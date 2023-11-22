ستساعدك المقالة التالية: ما هو تخصيص البريد الإلكتروني؟ التعريف والفوائد والتكتيكات [2023]

يجب على الشركات إضافة نغمة شخصية إلى اتصالاتها لتحقيق أحلامها في التسويق عبر البريد الإلكتروني. لهذا تخصيص البريد الإلكتروني هي واحدة من أفضل استراتيجيات التسويق الرقمي التي يمكن اللجوء إليها تعزيز مشاركة العملاء والتحويلات.

في هذا الدليل، ستجد:

تعريف وفوائد تخصيص البريد الإلكتروني

الإحصائيات التي تثبت مساهمتها في نمو الأعمال

ثلاثة من أفضل برامج تخصيص البريد الإلكتروني

أعلى استراتيجيات التخصيص وجمع البيانات

هل أنت مستعد لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ لنأخذها من الأعلى!

ما هو تخصيص البريد الإلكتروني؟

تخصيص البريد الإلكتروني هو أ استراتيجية التسويق الرقمي المبنية على البيانات تهدف إلى تقديم حملات بريد إلكتروني مخصصة للعملاء المناسبين في وقت الإرسال المناسب. تختلف المعلومات المطلوبة لإنشاء رسائل مخصصة بناءً على هدف حملتك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاسم الأول أو المعلومات السكانية أو البيانات السلوكية أو سجل الشراء.

عادةً ما يتم تشغيل استراتيجيات تخصيص البريد الإلكتروني بواسطة برامج أتمتة التسويق مثل Wix أو Mailchimp. فهي تمكن المستخدمين من إعداد وجدولة الرسائل ذات الصلة وفي الوقت المناسب، باتباع المعايير الأساسية أو المعقدة في خطوات بسيطة.

بشكل عام، يساعدك تخصيص البريد الإلكتروني في الوصول إلى جمهورك المستهدف بشكل أسرع مقارنة بطرق التسويق الشائعة الأخرى، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO). بالإضافة إلى ذلك، فهو حل فعال من حيث التكلفة ومناسب لكل الأعمال.

لماذا يعد تخصيص البريد الإلكتروني مهمًا للشركات؟

نعم، التسويق الشخصي هو جوهر التواصل مع العملاء، ولكن لماذا؟ وفيما يلي بعض من أهم فوائده:

1. يزيد من الأسعار المفتوحة والتحويلات

عندما يرى المشتركون رسالتك الإخبارية لأول مرة في صندوق البريد الخاص بهم، يجب عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيفتحونها أو يتجاهلونها. إذا شعروا أن رسالتك ذات صلة بهم، فسيكونون أكثر استعدادًا لإلقاء نظرة عليها، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة معدل الفتح الخاص بك.

ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجهك لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يجب عليك الآن أن تحاول بشجاعة زيادة نسبة النقر إلى الظهور أيضًا. تجربة متسقة وشخصية و يمكن لعبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أن تحمي الصفقة.

على سبيل المثال، إذا كنت تعرف تفضيلات الشراء لدى عميلك وقمت بمنحهم عرضًا خاصًا ذا صلة، فسوف تقوم بتحويلهم بكل الوسائل.

2. يغذي العلاقة مع العملاء

إن إرسال محتوى مخصص وذو صلة إلى جمهورك المستهدف سيمكنك أيضًا من بناء اتصال عميق معهم. فكر في عدد حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المزعجة التي تتلقاها يوميًا. ما رأيك في تلك العلامات التجارية؟

من ناحية أخرى، عندما تأخذ العلامات التجارية المفضلة لديك احتياجاتك وتفضيلاتك في الاعتبار، وهذا ينعكس على حملاتها، فأنت عرضة لحبه. و هذه العلاقة مبنية على الثقة، وهو أحد أهم عناصر الترابط الإنساني.

3. يعزز المشاركة وعائد الاستثمار التجاري

تعمل رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة على تحقيق نمو الأعمال، خاصة لمتاجر التجارة الإلكترونية. إذا بدأت في الترويج للمنتجات/الخدمات المناسبة للعملاء المناسبين، فستلاحظ تحولًا إيجابيًا في عائد الاستثمار في التسويق عبر البريد الإلكتروني.

