على الرغم من مزايا الأسواق المتخصصة، هناك أيضًا أخطاء محتملة في هذا المجال. ومن بين هذه ما يلي:

النمو المحدود: نظرًا لأن الأسواق المتخصصة تركز على مجموعة فرعية من السوق بأكمله، فإن عدد العملاء الذين تجتذبهم سيكون محدودًا. على هذا النحو، سوف تركز على أحجام الإنتاج الصغيرة وعدد قليل من العملاء مما يحد من إمكانات نمو عملك.

التأثير سلباً على الأرباح: وفي المقابل، فإن وجود عدد قليل من العملاء سيؤثر سلبًا على فرص تحقيق الربح. ما لم تقدم أسعارًا متميزة لمنتجاتك وخدماتك التي تخدم سوقًا مستهدفة أصغر، فقد يؤدي ذلك أحيانًا إلى صعوبة تحقيق أرباح جيدة.

إمكانية ظهور المنافسة: عمل هغالبًا ما تكون المتطلبات الأساسية في الأسواق المتخصصة منخفضة نسبيًا ولا تعتمد على استثمارات كبيرة. على هذا النحو، قد تواجه طوفانًا مفاجئًا من المنافسة التي تخدم مجال تخصصك وتأكل حصتك في السوق.

12 أمثلة مذهلة للسوق المتخصصة

بسبب السهولة النسبية ورأس المال الأصغر المطلوب لبدء سوق متخصصة، هناك إمكانيات لا حصر لها لرواد الأعمال لدخول السوق بمنتجاتهم أو خدماتهم والمنافسة.

وهذا ما يجعل الأسواق المتخصصة جذابة. ومع ذلك، لا تنجح جميع الأسواق المتخصصة في نهاية المطاف مثل أي مؤسسة، فهي تتطلب إجراء بحث شامل حول ماهية السوق المتخصصة لديك.

إن كيفية القيام بأنشطتك التسويقية المتخصصة وكيفية نشر استراتيجيات التسويق المتخصصة الخاصة بك لتوصيل رسالتك مباشرة إلى عملائك المثاليين بطريقة تنال إعجابهم أمر أساسي. وفيما يلي بعض الأمثلة على الأسواق المتخصصة التي تجتاح السوق.

1. الخبز النباتي

وصلت قيمة سوق الأغذية النباتية العالمية إلى حوالي 15.4 مليار دولار في عام 2020. مدفوعًا بأنماط الحياة أو القيود الغذائية أو الحساسية، هناك طلب متزايد على الأغذية النباتية.

إحدى الشركات التي تستغل هذا الطلب الذي لم تتم تلبيته هي ديفيفي. ومن خلال استراتيجيتها التسويقية الأنيقة، قامت ببناء قاعدة عملاء قوية تتوق إلى تناول البسكويت النباتي الخالي من المكسرات، والفشار، والكب كيك، والكعك، والسندويشات.

2. منتجات أمن الوطن

يعد أمن المنزل سوقًا متخصصًا محتملاً يمكنك استكشافه. سواء كنت بعيدًا بالخارج أو في المكتب، فأنت بحاجة للتأكد من أن منزلك آمن.

إحدى هذه الشركات التي دخلت السوق هي جرس وهي شركة منتجة لأجهزة أمان المنزل الذكية وكانت رائدة في جرس الباب بالفيديو. تتيح هذه التقنية للمستخدمين رؤية الأشخاص الذين يأتون إلى عتبة بابهم والتحدث معهم وتسجيلهم.

3. لباس غير رسمي

دعونا نواجه أنه لا يوجد شيء مخيب للآمال مثل الذهاب إلى المتجر، والعثور على قميص نحبه، وأن المتجر لا يحتوي على قميص بمقاسنا. مع غير مناسب لن يختبر العملاء هذا لأن الشركة لديها أكثر من 50 مجموعة تناسب الرجال والنساء.

4. تطوير الذات

يعد التحسين الذاتي سوقًا متخصصًا سريع النمو حيث يتطلع المزيد والمزيد من الأشخاص إلى تحسين مجموعة مهاراتهم بالإضافة إلى تطوير حياتهم المهنية.

من خلال تقديم الدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت وجلسات التدريب بالإضافة إلى كتب المساعدة الذاتية ومقاطع الفيديو، يمكنك أيضًا الاستفادة من هذا العمل المربح. الشركات مثل مشاركة المهارات لقد نحتت Skillshare مكانة متخصصة من خلال منصة التعلم عبر الإنترنت الخاصة بها والتي تقدم آلاف الفصول الدراسية حول موضوعات بما في ذلك الرسم التوضيحي والتصميم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والعمل الحر والمزيد.

