ستساعدك المقالة التالية: ما هو تعريف الأعمال الصغيرة؟ الجواب قد يفاجئك

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ما رأيك عندما تسمع مصطلح الأعمال الصغيرة؟ بعض الناس يعتقدون ملكية فردية. يحدد أشخاص آخرون المصطلح حسب عدد الموظفين. كيفما قمت بتعريفها، هناك 30.2 مليون شركة صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، للعثور على تعريف ناجح للأعمال التجارية الصغيرة، سنحتاج إلى التعمق أكثر.

كيف يمكنك تعريف الأعمال التجارية الصغيرة؟

يعتمد تعريف الأعمال الصغيرة على عدة عوامل.

لدى إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) جدول بمعايير الحجم التي تساعد. ويختلف حسب الصناعة ولكنه يأخذ في الاعتبار عدد الموظفين والإيصالات السنوية.

يمكن للشركات الصغيرة إنشاء هيكل أعمالها كشراكة أو ملكية فردية أو شركة مملوكة للقطاع الخاص. لديها إيرادات أقل من الشركات الكبرى أو الشركات الأكبر.

القاعدة العامة هي أن الشركة التي تضم أقل من 500 موظف تناسب الفاتورة. وهذا يعني أن تعريف الأعمال الصغيرة يمكن أن يشمل متجرًا صغيرًا يملكه ويديره شخص واحد.

وينطبق الشيء نفسه على المصانع المحلية التي تنتج الأدوات أو الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية أو غيرها من الصناعات. وطالما أنها توظف أقل من 500 شخص، فهي شركات صغيرة.

ومع ذلك، قد يكون هذا تعريفًا مقيدًا للغاية، ومع وجود اختلافات كبيرة بين الصناعات، فهو تعريف مبالغ فيه.

تعريف الأعمال الصغيرة حسب الصناعة

إن فهم كيفية تعريف SBA للشركات الصغيرة لا يجب أن يكون مربكًا. ستساعدك أمثلة الصناعة هذه على فهم ما تعتبره SBA شركة صغيرة في مجموعة متنوعة من الصناعات.

مخابز البيع بالتجزئة: لا توجد قائمة SBA لمتوسط ​​الإيصالات السنوية للشركات الصغيرة هنا. ومع ذلك، يُسمح لك بما يصل إلى 500 موظف مع استمرار تصنيفك على أنك موظف صغير.

لا توجد قائمة SBA لمتوسط ​​الإيصالات السنوية للشركات الصغيرة هنا. ومع ذلك، يُسمح لك بما يصل إلى 500 موظف مع استمرار تصنيفك على أنك موظف صغير. مقاولو الحوائط الجافة والعزل: يمكنك البقاء صغيرًا في هذا العمل وما زال بإمكانك جني أموال جيدة. يمكن لمقاولي الجدران الجافة والعزل أن يحققوا ما يصل إلى 16.5 مليون دولار في متوسط ​​​​الإيرادات السنوية وما زالوا يعتبرون صغيرين.

يمكنك البقاء صغيرًا في هذا العمل وما زال بإمكانك جني أموال جيدة. يمكن لمقاولي الجدران الجافة والعزل أن يحققوا ما يصل إلى 16.5 مليون دولار في متوسط ​​​​الإيرادات السنوية وما زالوا يعتبرون صغيرين. تسجيل: للتأهل كشركة صغيرة، يجب أن يكون هناك أقل من 500 موظف. ومع ذلك، يمكن لشركات قطع الأشجار أن تجني ما يصل إلى 12 مليون دولار، ولا تزال تصنف على أنها شركات صغيرة.

للتأهل كشركة صغيرة، يجب أن يكون هناك أقل من 500 موظف. ومع ذلك، يمكن لشركات قطع الأشجار أن تجني ما يصل إلى 12 مليون دولار، ولا تزال تصنف على أنها شركات صغيرة. تصنيع الأجهزة: لا يوجد متوسط ​​أرقام الدخل السنوي المدرجة من قبل SBA. ومع ذلك، يمكن لشركة تصنيع الأجهزة أن توظف ما يصل إلى 750 شخصًا، ولا تزال تعتبر شركة صغيرة. تذكر، عندما لا يكون هناك متوسط ​​للأرباح السنوية، يتم استخدام عدد الموظفين لتحديد حالة الشركة الصغيرة.

