ستساعدك المقالة التالية: ما هو جيد على Amazon؟ [Update 2023]

إذا كنت ستبيع Amazon، فأنت بحاجة إلى التعرف على مصطلح تكلفة الإعلان عن المبيعات، أو ACOS باختصار. إذا كنت تستخدم Amazon شبكة العرض (ويجب أن تكون كذلك حقًا) للمساعدة في ظهور نفسك في Amazon محرك البحث، إذًا يجب أن تعرف كم تكلفك هذه المبيعات.

ماذا يعني ACOS؟

في هذه الصفحة سنتحدث فقط عن Amazon تكلفة النقرة ACOS. يمكن للمرء استخدام Amazon صيغة ACOS مع أي حملات إعلانية تقوم بتشغيلها على أي شبكة إعلانية. لنفترض فقط أن هذا المقياس ينطبق فقط على Amazon قدرة شرائية.

هذا المصطلح يعني ببساطة مقدار الأموال التي تحتاج إلى إنفاقها Amazon PPC فيما يتعلق بمبيعاتك. دعنا نذهب مع مثال بسيط هنا:

· أنت تنفق 40 دولارا على Amazon إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC).

· يمكنك توليد 200 دولار من المبيعات من هذا الإنفاق

نحتاج الآن إلى إجراء القليل من العمليات الحسابية البسيطة هنا:

· قم بتقسيم الإنفاق الإعلاني على إجمالي عدد المبيعات التي تقوم بها

· اضرب هذا الرقم في 100.

في هذا المثال، حوالي 20% من إجمالي المبيعات التي نقوم بها تغطي تكاليف الإعلان. تعد معرفة ACOS أمرًا حيويًا بالنسبة لك لأنها ستسمح لك بتحديد هوامش الربح الخاصة بك. بعد كل شيء، إذا حققت ربحًا بنسبة 10٪ فقط من منتج ما قبل أن تأخذ في الاعتبار الإعلانات و Amazon الرسوم، فإنك في الواقع سوف تتكبد خسارة هنا. سوف تفاجأ بعدد الأشخاص الذين يقعون في هذا الفخ.

ما هو ACOS الجيد لـ Amazon قدرة شرائية؟

هذا سؤال يصعب الإجابة عليه. يحقق بعض الأشخاص قدرًا هائلاً من الأرباح من خلال ارتفاع تكلفة تكلفة الخدمة (ACOS). في الواقع، قد تتفاجأ بمعرفة أن متوسط ​​ACOS قيد التشغيل Amazon الحدود على 30%. إذا كان سعرك حول هذا الرقم، ولا تزال تحقق ربحًا، فهذا يعني أنك تقوم بعمل جيد لنفسك. بالطبع، يجب أن يكون تقليل تكلفة تكلفة الخدمة (ACOS) هدفًا بالنسبة لك دائمًا. ففي النهاية، كلما انخفض سعر ACOS الخاص بك، زادت الأرباح التي ستجنيها.

يقترح معظم الأشخاص أنه يجب أن يكون لديك تكلفة تكلفة تشغيل مستهدفة تتراوح بين 10% إلى 15%، على الرغم من أن الزحف إلى ما يصل إلى 20% يعني أنك تقوم بعمل رائع مع Amazon قدرة شرائية. بالطبع، سوف تحتاج إلى معرفة ما هو ACOS المناسب لك. يجب أن تكون على دراية بأن بعض الكلمات الرئيسية التي يمكنك المزايدة عليها لن تعمل مع تكلفة تكلفة الإعلان (ACOS) منخفضة، ولكن طالما أن ربحك لا يزال مرتفعًا، فلا ينبغي أن يمثل هذا مشكلة كبيرة.

لا يوجد معيار محدد للسلعة Amazon ACOS. ومع ذلك، هناك العديد من المبادئ التوجيهية. أولاً، يشير انخفاض تكلفة تكلفة الخدمة (ACOS) إلى عوائد أعلى – وهذا يعني أنك تنفق أقل على الإعلانات لكل عملية بيع.

ثانيًا، يجب أن يساوي تكلفة تكلفة التشغيل (ACOS) الخاصة بك هامش ربح العنصر الخاص بك. إذا كان مقياسك أعلى من هامش الربح، فأنت تنفق على السلع الإعلانية أكثر مما تحصل عليه من أرباح بيعها. ومن الواضح أنه ليس نموذجًا مستدامًا على المدى الطويل.

عندما عالية Amazon ACOS لا يهم

لنبدأ بمثال بسيط لموقف لا تكون فيه مبيعات ACOS المرتفعة أمرًا سيئًا بالضرورة.

