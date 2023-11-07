ستساعدك المقالة التالية: ما هو بيان الرؤية وكيفية كتابته (+أمثلة ونموذج)

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بيان الرؤية هو جزء لا يتجزأ من أساس أي عمل تجاري. يجب أن يكون بيان الرؤية المصمم جيدًا ملهمًا وهادفًا وسهل التذكر مع توضيح طموحات المنظمة وقيمها.

في هذه المقالة، سوف ندرس ماهية بيان الرؤية بالضبط، ونستكشف كيفية كتابته بشكل فعال، ونوفر إمكانية الوصول إلى الأمثلة والقوالب لمساعدتك على البدء. دعونا الغوص في!

ما هو بيان الرؤية؟

يعد بيان رؤية الشركة عنصرًا حاسمًا في تحديد هوية المنظمة وتطلعاتها. إنه حجر الزاوية المهم الذي يحدد استراتيجية الشركة وعملياتها وثقافتها. وفيما يلي شرح موسع لماهية بيان الرؤية:

إعلان الغرض : بيان الرؤية هو إعلان لمهمة المنظمة والغرض منها. وهو يحدد الأهداف الأساسية للشركة ويقدم لمحة عامة عن أهدافها النهائية. ويساعد ذلك في إعلام جميع قرارات واستراتيجيات العمل، مما يضمن توافقها مع غرض الشركة.

: بيان الرؤية هو إعلان لمهمة المنظمة والغرض منها. وهو يحدد الأهداف الأساسية للشركة ويقدم لمحة عامة عن أهدافها النهائية. ويساعد ذلك في إعلام جميع قرارات واستراتيجيات العمل، مما يضمن توافقها مع غرض الشركة. يمثل قيم العلامة التجارية : يجسد بيان الرؤية قيم العلامة التجارية التي تدعمها المنظمة. فهو ينقل ما تمثله الشركة وتؤمن به، مما يساعد على ترسيخ سمعتها وصورتها في أعين أصحاب المصلحة.

: يجسد بيان الرؤية قيم العلامة التجارية التي تدعمها المنظمة. فهو ينقل ما تمثله الشركة وتؤمن به، مما يساعد على ترسيخ سمعتها وصورتها في أعين أصحاب المصلحة. يحدد الحالة النهائية المطلوبة : يحدد بيان الرؤية بوضوح الحالة النهائية المرغوبة للعمل. فهو يصف المكان الذي تطمح الشركة إلى الوصول إليه في المستقبل، ليكون بمثابة منارة لتوجيه جميع جهودها.

: يحدد بيان الرؤية بوضوح الحالة النهائية المرغوبة للعمل. فهو يصف المكان الذي تطمح الشركة إلى الوصول إليه في المستقبل، ليكون بمثابة منارة لتوجيه جميع جهودها. خريطة الطريق للأهداف المستقبلية : بيان الرؤية بمثابة خريطة طريق لكيفية تحقيق الأهداف المستقبلية للمنظمة. إنها ليست محددة بشكل مفرط، مما يترك مجالًا للابتكار والتكيف مع تغير بيئة الأعمال. وهذه الطبيعة العامة ولكن التطلعية تميزها عن خطة العمل، التي تميل إلى أن تكون أكثر تفصيلاً وتحديدًا.

: بيان الرؤية بمثابة خريطة طريق لكيفية تحقيق الأهداف المستقبلية للمنظمة. إنها ليست محددة بشكل مفرط، مما يترك مجالًا للابتكار والتكيف مع تغير بيئة الأعمال. وهذه الطبيعة العامة ولكن التطلعية تميزها عن خطة العمل، التي تميل إلى أن تكون أكثر تفصيلاً وتحديدًا. يلهم ويحفز : بيان الرؤية الفعال ملهم ومحفز للموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة على حد سواء. فهو يرسم صورة متفائلة لمستقبل الشركة، ويثير الحماس والالتزام بين المرتبطين بالشركة.

