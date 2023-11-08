ستساعدك المقالة التالية: ما هو المحتوى المشترك وكيف يعمل؟

أحد أكبر تحديات تسويق المحتوى هو إيجاد طرق لعرض المحتوى الخاص بك أمام أكبر عدد ممكن من القراء.

ولكن ماذا تفعل إذا قمت بإنشاء مقالة رائعة ولكنك لم تتمكن بعد من تكوين جمهور كبير على مدونتك أو موقع الويب الخاص بك؟

لا تخف، لأن مشاركة المحتوى قد تكون الحل المناسب لك.

انضم إلينا لإلقاء نظرة على ما يعنيه نشر المحتوى، وكيف يمكن أن يساعد في زيادة الوعي بالعلامة التجارية، وطرق القيام بذلك دون الإضرار بتحسين محركات البحث لديك.

ما هي مشاركة المحتوى؟

مشاركة المحتوى هي ببساطة فن إعادة نشر المحتوى المملوك على مواقع مختلفة. على سبيل المثال، تخيل أنك كتبت تدوينة رائعة وتشعر أنها تستحق المزيد من الاهتمام.

يمكنك الترويج لها من خلال الشراكة مع موقع له جمهور أكبر. يقوم الموقع بنشر عملك لقرائه مقابل منحك رصيدًا وتوفير رابط خلفي لموقعك الخاص.

في النهاية، إنه إعداد مفيد للطرفين لك وللموقع الشريك. سيتمكن شريكك من إسعاد قرائه بعملك الرائع مجانًا، بينما يمكنك جذب المزيد من القراء لمحتواك عالي الجودة والقابل للتطوير.

يمكن أن يعمل هذا التكتيك بشكل جيد ليس فقط مع منشورات ومقالات المدونات ولكن مع مجموعة متنوعة من الوسائط الافتراضية المختلفة. يمكنك مشاركة المحتوى في شكل رسوم بيانية أو مقاطع فيديو أو محتوى تفاعلي أو أي عمل آخر فريد وذو صلة.

هل يتأثر تحسين محركات البحث (SEO) عند مشاركة المحتوى؟

ليس سراً أن Google ليست من محبي المحتوى المكرر. لحسن الحظ، يوفر محرك البحث أيضًا حلاً مفيدًا يمكنك استخدامه للمساعدة في التمييز بين المحتوى المشترك والمحتوى المكرر أو الانتحال التام.

تُعرف هذه العملية باسم تحديد العنوان القانوني ويساعد Google في اختيار إصدار واحد فقط من المحتوى المكرر لعرضه في نتائج البحث. تذكر أنه لكي يتمكن موقع جهة خارجية من إعادة نشر المحتوى الخاص بك، سيحتاج إلى منحك رصيدًا وربطًا مرة أخرى بمنشورك الأصلي.

اطلب من شريكك استخدام عنوان URL الأساسي يمكن أن تكون طريقة رائعة للمساعدة في تبسيط العملية. يمكن أيضًا أن يكون استخدام الروابط الداخلية في المحتوى الخاص بك طريقة سهلة لزيادة احتمالات وصول المستخدمين إلى صفحتك، حتى لو صادفوا منشورك على موقع ويب تابع لجهة خارجية.

ما الفرق بين المحتوى المشترك المجاني والمدفوع؟

تتمثل أهداف مشاركة المحتوى في زيادة عدد القراء والسلطة والوعي بالعلامة التجارية. ولكن كيف بالضبط تفعل ذلك؟

هناك العديد من الطرق المختلفة، بعضها مجاني وبعضها يتطلب القليل من الاستثمار. دعونا نلقي نظرة على الاستراتيجيات المختلفة التي يمكنك استخدامها في كل فئة.

ما هي بعض الطرق المجانية لمشاركة المحتوى؟

في هذه الأيام، هناك الكثير من الطرق لعرض المحتوى الخاص بك أمام جمهور أكبر مجانًا إذا كنت على استعداد للقيام ببعض الإجراءات.

إحدى الطرق للذهاب هي الإنشاء نشر ضيف على موقع به جمهور أكبر ثم إعادة نشره لاحقًا على موقعك.

