ستساعدك المقالة التالية: ما هو منتج المحتوى ولماذا هو مهم لأقسام التسويق

في هذه الأيام، يعد تسويق المحتوى أكثر من مجرد إضافة رائعة لنهج تقليدي أكثر شمولاً لتوعية جمهورك بعملك.

تعد الرؤية عبر الإنترنت أمرًا أساسيًا للنجاح النهائي لأي عمل تجاري، لذا فإن استراتيجية تسويق المحتوى الاستثنائية يمكن أن تكون العامل X الذي يضعك على الخريطة ويبقيك هناك.

لكن لا يمكنك تحقيق هذا النوع من النجاح باستخدام هذا النوع من المحتوى العام اللطيف الذي شاهده جمهورك (ونقر عليه بعيدًا) مليون مرة حتى الآن. بدلاً من ذلك، أنت بحاجة إلى محتوى ديناميكي وأصلي يظهر بوضوح، ويمكن لمنتج المحتوى المناسب التأكد من حصولك على الكثير منه.

فيما يلي نظرة فاحصة على ما يجب أن تعرفه عن منتجي المحتوى المحترفين، بما في ذلك كيف يمكن لشركتك الاستفادة من توظيف المستقلين المناسبين لهذا المنصب.

ما هو منتج المحتوى؟

منتج المحتوى هو شخص متخصص في إنشاء محتوى استهلاكي من الدرجة الأولى، وخاصة المحتوى المخصص للتوزيع الرقمي.

يفكر الكثير من الناس على الفور في الكتاب والمدونين عبر الإنترنت عندما يتصورون منتج المحتوى النموذجي في العصر الرقمي. ومع ذلك، على الرغم من أن هؤلاء هم أنواع منتجي المحتوى، إلا أنهم ليسوا الوحيدين.

يمكن أن يكون منتجو المحتوى (وغالبًا ما يكونون كذلك) مصورين فوتوغرافيين ومصممي جرافيك ومصوري فيديو ومنتجي بودكاست وما إلى ذلك.

يقوم العديد من منتجي المحتوى أيضًا بتطوير المحتوى الذي ينتجونه وتحريره ونشره في النهاية.

الوصف الوظيفي لمنتج المحتوى

بالإضافة إلى ما هو واضح، عادة ما يرتدي منتج المحتوى – وخاصة الذي يعمل أيضًا بشكل مستقل – العديد من القبعات.

بالإضافة إلى تمتعهم بالمهارة والخبرة في إنتاج محتوى مخصص للويب، يجب أيضًا أن يكونوا بارعين في:

التواصل، سواء مع عملائهم أو مع الجمهور المحتمل

تحسين محركات البحث، بما في ذلك كيفية عمل محركات البحث مثل Google فعليًا

متابعة وفهم، وفي بعض الحالات، التنبؤ بالاتجاهات الاجتماعية

التحرير والتدقيق اللغوي، حيث يجب أن يكون المحتوى النهائي جاهزًا للنشر

التعاطف والتواصل مع مجموعة متنوعة من الجماهير المختلفة

تكييف أسلوب إنتاج المحتوى الخاص بهم ليناسب أصوات العلامات التجارية المختلفة

العمل بشكل جيد سواء بشكل مستقل أو كجزء محتمل من فريق أكبر

4 أنواع من منتجي المحتوى

كما يمكنك أن تتخيل، فإن عالم إنتاج المحتوى واسع، وهناك العديد والعديد من الأنواع المختلفة من منتجي المحتوى.

يتخصص البعض في نوع واحد فقط من المحتوى، بينما يتمتع البعض الآخر بمواهب متعددة ويستمتعون بوضع اثنين أو أكثر منهم للعمل لصالح عملائهم. فيما يلي نظرة فاحصة على بعض الأنواع الأكثر شيوعًا.

1. كتاب المحتوى

مثل إنتاج المحتوى العام، يمكن لكتابة المحتوى أن تغطي الكثير من المجالات. قد يتخصص كاتب محتوى معين في محتوى الويب، أو نسخة الويب، أو الشعارات، أو مقالات المدونات، أو الكتب الإلكترونية، أو المواد الإعلانية، أو المستندات التقنية، أو حتى المحتوى المصمم للإعلان دون اتصال بالإنترنت.