هل تريد رؤية بعض الإحصائيات المقنعة التي تثبت أن تخصيص البريد الإلكتروني هو بالفعل حل فعال يمكنه زيادة مواردك إلى أقصى حد؟ ثم انتقل إلى القسم التالي نذهب!

إحصائيات تخصيص البريد الإلكتروني

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الأدلة حول الفوائد المذكورة أعلاه، فإليك بعض إحصائيات تخصيص البريد الإلكتروني التي تبرر قوتها:

مصدر

يمكن أن تؤدي سطور موضوع البريد الإلكتروني المخصصة إلى زيادة معدلات الفتح بنسبة 26%.

يمكن لرسائل البريد الإلكتروني المستهدفة أن تحقق ثلاثة أضعاف الإيرادات لكل بريد إلكتروني من رسائل البريد الإلكتروني الإذاعية.

ذكر 74% من المسوقين أن التخصيص المستهدف يعزز مشاركة العملاء.

ال متوسط ​​عائد الاستثمار الناتجة عن التسويق عبر البريد الإلكتروني الشخصي هي 122%.

80% من المستهلكين ذكروا أنهم أكثر عرضة للشراء من العلامات التجارية التي تقدم تجارب شخصية.

كما يمكنك أن تفهم، ليس هناك شك في أن التخصيص يجب أن يكون على قائمة أولوياتك إذا كنت ترغب في التسويق عبر البريد الإلكتروني بشكل صحيح. لذا، إذا كنت مقتنعًا بالفعل، فلننتقل إلى أفضل الحلول البرمجية لتعزيز استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني لديك باستخدام الأدوات المناسبة.

أفضل 9 تقنيات لتخصيص البريد الإلكتروني

هل أنت مستعد لاستخدام أفضل استراتيجيات التخصيص لجذب انتباه القراء؟ فيما يلي أهم الأساليب:

1. اسم المرسل

عندما تصل رسالتك الإلكترونية، أول ما يراه القارئ هو اسم المرسل. القاعدة بسيطة: كلما كانت شخصية أكثر، كلما كان ذلك أفضل. لكن ماذا يعني هذا؟

عند إرسال بريد إلكتروني إلى المشتركين لديك – خاصة للمؤسسات B2B – تجنب استخدام اسم مرسل عام لأنه سيبدو غير طبيعي بالنسبة لهم. بدلاً من، استخدام اسم الشخص الذي يتفاعلون معه عادة، على سبيل المثال، مدير حساب أو وكيل مبيعات، لجعله يشعر بمزيد من الإنسانية.

انظر إلى اسم المرسل أعلاه فئة رئيسية. وأضافوا اسم مدرب الدورة لويس هاميلتون لإغراء القراء بفتح رسائل البريد الإلكتروني على الفور.

2. سطر الموضوع

لننتقل الآن إلى السطر الثاني من النص الذي يعرفه القراء عندما يتلقون حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك – سطر الموضوع. يجب أن يعكس سطر الموضوع هدف الحملة ويجذب القراء لفتحه من النظرة الأولى.

كما ذكرنا في الإحصائيات سابقاً تتلقى سطور الموضوع المخصصة ما يصل إلى 26% من معدلات الفتح، وهو معزز ممتاز. لذا أضف اسم العميل في سطر الموضوع، باستخدام علامات التخصيص، ولن تندم على ذلك.

3. تجزئة القائمة

كم مرة تقوم بفرز قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ يعد تجزئة القائمة إحدى الطرق الأكثر استخدامًا لإرسال حملات مخصصة. أنت قم بتقسيم قائمتك الرئيسية إلى قوائم أصغر مستهدفة بناءً على معايير محددة، مثل التركيبة السكانية، أو الموقع الجغرافي، أو المنطقة الزمنية، أو المعلومات السلوكية.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير شركة للتجارة الإلكترونية، فإليك بعض القطاعات التي يجب مراعاتها:

عمر

جنس

مهنة

دخل

الوضع العائلي

الخيارات لا حدود لها هنا. إن معرفة رحلات العملاء وخصائصهم الخاصة بأفضل الشخصيات المشترية ستمكنك من إجراء الفرز تدريجيًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعمل في مؤسسات B2B، فيمكنك استخدام حجم الشركة ومعايير الصناعة لتشكيل رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة.

