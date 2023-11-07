ستساعدك المقالة التالية: ما هو المالك الوحيد؟

إذا كنت تفكر في أن تصبح مالكًا تجاريًا، فإن أحد الخيارات التي يجب مراعاتها هو أن تكون مالكًا وحيدًا. يتيح لك كونك المالك الوحيد أن تكون رئيس نفسك من خلال التحكم في عمليات مشروعك الصغير ويمكّنك من الاستفادة من جميع أرباحه.

هذا النوع من الأعمال لديه القليل جدًا من تكاليف البدء والعقبات التشغيلية. إذا كان هذا يبدو جذابًا، فدعونا نتعمق في ما يعنيه أن تصبح مالكًا وحيدًا.

ما هو المالك الوحيد؟

المالك الوحيد هو الفرد الذي يمتلك شركة غير مدمجة غير مسجلة كشركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. إنه أبسط شكل من أشكال هيكل الأعمال، حيث يقوم شخص واحد بدور المالك والمشغل للشركة.

يتمتع المالك الوحيد بالسيطرة الكاملة على جميع جوانب أعماله، مثل اتخاذ القرار وتوزيع الأرباح، ويكون مسؤولاً عن أي ديون أو إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد الشركة.

مثال على ملكية فردية

في هذا المثال، جون هو مطور ويب مستقل يعمل من مكتبه المنزلي. لم يسجل أعماله أبدًا كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة ويدفع الضرائب على دخل أعماله كمالك وحيد.

فهو يتمتع بالسيطرة الكاملة على عملياته، بما في ذلك مقدار الرسوم التي يتقاضاها مقابل الخدمات، والمشاريع التي يقوم بها، وكيف يسوق لنفسه. كما أنه مسؤول قانونًا عن أي ديون أو إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد أعماله.

الملكية الفردية مقابل. ذ م م

عند مناقشة المالك الوحيد مقابل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هناك العديد من الاختلافات التي يجب مراعاتها قبل تحديد نوع هيكل العمل الأفضل بالنسبة لك. لنلقي نظرة…

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErgjHWvq1rdrSAnXnZo4Za3yZfo70VcFz7Dee4tHSvY/edit?usp=sharing

المالك الوحيد مقابل. مالك

كما هو موضح أدناه، هناك العديد من أوجه التشابه ولا يوجد سوى اختلافين بين المالك الوحيد والمالك الفردي الذي لم يسجل شركته كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErgjHWvq1rdrSAnXnZo4Za3yZfo70VcFz7Dee4tHSvY/edit?usp=sharing

مزايا هيكل أعمال الملكية الفردية

تقدم الملكية الفردية العديد من الفوائد لأولئك الذين يفكرون في بدء أعمالهم التجارية الخاصة. فيما يلي خمس مزايا للملكية الفردية:

تكاليف بدء التشغيل منخفضة. أن تصبح مالكًا وحيدًا له تكاليف منخفضة لبدء التشغيل نظرًا لوجود عدد قليل جدًا من الرسوم القانونية والإدارية المرتبطة بإنشاء الشركة.

أن تصبح مالكًا وحيدًا له تكاليف منخفضة لبدء التشغيل نظرًا لوجود عدد قليل جدًا من الرسوم القانونية والإدارية المرتبطة بإنشاء الشركة. المرونة. باعتبارك مالكًا وحيدًا، لديك سيطرة كاملة على عملك ويمكنك اتخاذ القرارات بسرعة دون الحاجة إلى التشاور مع مجلس الإدارة أو الشركاء الآخرين.

باعتبارك مالكًا وحيدًا، لديك سيطرة كاملة على عملك ويمكنك اتخاذ القرارات بسرعة دون الحاجة إلى التشاور مع مجلس الإدارة أو الشركاء الآخرين. المعاملة الضريبية. يتم فرض ضرائب على المالكين الفرديين فقط على الأرباح التي يحققونها وقد يكونون قادرين على إدراج بعض نفقات أعمالهم كخصومات ضريبية، مثل الأميال أو اللوازم المكتبية.