: بيان الرؤية الفعال ملهم ومحفز للموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة على حد سواء. فهو يرسم صورة متفائلة لمستقبل الشركة، ويثير الحماس والالتزام بين المرتبطين بالشركة. يوفر الاتجاه والوضوح : يوفر بيان الرؤية التوجيه والوضوح لأصحاب المصلحة، مما يساعدهم على فهم ما تهدف الشركة إلى تحقيقه على المدى الطويل. يمكن أن يكون هذا الإحساس الواضح بالاتجاه أداة قوية في صنع القرار وصياغة الإستراتيجية.

: يوفر بيان الرؤية التوجيه والوضوح لأصحاب المصلحة، مما يساعدهم على فهم ما تهدف الشركة إلى تحقيقه على المدى الطويل. يمكن أن يكون هذا الإحساس الواضح بالاتجاه أداة قوية في صنع القرار وصياغة الإستراتيجية. مختصرة ولا تنسى: من الناحية المثالية، يجب أن يكون بيان الرؤية موجزًا ​​وسهل التذكر حتى يمكن توصيله وفهمه بسهولة. وهذا يضمن أن يظل في طليعة أذهان الجميع، ليكون بمثابة تذكير دائم بالأهداف النهائية للشركة.

عندما تكتب خطة عمل، يجب أن تكون أكثر تفصيلاً وملموسة، وأن توفر الخطوات المحددة التي ستتخذها شركتك لتحقيق الأهداف الموضحة في بيان الرؤية الخاص بك. وينبغي أن توضح المسار نحو رؤية الشركة، مع تحديد الاستراتيجيات والتكتيكات والموارد اللازمة للوصول إلى هناك. وبالتالي، فإن بيان الرؤية ليس فقط انعكاسًا لتطلعات الشركة ولكنه أيضًا عنصر أساسي يشكل إجراءاتها واستراتيجياتها المستقبلية.

لماذا تعتبر بيانات الرؤية مهمة جدًا للشركات

يعد بيان الرؤية بلا شك أحد الأجزاء الحيوية لعملية التخطيط الاستراتيجي في الأعمال التجارية. إنه بمثابة الضوء الموجه، حيث يوفر التوجيه والطاقة لجميع العمليات التجارية. فيما يلي الأسباب التي تجعل خطة الرؤية مهمة جدًا للشركات:

اتجاه واضح : يوفر بيان الرؤية اتجاهًا واضحًا للمكان الذي تريد المنظمة الذهاب إليه. فهو يحدد الهدف النهائي، ويساعد الموظفين على فهم المسار الذي تسلكه الشركة ومواءمة جهودهم الفردية وفقًا لذلك.

: يوفر بيان الرؤية اتجاهًا واضحًا للمكان الذي تريد المنظمة الذهاب إليه. فهو يحدد الهدف النهائي، ويساعد الموظفين على فهم المسار الذي تسلكه الشركة ومواءمة جهودهم الفردية وفقًا لذلك. التوجيه والتحفيز : تقدم بيانات الرؤية إرشادات للموظفين وأصحاب المصلحة وحتى العملاء حول الأهداف طويلة المدى للمنظمة. إنها ملهمة، وتهدف إلى تشجيع وتحفيز جميع المشاركين في الشركة.

: تقدم بيانات الرؤية إرشادات للموظفين وأصحاب المصلحة وحتى العملاء حول الأهداف طويلة المدى للمنظمة. إنها ملهمة، وتهدف إلى تشجيع وتحفيز جميع المشاركين في الشركة. أسس الخطة التسويقية : يمكن أن يكون بيان الرؤية بمثابة الأساس لخطة التسويق الخاصة بشركتك. ويمكنه إعلام العلامات التجارية والرسائل والمبادرات الإستراتيجية، مما يضمن توافق جهودك التسويقية مع الأهداف المستقبلية لشركتك.

: يمكن أن يكون بيان الرؤية بمثابة الأساس لخطة التسويق الخاصة بشركتك. ويمكنه إعلام العلامات التجارية والرسائل والمبادرات الإستراتيجية، مما يضمن توافق جهودك التسويقية مع الأهداف المستقبلية لشركتك. يبلغ خطة العمل : بيان الرؤية يدعم الشركة خطة عمل. ومن خلال توضيح الهدف النهائي، فإنه يضمن أن جميع المبادرات والاستراتيجيات الجديدة تدعم رؤية الشركة. وهذا يساعد في الحفاظ على التماسك والتركيز في العمليات التجارية.

