ستساعدك المقالة التالية: ما هو رقم تعريف صاحب العمل (EIN)، وهل تحتاج شركتك الصغيرة إلى رقم واحد؟

إذا كنت مالك شركة صغيرة، فمن المحتمل أنك سمعت عن رقم تعريف صاحب العمل (EIN) ولكنك قد لا تعرف ما هو أو إذا كان عملك يحتاج إلى رقم.

في هذه المقالة، سنفحص ما هو رقم تعريف صاحب العمل ونناقش ما إذا كان عملك يحتاج إلى رقم من أجل البقاء متوافقًا مع مصلحة الضرائب الأمريكية والمتطلبات القانونية الأخرى. هيا بنا نبدأ!

ما هو رقم تعريف صاحب العمل (EIN)؟

رقم تعريف صاحب العمل (EIN)، المعروف أيضًا باسم رقم تعريف صاحب العمل، هو رقم مكون من تسعة أرقام مخصص حصريًا للشركات والمؤسسات بواسطة دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) لتسهيل تقديم الضرائب وإعداد التقارير. إنه بمثابة معرف آمن لشركتك، على غرار رقم الضمان الاجتماعي للأفراد.

فيما يلي بعض النقاط الأساسية حول رقم تعريف صاحب العمل (EIN):

الإصدار : يتم إصدار أرقام تعريف صاحب العمل (EIN) من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) للشركات في الولايات المتحدة. للحصول على رقم تعريف صاحب العمل، يمكنك التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع مصلحة الضرائب الأمريكية أو عن طريق الفاكس أو البريد. يعد التقديم عبر الإنترنت هو أسرع طريقة وستتلقى رقم تعريف صاحب العمل الخاص بك فورًا عند الانتهاء من الطلب.

: يتم إصدار أرقام تعريف صاحب العمل (EIN) من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) للشركات في الولايات المتحدة. للحصول على رقم تعريف صاحب العمل، يمكنك التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع مصلحة الضرائب الأمريكية أو عن طريق الفاكس أو البريد. يعد التقديم عبر الإنترنت هو أسرع طريقة وستتلقى رقم تعريف صاحب العمل الخاص بك فورًا عند الانتهاء من الطلب. ضروري : إذا كان لديك موظفين، أو تدير عملاً تجاريًا كشركة أو شراكة، أو تستوفي متطلبات معينة لمصلحة الضرائب الأمريكية، فيجب أن يكون لديك رقم تعريف شخصي (EIN). حتى بعض المنظمات غير الربحية والصناديق الاستئمانية والعقارات يجب أن يكون لديها أرقام تعريف شخصية.

: إذا كان لديك موظفين، أو تدير عملاً تجاريًا كشركة أو شراكة، أو تستوفي متطلبات معينة لمصلحة الضرائب الأمريكية، فيجب أن يكون لديك رقم تعريف شخصي (EIN). حتى بعض المنظمات غير الربحية والصناديق الاستئمانية والعقارات يجب أن يكون لديها أرقام تعريف شخصية. الاستخدامات : يتم استخدام أرقام تعريف صاحب العمل (EINs) لمجموعة واسعة من مهام العمل. ويشمل ذلك فتح حسابات مصرفية تجارية، والتقدم بطلب للحصول على تراخيص تجارية، وتقديم الإقرارات الضريبية، والتقدم بطلب للحصول على قروض أو بطاقات ائتمان تحت الاسم التجاري.

: يتم استخدام أرقام تعريف صاحب العمل (EINs) لمجموعة واسعة من مهام العمل. ويشمل ذلك فتح حسابات مصرفية تجارية، والتقدم بطلب للحصول على تراخيص تجارية، وتقديم الإقرارات الضريبية، والتقدم بطلب للحصول على قروض أو بطاقات ائتمان تحت الاسم التجاري. الإبلاغ عن الأجور : يتعين على أصحاب العمل تضمين رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بهم في جميع النماذج المتعلقة بأجور الموظفين، مثل نماذج W-2 و1099. وهذا يساعد مصلحة الضرائب على تتبع التزامات الدخل والضرائب.

