ستساعدك المقالة التالية: ما هو الشيء المشترك بين Google وCraigslist؟

ما هو الشيء المشترك بين Google وCraigslist؟

بينما كنا بعيدًا في ILM:05 كان هناك موضوع مثير للاهتمام مدونة جون باتيل متعلق ماي سبيس الإعلانات المبوبة.

ليس لدي أي فكرة عن استخدام الإعلانات المبوبة هناك، ولكن الملاحظة غير الرسمية تشير إلى أن المنشورات ضعيفة جدًا (ويقول أحد المعلقين في Battelle “إنها لا تستخدم كثيرًا”). وبمرور الوقت، قد يتغير هذا إذا ركز مردوخ المزيد من الاهتمام والطاقة عليه – ولكن هل يريد “تفكيك” المنتج التقليدي (تذكر أنه يملك الصحف)؟

إذًا ما هو القاسم المشترك بين Google وCraigslist؟ Craiglist هو “Google للإعلانات المبوبة” وGoogle هو “Craiglist للبحث” (أنا أمزح بشأن ذلك). (إليك مقالة جيدة عن Craigslist من Fortune.)

نما كلا الموقعين بشكل طبيعي مع مرور الوقت لأنهما يقدمان شيئًا يعتقد المستخدمون أنه مفقود في مكان آخر. كلاهما مهيمنان على الساحة الخاصة بهما والجميع حريص على الإطاحة بهما من مكانهما. إنه يعيدنا إلى أيام الملاكمة الماضية، على سبيل المثال، “The Thrilla in Manilla”. أستطيع أن أسمع السخرية الآن. . .

لقد قرر الجميع الآن أنهم بحاجة إلى عرض الإعلانات المبوبة، جزئيًا من ملاحظة مدى قوة Craigslist (من MSN إلى eBay إلى MySpace) وجزئيًا لأنها سوق كبيرة تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار عبر الإنترنت، و16 مليار دولار خارج الإنترنت (الولايات المتحدة).

الإعلانات المبوبة على الإنترنت أصبحت بالفعل تنافسية ومجزأة. والمزيد من المواقع لن يعني المزيد من التفتت فحسب، بل إنه يعني تعزيزاً محتملاً لمواقف قادة السوق (مع اكتساب البحث المزيد من القدرة التنافسية، ظلت شركة جوجل في المركز الأول).

هذه هي مفارقة المنافسة المتزايدة: القصور الذاتي.

كما هو الحال مع العديد من المجالات الأخرى عبر الإنترنت، من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل من المواقع الناجحة للغاية: القطاعات الرأسية (الوظائف، والسيارات، والعقارات، والمواعدة)، ومواقع الإعلانات المبوبة “الأفقية” والمجمعات (على سبيل المثال، CL، وLiveDeal، وربما Oodle) و عدد المواقع التي تمثل الإعلانات المبوبة هامشًا لها (موقع LinkedIn هو موقع آخر) – ربما يكون موقع MySpace ضمن هذا المعسكر.

مع دخول MSN (“Fremont” المعروف أيضًا باسم Windows الإعلانات المبوبة المباشرة) في الإعلانات المبوبة على الإنترنت، يجب أن يكون عام 2006 عامًا للمنافسة المتزايدة وبعض الوضوح بشأن كيفية دمج الإعلانات المبوبة أو عدم دمجها في البحث المحلي – والأهم من ذلك، ما إذا كانت الصحف ستكون قادرة على المنافسة مع الإعلانات المبوبة على الإنترنت.

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جريج ستيرلنج، كاتب عمود في البحث المحلي والتقارب – جريج ستيرلنج هو مدير تحرير مجموعة كيلسي والذي يكتب أيضًا مدونة Local Media Journal Blog.