لست متأكدًا من كيفية تقسيم جمهورك؟ مع Wix، يمكنك الوصول إلى إمكانيات التجميع التي لا نهاية لها والتي تجعل التخصيص أمرًا سهلاً. حدد معاييرك وتواصل مع العملاء الذين من المحتمل أن يقوموا بالتحويل.

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4. رسائل البريد الإلكتروني المشغلة

إذا كنت تريد الارتقاء بالتخصيص إلى المستوى التالي، فقم بإعداد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تشغيلها تلقائيًا بناءً على سلوك العميل. ومن خلال التفاعل معك في لحظات حرجة معينة، يطمئنون إلى أن عملهم قد اكتمل، ويشعرون أنهم في أيدٍ أمينة.

فيما يلي عينة من رسائل البريد الإلكتروني التي تم تشغيلها:

يمثل كل بريد إلكتروني للمعاملات فرصة لتعزيز العلاقات مع العملاء. للحفاظ على اتصالك شفافًا وجديرًا بالثقة، تأكد من إضافة المعلومات المناسبة والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وحتى أزرار إلغاء الاشتراك. فيما يلي مثال للبريد الإلكتروني الترحيبي بواسطة قرد من شأنها أن ترسل العملاء عبر القمر:

5. المحتوى الديناميكي

هل تريد تخصيص المحتوى لكل مشترك لتعزيز معدلات التحويل؟ يمكنك استخدام المحتوى الديناميكي لإرسال الحملات ذات الصلة وفي الوقت المناسب إلى كل عميل بناءً على معايير محددة.

على سبيل المثال، قد ترغب في إرسال عروض مختلفة إلى العملاء في مناطق جغرافية مختلفة، وحتى في البلدان. أنت تستطيع إعداد أشكال المحتوى المخصصةعلى سبيل المثال، بلغات أخرى، للوصول إلى أقصى قدر من النتائج. يمكن أن يختلف هذا من نسخة إلى أخرى بناءً على هدفك.

باستخدام Wix، يمكنك إنشاء محتوى ديناميكي باستخدام الحقول المخصصة لدينا. قم بتقسيم قوائمك البريدية وفقًا للمعايير التي اخترتها وأرسل حملات عبر البريد الإلكتروني سيجدها المستخدمون ذات قيمة ومفيدة.

6. توصيات المنتج

يعد تتبع سلوك عملائك أمرًا ضروريًا لأصحاب أعمال التجارة الإلكترونية. ومعرفة تفضيلاتهم أو مشترياتهم السابقة أو سجل التصفح ستساعدك على عرض المنتجات المناسبة أمامهم.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام هذه المعلومات لدعم مبادرات البيع المتبادل والبيع الزائد. من ناحية أخرى، إذا قمت بإرسال رسائل إخبارية تحتوي على اقتراحات منتجات غير ذات صلة، فقد يفقدون ثقتهم فيك ويضعون علامة على أنك بريد عشوائي أو يلغي الاشتراك. لذا تأكد من أخذ هذه البيانات في الاعتبار قبل صياغة رسالتك الإخبارية التالية.

على استعداد لنشمر عن سواعدكم؟ قم بتسجيل الدخول إلى محرر Wix وقم بتعديل كتلة توصية المنتج كما تريد. املأ التفاصيل الضرورية وأذهل المشتركين بمنتجاتك المختارة.

7. التخلي عن العربة

يعد هذا البريد الإلكتروني المحفز سلوكيًا أحد المفضلات لدينا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يعمل في معظم الأوقات. تُذكّر رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بترك عربة التسوق زوار موقع الويب الخاص بك بأنهم تركوا بعض العناصر الرائعة في عربة التسوق الخاصة بهم.

بناءً على تقرير Wix. تتمتع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعربة التسوق المهجورة بمعدل فتح يصل إلى 45%، ويتم النقر على 21% من هذه الحملات. والأهم من ذلك، أن نصف المستخدمين الذين نقروا على الحملات أكملوا عملية شراء.

إذا كنت تريد التأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني الفعالة هذه سيتم تحويلها، فأضف إحساسًا بالإلحاح على النسخة أو CTA.