: بيان الرؤية يدعم الشركة خطة عمل. ومن خلال توضيح الهدف النهائي، فإنه يضمن أن جميع المبادرات والاستراتيجيات الجديدة تدعم رؤية الشركة. وهذا يساعد في الحفاظ على التماسك والتركيز في العمليات التجارية. أداة صنع القرار : وجود بيان الرؤية يبسط عمليات صنع القرار. عندما نواجه الخيارات، يصبح السؤال: “ما هو الخيار الذي يتوافق بشكل أفضل مع رؤيتنا؟” وهذا يمكن أن يمنع الشركة من الانحراف عن المسار أو الانشغال بالمكاسب قصيرة المدى.

: وجود بيان الرؤية يبسط عمليات صنع القرار. عندما نواجه الخيارات، يصبح السؤال: “ما هو الخيار الذي يتوافق بشكل أفضل مع رؤيتنا؟” وهذا يمكن أن يمنع الشركة من الانحراف عن المسار أو الانشغال بالمكاسب قصيرة المدى. يحدد التوقعات وينشط الفرق : بيان الرؤية القوي يخلق إحساسًا بالهدف، ويحفز الالتزام، وينشط الفرق للعمل نحو تحقيق الرؤية المحددة. يمكن أن يساعد في بناء فريق موحد يعمل بشكل متزامن لتحقيق هدف مشترك.

: بيان الرؤية القوي يخلق إحساسًا بالهدف، ويحفز الالتزام، وينشط الفرق للعمل نحو تحقيق الرؤية المحددة. يمكن أن يساعد في بناء فريق موحد يعمل بشكل متزامن لتحقيق هدف مشترك. يعزز نمو الأعمال والنجاح: بيان رؤية محدد جيدًا يمهد الطريق لنمو الأعمال ونجاحها. فهو يساعد في تحديد الفرص، وتحسين الأداء، وإلهام الابتكار، وكلها أمور حاسمة لتوسع الشركة وربحيتها.

وبالتالي، فإن وجود بيان رؤية جيد الصياغة ليس مجرد ممارسة جيدة، ولكنه ضرورة لأي عمل يهدف إلى النجاح على المدى الطويل. إنه بمثابة تذكير دائم بما تريد الشركة تحقيقه، وتوجيه جميع العمليات التجارية في نفس الاتجاه.

22 أمثلة على بيان الرؤية

كيف تحدد بعض المنظمات الأكثر نجاحاً في العالم رؤاها الخاصة؟ ما رأيك في تصريحات رؤيتهم الملهمة؟

تحقق من الأمثلة الـ 22 التالية لبيانات الرؤية الجيدة من الشركات الشهيرة والتي يمكنك استخدامها كمصدر إلهام لإنشاء بيان الرؤية الخاص بك:

1. ايكيا

بيان رؤية ايكيا يقرأ“رؤيتنا هي خلق حياة يومية أفضل لكثير من الناس.”

2. لينكد إن

تحدد LinkedIn في بيان رؤيتها ما يميز الشركة عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى يقول“خلق فرصة اقتصادية لكل عضو في القوى العاملة العالمية.”

3. باتاغونيا

بيان رؤية باتاغونيا تنص على: “قم ببناء أفضل المنتجات، ولا تسبب أي ضرر غير ضروري، واستخدم الأعمال لإلهام وتنفيذ الحلول للأزمة البيئية.”

4. فورد

بيان رؤية شركة فورد للسيارات يقول، “يعمل الأشخاص معًا كمؤسسة عالمية بسيطة لتحسين حياة الناس من خلال قيادة السيارات والتنقل.”

5. خطوط ساوث ويست الجوية

بيان رؤية الجنوب الغربي تنص على“أن نكون شركة الطيران الأكثر شعبية والأكثر كفاءة والأكثر ربحية في العالم.”

6. تسلا

وجاء في بيان رؤية تيسلا: “إنشاء شركة السيارات الأكثر إقناعًا في القرن الحادي والعشرين من خلال قيادة تحول العالم إلى السيارات الكهربائية”.