5. الألعاب

شهدت صناعة الألعاب في السنوات الأخيرة نموًا سريعًا على جميع المنصات حرفيًا، سواء من خلال وحدات التحكم أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو غيرها.

يبحث عشاق الألعاب هذه الأيام عن أجهزة مصممة خصيصًا لتناسب متطلباتهم المتزايدة. سباق ألعاب الكمبيوتر المجيد تستجيب الشركة من خلال تقديم أجهزة كمبيوتر محمولة مخصصة للألعاب، وفأرة كمبيوتر شخصي، ووسادات ماوس، وشماعات لسماعات الرأس والنظارات الواقية، والمزيد.

6. واعية اجتماعية

هل تعلم أن حوالي 10% من السكان يستخدمون اليد اليسرى؟ على الرغم من ذلك، غالبًا ما يكافح الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لأداء المهام اليومية الأساسية في عالم مصمم للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى.

تم تصميم أشياء مثل أكواب القياس والأشرطة والمساطر والمعدات المنزلية والأجهزة مع وضع الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى في الاعتبار. رؤية هذا اليساري متجرًا كاملاً مخصصًا لمنتجات الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى والذي يتضمن أدوات المطبخ التي تستخدم اليد اليسرى واللوازم المدرسية والمكتبية والهدايا والمزيد.

7. ملابس رياضية

ربما تعرف تحت الدرع العلامة التجارية ولكن هل تعلم أن الشركة بدأت لتلبية احتياجات محددة في السوق؟ في عام 1996، أراد كيفن بلانك، مؤسس الشركة ولاعب كرة القدم السابق، قميصًا لا يتبلل بالعرق بعد دقائق قليلة من لعب كرة القدم.

وعلى هذا النحو، قام بتطوير قميص ضاغط مصنوع من مادة تبقى جافة أثناء المجهود البدني المكثف. وسرعان ما أصبحت العلامة التجارية شركة عالمية للمعدات الرياضية تقوم بتصنيع الأحذية والرياضة والملابس غير الرسمية.

8. عمل حر

باعتبارنا أصحاب منازل، فإننا غالبًا ما نعتمد على الآخرين للقيام بالمهمات نيابةً عنا أو المساعدة في إنجاز المهام. ولكن كيف يمكنك العثور على الشخص المناسب لهذا المنصب؟ يمكن أن تساعدك تطبيقات Gig مثل TaskRabbit على توصيلك بالأشخاص في منطقتك المستعدين للقيام بهذه المهام مقابل رسوم.

يمكن أن يساعدك تطبيق الحفلة هذا في الحصول على المساعدة في العديد من الوظائف بما في ذلك السباكة وقص الشعر وتعليم الموسيقى وغيرها.

9. التكنولوجيا المالية

لقد كانت التكنولوجيا المالية أداة لا غنى عنها للأعمال. إلى جانب تقديم خيارات فعالة من حيث التكلفة للمستهلكين والشركات، فهو يساعد على توفير المال ويدمج طرق الدفع المادية والرقمية في آن واحد.

الشركة مربع تقدم حلولاً فريدة للشركات الصغيرة حيث يمكنهم قبول بطاقات الائتمان باستخدام هواتفهم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم حلولاً تشمل الفواتير والمحطات الافتراضية والمدفوعات عبر الإنترنت وأدوات لمراقبة عمليات رد المبالغ المدفوعة والاعتراض عليها لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو.

10. الصحة واللياقة البدنية

لسنوات كنا مهووسين بفقدان الوزن والحصول على الشكل. في السوق اليوم، هناك الكثير ممن يطلبون المساعدة لفقدان الوزن، وبناء العضلات، واتباع نظام غذائي صحي، والمكملات الغذائية، ومعدات اللياقة البدنية، والمزيد.

تستمر مجالات الصحة واللياقة البدنية مثل نظام أتكينز الغذائي ونظام كيتو الغذائي ونظام مراقبة الوزن وغيرها في تقديم الحلول للعملاء المستهدفين.

11. الحياة الصديقة للبيئة

مع التركيز المتزايد على الحياة المستدامة، يزداد الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة والعملية. من المنتجات القابلة للتحلل إلى العناصر المصنوعة من مواد معاد تدويرها، تتوصل الشركات إلى حلول مبتكرة لتقليل التأثير البيئي.

إحدى هذه الشركات، ايكوسيا، هو محرك بحث يزرع الأشجار بإيرادات الإعلانات. فهي لا تقدم نفس إمكانيات البحث التي توفرها محركات البحث الأخرى فحسب، بل إن كل بحث يدعم قضية تفيد البيئة بشكل مباشر.