: يتعين على أصحاب العمل تضمين رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بهم في جميع النماذج المتعلقة بأجور الموظفين، مثل نماذج W-2 و1099. وهذا يساعد مصلحة الضرائب على تتبع التزامات الدخل والضرائب. حماية الخصوصية : يمكن أن يساعد استخدام رقم تعريف صاحب العمل (EIN) للمعاملات التجارية في حماية المعلومات الشخصية لمالك العمل. بدون رقم تعريف صاحب العمل، يجب على المالكين الوحيدين استخدام رقم الضمان الاجتماعي الشخصي الخاص بهم، مما يزيد من خطر سرقة الهوية.

: يمكن أن يساعد استخدام رقم تعريف صاحب العمل (EIN) للمعاملات التجارية في حماية المعلومات الشخصية لمالك العمل. بدون رقم تعريف صاحب العمل، يجب على المالكين الوحيدين استخدام رقم الضمان الاجتماعي الشخصي الخاص بهم، مما يزيد من خطر سرقة الهوية. تَحمُّل : رقم تعريف صاحب العمل (EIN) دائم. بمجرد تعيين رقم تعريف صاحب العمل (EIN) لشركة ما، لن تتم إعادة استخدامه أو إعادة تعيينه إلى شركة أخرى. حتى إذا تم إغلاق الشركة أو بيعها، فسيظل رقم تعريف صاحب العمل مرتبطًا بهذا الكيان التجاري.

: رقم تعريف صاحب العمل (EIN) دائم. بمجرد تعيين رقم تعريف صاحب العمل (EIN) لشركة ما، لن تتم إعادة استخدامه أو إعادة تعيينه إلى شركة أخرى. حتى إذا تم إغلاق الشركة أو بيعها، فسيظل رقم تعريف صاحب العمل مرتبطًا بهذا الكيان التجاري. دون أي تكلفة: لا توجد تكلفة للتقدم بطلب للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). كن حذرًا من مواقع الويب أو الخدمات التي تفرض رسومًا للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN).

باختصار، يعد رقم تعريف صاحب العمل (EIN) معرفًا مهمًا للشركات في الولايات المتحدة ويلعب دورًا رئيسيًا في العديد من جوانب العمليات التجارية والامتثال لمصلحة الضرائب الأمريكية. لذلك من المهم أن تكون على دراية بقواعد 1099 وأهمية تقديم الضرائب بشكل صحيح وتبسيط عملية التوظيف. يعد الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) أمرًا سريعًا وسهلاً ويمكنك ببساطة التقديم عبر الإنترنت في بضع دقائق فقط.

من يحتاج إلى رقم EIN؟

تطلب دائرة الإيرادات الداخلية من الشركات والمؤسسات الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) أو رقم معرف الضريبة الفيدرالية لأغراض إعداد التقارير الضريبية.

ومع ذلك، ليس من الضروري أن يكون لدى جميع الشركات واحدة. إذن من يحتاج إلى رقم EIN؟ فيما يلي قائمة بأنواع الأنشطة التجارية التي قد تحتاج إلى رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من أجل البقاء متوافقًا مع مصلحة الضرائب الأمريكية:

الملكية الفردية: ما هو المالك الوحيد؟ رواد الأعمال الذين يمتلكون أعمالهم الخاصة دون إنشاء كيان قانوني منفصل رسميًا مثل شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

ما هو المالك الوحيد؟ رواد الأعمال الذين يمتلكون أعمالهم الخاصة دون إنشاء كيان قانوني منفصل رسميًا مثل شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. الشراكه: وهذا يشمل الشراكات العامة، والشراكات ذات المسؤولية المحدودة (LLPs)، والشراكات المحدودة.

وهذا يشمل الشراكات العامة، والشراكات ذات المسؤولية المحدودة (LLPs)، والشراكات المحدودة. الشركات: الكيانات التجارية المنفصلة قانونًا عن أصحابها، مثل C-corps وS-corps والشركات المهنية.

الكيانات التجارية المنفصلة قانونًا عن أصحابها، مثل C-corps وS-corps والشركات المهنية. منظمات غير ربحية: هيكل أعمال قانوني متخصص تم إنشاؤه لأغراض خيرية أو دينية أو تعليمية.