7. حديقة حيوان سان دييغو

حديقة حيوان سان دييغو بيان الرؤية يقول: “أن نصبح رائدين عالميًا في ربط الناس بالحياة البرية والحفاظ عليها”.

8. الحفاظ على الطبيعة

يتطلع بيان رؤية منظمة الحفاظ على الطبيعة إلى مستقبل الشركة ويشمل ذلك قيم: “ترك عالم مستدام للأجيال القادمة.”

9. ايه تي اند تي

بيان رؤية AT&T يقرأ“لبناء شبكة اتصالات عالمية جديدة تسمح للموارد البشرية بإعادة تخصيص أنشطة أكثر تعقيدًا وإنتاجية – في غضون عقد من الزمن.”

10. جونسون آند جونسون

جونسون آند جونسون يستخدم بيان الرؤية التالي لإلهام المجتمعات الأكثر صحة: “أن يستخدم كل شخص تجاربه وخلفياته الفريدة معًا – لإثارة الحلول التي تخلق عالمًا أفضل وأكثر صحة.”

11. بي بي سي

ال بي بي سيبيان رؤية الشركة قصير وحلو: “أن نكون المنظمة الأكثر إبداعًا في العالم”.

12. بن وجيري

بن وجيري يحدد قيمها الأساسية في بيان المهمة التالي: “صنع أفضل الآيس كريم بأفضل طريقة ممكنة.”

أمثلة قصيرة على بيان رؤية الأعمال

قد يكون من الصعب إنشاء بيان رؤية قوي وموجز، على الرغم من أن الشركات المدرجة في قائمتنا تجعل الأمر يبدو سهلاً.

فيما يلي بعض الأمثلة القصيرة لبيان رؤية الأعمال التي يمكنك استخدامها لصياغة بيان الرؤية الفريد الخاص بك.

13. إطعام أمريكا

تغذية الأعمال التجارية القصيرة في أمريكا بيان الرؤية يصف جهود المنظمة: “أمريكا خالية من الجوع”.

14. تيد

تقدم منظمة TED معلومات ومعلومات للعالم الاستخدامات بيان رؤية قصيرة: “انشر الأفكار”.

15. التكبير

بيان الرؤية القصيرة لزوم يقرأ“اتصالات الفيديو تمكن الناس من إنجاز المزيد.”

16. أوكسفام

منظمة أوكسفام بيان الرؤية بسيط ويصف التزام الشركة: “عالم عادل خالٍ من الفقر”.

17. الأطعمة الكاملة

بيان الرؤية الملهمة لشركة Whole Foods يقول“لتغذية الناس والكوكب.”

18. ديزني

في بيان رؤيتها، تقول شركة الترفيه الرائدة في العالم إنها رؤية هو “أن نكون أحد أبرز منتجي ومقدمي الترفيه والمعلومات في العالم.”

19. Amazon

Amazon’س رؤية البيان يوضح أن الشركة لا تخشى تحقيق أحلام كبيرة؛ وجاء فيها: “رؤيتنا هي أن نكون الشركة الأكثر تركيزًا على العملاء على وجه الأرض؛ لبناء مكان حيث يمكن للأشخاص العثور عليه واكتشاف أي شيء قد يرغبون في شرائه عبر الإنترنت.

20. آي بي إم

آي بي إم يستخدم بيان الرؤية الذي يشرح بالتفصيل رؤيته الشاملة، قائلًا: “أن نكون شركة تكنولوجيا المعلومات الأكثر نجاحًا وأهمية في العالم. النجاح في مساعدة عملائنا على تطبيق التكنولوجيا لحل مشاكلهم. نجحت في تقديم هذه التكنولوجيا غير العادية للعملاء الجدد. مهم لأننا سنظل المورد الأساسي للكثير مما يتم استثماره في هذه الصناعة.

21. ماكدونالدز

يصف بيان رؤية ماكدونالدز هدفها قيم: “التحرك بسرعة لدفع النمو المربح وأن نصبح شركة ماكدونالدز أفضل حيث تقدم المزيد من العملاء الطعام اللذيذ كل يوم في جميع أنحاء العالم.”