لا يوجد متوسط ​​أرقام الدخل السنوي المدرجة من قبل SBA. ومع ذلك، يمكن لشركة تصنيع الأجهزة أن توظف ما يصل إلى 750 شخصًا، ولا تزال تعتبر شركة صغيرة. تذكر، عندما لا يكون هناك متوسط ​​للأرباح السنوية، يتم استخدام عدد الموظفين لتحديد حالة الشركة الصغيرة. تربية الأبقار البقرية: يمكنك تحقيق ما يصل إلى مليون دولار أمريكي كمتوسط ​​إيرادات سنوية وتظل مؤهلاً كشركة صغيرة هنا.

يمكنك تحقيق ما يصل إلى مليون دولار أمريكي كمتوسط ​​إيرادات سنوية وتظل مؤهلاً كشركة صغيرة هنا. القائمون على إعادة التصميم السكني: إن مبلغ المال الذي يمكنك كسبه هنا بينما لا تزال تعتبر شركة صغيرة أعلى بكثير. يمكنك كسب ما يصل إلى 39.5 مليون دولار في هذه الصناعة. تزدهر هذه الشركات الصغيرة عندما تنخفض مبيعات المنازل الجديدة.

إن مبلغ المال الذي يمكنك كسبه هنا بينما لا تزال تعتبر شركة صغيرة أعلى بكثير. يمكنك كسب ما يصل إلى 39.5 مليون دولار في هذه الصناعة. تزدهر هذه الشركات الصغيرة عندما تنخفض مبيعات المنازل الجديدة. صناعة التورتيلا: هناك العديد من الصناعات والفئات المختلفة التي أدرجتها SBA ضمن تعريفات الشركات الصغيرة. عدد الموظفين الذين يمكنك تأهيلهم مرتفع لهذه الصناعة حيث يصل إلى 1250.

هناك العديد من الصناعات والفئات المختلفة التي أدرجتها SBA ضمن تعريفات الشركات الصغيرة. عدد الموظفين الذين يمكنك تأهيلهم مرتفع لهذه الصناعة حيث يصل إلى 1250. محلات الآلات: هذه شركة صغيرة شائعة. يمكن أن تساعدك SBA في فتح أحد هذه القروض بقرض. متطلبات الموظفين أعلى من بعض الشركات الصغيرة الأخرى المدرجة هنا. يمكنك توظيف ما يصل إلى 500 موظف ولا تزال تعتبر صغيرًا في هذه المساحة.

هذه شركة صغيرة شائعة. يمكن أن تساعدك SBA في فتح أحد هذه القروض بقرض. متطلبات الموظفين أعلى من بعض الشركات الصغيرة الأخرى المدرجة هنا. يمكنك توظيف ما يصل إلى 500 موظف ولا تزال تعتبر صغيرًا في هذه المساحة. مقاولو التسقيف: هذه شركة صغيرة أخرى بأعداد كبيرة. يمكن أن يصل متوسط ​​الإيرادات السنوية هنا إلى 16.5 مليون دولار. هناك عدد غير قليل من هذه الصناعات المتعلقة بالمنزل المدرجة.

هذه شركة صغيرة أخرى بأعداد كبيرة. يمكن أن يصل متوسط ​​الإيرادات السنوية هنا إلى 16.5 مليون دولار. هناك عدد غير قليل من هذه الصناعات المتعلقة بالمنزل المدرجة. مقاولون التأطير: هذا مجرد مثال. تعريف SBA للشركات الصغيرة هنا له سقف قدره 16.5 مليون دولار أيضًا.