يقدم أحد تجار AMZ خرائط العالم القابلة للخدش. تلك التي يتعين عليك فيها خدش بلد ما بعد زيارته واكتشاف العالم. هذا العنصر هو بالأحرى موسمي. تحصل على مبيعات جيدة خلال مناسبات تقديم الهدايا مثل عيد الميلاد. هذا يعني أنه من الضروري حقًا الاقتراب من هذا الوقت الحار مع الاستعداد جيدًا قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بتصنيف ومخزون AMZ لأفضل البائعين.

الإستراتيجية التي يمكن تطبيقها بنجاح على هذا العنصر هي التالية: تشغيل حملة الدفع لكل نقرة (PPC) للمنتجات المدعومة من AMZ بخسارة خلال الموسم المنخفض. ACOS الموسمي للخرائط أدناه:

الموسم المنخفض: 55-70%

موسم الذروة: 15-20%

التعادل: ما يقرب من 35٪

ما يقرب من ثلاثة أرباع العام هو موسم منخفض. ولكن لا تزال عمليات الشراء اللاحقة في موسم الذروة تعوض الخسائر بمقدار خمس مرات. ويرجع ذلك إلى وصول العناصر إلى أعلى تصنيف AMZ لأفضل البائعين في الوقت المناسب.

يوضح هذا المثال أنه من الضروري التفكير في أهدافك العامة لشركتك Amazon مبيعات الدفع لكل نقرة (PPC).

نعم، في معظم الأحيان، يتم استخدام الإعلانات فقط لتوليد مبيعات إضافية للمنتجات، والحفاظ على انخفاض تكلفة تكلفة الخدمة (ACOS) هو الهدف التجاري الصحيح. ومع ذلك، عند تجربة عنصر جديد، أو إنشاء حملة PPC جديدة، أو مجرد الإحماء قبل موسم الذروة، فمن الأفضل إعادة النظر في هذا التفكير.

إجراء قدرة شرائية على Amazon عند ارتفاع تكلفة تكلفة الخدمة (ACOS) على مدى فترة شهرية (وقت رد الفعل المشترك لتسوية تصنيف BSR الجديد) يمكن أن يكون مفيدًا لأرباحك الإجمالية على المدى الطويل. يمكن لمبيعاتك العضوية وPPC أن تغطي أكثر من جميع الخسائر في المواسم القادمة.

حسنًا، لقد ناقشنا الأمثلة عند الارتفاع Amazon ACOS مفيد أو مقبول على الأقل. الآن دعونا نلقي نظرة على الحصول على مبيعات ACOS منخفضة في السوق.

كيفية تقليل ACOS Amazon

من خلال النصائح التالية، سنعلمك كيفية تقليل ACOS Amazon. يمكنك التفكير في هذا كدليل خطوة بخطوة لضمان حصولك على أقل تكلفة ممكنة لتكلفة الخدمة (ACOS).

تعرف على “الربح لكل منتج”

قبل أن تفكر في خفض تكلفة تكلفة الخدمة (ACOS)، عليك أن تفكر في السعر الحالي لمنتجك. عليك أن تعرف ما يلي:

· كم تدفع ثمن المنتج

· بكم تبيعه

· ماذا Amazon الرسوم هي

سيسمح لك ذلك بمعرفة مقدار الأموال التي تجنيها لكل منتج. تريد التأكد من أنه حتى عندما تقوم بخصم رسوم الإعلان، فإنك لا تزال تحقق ربحًا. بعد كل شيء، أنت لا تريد أن تحقق ربحًا بنسبة 5% من مبيعاتك ولكن تريد أن تذهب 20% من إجمالي مبيعاتك نحو الإعلانات، أليس كذلك؟ سوف تخسر!

ابحث عن كلماتك الرئيسية

قبل البدء في بناء الخاص بك Amazon الحملة، تحتاج إلى إجراء القليل من البحث عن الكلمات الرئيسية. لن تكون الطريقة التي ستتبعها في هذا الأمر مختلفة تمامًا عن أي شبكة إعلانية أخرى. فقط فكر في ما تريد أن يتم تصنيف منتجاتك عليه. إذا كان بإمكانك جعل كلماتك الرئيسية محددة قدر الإمكان، فهذه ميزة إضافية. خذ هذا المثال البسيط إلى حد ما. لنفترض أنك تبيع أسرة الكلاب.

· الكلمة الرئيسية : مستلزمات الحيوانات الأليفة

· الكلمة المفتاحية : أسرة الكلاب

· الكلمة الرئيسية: أسرة الكلاب للكلاب الصغيرة

يمكنك استبعاد مستلزمات الحيوانات الأليفة ككلمة رئيسية مناسبة. انها واسعة جدا. غالبية الأشخاص الذين يبحثون عن الكلمات الرئيسية لن يتواجدوا في السوق لشراء أسرة الكلاب. سيكون معدل التحويل منخفضًا، مما يؤدي إلى ارتفاع ACOS. أسرة الكلاب جيدة، ولكن ربما لا تزال واسعة جدًا. الكلمة الرئيسية النهائية مثالية. إنها محددة للغاية، ويجب أن تحصل على معدل تحويل جيد على ذلك.