هيكل أعمال قانوني متخصص تم إنشاؤه لأغراض خيرية أو دينية أو تعليمية. الصناديق والعقارات: عادةً ما يقوم الأفراد الأثرياء بوضع ترتيبات قانونية معقدة لأغراض التخطيط الضريبي أو العقاري. يجب أن تحصل المؤسسة الائتمانية أو العقارات على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) إذا كانوا يدفعون الضرائب أو لديهم موظفين أو يديرون شركة.

متى تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية رقم EIN؟

يحتاج أي كيان تجاري إلى فهم متى يكون من الضروري الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من أجل الإبلاغ بدقة عن الضرائب، وإدارة شؤونه المالية بشكل صحيح، والامتثال للوائح مصلحة الضرائب الأمريكية. دعونا نلقي نظرة على الوقت الذي تطلب فيه مصلحة الضرائب رقم تعريف صاحب العمل (EIN)…

ملكية فردية

بصفتك مالكًا وحيدًا، لا تحتاج إلى الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) إلا إذا كان لديك موظفين، أو تدير عملك كشركة أو شراكة، أو تقدم إقرارات ضريبية غير مباشرة، أو تحجب الضرائب على الدخل المدفوع لأجنبي غير مقيم. وهذا يشمل توظيف الموظفين الموسميين.

شركة ذات عضو واحد

لا يُطلب من الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات العضو الواحد الحصول على رقم تعريف صاحب العمل من مصلحة الضرائب الأمريكية، على الرغم من أنه من الجيد الحصول على واحد إذا كنت تخطط لفتح حساب مصرفي تجاري أو توظيف موظفين. تأكد من البحث عن شركة ذات مسؤولية محدودة لتحديد ما إذا كانت هي الكيان التجاري المناسب لاحتياجاتك.

شركة متعددة الأعضاء أو الشراكات

يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات متعددة الأعضاء الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) في معظم الحالات. تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية أيضًا من الشركات الحصول على رقم تعريف شخصي جديد إذا كان هناك تغيير في تكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشراكة التي تؤثر على وضعها الضريبي الفيدرالي.

الشركات

يجب على جميع الشركات، بما في ذلك الشركات S والشركات C، الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من أجل تقديم الضرائب والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية.

منظمات غير ربحية

يُطلب من المنظمات غير الربحية الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من أجل تقديم الضرائب والمستندات القانونية الأخرى.

الصناديق والعقارات

يجب أن تحصل المؤسسة الائتمانية أو العقارات على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) إذا كانوا يدفعون الضرائب أو لديهم موظفين أو يديرون شركة.

لماذا لا يمكنني فقط استخدام رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي؟

يتم إصدار أرقام الضمان الاجتماعي للأفراد وليس المقصود استخدامها لأغراض تجارية أو تجارية، لذلك تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية من الشركات الحصول على رقم تعريف منفصل لصاحب العمل (EIN).

قد يؤدي استخدام رقم الضمان الاجتماعي للأنشطة التجارية إلى جعلك عرضة لسرقة الهوية نظرًا لأن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك يعد بمثابة معلومات خاصة حساسة.

إن استخدام رقم الضمان الاجتماعي قد يجعل من الصعب أيضًا الإبلاغ بدقة عن الضرائب والمعلومات المالية الأخرى المتعلقة بعملك.

يعتبر رقم تعريف صاحب العمل (EIN) معرفًا رسميًا ويوفر طريقة آمنة لإدارة الشؤون المالية لشركتك والامتثال للوائح مصلحة الضرائب الأمريكية.

كيفية الحصول على رقم تعريف صاحب العمل

الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) هو أمر مجاني وسهل ويمكن إجراؤه بسرعة عبر الإنترنت. فيما يلي الخطوات البسيطة اللازمة للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) لنفسك ورقم تعريف صاحب العمل (EIN):

الخطوة 1: قم بزيارة موقع مصلحة الضرائب الأمريكية

الخطوة الأولى هي زيارة موقع مصلحة الضرائب الأمريكية وبدء عملية التقديم من خلال النقر على رابط “التقدم بطلب للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN)”.

