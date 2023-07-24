ستساعدك المقالة التالية: ما هو رابط NoFollow؟ كيفية استخدام روابط Nofollow مقابل Follow Links (في تحسين محركات البحث والتدوين)

اليوم نجيب على السؤال ما هو رابط nofollow؟

في هذا البرنامج التعليمي السريع حول روابط nofollow مقابل dofollow ، سأشرح أيضًا كيفية إنشاء رابط nofollow ، ويجب عليك استخدام روابط nofollow على مدونتك – والفرق بين روابط nofollow و dofollow.

ما هو Nofollow Link؟

الرابط nofollow هو ارتباط له امتداد تم تطبيق علامة سمة HTML عليها – والتي تخبر محركات البحث بتجاهل هذا الارتباط بشكل أو بآخر. نظرًا لأن ارتباط nofollow لا يمرر أي PageRank إلى الصفحة الوجهة ، فمن المعتقد أن روابط nofollow لا تؤثر على تصنيفات محرك البحث.

لتوضيح الأمر ببساطة ، عند إنشاء ارتباط قابل للنقر عليه وتعيينه ليكون رابط nofollow ضمن محتوى مدونتك – فأنت تقرر عمدًا تمرير أي مزايا لتحسين محركات البحث إلى الصفحة التي تربطها من داخل مقالتك.

إليك ما يبدو عليه ارتباط nofollow عند فحص خصائصه:

أنظر لهذا علامة السمة المطبقة على الارتباط المعني؟

هذه السمة هي ما يجعل الرابط رابط nofollow.

ما هو Nofollow Link؟ كيفية استخدام روابط Nofollow مقابل Dofollow (في تحسين محركات البحث)

ما هو Nofollow Link؟ كيفية عمل رابط Nofollow في WordPress متى يجب عليك استخدام رابط Nofollow؟ روابط Nofollow مقابل Dofollow: ما الفرق؟

دعنا نتعرف بسرعة على كيفية إنشاء رابط nofollow على مدونة WordPress الخاصة بك ، وبعد ذلك سأفصل بالضبط متى وكيف يجب عليك استخدام روابط nofollow (لصالحك) بعد ذلك مباشرة.

كيفية عمل رابط Nofollow في WordPress

عند الاستشهاد بمصدر أو الارتباط بصفحة قررت أن تتلقى رابط nofollow ، فمن السهل جعل هذا الرابط nofollow في WordPress.

إليك كيفية إنشاء رابط nofollow في 3 خطوات سهلة:

1. Switch إلى وضع النص في محرر WordPress الخاص بك

انقر فوق الزر “نص” في الزاوية اليمنى العليا من نافذة محرر المحتوى هنا:

بمجرد النقر فوق ذلك ، سترى الإصدار “النصي” من منشور المدونة الخاص بك (بتنسيق HTML) والذي سيبدو مختلفًا كثيرًا عما اعتدت عليه من المحرر المرئي.

سيبدو منشور مدونة WordPress الخاص بك الآن أكثر مثل هذا (في وضع النص):

ستتمكن من داخل وضع النص من إجراء مراجعات سهلة لشفرة HTML للمحتوى الخاص بك – مثل إضافة علامة سمة nofollow إلى ارتباط.

2. ابحث عن الرابط الذي تريد جعله Nofollow

نظرًا لأن كل شيء يبدو مختلفًا تمامًا في وضع النص ، تأكد من تحديد الرابط الصحيح الذي تريد تعيينه على nofollow.

مثل ذلك:

بمجرد تحديد الرابط الذي تريد تعيينه على nofollow ، فقد حان الوقت لإضافة علامة السمة nofollow المناسبة إليه.

3. أضف علامة سمة إلى الارتباط

أضف علامة السمة إلى الرابط الخاص بك كما يلي:

كن حذرًا عند إضافة العلامة ، للتأكد من أنك لا تضعها في غير مكانها أو ترتكب أي أخطاء إملائية.

لن يتم تطبيق السمة nofollow بشكل صحيح إذا كانت هناك أي أخطاء في كيفية قراءتها بتنسيق HTML ، لذا تحقق جيدًا من عملك قبل التبديل مرة أخرى إلى الوضع المرئي لمتابعة الكتابة.

في لقطة الشاشة أعلاه ، سترى سمتين من سمات HTML الأخرى مطبقة على هذا الرابط الذي نعمل معه:

هي سمة تجعل الرابط مفتوحًا في علامة تبويب متصفح جديدة (مما يضمن بقاء القراء أيضًا في منشورك عند النقر فوق الروابط للتنقل في مكان آخر أيضًا)

هي سمة تُضاف إلى جميع روابط WordPress التي تفتح في علامة تبويب متصفح جديدة (كميزة أمان)

أوصي شخصيًا باستخدام هذه السمات لجميع الروابط الخارجية على مدونتك – في أي وقت تقوم فيه بالارتباط بمحتوى موقع ويب آخر.