يتم فرض ضرائب على المالكين الفرديين فقط على الأرباح التي يحققونها وقد يكونون قادرين على إدراج بعض نفقات أعمالهم كخصومات ضريبية، مثل الأميال أو اللوازم المكتبية. بساطة. باعتبارك مالكًا وحيدًا، هناك عدد أقل من الأوراق التي يجب تقديمها إلى الدولة من أجل البدء والتشغيل.

باعتبارك مالكًا وحيدًا، هناك عدد أقل من الأوراق التي يجب تقديمها إلى الدولة من أجل البدء والتشغيل. خصوصية. باعتبارك مالكًا منفردًا، فإن عملك غير مسجل لدى الدولة وبالتالي فإن أي معلومات مالية مرتبطة به تكون خاصة.

مساوئ هيكل أعمال الملكية الفردية

في حين أن هناك العديد من المزايا لكونك مالكًا منفردًا، إلا أنه يأتي أيضًا مع العديد من العيوب. فيما يلي أربعة عيوب للملكية الفردية:

الأصول الشخصية في خطر. العمل ليس منفصلاً عن المالك. لذا، إذا تراكمت عليك ديون تجارية أو واجهت أي إجراء قانوني تجاري، فأنت مسؤول شخصيًا وقد تكون أصولك معرضة للخطر.

العمل ليس منفصلاً عن المالك. لذا، إذا تراكمت عليك ديون تجارية أو واجهت أي إجراء قانوني تجاري، فأنت مسؤول شخصيًا وقد تكون أصولك معرضة للخطر. ضرائب العمل الحر. المالكون الوحيدون مسؤولون عن الضرائب الخاصة بهم ويجب عليهم دفع ضرائب العمل الحر أيضًا.

المالكون الوحيدون مسؤولون عن الضرائب الخاصة بهم ويجب عليهم دفع ضرائب العمل الحر أيضًا. محدودية الوصول إلى رأس المال. باعتبارك مالكًا وحيدًا، فأنت مقيد بمبلغ المال الذي يمكنك جمعه من خلال الاستثمارات الشخصية و/أو القروض.

باعتبارك مالكًا وحيدًا، فأنت مقيد بمبلغ المال الذي يمكنك جمعه من خلال الاستثمارات الشخصية و/أو القروض. عدم الاستمرارية. إذا حدث شيء للمالك، مثل الوفاة أو العجز، فقد تضطر الشركة إلى الإغلاق لأنه لا يوجد شخص آخر يتولى المسؤولية.

مزايا الملكية الفردية عيوب الملكية الفردية 1. انخفاض تكاليف بدء التشغيل: يستفيد المالكون الفرديون من الحد الأدنى من النفقات الأولية، حيث أن هناك القليل من الرسوم القانونية والإدارية المتضمنة في إنشاء الشركة. 1. الأصول الشخصية المعرضة للخطر: الأصول الشخصية للمالك ليست منفصلة قانونًا عن الشركة، مما يعرضها لمسؤولية محتملة ويعرض الأصول الشخصية للخطر. 2. المرونة: يتمتع المالكون الفرديون بالسيطرة الكاملة على أعمالهم، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات سريعة دون استشارة مجلس الإدارة أو الشركاء. 2. ضرائب العمل الحر: المالكون الوحيدون مسؤولون عن دفع ضرائب العمل الحر، والتي يمكن أن تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا. 3. المعاملة الضريبية: يتم فرض ضرائب على المالكين الفرديين فقط على الأرباح التي تحققها الشركة ويمكنهم خصم بعض نفقات الأعمال، مما يقلل من التزاماتهم الضريبية الإجمالية. 3. الوصول المحدود إلى رأس المال: باعتبارك المالك الوحيد، قد يكون الحصول على رأس المال أمرًا صعبًا، حيث تقتصر قدرة الشركة على جمع الأموال على الاستثمارات والقروض الشخصية. 4. البساطة: يواجه المالكون الفرديون قدرًا أقل من الأعمال الورقية والعبء الإداري عند بدء أعمالهم وإدارتها مقارنة بهياكل الأعمال الأخرى. 4. عدم الاستمرارية: يعتمد وجود الشركة على المالك فقط، وفي حالة وفاته أو عجزه، قد تضطر الشركة إلى الإغلاق بسبب عدم وجود تخطيط للخلافة. 5. الخصوصية: نظرًا لأن الشركة غير مسجلة لدى الدولة، فإن المعلومات المالية المرتبطة بالملكية الفردية تظل خاصة.