ستحتاج إلى تقديم معلومات أساسية عن نشاطك التجاري، مثل اسمه القانوني وهيكله (ملكية فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، وما إلى ذلك) والعنوان ونوع العمل الذي تديره.

الخطوة 2: التحقق من هويتك

ستطلب منك مصلحة الضرائب بعد ذلك التحقق من هويتك من خلال تقديم رخصة قيادة صالحة أو بطاقة هوية أخرى صادرة عن الحكومة.

يمكنك أيضًا تقديم نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بك إذا لم يكن لديك رخصة قيادة صالحة.

الخطوة 3: أرسل طلبك

بمجرد تقديم جميع المعلومات اللازمة والتحقق من هويتك، أرسل طلبك. ستصدر لك مصلحة الضرائب الأمريكية رقم تعريف صاحب العمل (EIN) في غضون دقائق.

الخطوة 4: احصل على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بك وافتح حسابًا بنكيًا للأعمال

بمجرد أن تصدر مصلحة الضرائب الأمريكية رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بك، يمكنك استخدامه لفتح حساب مصرفي تجاري. هذه خطوة مهمة في تأسيس عملك وإدارة شؤونه المالية.

المتقدمون الدوليون لـ EIN

باعتبارك مقدم طلب دولي، قد تحتاج إلى رقم تعريف صاحب العمل (EIN) لفتح حساب مصرفي تجاري أو تقديم ضرائب في الولايات المتحدة

تشبه عملية التقديم عملية المتقدمين المحليين، ولكن قد تحتاج إلى تقديم مستندات إضافية مثل جواز السفر أو التأشيرة أو بطاقة تسجيل الأجانب.

فوائد وجود رقم تعريف صاحب العمل (EIN).

يمكن أن يوفر الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) مجموعة من الفوائد للشركات والكيانات الأخرى. فيما يلي خمس فوائد رئيسية للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN):

تحسين التصنيف الائتماني. يمكن أن يساعد رقم تعريف صاحب العمل (EIN) في تحديد التصنيفات الائتمانية للشركة، مما يسهل الحصول على القروض والإيجارات.

يمكن أن يساعد رقم تعريف صاحب العمل (EIN) في تحديد التصنيفات الائتمانية للشركة، مما يسهل الحصول على القروض والإيجارات. هوية منفصلة. يسمح وجود رقم تعريف صاحب العمل (EIN) للشركة أو الكيان بفصل هويته عن الضرائب الشخصية لمالكه.

يسمح وجود رقم تعريف صاحب العمل (EIN) للشركة أو الكيان بفصل هويته عن الضرائب الشخصية لمالكه. المصروفات واجبة الخصم. باستخدام رقم تعريف صاحب العمل (EIN)، يمكن للشركات الاستفادة من بعض التخفيضات الضريبية، مثل رواتب الموظفين وتكاليف شراء المعدات التجارية.

باستخدام رقم تعريف صاحب العمل (EIN)، يمكن للشركات الاستفادة من بعض التخفيضات الضريبية، مثل رواتب الموظفين وتكاليف شراء المعدات التجارية. فتح حسابات بنكية. ستتطلب العديد من البنوك رقم تعريف صاحب العمل (EIN) لفتح حساب تجاري.

ستتطلب العديد من البنوك رقم تعريف صاحب العمل (EIN) لفتح حساب تجاري. ملف الضرائب. يُعد رقم تعريف صاحب العمل (EIN) ضروريًا لتقديم ضرائب الولاية والضرائب الفيدرالية كل عام.

هل هناك أي عيوب في الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN)؟

في حين أن الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) يمكن أن يوفر مجموعة من الفوائد للشركات والكيانات الأخرى، إلا أن هناك أيضًا بعض العيوب المحتملة.

يتضمن ذلك تكاليف إدارية إضافية مثل رسوم التسجيل، وتعقيد تتبع أرقام تعريف صاحب العمل المتعددة المرتبطة بالكيان، ويجب الإبلاغ عن التغييرات التي تم إجراؤها على الشركة على الفور حتى يظل رقم تعريف صاحب العمل صالحًا.