الآن، نحن لا نقول أنه لا ينبغي عليك استخدام الكلمات الرئيسية العامة. يمكنهم العمل. ولكن يجب عليك توخي الحذر حتى لا تنفق كل ميزانيتك على الكلمات الرئيسية الواسعة النطاق.

يمكنك أيضًا البحث عن منافسيك. إذا كنت تتجول، يمكنك الحصول على أجزاء خاصة من البرامج التي تسمح لك بالبحث عن الكلمات الرئيسية التي يستخدمها منافسوك. لماذا لا تقلدهم قليلا؟ ففي نهاية المطاف، قام شخص آخر بالعمل الشاق وأثبت ما الذي ينجح، أليس كذلك؟

ابني Amazon حملة الدفع لكل نقرة (PPC).

والخطوة التالية هي البدء في بناء الخاص بك Amazon حملة الدفع لكل نقرة (PPC). لن نخوض في تعقيدات بناء حملتك. Amazon يوفر الكثير من المعلومات حول القيام بذلك. نحن، بدلاً من ذلك، سنتحدث قليلاً عن كيفية تقليل حجمك Amazon ACOS عند إنشاء حملتك.

للمبتدئين؛ نوصي دائمًا بإنشاء حملة يدوية. هناك الكثير من العقبات التي يجب تجاوزها، ويمكن أن يكون إنشاء حملة تلقائية أسرع، ولكننا نجد أن ACOS تميل إلى أن تكون أقل عندما تقوم ببناء كل شيء من “الألف إلى الياء”.

يجب أن تكون لديك كلماتك الرئيسية بالفعل، لذا لا ينبغي أن يمثل هذا مشكلة كبيرة. اضغط عليها في النظام و Amazon سيعطيك فكرة تقريبية عن تكلفة النقرة على كل واحدة منها. حاول الالتزام بالحد الأدنى من نطاق العرض. نعم. سيتم النقر على إعلانك بشكل أقل لكن إذا قمت بتحديد الكلمات الرئيسية ذات الصلة، فلن يكون لهذا أهمية كبيرة. عندما يتم النقر على إعلانك، سوف تستمتع بمعدل تحويل مرتفع وبتكلفة منخفضة. وهذا يعني انخفاض تكلفة الخدمة (ACOS)!

ستحتاج أيضًا إلى إعداد بعض الكلمات الرئيسية السلبية هنا أيضًا (إذا كنت تريد إجراء عمليات بحث واسعة النطاق). هذه هي الكلمات الرئيسية التي تقوم بها لا تريد أن تجدها في محركات البحث ل. ستكون هذه بشكل عام كلمات رئيسية غير ذات صلة أو لا تدر عليك أي أموال. كما يمكنك كسب المزيد من المال مع الخاص بك Amazon الحملة، ستشعر بالكلمات الرئيسية التي يجب طرحها على جانب الطريق.

تحسين الخاص بك Amazon صفحة المنتج

المفتاح إلى انخفاض تكلفة الخدمة (ACOS) هو التحويل بدرجة عالية Amazon صفحة المنتج. تريده لتحقيق المبيعات. هذا يعني أنه يجب عليك التركيز على:

· عنوان

· وصف

· الصور

قد يكون كل شيء آخر يتعلق بحملتك مثاليًا، لكن الصفحة ذات التحويلات الضعيفة قد تكلفك المال.

مراقبة حملتك

لا يمكنك إعداد حملة وتركها بمفردها. تحتاج إلى مراقبته. سوف تحتاج إلى العبث بالكلمات الرئيسية مع مرور الوقت. ستحتاج إلى تحديد المنتجات التي لا يتم تحويلها بشكل جيد ومعرفة السبب. لن تحصل أبدًا على الحملة المثالية. هذا مستحيل. ومع ذلك، فإن الترقيع والاختبار المستمر سيقودك إلى أقرب من ACOS المثالي.

خاتمة

ACOS هو كل شيء عندما تقوم بالإعلان عن منتجاتك Amazon. ابذل قصارى جهدك للتأكد من حصولك على أقل تكلفة ممكنة لتكلفة المبيعات (ACOS)، وهذا سيؤدي إلى أرباح أكبر. وهذا يعني المزيد من الأموال لتوسيع عملك مما قد يؤدي إلى دخل أعلى!