22. واربي باركر

يؤكد بيان رؤية Warby Parker على أن اتجاه الشركة هو تقديم نظارات مصممة؛ تقول: “نحن نؤمن بأن شراء النظارات يجب أن يكون سهلاً وممتعًا. ينبغي أن يتركك سعيدًا وحسن المظهر، مع وجود المال في جيبك. ونحن نؤمن أيضًا بأن لكل شخص الحق في الرؤية”.

بيان المهمة مقابل بيان الرؤية

يعد بيان مهمة الشركة وبيان الرؤية مفهومين متميزين، ولكن كلاً من بيان المهمة والرؤية يشتركان في شيء رئيسي واحد – يستخدم كل منهما لتحديد الأهداف والقيم المستقبلية للشركة.

يصف بيان مهمة الشركة ما تفعله المنظمة في الوقت الحاضر، في حين يحدد بيان الرؤية هدفًا طموحًا لما ترغب في تحقيقه في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

يجب أن تكون بيانات الرؤية والرسالة موجزة وملهمة وقابلة للتحقيق، مما يمكّن الجميع في المنظمة من مشاركة هدف موحد والمضي قدمًا معًا نحو النجاح.

بيان الرؤية: بيان المهمة تعريف ويصف بيان الرؤية طموحات المنظمة المستقبلية، ويحدد ما تهدف إلى تحقيقه في السنوات الخمس إلى العشر القادمة. يصف بيان المهمة العمليات الحالية للمنظمة، والغرض الأساسي منها، وسبب وجودها. إطار زمني موجه نحو المستقبل، ويتطلع عادة إلى الأمام لمدة 5-10 سنوات. موجه نحو الحاضر، يشرح ما تفعله الشركة في السيناريو الحالي. وظيفة يحدد الاتجاه للأهداف طويلة المدى ويوفر الإلهام والشعور بالهدف للموظفين. يحدد مسار الشركة، ويوجه عملية صنع القرار، ويساعد على تحديد أهداف واقعية. محتوى واسعة وطموحة. يصف صورة مثالية للمكان أو لما تأمل الشركة أن تكون عليه في المستقبل. محددة وقابلة للتنفيذ. يصف القدرات والأنشطة الحالية والتركيز على العملاء. غاية للإلهام وتوفير الشعور بالاتجاه. لتوجيه وتوجيه والإبلاغ عن الوضع الحالي. مثال لخلق حياة يومية أفضل للعديد من الأشخاص.” – ايكيا لتنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع ومفيدة.” – جوجل

خصائص عبارات الرؤية المذهلة

بيان الرؤية هو وثيقة توجيهية تساعد على توضيح التطلعات المستقبلية للمنظمة.

على سبيل المثال، بيان رؤية ستاربكس هو “تأسيس شركة ستاربكس باعتبارها المزود الأول لأفضل أنواع القهوة في العالم مع الحفاظ على مبادئنا الصارمة أثناء نمونا”. يجب أن يحتوي بيان الرؤية العظيمة على أربع خصائص رئيسية:

وضوح

الوضوح ضروري عند صياغة بيان رؤية مقنع. يجب أن ينقل ما تريد المنظمة تحقيقه بطريقة سهلة الفهم، مع تجنب أي لغة أو مصطلحات معقدة.

يتيح الوضوح لجميع المشاركين في المنظمة أن يفهموا بوضوح ماذا ولماذا وكيف يتم البيان ويكون بمثابة صرخة حاشدة لجميع أصحاب المصلحة. يمكن أن يساعد بيان الرؤية الواضح والموجز والمقنع في تشكيل اتجاه المنظمة نحو الأفضل.

ركز

يعد وجود بيان رؤية مركَّز أمرًا ضروريًا لتحقيق التطلعات المستقبلية لأي منظمة. وينبغي أن تحدد الأهداف والغايات المحددة للمنظمة، وكيف تخطط لتحقيقها.

يجب أن يساعد أيضًا في التأكد من أن جميع المشاركين في المنظمة على نفس الصفحة ويعملون على تحقيق هدف مشترك.

يجب أن يكون بيان الرؤية المركزة مفصلاً بدرجة كافية حتى يفهم الأشخاص دورهم في المساهمة في نجاح المنظمة، ولكن واسع بما يكفي لإفساح المجال للنمو والتطور.