المعايير المقارنة للشركات الصغيرة حسب الصناعة

للحصول على فهم أوضح لما يشكل شركة صغيرة في مختلف الصناعات، يقدم الجدول أدناه ملخصًا. ويعرض متوسط ​​الإيرادات السنوية والحد الأقصى لعدد الموظفين المسموح به لكل صناعة ليتم تصنيفها على أنها “شركة صغيرة” من قبل SBA:

الصناعة متوسط ​​​​الإيصالات السنوية الحد الأقصى للموظفين مخابز التجزئة – ما يصل الى 500 مقاولو الحوائط الجافة والعزل ما يصل إلى 16.5 مليون دولار – تسجيل ما يصل إلى 12 مليون دولار ما يصل الى 500 تصنيع الأجهزة – ما يصل الى 500 تربية الأبقار (باستثناء حظائر التسمين) ما يصل إلى 1 مليون دولار – إعادة تصميم السكنية ما يصل إلى 39.5 مليون دولار – صناعة التورتيلا – ما يصل إلى 1250 محلات الآلات ما يصل إلى 35 مليون دولار ما يصل الى 500 مقاولو التسقيف ما يصل إلى 16.5 مليون دولار – مقاولون التأطير ما يصل إلى 16.5 مليون دولار –

هناك بعض المصطلحات الأخرى لإدارة الأعمال الصغيرة (SBA) التي يجب أن تكون على دراية بها لفهم كيفية تعريف الوكالة للأعمال التجارية الصغيرة.

الشركات التابعة

تلعب الشركات التابعة دورًا فريدًا ومعقدًا في النظام البيئي للأعمال. تشير الشركة التابعة في جوهرها إلى الشركات التي تمارس سيطرة أو تأثيرًا كبيرًا على المؤسسات الأخرى من خلال امتلاك حصة كبيرة فيها.

لا يتعلق الأمر دائمًا بملكية الأغلبية – ففي بعض الأحيان، يمكن أن يوفر امتلاك أقل من نصف أسهم شركة أخرى تأثيرًا كافيًا لتشكيل القرارات والسياسات.

تخيل أن الشركة “أ” تمتلك حصة قدرها 40% في الشركة “ب”. حتى بدون حصة الأغلبية، قد يكون للشركة “أ” صوت قوي في اجتماعات مجلس إدارة الشركة “ب” أو جلسات التخطيط الاستراتيجي. وذلك لأن حصصهم الكبيرة تعني أنه لا يمكن التغاضي عن مصالحهم بسهولة.

لكن التأثير لا يتعلق دائمًا بقرارات القيادة. في بعض الأحيان، يتعلق الأمر بمنعهم. السيطرة السلبية هي سيناريو تقوم فيه إحدى الشركات التابعة بحظر أو عرقلة القرارات التي قد تفضل شركة أخرى.

يتم فحص العلاقات التابعة بشكل خاص من قبل منظمات مثل إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) في الولايات المتحدة

على سبيل المثال، في حين أن الشركة “أ” قد تستوفي بشكل فردي تعريف إدارة الأعمال الصغيرة “للشركة الصغيرة”، فإن المقاييس المجمعة لجميع الشركات التابعة لها يمكن أن تدفعها إلى ما فوق العتبة، مما يؤدي إلى حرمانها من مزايا معينة.

الإيصالات السنوية

ببساطة، توفر الإيصالات السنوية للشركة لمحة سريعة عن صحة إيراداتها. غالبًا ما تحسب SBA هذا كمتوسط ​​على مدار فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات للحصول على رؤية متسقة لأداء الشركة.

وتلعب هذه الأرقام دوراً محورياً في تصنيف المؤسسات. يمكن أن تختلف حدود ما يشكل شركة صغيرة، من حيث الإيرادات السنوية، عبر الصناعات. على سبيل المثال، قد يكون لدى شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا ومخبز محلي حدود مالية مختلفة لتصنيفها على أنها “شركة صغيرة”.

إحصائيات الموظفين

ظاهريًا، قد تبدو إحصاءات الموظفين وكأنها بيانات واضحة، تشير إلى عدد الموظفين بدوام كامل الذين توظفهم الشركة. ولكن عندما يتم حساب متوسط ​​هذه الأرقام عبر دورات الدفع ومقارنتها بمعايير الصناعة، فإنها تصبح مؤشرات رئيسية لحجم الشركة.

بالنسبة لـ SBA، هذه الأرقام حاسمة. غالبًا ما يضعون عتبات محددة للموظفين لقطاعات مختلفة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار وحدة التصنيع شركة صغيرة إذا كانت توظف أقل من 500 شخص، في حين أن دار النشر قد يكون لها حد أدنى.

