ستساعدك المقالة التالية: ما هو المبلغ الذي يمكن أن يحققه وكلاء العقارات في السنة؟

هل تفكر في الحصول على ترخيصك العقاري؟ هل تتساءل عن المبلغ الذي يمكن أن تجنيه خلال عام كوكيل عقاري؟

ربما تكون قد سمعت قصصًا عن وكلاء العقارات الذين يكسبون أموالًا طائلة. هل هذا صحيح؟ أم أن أصحاب الدخل الكبير قليلون ومتباعدون؟

في هذه المقالة، سوف نشارك أرقام الدخل الواقعية التي يحققها وكلاء العقارات. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم لك بعض النصائح حول كيفية الحصول على المزيد من العملاء وكسب المزيد من المال كوكيل.

ما مقدار الأموال التي يجنيها وكلاء العقارات؟

الدخل السنوي لوكلاء العقارات يختلف على نطاق واسع. وذلك لأن معظم وكلاء العقارات يعملون مقابل عمولة، ويعتمد مقدار المال الذي يكسبونه على عدة عوامل. لكننا سنتحدث عن ذلك لاحقًا.

هناك العديد من المصادر التي تشير إلى ما يقولون إنه متوسط ​​الدخل لوكلاء العقارات. وهذه بعض الأرقام من مصادر مختلفة:

موقع مصادر الدخل الشهير جدول الأجور يقول وكلاء العقارات يكسبون ما متوسطه 47.910 دولارًا سنويًا (لم يتم ذكر السنة).

ال الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR)، وهي جمعية شعبية للعضوية العقارية، تفيد أنه في عام 2018 حصل الوكلاء على ما متوسطه 41800 دولار.

ال مكتب العمل والإحصاء حصل الوكلاء المبلغون على ما متوسطه 48,690 دولارًا في عام 2018.

ومع ذلك، عند تقييم الدخل السنوي لوكلاء العقارات، من المهم أن تأخذ سنوات الخبرة في الاعتبار. على سبيل المثال، ذكر تقرير NAR أن الوكيل الذي حقق متوسط ​​48.690 دولارًا في عام 2018 كان لديه 16 عامًا من الخبرة.

بصراحة، يتعلق الأمر بالمبلغ الذي استثمرته فيه. في الواقع، هناك العديد من وكلاء العقارات في مكتبي الذين يكسبون أكثر من ستة أرقام سنويًا.

بدأت العمل كوكيل عقاري مرخص في عام 2018. وكان إجمالي دخلي في السنة الأولى 20,455 دولارًا. أخبرني مدير الوسيط الخاص بي أن هذا رقم مرتفع بالنسبة لوكيل بدوام جزئي في السنة الأولى مثلي.

لا يرى العديد من وكلاء العقارات في السنة الأولى عمولتهم الأولى لبعض الوقت. لكن حياتك المهنية كوكيل عقاري يمكن أن تكون طريقًا رائعًا لمهنة جديدة ومربحة. أو يمكن أن تكون فكرة عمل جانبي لكسب المزيد من المال.

اعلم فقط أن كونك وكيلًا عقاريًا يتطلب التدريب والالتزام، بغض النظر عما إذا اخترت القيام بذلك بدوام كامل أو بدوام جزئي.

كيف يمكن للوكلاء العقاريين أن يحصلوا على عمولتهم الأولى قريبًا؟

إذًا، متى يمكن للوكيل العقاري أن يحصل على عمولته الأولى؟ يمكن للوكيل أن يقوم بدفع عمولته الأولى بسرعة كبيرة – في غضون شهر، حسب الموقف.

عادةً ما يستغرق إغلاق مبيعات المنازل بضعة أشهر، ولكن إذا حصلت على الصفقة الصحيحة، فمن الممكن أن تنهي عملية بيعك الأولى كوكيل عقاري في غضون شهر.

في حالتي، أكملت ستة عمليات بيع في السنة الأولى من عملي كوكيل. أعزو هذا النجاح المبكر إلى إبقاء عيني مفتوحة على الفرص.

لقد سقط عميلي الأول حرفيًا في حضني. بينما كنت أبحث عن منزل لعائلتنا، علمت أن العميل كان يبيع.

سألت إذا كان بإمكاني رؤية منزلها. لم أكن مرخصًا في ذلك الوقت ولكن سيكون ذلك في غضون أسبوعين. في ولايتي، ينص القانون على أن تكشف عن منصبك كوكيل عقاري عندما تتحدث إلى شخص ما حول بيع منزله.