هذا كل شيء! أنت تعرف الآن كيفية إنشاء رابط nofollow 🙂

حسنًا ، نحن نعرف الآن ما هو رابط nofollow وكيف ننشئ رابطًا … ولكن لماذا يتم استخدامه؟

متى يجب على المدونين استخدام تنسيق الرابط nofollow لصالحهم؟

متى يجب عليك استخدام رابط Nofollow؟

يجب استخدام رابط nofollow في أي وقت تقوم فيه بالربط بصفحة ويب (أو موقع ويب) بها محتوى ينافس موقعك.

لقد أثبتنا بالفعل وجود رابط nofollow بشكل أساسي بحيث يمكنك الارتباط بصفحة ويب أخرى لتمرير أي فوائد لتحسين محركات البحث لها.

لماذا تريد الارتباط بصفحة دون تمرير أي فوائد لتحسين محركات البحث؟

بصفتك مدونًا ، من المهم الاستشهاد بالمصادر التي تستخدمها في كتاباتك لعدة أسباب مختلفة ، بما في ذلك:

الإشارة إلى مصادر موثوقة في كتاباتك تضيف شرعية وتعزز مصداقيتك

تُظهر المصادر الخارجية للقراء أنك أجريت بحثًا مناسبًا لجمع معلومات مفيدة

إن منح الفضل إلى المدونين والكتاب والباحثين الآخرين والاعتراف بأفكارهم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به

في بعض الأحيان ، تكون المصادر التي يجب أن تستشهد بها بمسؤولية داخل مقالاتك – موجودة على مواقع الويب التي تتنافس مع موقعك (في مواضيع محتوى مماثلة).

في هذه الحالة ، من المنطقي استخدام رابط nofollow عند الاستشهاد بهم كمصدر في كتاباتك. تريد أن تفعل الشيء الصحيح في الاستشهاد بمصادرك ، لكنك لا تريد حقيقة أنك تقوم بالارتباط بصفحة ويب تنافسية ، أو أن تترجم إلى تصنيف مقال أعلى من تصنيفك – أو لتأسيس علاقة (في نظر محركات البحث) بأن محتوى منافسك يجب أن يحصل على تفضيل أكبر للموضوعات المطروحة.

هذا مثال لتوضيح هذه النقطة …

في دليلي النهائي حول كيفية كتابة منشور مدونة ، أذكر عمل العديد من الكتاب (الأكثر إنجازًا) في العالم الذين استلهمت كثيرًا من كتابتي على مر السنين. نظرًا لأنهم أثروا بشكل إيجابي على مهنتي في الكتابة بشكل كبير ، فإن الشيء الأكثر مسؤولية الذي يجب القيام به هو الإشارة إلى بعض محتوياتهم عندما يكون قابلاً للتطبيق مباشرة في محتوى مدونتي الخاصة – خاصةً عندما يكون هناك مثال محدد في متناول اليد.

ومع ذلك ، فإن عددًا قليلاً من هؤلاء الكتاب لديهم أيضًا مدونات تتنافس مباشرة مع مدونتي على مجموعة واسعة من عبارات الكلمات الرئيسية المتعلقة بالتدوين. لذلك ، اخترت استخدام رابط nofollow عند الاستشهاد بأي محتوى تنافسي ، بهدف الاستشهاد بمسؤولية من مصدر أقدره … مع عدم إعطائه تفضيل تحسين محركات البحث على المحتوى الخاص بي.

يجب استخدام رابط nofollow في أي وقت تقوم فيه بالربط بصفحة ويب (أو موقع ويب) بها محتوى ينافس موقعك.

روابط Nofollow مقابل Dofollow: ما الفرق؟

نحن نعلم أن رابط nofollow هو رابط تم تطبيق علامة السمة عليه.

يتم ذلك بهدف إخبار محركات البحث أنك لا تريد تمرير أي ميزة PageRank أو تحسين محركات البحث إلى عنوان URL هذا.

رابط dofollow (من ناحية أخرى) ، هو رابط تريد تمرير ميزة PageRank و SEO إليه. إنه رابط تخبر محركات البحث أنه ينبغي عليهم منح الائتمان الكامل له ، حيث يتم الارتباط به من مدونتك.

رابط dofollow هو الرابط الذي إما:

لديه لا علامة السمة المطبقة عليها. يمكن أن تبدو مثل:

علامة السمة المطبقة عليها. يمكن أن تبدو مثل: لها علامة سمة مطبقة عليها. يمكن أن تبدو مثل:

نظرًا لأن ارتباط dofollow هو بنية الارتباط الافتراضية التي يتم تطبيقها على كل رابط في صفحة لا تحتوي على سمة محددة لإخبارها بخلاف ذلك ، فلن تحتاج إلى إضافة رابط على وجه التحديد للتأكد من تمييزه على أنه dofollow.

إذا قمت بإنشاء ارتباط قابل للنقر عليه في المحتوى الخاص بك ، فسيكون بشكل افتراضي رابط dofollow – ما لم تقم بإضافة سمة nofollow إليه.

هذا كل شيء لهذا اليوم!

لقد غطينا للتو ماهية ارتباط nofollow ، وكيفية إنشاء رابط nofollow (ومتى تستخدمه في مدونتك) 👏

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