8. التوصيات المستندة إلى الطقس

هل تريد تكييف رسائل البريد الإلكتروني مع حالة الطقس الخاصة بالمشترك؟ إذن تم تصميم ميزة التوصيات المستندة إلى الطقس في Wix خصيصًا لك! يمكنك إلهام هذا المثال من خلال الوجه الشمالي:

سواء كان الجو مشمسًا أو ممطرًا أو باردًا، أرسل العناصر المناسبة لعملائك لمساعدتهم. سواء كان ذلك وشاحًا أو ملابس سباحة، اجعلهم يشعرون أنك تعرف بالضبط ما يحتاجون إليه وقدمه لهم بسخاء. انهم سوف يحبونك!

9. المعالم والاحتفالات

ولم لا احتفل بالذكرى السنوية الخاصة بك أو ببعض المعالم الأكثر روعة مع عملائك المحبوبين؟ سوف يعشقون هذه المبادرة، خاصة إذا كان لديك شيء تقدمه لهم في المقابل، مثل خصم أو حتى مورد رائع لأعينهم فقط.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد حملة تبرز في صناديق بريد عملائك، فيجب أن تكون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأعياد الميلاد ضمن قائمة التحقق الخاصة بك. أرسل لهم هدية جميلة في هذا اليوم المميز، وسوف يقدرونها إلى الأبد.

أو أرسل لهم هدية عندما يحين عيد ميلادك مساحة الرأس فعل. ما تطور المؤامرة!

5 أمثلة مخصصة للبريد الإلكتروني تحقق العجائب

دعونا نرى بعض الأمثلة الفعالة للبريد الإلكتروني من أفضل العلامات التجارية وتجار التجزئة الذين يستخدمون التخصيص لجذب العملاء الجدد والحاليين:

أربعة مواسم

سطر الموضوع: ماريليا، احجز قبل 31 ديسمبر لتستمتع بخصم 20%

هل أنت مستعد لمغامرة السفر الكبيرة القادمة؟ في هذه النشرة، أربعة مواسم استخدم اسم المشترك في سطر الموضوع ومحتوى البريد الإلكتروني لجعل العميل أو العميل المحتمل يشعر بأنه فريد من نوعه. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن سطر الموضوع حافزًا كبيرًا يظهر أيضًا أعلى العبارة الرئيسية التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في البريد الإلكتروني.

لحظة

سطر الموضوع: ترك شيء وراء؟

لقد ذكرنا بالفعل مدى قوة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعربة التسوق المهجورة. إليك نموذج بسيط من لحظة لتذكير المشترين بالعنصر الأخير الذي كانوا يعتزمون شراءه. لقد ذكروا أيضًا الضمان لمدة 12 شهرًا وضمان ترقية الحالة إذا كان المشتري لا يزال مترددًا في إكمال عملية الشراء.

بيض جيد

سطر الموضوع: تحقق من اختياراتنا لأواخر الصيف – تعرف على الجديد في Good Eggs

هذا البريد الإلكتروني بواسطة بيض جيد يقدم منتجات جديدة للعملاء. عند تخصيص هذه التوصيات، فإنك تزيد من احتمالية الحصول على رؤية قيمة والتحويل في نهاية المطاف. كما ترون، من الصعب إهمال أزرار “التسوق الآن” هنا. ومن الضروري أيضًا أن إضافة صفحات مقصودة متسقة لحث المشترين على الوصول إلى الخروج.

YouTube

سطر الموضوع: لا تفوت أبدًا أحدث الأغاني مع YouTube موسيقى

من الحكمة تنبيه عملائك ومشتركيك بين الحين والآخر لتذكيرهم بمنتجاتك/خدماتك الرائعة وكسبهم مرة أخرى. هذه هي حملة إعادة المشاركة من قبل YouTube، تقديم خدمة معينة للمشتركين ومميزاتها الأساسية.

ماكباو

سطر الموضوع: سعيد CleanMyMac-versary! احصل على الخصم الخاص بك 🎁

حان الوقت للاحتفال بعلاقتك مع عملائك وأهم إنجازاتك، مثل ماكباو فعل. سيقدر المشترون دائمًا الهدية الجميلة، على سبيل المثال، قسيمة أو خصم، خاصة إذا لم يتوقعوا ذلك. لذلك لا تفقد تلك الفرصة العظيمة!

