ستساعدك المقالة التالية: ما هو رائد الأعمال؟

إذا قمت بشراء شيء ما من خلال روابطنا، فقد نكسب المال من شركائنا التابعين. يتعلم أكثر.

قبل عقدين من الزمن، كانت متابعة العمل الحر في صناعة المعلومات أمرًا صعبًا للغاية. كان بدء النشر أمرًا مرهقًا ومكلفًا، ولم يكن التدوين خيارًا، ولم يكن البث الصوتي مجرد حلم.

بالنسبة لمعظم رواد الأعمال الطموحين، كان الحصول على حياة مستقرة من خلال مشاركة معرفتك المهنية مع الآخرين بمثابة حلم مستحيل.

وبفضل فجر الويب ومجموعة واسعة من التقنيات الناشئة، أصبح هذا الحلم الآن قابلاً للتحقيق تمامًا لأي شخص وكل شخص – ويُشار إلى أولئك الذين يختارون نمط الحياة هذا عمومًا باسم “رواد الأعمال”.

ما هو رائد الأعمال؟

ببساطة، رائد الأعمال هو شخص محترف يجمع المعلومات من مصادر متعددة وتجارب شخصية ويستخدمها لإنشاء حزمة فريدة للمستهلكين.

وعلى الرغم من أن الإنترنت قد بسّط هذه العملية إلى حد كبير، إلا أن المصطلح نفسه يسبق عصر المشاهير الرقميين. هارولد “سكيب” ويتزن صاغ هذا المصطلح في الثمانينيات موضحًا تفسيره الخاص لما يعنيه أن تكون رائد أعمال في كتاب صدر عام 1988 بعنوان “رواد الأعمال: تحويل البيانات إلى دولارات”.

في القرن العشرين، أنتج رواد الأعمال الطموحون تقارير ذات قيمة مضافة ونصائح مهنية من خلال وسائل مثل الكتب المنشورة ذاتيًا، والأشرطة الصوتية، والأقراص المدمجة.

بعد إنشاء علامة تجارية شخصية، يمكن لرائد الأعمال بعد ذلك العمل على إنشاء عمل حر مستدام من خلال مشاركة أفكاره في دوائر المؤتمرات المنتظمة وكسب الدخل السلبي الناتج عن مبيعات المنتجات.

سريعًا حتى عام 2017، والإنترنت، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي والاختراقات في تقنيات النشر الذاتي، كل ذلك جعل الحصول على موطئ قدم كأحد رواد الأعمال أسرع وأرخص بكثير.

مواقع مثل ووردبريس، YouTube و Facebook يعني أنه يمكن لأي شخص والجميع مشاركة المعلومات وتوزيعها في غضون ثوانٍ مجانًا. وفي الوقت نفسه، تعني الخدمات الإعلانية مثل AdWords ومجموعة متنوعة من الطرق الأخرى لتحقيق الدخل من المحتوى أن الفرد المناسب يمكنه البدء في رؤية دخل ثابت في وقت قياسي.

لكي نكون واضحين، فإن البساطة المتزايدة للنشر والتوزيع على شبكة الإنترنت لا تضمن النجاح – ولكي تكون رائد أعمال ناجحًا، ستحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والمكر.

إن الويب مليء تمامًا بالخبراء والمدونين المحترفين في مختلف المجالات. لكي تتميز عن الآخرين وتحصل على متابعين، يجب عليك إنشاء نقاط بيع فريدة خاصة بك ونوعًا من أسلوب التوقيع والذوق.

لماذا تكون رائد أعمال؟

تمامًا مثل أي نوع من العمل الحر، تأتي ممارسة مهنة رائد الأعمال مع الكثير من الامتيازات.

عليك أن تختار متى وأين تتقدم بنفسك، وتطارد العمل الذي يثير اهتمامك ويشركك حقًا. في الوقت نفسه، وعلى عكس الأنواع الأخرى من الشركات الناشئة، فإن التحول إلى رائد أعمال ينطوي على مخاطر أقل بكثير.

أولاً وقبل كل شيء، ليس من الصعب البدء في مهنة بيع المعلومات.

إطلاق مدونة أو YouTube تعد القناة إحدى أسهل الطرق للبدء في ترسيخ نفسك كرائد أعمال. تعتبر رسوم الاستضافة لمواقع مثل WordPress ميسورة التكلفة، كما أن إنتاج كتاب إلكتروني عالي الجودة لا يكلف سوى الوقت. توزيع الكتب والمجلات المنشورة ذاتياً إلكترونياً عبر Amazon ومنصات أخرى يمكن أن تكون رخيصة إلى حد ما أيضًا.

وفي الوقت نفسه، لا يتعين على رواد الأعمال عمومًا أن يقلقوا بشأن النفقات العامة العادية لبدء التشغيل مثل تكاليف الطوب وقذائف الهاون أو دعم التجارة الإلكترونية. كما أنه من الأسهل بكثير على رواد الأعمال البدء في تحقيق شكل من أشكال العائد على الاستثمار.

مزايا كونك رائد أعمال

قابلية التوسع: يمكن بيع المنتجات الرقمية، بمجرد إنشائها، لعدد لا نهائي من المرات دون الحاجة إلى إعادة تخزين أو إعادة شراء الإمدادات.

