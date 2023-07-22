ستساعدك المقالة التالية: ما هو متوسط ​​درجة الائتمان في كندا؟

عندما تتقدم بطلب للحصول على ائتمان في كندا ، مثل بطاقة ائتمان أو قرض شخصي ، سيتحقق المُقرض من درجة الائتمان الخاصة بك.

ولكن ما هو متوسط ​​درجة الائتمان في كندا؟ هل تختلف حسب العمر والمقاطعة؟ وما هي درجة الائتمان الجيدة على أي حال؟

تابع القراءة للحصول على إجابات لهذه الأسئلة والمزيد.

الماخذ الرئيسية

يبلغ متوسط ​​درجة الائتمان في كندا حاليًا 672.

يختلف متوسط ​​الدرجات حسب العمر والمقاطعة ، مع زيادة الدرجات مع تقدم العمر.

بشكل عام ، تعتبر الدرجة الائتمانية الجيدة 660 أو أعلى.

يمكنك معرفة درجاتك عبر الإنترنت مجانًا واتخاذ خطوات لتحسينها إذا لزم الأمر.

ما هو متوسط ​​درجة الائتمان في كندا؟

في كندا ككل ، متوسط ​​درجة الائتمان 672. هذا وفقًا لدراسة أجراها Borrowell.

حللت بيانات من مليوني عضو في عام 2022 لتوليد الأرقام. كان هذا الرقم زيادة من 667 في عام 2021 و 649 في عام 2020 ، وفقًا لنفس الدراسة.

متوسط ​​درجة الائتمان في كندا حسب العمر

متوسط ​​درجات الائتمان أعلاه للجميع في كندا. ولكن ماذا عن درجات الائتمان حسب العمر؟ وفقًا لمسح من Equifax ، فإن متوسط ​​درجات الائتمان لكل فئة عمرية هو كما يلي: الفئة العمرية متوسط ​​نقاط الائتمان 18-25 692 26-35 697 36-45 710 46-55 718 56-65 737 65+ 750

هذا يدل على ميل لمتوسط ​​درجات الائتمان للزيادة مع زيادة العمر. هذا أمر منطقي لأن الشباب لا يزالون يبنون تاريخهم الائتماني.

متوسط ​​درجة الائتمان حسب المقاطعة

تختلف درجات الائتمان أيضًا بناءً على الموقع في كندا. نظرت دراسة Borrowell المرتبطة أعلاه في درجات الائتمان في مدن مختلفة عبر كندا ووجدت النتائج التالية: مدينة متوسط ​​نقاط الائتمان أونتاريو ماركهام 720 تورنتو 696 ميسيسوجا 695 أوتاوا 688 كيتشنر 679 برامبتون 675 لندن 672 هاملتون 660 كولومبيا البريطانية فانكوفر 705 برنابي 700 فيكتوريا 694 ساري 675 كيبيك مونتريال 687 كيبيك 683 لافال 679 جاتينو 663 ألبرتا كالجاري 667 ادمونتون 649 ساسكاتشوان ريجينا 659 ساسكاتون 656 برونزيك جديد فريدريكتون 658 مونكتون 640 مقاطعة نفوفا سكوشيا هاليفاكس 664 مانيتوبا وينيبيغ 661

وأوضح عشرات الائتمان

تقع درجات الائتمان ضمن أقواس محددة ، لتحديد ما إذا كانت ضعيفة ، أو مقبولة ، أو جيدة ، أو جيدة جدًا ، أو ممتازة. الفئات العامة موضحة في الجدول أدناه: نطاق درجة الائتمان تقييم 300-559 فقير 560-659 عدل 660-724 جيد 725-759 جيد جدًا 760-900 ممتاز

إذا كنت ترغب في التقدم للحصول على بطاقة ائتمان ، فستحتاج عادةً إلى درجة ائتمان تبلغ 660 أو أكثر. ومع ذلك ، قد يكون بعض المقرضين أكثر تساهلاً ، لذلك لا تفترض أنه لا يمكنك الحصول على ائتمان إذا كان لديك درجة أقل من 660.

كيفية التحقق من نقاط الائتمان الخاصة بك

عندما تتقدم بطلب للحصول على ائتمان ، مثل الرهن العقاري أو بطاقة الائتمان ، فمن الجيد التحقق من درجة الائتمان الخاصة بك أولاً. يمكن أن يمنحك هذا فكرة أفضل عما إذا كان سيتم قبول طلبك أم لا.