في جوهر الأمر، يعد فهم ديناميكيات الشركات التابعة، والإيصالات السنوية، وإحصاءات الموظفين أمرًا بالغ الأهمية للشركات، وخاصة تلك التي تهدف إلى التأهل للحصول على تسميات أو مزايا محددة. إن إدراك هذه الجوانب يضمن قدرة الشركات على وضع إستراتيجيات أفضل والاستفادة من الفرص بشكل فعال.

ما هو تعريف مصلحة الضرائب الأمريكية للشركات الصغيرة؟

تحدد مصلحة الضرائب الأمريكية الشركات الصغيرة بشكل مختلف. تبدأ الوكالة بتحديد ما تعتبره أعمالًا تجارية بشكل عام. وفقا لمصلحة الضرائب، فإن الأعمال التجارية من أي نوع هي نشاط يتم تنفيذه لتحقيق الربح.

تحدد المواقف المختلفة ما إذا كانوا ينظرون إلى هذه الأمور على أنها تجارة أو عمل تجاري لأغراض ضريبية. لا تحتاج إلى تحقيق الربح لتكون على رادارهم. ومع ذلك، عليك أن تثبت أنك تبذل جهدًا مستمرًا لإنجاحه.

إليك نقطة أخرى مهمة حول الشركات الصغيرة وفقًا لمصلحة الضرائب. لا تحتاج إلى العمل في عملك بدوام كامل. تريد مصلحة الضرائب الأمريكية معرفة ما إذا كان لديك عمل بدوام جزئي – حتى لو كان لديك وظيفة بدوام كامل وتدير عملك بشكل جانبي.

لا تستخدم مصلحة الضرائب الأمريكية الأحجام القياسية لتصنيف الشركات أيضًا. إليك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول نظامها الضريبي – وكيف يحل ذلك محل الأحجام القياسية. تذكر أن كل عمل يحتاج إلى دفع الضرائب. لا يهم ما العمل الذي أنت فيه.

يؤثر هيكل العمل الذي تختاره على كيفية دفع الضرائب. هناك العديد من هذه للاختيار من بينها.

ملكية فردية

الملكية الفردية هي الشكل الأساسي لتنظيم الأعمال، حيث يكون فرد واحد مسؤولاً عن جميع جوانب العمل – بدءًا من اتخاذ القرار وحتى تحمل المخاطر المالية.

ونظرًا لطبيعته، فليس من المستغرب أن يختار العديد من المهنيين العاملين لحسابهم الخاص هذا الهيكل. لا يتطلب الأمر عمليات تسجيل معقدة، ويتمتع المالك بالتحكم الكامل.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نفس الشخص يتحمل أيضًا جميع الالتزامات التجارية، مما يجعله مسؤولاً شخصيًا عن أي ديون أو إجراءات قانونية ضد الشركة.

فيما يلي قائمة ببعض استمارات الضرائب سوف تحتاج لملء. إذا كنت تنتمي إلى هذه الفئة، فستحتاج إلى التعمق أكثر قليلاً. وهذا يعني أن تقرر ما إذا كنت مقاولًا مستقلاً أو تعمل بمفردك. وهنا بعض أكثر معلومة يمكن أن يساعد.

الشراكه

عندما يقرر شخصان أو أكثر توحيد الجهود في مسعى تجاري، تولد الشراكة. يسمح هذا الهيكل، المعترف به من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية، لأطراف متعددة بمشاركة الأرباح والخسائر والمسؤوليات والمخاطر الخاصة بالأعمال.

الجانب المثير للاهتمام هنا هو توفير المتزوجين. تسمح لهم مصلحة الضرائب الأمريكية بتعيين شركة مملوكة ومدارة بشكل مشترك كشراكة، بشرط ألا تكون شركة.

يوفر هذا الهيكل المرونة في توزيع الأرباح وصنع القرار ولكنه يتطلب أيضًا مسؤولية مشتركة عن الالتزامات.

شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)

الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي هياكل تجارية فريدة تجمع بين عناصر الشراكات والشركات. إحدى ميزاتها البارزة هي الحماية ذات المسؤولية المحدودة التي تقدمها لأصحابها، الذين يطلق عليهم اسم “الأعضاء”.