إلهام

الإلهام هو عنصر أساسي في بيان الرؤية المذهلة. فهو يسمح للقارئ بالحصول على فكرة عما تمثله الشركة ولماذا تسعى جاهدة للوصول إلى أهدافها.

يجب أن يلهم بيان الرؤية العظيمة الأشخاص ويحفزهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع توفير إحساس واضح بالاتجاه أيضًا. يمكن أن يأتي الإلهام من قيم الشركة، أو من قصص النجاح في العالم الحقيقي.

عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد البيانات الملهمة في بناء الثقة وتعزيز العلاقات بين المستهلكين والشركات.

جدوى

الجدوى هي سمة مهمة لبيان الرؤية المذهلة. يجب أن يكون البيان واقعيًا وقابلاً للتحقيق، مع الاستمرار في دفع حدود ما هو ممكن.

ويجب أن توازن الرؤية بين الطموح والتطبيق العملي لضمان أخذها على محمل الجد من قبل أصحاب المصلحة. ويجب أيضًا أن تتماشى مع القدرات والموارد الحالية للشركة حتى تكون قابلة للتصديق.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي معالجة أي عقبات محتملة قد تحدث في طريق تحقيق الأهداف التي حددتها الرؤية.

كيفية كتابة بيان الرؤية

يمكن أن تكون كتابة بيان الرؤية مهمة شاقة، ولكن لا يجب أن تكون كذلك. سيرشدك هذا الدليل خلال العملية خطوة بخطوة وسيزودك بالمعرفة والمهارات اللازمة لكتابة بيان رؤية فعال وملهم.

الخطوة 1: تحديد أهدافك

الخطوة الأولى في كتابة بيان الرؤية هي تحديد أهدافك طويلة المدى للشركة. يمكنك الرجوع إلى خطة عملك ورسالتك وبيان علامتك التجارية الشخصية للحصول على أفكار. يمكن أن تساعدك الأسئلة التالية أيضًا في تحديد النقاط ذات الصلة. ماذا تريد ان تحقق؟ كيف يبدو النجاح بعد ثلاث أو خمس أو عشر سنوات من الآن؟ ستساعدك هذه الأسئلة في تحديد الغرض الأساسي من عملك.

من المهم أيضًا مراعاة أي أهداف أو معالم قصيرة المدى تم تحديدها. قد تجد أن بعض الأهداف يمكن تحقيقها أكثر من غيرها ويجب تعديلها وفقًا لذلك. ومن خلال أخذ ذلك في الاعتبار، يمكنك إنشاء بيان رؤية واقعي وطموح من شأنه أن يبقي الجميع متحفزين طوال الرحلة.

الخطوة 2: جمع المدخلات من الآخرين

بمجرد تحديد أهدافك، فقد حان الوقت للحصول على مدخلات من أصحاب المصلحة الآخرين في الشركة مثل الموظفين والعملاء والمساهمين. اسألهم عما يعتقدون أنه ينبغي تضمينه في بيان الرؤية وكيف يرغبون في رؤية مساهماتهم الفردية تنعكس فيه.

يساعد جمع المدخلات من الآخرين في توفير منظور حول الجوانب المختلفة لعملك ويضمن أن الجميع يعملون لتحقيق نفس الهدف النهائي.

الخطوة 3: اكتبها

الآن يأتي الجزء الممتع – كتابة بيان رؤيتك! ابدأ بتلخيص ما تعلمته حتى الآن، مثل ما هي قيمك الأساسية كشركة، ومن هم عملاؤك، وما تقدمه لهم، وإلى أين تريد أن تذهب في المستقبل.

تأكد من استخدام لغة موجزة تتحدث مباشرة عن هذه المواضيع، بالإضافة إلى إثارة المشاعر من خلال عرض سبب أهمية هذه الرحلة لك وللمشاركين معك على طول الطريق.

الخطوة 4: وضع اللمسات الأخيرة على بيان الرؤية الخاص بك ونشره

عند صياغة بيان رؤيتك وتحريره، تأكد من أنه شيء يمكنك شرحه بسهولة والإيمان به بكل إخلاص. وهذا هو المفتاح لتوفير التوجيه عند اتخاذ القرارات في المستقبل.