12. تخصص الحيوانات الأليفة

لقد كانت الحيوانات الأليفة دائمًا أفرادًا محبوبين في العديد من العائلات، ولكن هناك اتجاه متزايد للمنتجات التي تلبي احتياجات الحيوانات الأليفة المحددة جدًا. على سبيل المثال، هناك شركات تركز فقط على أغذية الحيوانات الأليفة العضوية أو الخاصة بالسلالات أو حتى الجاهزة للوجبات.

بارك بوكسعلى سبيل المثال، تنظم صناديق شهرية ذات طابع خاص مليئة بالألعاب الفريدة والأطعمة الطبيعية المصممة خصيصًا للكلاب، مما يضمن حصول أفراد العائلة ذوي الفراء على شيء جديد ومثير كل شهر.

كيفية العثور على سوق متخصصة

للعثور على مجال أحلامك، ستحتاج إلى التفكير بعناية في خياراتك. يمكن أن تساعدك الخطوات التالية في الوصول إلى مكانتك الحقيقية.

ابحث عن المجالات المحتملة وابحث عن شريحة السوق الخاصة بك

ستحتاج إلى تخصيص بعض الوقت لإجراء بحث شامل في مختلف المجالات قبل أن تستقر على أحدها.

ابدأ بشغفك واهتمامك: لمساعدتك على الاقتراب من مجال تخصصك، ابدأ بشغفك واهتماماتك. قد تكون هذه هواية أو مجموعة مهارات تثير شغفك أو تجيدها بشكل خاص.

معرفة ما إذا كان هناك حل لمشكلة في السوق: تذكر أن المجال المتخصص يدور حول حل فريد للطلب غير الملباة من جمهورك المتخصص. ابحث عن الحلول الممكنة من خلال إنشاء خريطة مرئية لجميع أفكارك لتطوير عروضك للسوق التي لا يقدمها الآخرون. معرفة ما إذا كان قطاع السوق الخاص بك كبيرًا بما يكفي لدعم أعمالك التجارية والبحث عن أمثلة تسويقية.

إبقاء العين على المنافسة: قبل إطلاق شركتك وبناء علامتك التجارية، ابحث عن منافسيك المحتملين. قم بقياس وزن منتجك أو حلك مقارنة بما يقدمونه من حيث الجودة والسعر. استخدم اتجاهات Google والبحث عن الكلمات الرئيسية لإجراء أبحاثك التنافسية.

اكتب خطة عملك: خطة عملك هي مخططك الأساسي لعمليات شركتك التي تتضمن ميزات المنتج، واستراتيجية التسعير، وجودة الإنتاج، والعلامة التجارية، واستراتيجية التسويق، والبيانات المالية، والميزات التشغيلية.

حدد السوق المستهدف

لتأسيس نفسك في سوق متخصصة، ستحتاج إلى تحديد السوق المستهدف بناءً على قيم عملائك ومعتقداتهم وعواطفهم.

ابحث عن السوق المستهدف

ابحث عن جمهورك المستهدف بناءً على ما يحدد المجال الذي اخترته مثل العمر والمهنة والهوايات والاحتياجات والقيم. نظرًا لأن الأسواق المتخصصة مستهدفة بشكل كبير، فيجب عليك معرفة أكبر قدر ممكن عن السوق المستهدف لبناء قاعدة عملاء صحية حتى يزدهر عملك.

اتخذ قرارًا بشأن منتجك أو خدمتك

حدد منتجك وخدمتك التي يبحث عنها جمهورك بشكل كبير. يجب أن يعتمد عرضك على الاحتياجات أو التفضيلات الفريدة لعملائك المقسمين أو تحديد ما يجعله مختلفًا عن المنتجات والخدمات الأخرى في السوق.

اكتشف كيف يحل منتجك مشكلة السوق المستهدف؟

تذكر أنك تقدم حلاً لا يحظى بالخدمة الكافية في السوق. لتسويق أحد المنتجات المتخصصة، ستحتاج إلى وضع إصبعك على مشكلة عميلك وحلها. تجد الصناعات المتخصصة الناجحة مشاكل العملاء الملحة وتفعل شيئًا لحلها بطريقة مريحة وفعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب.

حدد مدى ربحية مجال عملك

من الواضح أنه إذا لم تحقق أرباحًا في مشروعك التجاري، فإنك تخاطر بخسارة الأموال وإغلاق عملك. يجب أن يحظى منتجك وخدمتك بطلب كافٍ، وأن يكونا في وضع جيد في السوق، وأن يتم تسعيرهما بشكل مناسب ليس فقط لتوفير دخل ثابت ولكن أيضًا لتحقيق الربح.