عين مقابل. رقم DUNS

من المهم أن تعرف ما هو رقم DUNS وكيف يمكن أن يكون مفيدًا للأعمال التجارية. يوفر كل من رقم EIN ورقم DUNS أرقام تعريف فريدة لأصحابها.

ومع ذلك، فإن الاثنين غير قابلين للتبديل ويخدمان أغراضًا مختلفة كما هو موضح في الجدول أدناه.

رقم EIND-UNS من أجل الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN)، تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية معلومات تجارية من الطرف المسؤول، والتي تعتمد عادةً على رقم الضمان الاجتماعي الخاص به أو رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الحالي. سيتم إصدار رقم DUNS من قبل شركة Dun & Bradstreet بمجرد تأكيد مصادر متعددة وجود النشاط التجاري لا يمثل الرقم بالضرورة علاقة فردية مع شركة ما، حيث يمكن أن يكون لأي شركة أرقام متعددة. ترتبط الأرقام بالكيانات التجارية واحدًا لواحد غير مطلوب للملكية الفردية أو الكيانات التجارية الأخرى يمكن تخصيصها لكيانات تجارية بما في ذلك بعض المؤسسات الفردية قابل للتغيير، مما يعني أنه غير ثابت أو مستمر مع مرور الوقت يحافظ على الثبات والاتساق والتفرد طوال عمر ذلك الكيان المعرّفات الضريبية مخصصة للولايات المتحدة فقط (الدول الأخرى لديها معرّفات ضريبية خاصة بها) يوفر تغطية عالمية

رقم تعريف الموظف مقابل رقم تعريف الضريبة الفيدرالية (TIN)

رقم تعريف الموظف ورقم تعريف دافع الضرائب الفردي (TIN) هما نوعان مختلفان من أرقام التعريف الفريدة الصادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية. دعونا نلقي نظرة على كليهما في الجدول أدناه …

رقم تعريف الموظفرقم التعريف الضريبي الفيدرالي (TIN) رقم هوية صاحب العمل رقم التعريف الضريبي العام نوع من القصدير يمكن استخدام هذا المصطلح لوصف رقم آخر غير رقم تعريف صاحب العمل (EIN)، مثل رقم الضمان الاجتماعي (SSN)، ورقم ITIN، ورقم ATIN، وPTIN. لا يجوز للمقيمين في الولايات المتحدة استخدامه إلا لتقديم ضرائب أعمالهم يمكن استخدامها بطرق مختلفة

EIN مقابل رقم تعريف الموظف الفيدرالي (FEIN)

يتم إصدار رقم تعريف صاحب العمل ورقم تعريف الموظف الفيدرالي (FEIN) من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية ويوفر أرقام تعريف فريدة لأصحابها. دعونا نلقي نظرة على مدى اختلافهم في الجدول أدناه…

رقم تعريف الموظف الفيدرالي (FEIN) يُستخدم لتحديد أصحاب العمل والمالكين الوحيدين الذين يحتاجون إلى الإبلاغ عن دخل الأعمال أو دفع ضرائب العمل مخصص للشركات التي لديها موظفين أو تقدم إقرارات ضريبية للتوظيف. يتم استخدامه من قبل بعض الصناديق الاستئمانية والعقارات والمنظمات غير الربحية وغيرها من المنظمات. يحدد كيانًا تجاريًا معينًا لأغراض إعداد التقارير الضريبية الفيدرالية

هل أحتاج إلى رقم تعريف صاحب العمل (EIN) إذا كنت أعمل لحسابي الخاص؟

نعم، حتى لو لم تكن تنشئ كيانًا تجاريًا رسميًا مثل شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو الأفراد العاملين لحسابهم الخاص، أو “الطرف المسؤول” كما تسميه مصلحة الضرائب الأمريكية، فقد لا يزالون بحاجة إلى رقم تعريف صاحب العمل (EIN).

تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية من جميع الشركات الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من أجل الإبلاغ بدقة عن الضرائب والمعلومات المالية الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية.