كيف تبدأ ملكية فردية

إن تعلم كيفية بدء عمل تجاري كمالك وحيد أمر بسيط نسبيًا. بالإضافة إلى الاطلاع على القائمة المرجعية لبدء الأعمال التجارية، اتبع هذه الخطوات لبدء تشغيل مؤسستك الفردية:

الخطوة 1: اختر اسمًا تجاريًا.

عند بدء عمل تجاري، يجب عليك اختيار اسم لا تستخدمه شركة أخرى مسجلة. قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزير الخارجية أو مكتب كاتب المقاطعة المحلي للتأكد من توفر الاسم الذي تريده.

الخطوة 2: الحصول على أي التصاريح والتراخيص والمعرفات الضريبية اللازمة.

اعتمادًا على عملك والولاية التي تتواجد فيها، قد تحتاج إلى الحصول على تصريح أو ترخيص حتى تتمكن من العمل بشكل قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الشركات الحصول على معرف الضريبة الفيدرالية (EIN).

الخطوة 3: افتح حسابًا مصرفيًا تجاريًا.

إن وجود حساب مصرفي منفصل لشركتك يسمح لك بالفصل بين أموالك الشخصية والمالية التجارية.

الخطوة 4: فكر في شراء تأمين الأعمال.

على الرغم من أنه ليس مطلوبًا، إلا أن الحصول على تأمين تجاري يمكن أن يوفر الحماية لشركتك في حالة وقوع حوادث أو دعاوى قضائية.

كيف يمكنك تقديم الضرائب كمالك وحيد؟

يجب على أي شخص يمتلك أعماله الخاصة ويعمل كمالك وحيد أن يتعامل مع دخل العمل مثل أي دخل آخر حصل عليه. بشكل عام، يجب الإبلاغ عن الدخل التجاري الذي يحصل عليه المالك الوحيد في إقراراته الضريبية الشخصية ويخضع لضرائب الأعمال العادية.

يمكن أن تساعد الاستفادة من التخفيضات الضريبية على الأعمال في تقليل دخل عملك وإجمالي فاتورة الضرائب الإجمالية.

ما هي الضرائب التي يدفعها المالكون الوحيدون؟

يمكن أن تختلف الضرائب التي يجب على المالكين الفرديين دفعها، اعتمادًا على نوع العمل الذي يمتلكونه وموقعه. بشكل عام، يجب على المالكين الفرديين دفع الضرائب التالية:

ضريبة العمل الحر: تعتبر ضريبة العمل الحر بمثابة اعتبار مالي كبير للمالكين الفرديين. وهي تتألف من ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والتي عادة ما يتم حجبها من رواتب الموظفين من قبل أصحاب العمل. ومع ذلك، باعتبارك مالكًا وحيدًا، فأنت صاحب العمل والموظف، لذا فأنت مسؤول عن دفع كلا الجزأين من هذه الضرائب. اعتبارًا من آخر تحديث لي في سبتمبر 2021، بلغ معدل ضريبة العمل الحر 15.3% من صافي دخل عملك، حتى حد دخل معين. من الضروري التحقق من وجود أي تحديثات لهذه المعدلات حيث أن قوانين الضرائب يمكن أن تتغير بمرور الوقت.