إنشاء خطة تسويق متخصصة

على عكس التسويق الشامل، تم تصميم التسويق المتخصص لجذب مجموعة فرعية محددة من العملاء. ويستلزم ذلك اقتطاع جزء صغير من السوق لا يتم تلبية احتياجاته من خلال التركيز على مجموعة صغيرة من المشترين، مع منتجات أو خدمات متميزة عن المنافسة، وتجذب العدد المناسب من الأشخاص لتعزيز الأرباح. بعض الأشياء التي يجب تضمينها في خطة التسويق المتخصصة الخاصة بك:

أهداف عملك للسوق المتخصصة الخاصة بك

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (تحليل SWOT) في السوق المتخصصة الخاصة بك

تحديد منافسيك المحتملين في السوق المتخصصة الخاصة بك

حدد عرض البيع الفريد (USP) الخاص بك والذي يمثل المزايا الفريدة التي تقدمها شركتك والتي تتميز عن المنافسة

استهداف الأسواق والعملاء في السوق المتخصصة

استراتيجية السوق من حيث المنتج والسعر والترويج والأشخاص والعملية

ميزانية

قناة تسويقية للحملات التسويقية

اختبار تشغيل المنتج الخاص بك

قبل الانتقال إلى وضع الإنتاج الكامل وتسويق قطاع ما، ستحتاج إلى اختبار ما إذا كان مجالك مربحًا أم لا. ابدأ صغيرًا من خلال تقديم منتجك أو خدمتك إلى السوق المستهدف عن طريق تشغيل حملة.

حاول الحصول على تعليقات من العملاء الذين أجروا عمليات الشراء الأولى لمعرفة رأيهم. سيساعدك هذا على إجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة على عرضك بناءً على التصميم وتقديم الخدمة والتسعير لتحديد أنك تضمن تدفقًا ثابتًا للمبيعات بالأسعار التي سيكون العملاء مرتاحين لها.

إطلاق مشروع تجاري مربح

لبدء مشروع تجاري ناجح، ستحتاج أولاً إلى تحديد شريحة السوق التي تعاني من نقص الخدمات وتخصيص منتجاتك أو خدماتك لتناسبها.

ستحتاج أيضًا إلى تقييم كيفية قيامك بالتسويق لهذا الجمهور المحدد ومراقبة منافسيك. والأهم من ذلك أنك ستحتاج إلى الاستماع إلى عملائك، واطلب منهم إبداء الرأي وتصحيح أي أخطاء على الفور.

وصف الخطوة مجالات البحث ابدأ بالعواطف، وحدد مشاكل السوق، وراقب المنافسة، وقم بصياغة خطة عمل. تحديد السوق المستهدف تحديد بناءً على قيم ومعتقدات العملاء. سوق الأبحاث فهم التفاصيل المتخصصة مثل العمر واحتياجات التسويق الفعال. اتخاذ قرار بشأن المنتج/الخدمة اختر العروض بناءً على الاحتياجات المتخصصة وتميز عن المنافسين. حل مشكلة السوق تأكد من أن الحل المتخصص يعالج مشكلة تعاني من نقص الخدمات بشكل ملائم وفعال من حيث التكلفة. تحديد الربحية مواءمة الطلب على المنتج/الخدمة مع الأسعار ووضع السوق لتحقيق الربحية. خطة التسويق المتخصصة حدد الأهداف، وقم بإجراء SWOT، وحدد المنافسين، وحدد USP، وحدد الأهداف، وحدد الإستراتيجية. اختبار تشغيل المنتج قم بتقديم شريحة ما، وجمع التعليقات، وتحسينها. إطلاق الأعمال المتخصصة تصميم المنتجات/الخدمات للقطاع المحروم، وتقييم استراتيجية التسويق، ومراقبة المنافسة، والاستجابة للملاحظات.

يكون Apple سوق متخصصة؟

رغم أنه في البداية، Apple لقد كانت سوقًا متخصصة وقد نمت على مر السنين لتصبح رائدة في السوق في مجال التكنولوجيا بقيمة تزيد عن 2 تريليون دولار.

أيهما أفضل السوق المتخصصة أم السوق الشامل؟

بالنسبة للشركات الصغيرة، يعد السوق المتخصص مثاليًا لأنه يأتي مع مزايا تشمل انخفاض تكاليف العروض الترويجية والتسويق؛ منافسة أقل وإمكانية تحقيق أرباح عالية.

ما هي أفضل الأسواق المتخصصة؟

بعض من أفضل الأسواق المتخصصة تشمل المواد الغذائية والمنتجات الصديقة للبيئة. المعدات المنزلية والمكتبية. الصحة والجمال. ومنتجات الحيوانات الأليفة.

ما هو التخصص الأكثر ربحية؟

بعض المجالات المربحة تشمل الصحة والرعاية الشخصية. الملابس والملابس. المطبخ والبقالة. المنتجات المكتبية؛ أدوات؛ والألعاب.

ما هي المجالات الرائجة في عام 2021؟