نصائح لجمع البيانات لتخصيص البريد الإلكتروني

فكيف يمكنك جمع البيانات لإنشاء شرائح تؤدي إلى تجارب مخصصة للغاية؟ ننتقل إلى الأساليب التي نتبعها:

نماذج التسجيل

أولاً، يمكنك وضع نماذج الاشتراك على موقع الويب الخاص بك لبدء جمع عناوين البريد الإلكتروني للزائرين. سيساعدك هذا على البدء بتخصيص بريدك الإلكتروني. ومع ذلك، فمن الأفضل تجنب سؤالهم أكثر من مجرد بياناتهم الأساسية مثل الاسم والعنوان، فمن الأفضل كسب ثقتهم أولاً.

فيما يلي أنواع النماذج الرئيسية عبر الإنترنت التي يجب مراعاتها:

النموذج المنبثق : يظهر في أعلى الصفحة ويجب على الزائر إما إكماله أو إغلاقه لمواصلة التنقل.

: يظهر في أعلى الصفحة ويجب على الزائر إما إكماله أو إغلاقه لمواصلة التنقل. القضبان العائمة: تكون إما في رأس موقع الويب أو تذييله وتظل طالما قام الزائر بالتمرير لأسفل.

تكون إما في رأس موقع الويب أو تذييله وتظل طالما قام الزائر بالتمرير لأسفل. شكل ثابت : تشبه الأشرطة العائمة، فهي تظهر في جزء معين من الشاشة.

: تشبه الأشرطة العائمة، فهي تظهر في جزء معين من الشاشة. النماذج المضمنة: تظهر بالعرض الكامل للشاشة، ولا يمكن للمستخدم إغلاقها.

انظر إلى النموذج المنبثق أعلاه الذي صنعه وجبات خفيفة لزجة. ولجعل نموذج الاشتراك أكثر جاذبية، يقدمون حافزًا للعملاء، في هذه الحالة، خصمًا بنسبة 10% على طلبهم الأول. ومن الحكمة القيام بشيء مماثل لجمع عناوين البريد الإلكتروني هذه بشكل أسرع.

استطلاعات العملاء

الآن بعد أن أصبح هؤلاء العملاء بجانبك، فقد حان الوقت للتعمق أكثر في تلك البيانات. بمجرد تحديد جمهورك المستهدف، يمكنك صياغته استطلاعات العملاء لبناء شرائح وقوائم فعالة.

بدءًا من التركيبة السكانية وحتى تفضيلات العملاء وجودة المنتج، تأكد من طرح أسئلة قصيرة وملموسة لن يتخطاها العملاء. أفضل تنسيق يتكون من مقاييس تصنيف متسقة وأسئلة مفتوحة. تجنب طرح أسئلة غامضة لأن ذلك قد يقلل من الإجابات.

علاوة على ذلك، فكر في تقديم حافز لهم، مثل Amazon قسيمة للمشاركين في الاستطلاع المحظوظين للحصول على المزيد من الردود.

التكامل

وأخيرًا، هناك طريقة أخرى لجمع هذه البيانات القيمة وهي من خلال حزمة التسويق أو المبيعات الإضافية، أو عمليات التكامل الأصلية أو عبر واجهة برمجة التطبيقات.

على سبيل المثال، يمكنك مزامنة بياناتك مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك أو حلول مثل Hubspot والبدء في استخدامها لتعزيز جهود تخصيص بريدك الإلكتروني. إنه يستحق ذلك تمامًا.

تذكير لطيف، وخاصة للمبتدئين: لبدء إرسال بريد إلى عملائك، يجب عليك الاشتراك أولاًلتجنب التقييمات غير المرغوب فيها وإلغاء الاشتراك.

دعونا نلقي نظرة خاطفة على ثلاثة برامج تسويقية من الدرجة الأولى يمكنها أن تجعل عملية التخصيص سهلة عليك:

1. موسند

Wix هي خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني شاملة مع إمكانات تخصيص ممتازة. يتيح لك إنشاء رسائل البريد الإلكتروني من الصفر باستخدام مصمم بديهي أو قوالب جاهزة من السهل التخصيص.

ستساعدك وظائف التقسيم وإدارة الجمهور على تصميم حملاتك لتناسب الجمهور المناسب. باستخدام علامات التخصيص والحقول المخصصة، تصبح هذه العملية سهلة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة موارد رائعة لمساعدتك في إعداد هذه الحملات دون عناء.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد! ومن خلال أدوات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة، يمكنك تتبع نتائج حملاتك في الوقت الفعلي وتحسين جهود التخصيص الخاصة بك بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى اختبار A/B لمعرفة ما هو الأفضل لجمهورك المستهدف في كل مرة.