أخبرتها أنني كنت هناك لرؤية منزلها لعائلتي. لكنني أردت أن أكون صريحًا بشأن حقيقة أنني كنت بصدد الحصول على ترخيص العقارات الخاص بي.

وفي نهاية زيارتنا، قررت أن منزلها ليس مناسبًا لنا، وشكرتها على وقتها. ثم سألتني إذا كنت على استعداد لتمثيلها في بيع منزلها.

أجبت بتردد (ولكن بمظهر الثقة) “نعم”، وغادرت المنزل واتصلت بمديري، وكنت متحمسًا ومذعورًا في نفس الوقت. لقد قمت بإدراج المنزل وأغلقنا بعد شهرين.

عمولتك الأولى تعتمد عليك

النقطة المهمة هي أن مدى سرعة حصولك على عمولتك الأولى يعتمد عليك في الغالب. عندما طلبت مني المرأة صاحبة المنزل الذي نظرت إليه أن أمثلها، أردت الهرب.

شعرت بعدم الكفاءة والخضراء قدر الإمكان. ولكن بمساعدة مدير داعم، أنجزنا الصفقة.

النقطة؟ بعد حصولك على ترخيصك العقاري، ابدأ في نشر المعلومات حول مسيرتك المهنية الجديدة دون أن تكون “مندوب مبيعات”. دع الناس يعرفون أنك تريد مساعدتهم.

ابحث عن الفرص، وامض قدمًا حتى عندما تكون خائفًا من القيام بذلك، وفي النهاية ستكسب تلك العمولة الأولى.

ما هي النسبة التي سيكسبها الوكيل العقاري على كل عملية بيع؟

ربما تتساءل عن نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل العقاري على كل عملية بيع بصفته وكيلًا عقاريًا. الجواب على هذا السؤال يعتمد على عاملين رئيسيين:

النسبة التي وافق كل عميل على دفعها

النسبة المئوية التي يقدمها الوسيط الخاص بك لوكلاء العقارات

ولكل منطقة جغرافية متوسط ​​ما يدفعه العملاء مقابل الخدمات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تختلف كل ولاية أو منطقة بشأن من يدفع تلك العمولة.

عادة، يدفع البائعون عمولات عقارية، ولا يدفعها المشترون. هذا ليس هو الحال دائمًا، ومعظم عقود تمثيل المشتري تحتوي على بند ينص على أن المشتري يجب أن يدفع للوكيل مقابل البيع المكتمل.

يوجد هذا البند للمساعدة في تثبيط المشترين والبائعين من التفاوض مع بعضهم البعض من خلال الوكلاء ثم الانطلاق بمفردهم لعقد صفقة. ومع ذلك، يتم دفع العمولة في أغلب الأحيان من خلال أرباح البائع.

ويختلف مبلغ تلك العمولة حسب الولاية أو المنطقة الجغرافية. على سبيل المثال، أعيش في مينيابوليس/سانت. منطقة بول المتاخمة لولاية ويسكونسن.

عادةً ما يدفع بائعو المنازل في مينيسوتا عمولة بنسبة سبعة بالمائة. ومع ذلك، على بعد أميال قليلة في ولاية ويسكونسن، عادة ما يدفع بائعو المنازل عمولة بنسبة خمسة بالمائة.

كما أن العمولة التي يدفعها العميل غالبًا ما تكون قابلة للتفاوض. ما يعنيه ذلك هو أنه في ولايتي التي تبلغ سبعة بالمائة، قد يتقاضى بعض الوكلاء رسومًا تبلغ ستة بالمائة فقط.

وكما يمكنك أن تتخيل، فإن هذا يجعل من الصعب على الوكلاء المرخص لهم أولاً في ولاية مينيسوتا قبول الأمر. إنهم يتخلون تلقائيًا عن جزء كبير من الدخل إذا اختاروا العمل في ولاية ويسكونسن.

ومع ذلك، أنا مؤمن بشدة بأن بعض الدخل أفضل من عدم وجود دخل، لذلك اخترت العمل في كلتا الولايتين. يعيش العديد من الأشخاص القريبين مني في ولاية واحدة ولديهم كبائن في الولاية التالية.

النقطة؟ تعتمد النسبة التي ستكسبها على عوامل متعددة.

ماذا عن تقسيمات العمولات؟

تؤثر تقسيمات العمولة على دخلك كوكيل عقاري أيضًا. عند العمل كوكيل، ستقوم عادةً بتقسيم عمولتك بين كيانين: شركة الوساطة التي تعمل بها والوكيل الآخر في حفلة البيع.