يوجد مكتبان للائتمان في كندا: Equifax و TransUnion.

يمكنك الذهاب مباشرة إلى المكاتب لمعرفة درجاتك ، ولكن قد تكون هناك تكلفة. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام الخدمات المجانية.

قم بالتسجيل في Borrowell للوصول إلى درجة ائتمان Equifax مجانًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى مراقبة التقارير ، ونصائح لتحسين درجاتك ، وتوصيات المنتج وفقًا لملفك الائتماني.

Credit Karma هي خدمة أخرى يمكنك استخدامها. يستخدم هذا التصنيف الائتماني TransUnion ، ويوفر أيضًا مراقبة الائتمان والتعليم.

كيفية تحسين درجة الائتمان الخاصة بك

إذا قمت بفحص درجة الائتمان الخاصة بك ووجدت أنها ليست عالية بما يكفي لتقديم طلب للحصول على القرض الذي تريده ، فلن نفقد كل شيء. قد تتمكن من تحسين درجة الائتمان الخاصة بك بعدة طرق:

تحقق من تقرير الائتمان الخاص بك عن الأخطاء – ابدأ بالتحقق من تقرير الائتمان الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أخطاء تضر بدرجاتك. إذا وجدت أيًا منها ، فتقدم بطلب لتصحيحها.

استخدم بطاقة ائتمان مؤمنة – باستخدام بطاقة ائتمان مؤمنة ، يمكنك إيداع وديعة تأمين قبل أن تتمكن من اقتراض المال. تعتبر متطلبات الأهلية أكثر تساهلاً ، ويمكنك استخدامها لبناء درجة الائتمان الخاصة بك.

استخدم خدمة بناء الائتمان – هناك العديد من الخدمات المدفوعة ، مثل تلك التي تقدمها Koho ، حيث يمكنك اقتراض مبالغ صغيرة من المال وتسديدها في الوقت المحدد لبناء درجة الائتمان الخاصة بك.

دائما جعل المدفوعات الخاصة بك في الوقت المحدد – يمكن أن تضر المدفوعات الفائتة بدرجاتك ، لذا اعتد على سداد مدفوعاتك في الوقت المحدد كل شهر.

تقليل استخدام الائتمان الخاصة بك – استخدم مبلغًا أقل من الرصيد الذي يمكنك الوصول إليه. سيؤدي ذلك إلى تقليل استخدامك للائتمان ، مما قد يساعد في تحقيق درجاتك.

ما هو متوسط ​​درجة الائتمان في الولايات المتحدة؟

درجات الائتمان في أمريكا تختلف قليلاً عن كندا. بدلاً من الانتقال من 300 إلى 900 ، تتراوح الدرجات من 300 إلى 850. ومع ذلك ، لا يزالون يحصلون على نفس التصنيفات من ضعيف ، ومعتدل ، وجيد ، وجيد جدًا ، وممتاز.

وفقًا لـ Experian ، كان متوسط ​​درجة الائتمان (أو FICO® Score) في الولايات المتحدة 714 في عام 2022 ، وهو نفس ما كان عليه في عام 2021.

أسئلة وأجوبة

ما هي درجة الائتمان الجيدة في كندا؟

يتم تصنيف درجات الائتمان التي تبلغ 660 وما فوق على أنها درجات جيدة. تحت هذا ، هم إما عادل أو ضعيف.

ما هي النسبة المئوية للكنديين الحاصلين على درجة ائتمانية تزيد عن 800؟

في حين لا توجد أعداد محددة من الأشخاص الذين لديهم درجة ائتمانية تزيد عن 800 في كندا ، فمن المحتمل أن يقع واحد فقط من بين كل ستة أو سبعة أشخاص في هذه الفئة.

هل يمكنك الحصول على 900 درجة ائتمانية في كندا؟

بينما يكون ذلك ممكنًا ، فإن الحصول على درجة ائتمانية مثالية تبلغ 900 في كندا أمر نادر الحدوث.

ما هي درجة سوء الائتمان في كندا؟

درجة سوء الائتمان هي واحدة من 559 أو أقل. قد تكون الدرجة العادلة من 560 إلى 659 غير كافية أيضًا للتقدم بطلب للحصول على الائتمان في العديد من المواقف.