بمجرد الانتهاء من ذلك، لا تنس مشاركته مع جميع أصحاب المصلحة حتى يعرف الجميع ما ينتظرنا وكيف يمكنهم المساهمة في تحقيق تلك الأهداف. ومن خلال إبقاء بيان الرؤية واضحًا وحيويًا، سيكون بمثابة تذكير بهدف الشركة ويلهم الجميع لمواصلة المضي قدمًا.

نموذج بيان الرؤية

يوفر قالب بيان الرؤية إطارًا لإنشاء بيان رؤية ملهم وفعال. فهو يطرح أسئلة حول أهداف شركتك وقيمها والجمهور المستهدف لمساعدتك في إنشاء بيان مفيد ومحفز.

بمجرد إجابتك على الأسئلة الموجودة في النموذج، يمكنك ملء الأقسام الضرورية في النموذج أدناه لتكوين البيان نفسه.

نصائح حول كيفية كتابة بيان الرؤية الجيدة

كيف يمكنك وصف رؤية عملك بالكامل في بضع كلمات فقط؟ من الممكن إنشاء بيان الرؤية المثالي لشركتك الصغيرة بالإبداع والتركيز والجهد. من المفترض أن تساعد النصائح القليلة التالية لكتابة بيان الرؤية:

لا تخف من ذلك إطمح للكثير والتركيز على مستقبل مؤسستك. ماذا يمكن أن تكون الشركة في السنوات القادمة؟ ماذا تريد أن تعرف عنه؟

والتركيز على مستقبل مؤسستك. ماذا يمكن أن تكون الشركة في السنوات القادمة؟ ماذا تريد أن تعرف عنه؟ يختار لغة واضحة ومحددة . الحلم الكبير لا يعني بالضرورة أن يكون غامضًا، ويجب أن يكون بيان الرؤية المثالية محددًا بدرجة كافية للتأثير على القرارات المستقبلية. تذكر أنك لا تتحدث عن الماضي، لذا تأكد واكتب بيان الرؤية بصيغة المضارع.

. الحلم الكبير لا يعني بالضرورة أن يكون غامضًا، ويجب أن يكون بيان الرؤية المثالية محددًا بدرجة كافية للتأثير على القرارات المستقبلية. تذكر أنك لا تتحدث عن الماضي، لذا تأكد واكتب بيان الرؤية بصيغة المضارع. إحتفظ به قصير . أفضل عبارات الرؤية لا تزيد عن جملة أو اثنتين، والعديد من العبارات التي لا تنسى تتكون من بضع كلمات فقط.

. أفضل عبارات الرؤية لا تزيد عن جملة أو اثنتين، والعديد من العبارات التي لا تنسى تتكون من بضع كلمات فقط. أصنعها لا تنسى وجلب الإلهام. ما الذي يميز مؤسستك عن المنافسة؟ تأكد من تسليط الضوء على ما يجعل مشروعك الصغير فريدًا، واختر لغة تلهم العاملين داخل المؤسسة لتحقيق أهدافها.

الكلمات الأخيرة

يعد بيان الرؤية المصمم جيدًا عنصرًا أساسيًا في أي عمل تجاري ناجح. فهو يحدد هدفًا ملهمًا يمكن لكل فرد في المنظمة أن يسعى لتحقيقه، ويوفر إرشادات لاتخاذ القرار، ويساعد على ضمان تركيز المبادرات على تحقيق المهمة النهائية.

مع بعض التخطيط والإبداع، يمكن لأي شخص صياغة بيان رؤية رائع باستخدام الأمثلة أو القوالب كنقطة بداية. وعندما يتم ذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشعل الشغف والتحفيز لدى الموظفين وأصحاب المصلحة على حد سواء – مما يهيئ عملك لتحقيق النجاح.

ومع ذلك، إذا تم القيام به بشكل غير صحيح ودون العناية والاهتمام المناسبين، فقد يؤدي إلى العكس. لذا، خذ وقتك وقم بإنشاء شيء يمكنك أن تؤمن به أنت وكل شخص آخر في مؤسستك.