تحصل شركات الوساطة التي تمثل الوكلاء على حصة من البيع. شركة الوساطة هي شركة الإدارة المرخصة (أو الشخص) التي تشرف على وكلاء العقارات. يغطي هذا التخفيض الأموال التي يضعها الوسيط لتمثيل الوكيل وإدارته.

على الرغم من أن شركة الوساطة قد تحصل على جزء من البيع، فمن المهم ملاحظة أن شركات الوساطة موجودة لسبب ما. يجب أن يعمل الوكلاء لدى وسيط توظيف. هناك العديد من التراخيص واللوائح المتعلقة بالعقارات. العمل لدى وسيط حسن السمعة أمر ضروري.

تعتمد النسبة المئوية التي تذهب إلى الوسيط على عمولته والصفقة التي أبرمتها معه.

على سبيل المثال، أعمل لدى شركة Edina Realty، وهي واحدة من أكبر الشركات العقارية في الولايات المتحدة (المملوكة لشركة HomeServices of America، إحدى الشركات التابعة لشركة Berkshire Hathaway).

تقدم Edina Realty عدة مستويات من تقسيم العمولات لوكلاء العقارات. يمكن للوكلاء الاحتفاظ بما يتراوح بين 50% و90% من عمولتهم. يتم تحديد المبلغ بناءً على الدخل السنوي للوكيل وعوامل أخرى.

تدفع بعض شركات الوساطة العقارية عمولة أعلى ولكنها تقدم خدمات أقل للوكلاء. عادة ما يتم استخدام هذه الأنواع من الشركات من قبل وكلاء العقارات الذين يتمتعون بخبرة كبيرة ويحتاجون إلى القليل جدًا من التوجيه من مدير الوسيط.

ستحتاج أيضًا إلى تقسيم عمولتك مع أي وكيل يشاركك في عملية البيع. على سبيل المثال، لنفترض أنك أدرجت منزلاً للبيع. إذا قام وكيل آخر بإحضار مشتري وتم إغلاق البيع مع المشتري، فسوف تقوم بتقسيم عمولتك، بطريقة ما، مع هذا الوكيل الشريك.

تقسيم اللجنة: سيناريو نموذجي

إذا قمت بإدراج منزل وبيعه بمبلغ 250 ألف دولار، وتقاضت عمولة بنسبة سبعة بالمائة، فإن إجمالي المبلغ المكتسب من الصفقة سيكون 17500 دولار. غالبًا ما يحصل وكلاء الإدراج والبيع على مبالغ عمولات مختلفة.

في صفقة سبعة بالمائة في منطقتي، سيحصل وكيل الإدراج على 3.7 بالمائة، وسيحصل وكيل البيع على 3.3 بالمائة. لذلك، باعتبارك وكيل الإدراج، فإن حصة عمولة شركتك (العمولات مملوكة لشركة الوساطة، ويتم تقسيمها مع الوكيل) تساوي 9250 دولارًا في هذه الصفقة.

لذا، إذا قمت بتسجيل الدخول بتقسيم بنسبة 50%، فستحصل على 4625 دولارًا قبل الضرائب. إذا قمت بتسجيل الدخول بتقسيم 90/10، فستحصل على 8325 دولارًا قبل الضرائب.

تذكر أيضًا أنه يتعين عليك تحمل النفقات من هذا المال أيضًا. باعتبارك وكيلًا عقاريًا، ستتحمل تكاليف مثل:

مصاريف السفر كالبنزين وصيانة السيارة

نفقات الإدراج مثل المصورين، والعروض المنزلية، والإعلانات، وما إلى ذلك.

الأموال المدفوعة مقابل تثبيت اللافتة على العقار إذا كنت وكيل القائمة

الرسوم الأخرى مثل رسوم الترخيص ورسوم التدريب

التفاصيل الدقيقة لعميلك مثل تنظيف المنزل

بالإضافة إلى ذلك، سيكلفك بعض العملاء أكثر من غيرهم. سيكون لديك عملاء يشترون المنزل الثالث الذي يرونه. بعد ذلك، سيكون لديك عملاء آخرون تبحث معهم لمدة عام أو أكثر قبل أن يجدوا المنزل الذي يحبونه.

وبالمثل، عندما تقوم بإدراج منزل، فقد يتم بيعه على الفور. أو قد يتعين عليك القيام بالكثير من الإعلانات الإضافية وغيرها من الأعمال لبيعها.

بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من خصم جميع التكاليف، تكون قد خرجت بأموال أقل مما قد تعتقد. ومع ذلك، من منظور الأجر بالساعة، يجد العديد من الوكلاء أن المهنة مربحة للغاية.