إنها أيضًا طريقة أكثر أمانًا لحماية معلوماتك الشخصية الحساسة نظرًا لأن الرقم يُستخدم فقط في أنشطة عملك.

هل يحتاج DBA إلى رقم تعريف صاحب العمل (EIN)؟

نعم، إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا تحت اسم ممارسة الأعمال (DBA)، فيجب عليك الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من دائرة الإيرادات الداخلية.

يساعد استخدام رقم تعريف صاحب العمل المنفصل على حماية معلوماتك الشخصية نظرًا لأن الرقم مرتبط بـ DBA الخاص بك وليس برقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

ما هو رقم تعريف صاحب العمل الفيدرالي؟

رقم تعريف صاحب العمل الفيدرالي (FEIN) هو رقم تعريف فريد مكون من تسعة أرقام يتم تعيينه من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).

يُستخدم هذا الرقم لتحديد وتتبع الشؤون المالية لشركة أو كيان آخر للأغراض الضريبية.

مطلوب FEIN للعديد من المعاملات القانونية، مثل تقديم الضرائب أو فتح حساب مصرفي تجاري. كما يوفر وجود FEIN للشركات الحماية من سرقة الهوية والاحتيال.

هل أحتاج إلى رقم تعريف صاحب العمل قبل أو بعد تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة؟

بشكل عام، أفضل وقت للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بك وملف حالة الإعفاء الضريبي هو بعد تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC). بهذه الطريقة، سيكون لديك كافة المعلومات اللازمة لملء النموذج بشكل صحيح وتجنب أي تأخير.

بعد تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة، يمكنك التقدم بطلب للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) عبر الإنترنت أو عن طريق طباعة نموذج SS-4 وإرساله بالبريد إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

كيف يمكنني البحث عن رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بي؟

لسوء الحظ، ليس لدى مصلحة الضرائب الأمريكية قاعدة بيانات عامة للبحث عن أرقام تعريف صاحب العمل (EIN). يمكنك العثور على رقم تعريف صاحب العمل الخاص بك في خطاب تأكيد رقم تعريف صاحب العمل الذي أرسلته إليك مصلحة الضرائب عندما تمت الموافقة على طلبك للحصول على الرقم.

إذا لم يكن لديك هذه الرسالة، يمكنك أيضًا التحقق من المستندات مثل الإقرارات الضريبية أو النماذج المقدمة لدى مصلحة الضرائب الأمريكية.

إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى هذه المستندات، فيمكنك الاتصال بخط الضرائب للأعمال والتخصصات التابع لمصلحة الضرائب للحصول على المساعدة في العثور على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بك على الرقم 4933-829-800.

كيف يمكنني البحث عن رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بشركة أخرى؟

لا يجب أن يكون البحث عن رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بشركة أخرى أمرًا معقدًا. يمكنك البدء بمجرد سؤال الشركة مباشرة عن رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بها.

وبدلاً من ذلك، إذا كنت تبحث عن شركة مساهمة عامة، فاطلع على ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الخاصة بها والتي غالبًا ما تحتوي على المعلومات الضرورية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يوفر الاستفسار من مكتب الائتمان أيضًا نظرة ثاقبة على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بالشركة.

وأخيرًا، هناك العديد من قواعد بيانات EIN المدفوعة المتاحة حتى تتمكن من البحث بسرعة وسهولة عن المعلومات المطلوبة.

كيف يمكنني استعادة رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بي إذا نسيته أو فقدته؟

من المهم وضع خطاب تأكيد رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بك في مكان آمن لتجنب فقدان رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بك في المقام الأول.

ومع ذلك، إذا نسيت أو فقدت رقم تعريف صاحب العمل (EIN)، فإن عملية استعادته تكون بسيطة إلى حد ما. يمكنك العثور على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بك في نماذج مثل الإقرارات الضريبية أو النماذج الأخرى التي قدمتها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

إذا لم يكن لديك هذه البيانات، فاتصل بخط الضرائب للأعمال والتخصصات الخاص بـ IRS واطلب منهم البحث عن رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بك على الرقم 800-829-4933.