تعتبر ضريبة العمل الحر بمثابة اعتبار مالي كبير للمالكين الفرديين. وهي تتألف من ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والتي عادة ما يتم حجبها من رواتب الموظفين من قبل أصحاب العمل. ومع ذلك، باعتبارك مالكًا وحيدًا، فأنت صاحب العمل والموظف، لذا فأنت مسؤول عن دفع كلا الجزأين من هذه الضرائب. اعتبارًا من آخر تحديث لي في سبتمبر 2021، بلغ معدل ضريبة العمل الحر 15.3% من صافي دخل عملك، حتى حد دخل معين. من الضروري التحقق من وجود أي تحديثات لهذه المعدلات حيث أن قوانين الضرائب يمكن أن تتغير بمرور الوقت. ضريبة الدخل الشخصي: إحدى المزايا الرئيسية للملكية الفردية هي أن دخل الشركة يعتبر الدخل الشخصي للمالك. وهذا يعني أنه يجب عليك الإبلاغ عن دخل عملك ونفقاتك في إقرار ضريبة الدخل الشخصي الخاص بك. سيعتمد معدل الضريبة الذي تدفعه على إجمالي دخلك الخاضع للضريبة، والذي يتضمن أرباح عملك وأي مصادر أخرى للدخل الشخصي. تأكد من الاحتفاظ بسجلات دقيقة لنفقات عملك لتعظيم الخصومات وتقليل التزاماتك الضريبية الإجمالية.

الضرائب الحكومية والمحلية: وبصرف النظر عن الضرائب الفيدرالية، قد يخضع المالكون الوحيدون أيضًا لضرائب دخل الولاية وضرائب الأعمال المحلية الأخرى، اعتمادًا على اللوائح المعمول بها في الولاية والمحلية التي تعمل فيها الشركة. تتمتع كل ولاية بقوانينها الضريبية الخاصة، لذا من المهم فهم المتطلبات الضريبية في موقعك المحدد لضمان الامتثال وتجنب العقوبات المحتملة.

وبصرف النظر عن الضرائب الفيدرالية، قد يخضع المالكون الوحيدون أيضًا لضرائب دخل الولاية وضرائب الأعمال المحلية الأخرى، اعتمادًا على اللوائح المعمول بها في الولاية والمحلية التي تعمل فيها الشركة. تتمتع كل ولاية بقوانينها الضريبية الخاصة، لذا من المهم فهم المتطلبات الضريبية في موقعك المحدد لضمان الامتثال وتجنب العقوبات المحتملة. ضريبة المبيعات: إذا كانت مؤسستك الفردية تتضمن بيع سلع أو خدمات معينة، فقد يُطلب منك تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها نيابة عن عملائك. تختلف متطلبات ضريبة المبيعات بشكل كبير حسب الولاية، وأحيانًا حسب السلطات القضائية المحلية، لذلك من الضروري تحديد ما إذا كانت منتجاتك أو خدماتك خاضعة للضريبة وبأي معدل. يمكن أن يؤدي الفشل في تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها بشكل صحيح إلى عمليات التدقيق والعقوبات المالية.

إذا كانت مؤسستك الفردية تتضمن بيع سلع أو خدمات معينة، فقد يُطلب منك تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها نيابة عن عملائك. تختلف متطلبات ضريبة المبيعات بشكل كبير حسب الولاية، وأحيانًا حسب السلطات القضائية المحلية، لذلك من الضروري تحديد ما إذا كانت منتجاتك أو خدماتك خاضعة للضريبة وبأي معدل. يمكن أن يؤدي الفشل في تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها بشكل صحيح إلى عمليات التدقيق والعقوبات المالية. ضريبة الأملاك: باعتبارك مالكًا وحيدًا، يجوز لك امتلاك ممتلكات تجارية، مثل العقارات أو المعدات أو المركبات، والتي قد تخضع لضرائب الأملاك. يتم تحديد معدلات ضريبة الأملاك من قبل السلطات المحلية ويمكن أن تختلف بناءً على قيمة ونوع العقار الذي تمتلكه للاستخدام التجاري.