كيف يمكن للوكيل العقاري الحصول على المزيد من العملاء؟

باعتبارك وكيلًا عقاريًا جديدًا، ربما تتساءل ما هو المفتاح للحصول على المزيد من العملاء.

هنا بعض النصائح:

1. انشر الكلمة

لن يفكر الناس في استغلالك إذا كانوا لا يعرفون أنك عميل. استخدم حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي والفرص الأخرى لمشاركة حياتك المهنية الجديدة. لكن لا تفعل ذلك بطريقة “بيعية”. فقط تأكد من التحدث عن تجاربك ومشاركة النصائح التي قد تساعد متابعيك.

2. ابحث عن الفرص

إن مجرد مراقبة الفرص كان له دور فعال في نجاحي كوكيل عقاري. عندما يتساءل شخص ما بصوت عالٍ عن المشتري أو البيع أو أي سؤال آخر يتعلق بالإسكان، فإنني أقفز عليه.

أخبرهم أنني وكيل مرخص وأسألهم عما إذا كانوا يريدون بعض النصائح. أو أعرض عليهم مساعدتهم في البحث على سبيل المجاملة، بشرط ألا يستغرق الأمر قدرًا كبيرًا من وقتي.

3. كرر الأعمال

بعد سنوات من بيع المنازل، يمكنك بناء عملاء. تأكد من بقائك على اتصال مع هؤلاء العملاء الذين باعت منزلهم أيضًا أو باعت منزلهم. وقد يتحركون مرة أخرى. خاصة بعد خروج الأطفال من المنزل ويحتاجون إلى تقليل الحجم أو إضافة المزيد من الأطفال ويحتاجون إلى زيادة الحجم.

4. احصل على البيع

وأخيرًا وليس آخرًا، عندما يطلب أحد مساعدتي، أطلب البيع. أفعل هذا عادة بطريقة شبه سلبية. على سبيل المثال، عندما يتحدث شخص ما عن رغبته في بيع منزله، أقول له: “أود أن آتي إليك وأعطيك تحليلًا للسوق إذا كنت ترغب في ذلك”.

بعد أن أعطيهم تحليل السوق، سأطلب البيع. إن النجاح في مجال العقارات يتطلب أن تكون استباقيًا.

قبل كل شيء، يحاول الوكيل العقاري الناجح أن يكون مفيدًا جدًا. وجود المعرفة أمر مهم. ولكن، إذا كنت لا تعرف إجابة لسؤال ما، فيمكنك دائمًا معرفة ذلك إذا سألت.

وبالمقارنة، الخدمة هي أكثر من سمة شخصية. ولقد وجدت أن أفضل وكلاء العقارات لديهم رغبة حقيقية في مساعدة الآخرين.

قد تتغير الأسواق على مر السنين، لكن تذكر أن اهتمامك الحقيقي بعملائك يؤدي دائمًا إلى تحقيق المبيعات، بغض النظر عما إذا كان السوق مرتفعًا أم منخفضًا.

هل تحتاج إلى ترخيص لتصبح وكيل عقارات؟

هل تتساءل ما الذي يتطلبه الأمر لتصبح وكيلًا عقاريًا؟ تختلف الإجابة على هذا السؤال حسب المكان الذي تعيش فيه. في معظم الولايات، كما في حالتي، نعم.

كل ولاية لديها لوائح مختلفة حول ما يلزم للحصول على ترخيص عقاري. في معظم الولايات، ستحتاج إلى البدء بإكمال عدد معين من ساعات التعليم.

تحقق من وزارة التجارة في ولايتك أو قسم مماثل للحصول على مزيد من المعلومات حول أن تصبح وكيلًا عقاريًا في منطقتك.

تحقق أيضًا من شركات الوساطة ذات السمعة الطيبة التي قد تدعمك في جهودك لتصبح وكيلًا عقاريًا.

ملخص

يمكن أن يكون العمل كوكيل عقاري مربحًا للغاية. ومع ذلك، سيكون عليك العمل من أجل أموالك. يعد تعلم التجارة وتطوير العلاقات والتحسين المستمر لمهاراتك والإضافة إليها أمرًا حيويًا.

وكلاء العقارات يصنعون ما يضعونه فيه. ويأتي أيضًا بمستوى عالٍ من الرضا عندما تعلم أنك ساعدت عائلة في العثور على منزلهم الجديد حيث سيتشاركون سنوات من الذكريات.

هل فكرت يومًا في العمل كوكيل عقاري؟ ما رأيك في أرقام الدخل لوكلاء العقارات؟