يمكن بيع المنتجات الرقمية، بمجرد إنشائها، لعدد لا نهائي من المرات دون الحاجة إلى إعادة تخزين أو إعادة شراء الإمدادات. المرونة: إن كونك رائد أعمال يتيح لك جدول عمل وبيئة مرنة. سواء كنت تريد العمل من أحد الشواطئ في بالي أو من مكتبك المنزلي، فالخيار لك.

إن كونك رائد أعمال يتيح لك جدول عمل وبيئة مرنة. سواء كنت تريد العمل من أحد الشواطئ في بالي أو من مكتبك المنزلي، فالخيار لك. حواجز الدخول المنخفضة: مع الكم الهائل من الأدوات والمنصات عبر الإنترنت المتاحة اليوم، يمكن لأي شخص تقريبًا أن يبدأ حياته المهنية كرائد معلومات دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة مقدمًا.

مع الكم الهائل من الأدوات والمنصات عبر الإنترنت المتاحة اليوم، يمكن لأي شخص تقريبًا أن يبدأ حياته المهنية كرائد معلومات دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة مقدمًا. إمكانات الدخل السلبي: بمجرد إنشاء منتجاتك أو خدماتك وإعداد مسارات مبيعات تلقائية، يمكنك تحقيق دخل حتى عندما لا تعمل بنشاط.

بمجرد إنشاء منتجاتك أو خدماتك وإعداد مسارات مبيعات تلقائية، يمكنك تحقيق دخل حتى عندما لا تعمل بنشاط. بناء العلامة التجارية الشخصية: تسمح ريادة الأعمال للأفراد بتأسيس أنفسهم كخبراء في مجال تخصصهم، مما قد يفتح آفاقًا أخرى مثل المشاركة في التحدث، والأدوار الاستشارية، والتعاون.

تسمح ريادة الأعمال للأفراد بتأسيس أنفسهم كخبراء في مجال تخصصهم، مما قد يفتح آفاقًا أخرى مثل المشاركة في التحدث، والأدوار الاستشارية، والتعاون. الوصول العالمي: يمكن بيع المنتجات الرقمية لأي شخص في أي مكان في العالم. على عكس المنتجات المادية، لا داعي للقلق بشأن الشحن أو المخزون.

هل يمكنك النجاح كرائد أعمال؟

إذا كنت تشعر أن لديك الدافع والتصميم والخبرة اللازمة لتأسيس نفسك كمصدر موثوق للمعلومات المفيدة، فقد ترغب في التفكير في متابعة العمل الحر كرائد أعمال.

طالما أن لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، يمكنك إنتاج المحتوى وتوزيعه على نطاق واسع دون أي تكلفة تقريبًا. لديك القليل لتخسره، والكثير لتكسبه.

ومع ذلك، لكي تتذوق طعم النجاح، ستحتاج إلى التوصل إلى شيء فريد من نوعه. كل شهر، يتجول المدونون 73.9 مليون مشاركة على WordPress، وهناك حرفيًا الملايين من الكتب الإلكترونية التي يتم تداولها Amazon.

إذا كنت تريد أن تتميز عن الآخرين، فستحتاج إلى إجراء أبحاث السوق وإنشاء متابعة مدمجة عبر الإنترنت للمحتوى الذي تنتجه.

كيف تصبح رائد أعمال

وصف عنصر الإجراء 1. تحديد مكانتك اختر موضوعًا أو مجالًا محددًا يثير شغفك أو لديك خبرة فيه. 2. بحث في السوق افهم منافسيك واحتياجات الجمهور المستهدف وأي فجوات يمكنك سدها. 3. خطط للمحتوى الخاص بك حدد نوع المحتوى (مثل الكتب الإلكترونية ومقاطع الفيديو والدورات التدريبية) الذي تريد إنشاءه. 4. اختر منصة حدد المكان الذي ستستضيف/تبيع فيه المحتوى الخاص بك. قد يكون هذا موقعًا شخصيًا، YouTube، يوديمي، الخ. 5. إنشاء محتوى عالي الجودة البدء في إنتاج المحتوى. تأكد من أنها توفر قيمة وتفي بمعايير عالية. 6. بناء وجود على الإنترنت قم بتصميم موقع ويب احترافي، وقم بإعداد ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية، وابدأ مدونة إذا رغبت في ذلك. 7. إجذب جمهورك تفاعل مع العملاء المحتملين من خلال التعليقات والمنتديات والندوات عبر الإنترنت والقنوات الأخرى. 8. قم بتعيين استراتيجيات تحقيق الدخل حدد نموذج الإيرادات الخاص بك، سواء كان ذلك المبيعات المباشرة، أو التسويق بالعمولة، أو الإعلانات، أو العضويات، وما إلى ذلك. 9. السوق والترويج استخدم تحسين محركات البحث (SEO) والإعلانات المدفوعة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الاستراتيجيات لجذب الزيارات إلى المحتوى الخاص بك. 10. تحليل وضبط استخدم التحليلات لتقييم أداء المحتوى الخاص بك وضبط إستراتيجياتك وفقًا لذلك.

الطريق إلى النجاح بالنسبة لرواد الأعمال ليس سهلاً على الإطلاق – ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك تحقيق ذلك.

تأهل للحصول على الخصومات والعروض الخاصة والمزيد مع حساب Business Prime من Amazon. أنت تستطيع إنشاء حساب مجاني للبدء اليوم.