قد يكون التنقل في عالم الضرائب المعقد كمالك وحيد أمرًا شاقًا، ولكن من الضروري أن تظل على اطلاع على التزاماتك الضريبية والاستفادة من أي خصومات متاحة لتحسين وضعك الضريبي. فكر في طلب المشورة من أحد متخصصي الضرائب المؤهلين لضمان التخطيط والامتثال الضريبي المناسب، مما يسمح لك بالتركيز على تنمية أعمالك بثقة.

التحول من مالك فردي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)

بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة، يعد الانتقال من المالك الوحيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بمثابة معلم رئيسي في حياة أعمالهم. إن إنشاء كيان تجاري للعمل بموجبه يوفر للمالكين حماية أكبر للمسؤولية الشخصية ومزايا ضريبية.

للقيام بهذه الخطوة، ستحتاج إلى تسجيل عملك لدى الولاية، وإنشاء اتفاقية تشغيل، والحصول على أي تصاريح وتراخيص ضرورية، ونقل أي أصول تجارية موجودة.

هل الملكية الفردية مناسبة لك؟

هل فكرت يومًا في بدء مشروعك التجاري الفردي؟ يمكن أن تكون الملكية الفردية هي الخيار الصحيح بالنسبة لك. هناك الكثير من الأفكار التجارية لرواد الأعمال المنفردين بدءًا من تصميم الويب وحتى الكتابة المستقلة، وباعتبارك رائد أعمال منفرد، لديك الحرية الإبداعية لمتابعة شغفك دون الاعتماد على رأي أي شخص آخر.

يمكن أن تكون الملكية الفردية مناسبة لك إذا كنت تتطلع إلى بدء مشروع تجاري بأقل تكلفة وأوراق، مع الحفاظ على درجة معينة من الحماية من المسؤولية الشخصية.

هل المالك الوحيد هو نفسه العامل لحسابه الخاص؟

لا، الملكية الفردية والعاملين لحسابهم الخاص ليسا نفس الشيء. المالك الوحيد هو الفرد الذي يمتلك ويدير شركة دون أي تنظيم رسمي.

الفرد الذي يعمل لحسابه الخاص هو شخص يعمل لحساب نفسه ويتلقى دخلاً من أنشطته التجارية ولكنه لا يمتلك بالضرورة عملاً تجاريًا. في حين يجب على المالك الوحيد تسجيل أعماله لدى الدولة، فإن الأفراد العاملين لحسابهم الخاص لا يحتاجون إلى القيام بذلك.

هل يدفع المالكون الوحيدون ضريبة الدخل؟

نعم، يجب على المالكين الوحيدين دفع ضرائب الدخل على أي أرباح تجارية يحققونها. ويجب عليهم أيضًا الإبلاغ عن أي دخل من العمل الحر في إقراراتهم الضريبية الشخصية.

بالإضافة إلى ضرائب الدخل، قد يحتاج المالكون الوحيدون أيضًا إلى دفع ضرائب أخرى مثل ضريبة المبيعات، وضريبة الأملاك، وضريبة العمل الحر. من المهم البحث عن الضرائب المختلفة التي قد تنطبق على عملك والتأكد من دفعها بشكل صحيح.

هل يمكنني أن أدفع لنفسي راتبا كمالك وحيد؟

يعد تعلم كيفية الدفع لنفسك بصفتك مالكًا تجاريًا عاملاً مهمًا يجب مراعاته عند إنشاء مشروع تجاري كمالك وحيد.

في حين أن أصحاب الأعمال لا يستطيعون أن يدفعوا لأنفسهم راتب الموظف، يمكنهم أن يدفعوا لأنفسهم توزيعات من أرباح أعمالهم على شكل سحوبات طويلة أو أرباح. يمكن أن يختلف مبلغ هذه المدفوعات اعتمادًا على الوضع المالي للشركة والاحتياجات الشخصية للمالك.