وهذا يعني أن الأعضاء عادة لا يتحملون المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة أو التزاماتها القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، في حين أن لوائح الشركات ذات المسؤولية المحدودة تختلف باختلاف الولاية، فإنها توفر بشكل عام المرونة في الإدارة وتوزيع الأرباح. من المهم للشركات التحقق من المتطلبات المحددة لولايتها عند التفكير في تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة.

الشركات

في حين أن مصطلح “الشركة” قد يستحضر صور التكتلات المترامية الأطراف، فإن مصلحة الضرائب الأمريكية تصنف بعض الشركات تحت مظلة الأعمال الصغيرة. هناك نوعان أساسيان هما شركات C وشركات S. ولكل منها آثار ضريبية خاصة به:

شركة سي : هذا كيان قانوني متميز عن مالكيه، ويوفر لهم حماية ذات مسؤولية محدودة. من منظور الضرائب، تواجه الشركات C الازدواج الضريبي. تدفع الشركة الضرائب على أرباحها، وعندما يتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين كأرباح، يتم فرض الضريبة عليها مرة أخرى بمعدل الضريبة للفرد.

: هذا كيان قانوني متميز عن مالكيه، ويوفر لهم حماية ذات مسؤولية محدودة. من منظور الضرائب، تواجه الشركات C الازدواج الضريبي. تدفع الشركة الضرائب على أرباحها، وعندما يتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين كأرباح، يتم فرض الضريبة عليها مرة أخرى بمعدل الضريبة للفرد. شركة S: مصممة لتجاوز تحدي الازدواج الضريبي، لا تدفع شركة S ضريبة دخل الشركات. وبدلاً من ذلك، “تمر” دخلها وخصوماتها وائتماناتها إلى المساهمين، الذين يبلغون عنها في إقراراتهم الضريبية الفردية. يمكن أن يوفر هذا وفورات ضريبية محتملة ولكنه يأتي مع معايير وقيود معينة للأهلية.

ما مقدار الإيرادات التي تحققها الشركات الصغيرة؟

وفقا لإدارة الأعمال الصغيرة، يمكن للشركات الصغيرة أن تجني ما بين مليون دولار و 40 مليون دولار – أو أكثر قليلا في بعض الحالات – اعتمادا على الصناعات التي تعمل فيها ولا تزال تعتبر شركة صغيرة. ومع ذلك، قد يكون الواقع مختلفًا بعض الشيء.

على سبيل المثال، وفق Fundera، فإن متوسط ​​الملكية الفردية التي لا يوجد بها موظفين قد تجلب 47000 دولار فقط سنويًا. في حين أن صاحب العمل الصغير العادي قد يحصل على 72000 دولار سنويًا. يتضمن ذلك أصحاب الأعمال الصغيرة الذين قد يكون لديهم عدد قليل من الموظفين الذين يعملون لديهم أيضًا.

استطلاع آخر وتقترح 22% من الشركات الصغيرة تجني أقل من 10000 دولار سنويًا بينما 7% فقط تجني أكثر من مليون دولار.

خاتمة

من متوسط ​​الإيرادات السنوية إلى عدد الموظفين، تحدد إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) ما يمكن اعتباره شركة صغيرة. قد يكون لمجتمع الأعمال الصغيرة تعريفاته الخاصة أيضًا.

ومع ذلك، فمن الواضح أن معايير حجم SBA لها تأثير كبير خاصة عندما يتعلق الأمر بالتأهل للعقود الحكومية المخصصة للشركات الصغيرة.

سواء كنت تدير مزرعة لفول الصويا أو شركة لدباغة الجلود، فإن التعريف الذي يستخدمه مسؤولو الأعمال الصغيرة لتحديد تلك التي تتناسب مع تعريف الشركات الصغيرة وتلك التي لا تتناسب مع تعريف الشركات الصغيرة قد يبدو مربكًا.

ومع ذلك، تؤثر معايير الحجم هذه على ما هو أكثر من مجرد من يحصل على عقود حكومية مربحة. من صناعة الرعاية الصحية إلى تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، فإنها تحدد أيضًا كيفية تفكيرنا في الشركات الصغيرة وكيف نفهم أهميتها لاقتصادنا.