إذا كانت الشبكات هي نقطة قوتك، فيمكنك أيضًا التواصل مع المواقع الأخرى غير المنافسة التي تشترك في جمهور مماثل وتشارك في مشاركة محتوى بعضها البعض. فيما يلي بعض أساليب التنفيذ الذاتي الأخرى التي يمكنك استخدامها لنشر المحتوى مجانًا:

نشر منشورات ومقالات المدونة على مواقع مثل واسطة و ينكدين هي طريقة ممتازة (مجانية) لعرض المحتوى الخاص بك أمام المزيد من الأشخاص.

حاول استخدام أجزاء من المحتوى الخاص بك بطريقة فنية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بها كورا و رديت، كاملة مع وصلة للقطعة كاملة.

مواقع التواصل الاجتماعي مثل Pinterest و نعرفكم تعتبر رائعة لمشاركة أشياء مثل الرسوم البيانية والصور الأصلية.

YouTube من الواضح أنه أمر رائع لمشاركة مقاطع الفيديو. ولكن يمكنك أيضًا استخدام أدوات مثل داخل الفيديو لتحويل مشاركات مدونتك ومقالاتك إلى مقاطع فيديو.

مزج يعد أسلوبًا مثيرًا للاهتمام لمشاركة المحتوى والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات الصناعة.

حول المحتوى الخاص بك إلى عرض شرائح وشاركه مشاركة الشرائح

ما هي المشاركة المدفوعة وكيف تعمل؟

المشاركة المدفوعة هي في الأساس المحتوى المعادل للإعلانات المدفوعة. المضمون، تدفع مقابل الحصول على روابط للمحتوى الخاص بك المنشور على مواقع ذات جمهور أكبر بكثير من جمهورك.

غالبًا ما يظهر المحتوى المشترك المدفوع كرابط ضمن قسم يسمى “المحتوى الموصى به” أو “المحتوى المدعوم”. إذا وجد المستخدم أن مقالتك مثيرة للاهتمام، فيمكنه النقر عليها لإعادة توجيهه إلى موقعك.

عادةً ما يكون هذا النوع من الإعداد عبارة عن ترتيب PPC ومفيد لزيادة حركة المرور على الموقع ولكنه لا يؤدي في كثير من الأحيان إلى حد تحسين محركات البحث. في حين أنه من الممكن الوصول إلى شركاء النشر المحتملين والتوصل إلى صفقة مباشرة، فإن أسهل طريق للذهاب هو استخدام موقع شبكة مثل الدماغ الخارجي, محتوى المراجعة, أو تبولة.

يمكن لهذه المواقع أن تربطك بكبار الناشرين مثل Bloomberg، وCNN، وMSN، وWashington Post. يأتي العديد منها أيضًا مزودًا بأدوات تحليلية ومرشحات تسمح لك باستهداف المواقع ذات السمعة الطيبة مع جمهور مستهدف مماثل.

ما هي إيجابيات وسلبيات مشاركة المحتوى؟

عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي مشاركة المحتوى إلى تحسين استراتيجية التسويق الشاملة الخاصة بك بشكل كبير. ولكن مثل معظم التكتيكات، فهي تأتي مع مجموعتها الخاصة من الإيجابيات والسلبيات.

الايجابيات:

يمكن أن تكون طريقة رائعة لتعزيز جمهورك.

يمكن لجمهور أكبر توليد المزيد من العملاء المحتملين.

يمكن أن يؤدي الحصول على الروابط الخلفية الخاصة بك على المواقع ذات السلطة العالية إلى تعزيز تحسين محركات البحث.

سلبيات:

احذر من المشاركة في المواقع غير المرغوب فيها، مما قد يضر بمصداقيتك.

بدون تحديد العنوان الأساسي الصحيح، قد يعاني مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الخاص بك إذا تم وضع علامة عليك كمحتوى مكرر.

يتطلب المحتوى المدفوع ميزانية ولا يقدم عادةً الكثير لتحسين محركات البحث الخاصة بك.

هل تحتاج إلى القليل من المساعدة؟

إذا كنت تريد استخدام مشاركة المحتوى لجذب جمهور أكبر، فمن الضروري التأكد من أن لديك محتوى يستحق المشاركة. لقد حصل برنامج WriterAccess الخاص بـ Rock Content على ظهرك.

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