التسعير: تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 9 دولارات شهريًا. يمكنك أيضًا طلب نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا لترى كيف تعمل منصتنا المفضلة لديك!

2. كلافيو

كلافيو عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة تمكن المستخدمين من تعزيز مبادرات التخصيص الخاصة بهم. وهو متخصص في بناء النماذج، مما يسمح لك بجمع بيانات قيمة من عملائك والمحتملين بسرعة.

وبالطبع، بمجرد توفر بيانات العميل، يمكنك البدء في تقسيم جهات الاتصال هذه ديناميكيًا بناءً على المعايير التي اخترتها وربط أنشطتك بالتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لتحقيق تواصل أفضل.

التسعير: يقدم Klaviyo خطة مجانية لما يصل إلى 250 جهة اتصال و500 إرسال بريد إلكتروني. تبدأ الخطط المدفوعة بمبلغ 20 دولارًا شهريًا.

3. الحملة النشطة

ActiveCampaign عبارة عن منصة لأتمتة تجربة العملاء تتمتع بإمكانيات التسويق عبر البريد الإلكتروني، من بين وظائف أخرى، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) والمشاركة في المبيعات.

يمكنك الاستفادة من ميزات التجزئة والمحتوى الديناميكي لإنشاء حملات محفزة ومستهدفة وحملات الرد الآلي. كما يسمح لك بإجراء اختبار مقسم وإدارة جمهورك ببساطة للحصول على أقصى قدر من النتائج.

التسعير: لا يقدم ActiveCampaign خطة مجانية ولكنه يمنح المستخدمين نسخة تجريبية مجانية. بشكل عام، لديهم أربع حزم مختلفة، تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال.

تخصيص التسويق عبر البريد الإلكتروني للإنقاذ

من بين جميع طرق التسويق الرقمي الشائعة، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تحسين محركات البحث (SEO)، يمنحك البريد الإلكتروني قوة هائلة أو تخصيصًا هائلاً. ستعمل التجارب المستهدفة على زيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم إلى أقصى حد إذا كنت تعرف جمهورك جيدًا. انطلق إلى الطريق وشاهد مقاييسك تزدهر.

لذا، إذا كنت تريد البدء في استهداف عملائك برسائل مخصصة، قم بالتسجيل للحصول على حساب Wix اليوم وجني كل هذه الفوائد بأقل جهد وتكلفة.

الأسئلة الشائعة حول تخصيص البريد الإلكتروني

هل تبحث عن بعض الإجابات السريعة حول هذه الطريقة؟ فيما يلي جولة سريعة من الأسئلة الشائعة حول تخصيص البريد الإلكتروني:

1. ما هو البريد الإلكتروني المخصص؟

رسائل البريد الإلكتروني المخصصة هي رسائل مستهدفة يتلقاها العملاء في الوقت المناسب أثناء رحلة العميل عبر البريد الإلكتروني. كلما كان المحتوى أكثر صلة، زادت فرص التحويل.

2. كيف يرتبط التجزئة بالتخصيص؟

يعد تجزئة القائمة طريقة شائعة لتخصيص البريد الإلكتروني وتؤدي إلى نتائج ناجحة. فهو يقسم المشتركين إلى مجموعات مختلفة بناءً على خصائصهم واهتماماتهم لتوصيل رسائل مخصصة لهم.

3. ما هي أفضل طرق تخصيص البريد الإلكتروني؟

بعض طرق تخصيص البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا هي: 1) تجزئة القائمة، 2) سطور الموضوع المخصصة، 3) المحتوى الديناميكي، 4) رسائل البريد الإلكتروني المحفزة بالسلوك، و5) توصيات المنتج.

4. ما هي أفضل أدوات تخصيص البريد الإلكتروني؟

أفضل ثلاث أدوات لتخصيص البريد الإلكتروني هي Wix، وKlaviyo، وActiveCampaign. يمكنك أيضًا دمج منصات مثل فرط الارتفاع مع مجموعتك التسويقية الحالية لتعزيز جهود التخصيص الخاصة بك.