ومع ذلك، فإن العديد من كتاب المحتوى المستقلين يتقنون أنواعًا متعددة من المحتوى، حيث تبحث العديد من الشركات عن شخص يمكنه تغطية جميع قواعد الكتابة الخاصة بهم.

2. منشئو الفيديو

يحظى الفيديو بشعبية كبيرة وقيمة مثل الكتابة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى المطلوب هذه الأيام، لذلك لا غنى عن مصوري الفيديو الموهوبين الذين يمكنهم القيام بما يفعلونه نيابة عن العملاء.

من المؤكد أن منشئي الفيديو يضمون مواهبًا تركز على وسائل التواصل الاجتماعي مثل مستخدمي YouTube. ومع ذلك، تشمل هذه الفئة أيضًا صانعي الأفلام القصيرة والطويلة، ومنتجي الفيديو، ومحرري الفيديو، ومنشئي مقاطع الفيديو المتحركة، وخبراء محتوى TikTok، وغيرهم الكثير.

3. المصورين

يكون المحتوى المكتوب أكثر فعالية عندما يكون مصحوبًا بالصور المناسبة، كما هو الحال مع الصور الفوتوغرافية المخزنة.

على سبيل المثال، تساعد الصورة الرئيسية الرائعة في جذب القارئ وإعداده لما هو على وشك قراءته، بينما يمكن للصور الإضافية توضيح النص أو توضيحه بشكل أكبر.

تساعد الصور ومقاطع الفيديو والرسومات والمرئيات الأخرى في تقسيم منشوراتك أيضًا، مما يسهل قراءتها وتصفحها.

قد يختار منتج المحتوى الذي يتمتع بموهبة التصوير الفوتوغرافي التخصص في إنتاج الصور الفوتوغرافية، بالإضافة إلى الموارد المخصصة للعملاء.

4. مصممي الجرافيك

يعد التصميم الجرافيكي بنفس أهمية المحتوى المكتوب عندما يتعلق الأمر بالنجاح المحتمل للمحتوى الخاص بك. يمكن للتصميمات الأنيقة والسلسة التي تؤكد رسائل المحتوى وقيم العلامة التجارية أن تترك انطباعًا مذهلاً لدى الجمهور.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون للرسومات سيئة الصنع أو غير المناسبة تأثير معاكس، لذلك من الضروري التأكد من حصولك على المساعدة المناسبة لتلبية احتياجات التصميم الخاصة بك. يمكن لمصممي الجرافيك المستقلين ذوي الخبرة والشغف المساعدة في كل شيء بدءًا من رسومات الوسائط الاجتماعية والرسوم البيانية وحتى الشعارات وعناصر تصميم الويب.

بالطبع، لا تمثل الأمثلة المذكورة أعلاه سوى عدد قليل من أنواع منتجي المحتوى العديدة الموجودة اليوم، لذلك لا تخف من استكشاف خياراتك بشكل أكبر. يقدم العديد من المستقلين أيضًا خدمات تطوير الويب والتحرير والصوت والتسويق وحتى الخدمات التقليدية المتعلقة بالوسائط.

كيف تصبح منتج محتوى

إذا كنت مهتمًا بأن تصبح منشئ محتوى محترفًا مستقلاً في عام 2023، فستكون في صحبة ممتازة بالتأكيد.

وفقا لأبحاث حديثة ، أكثر من 70 مليون شخص قام بعمل مستقل في عام 2022 في الولايات المتحدة وحدها. فيما يلي دورة مكثفة حول كيفية البدء.

إتقان الحرفة الخاصة بك

قبل أن تفكر جديًا في أن تصبح محترفًا في خدمة العمل الحر التي تختارها، من المهم أن تتقنها. يعد التعليم التقليدي سعيًا للحصول على درجة علمية أو شهادة مكانًا رائعًا للبدء، ولكنه ليس بالضرورة الوحيد.

كان منتج المحتوى المستقل العادي يصقل حرفته لسنوات كعمل محبب قبل أن يفكر في تحصيل رسوم مقابل خدماته، لذلك غالبًا ما تكون المعرفة والخبرة موجودة بالفعل.

ولكن حتى المبدعين ذوي المهارات العالية أو المتعلمين يجب أن يسعوا إلى التعلم قدر الإمكان وتعزيز مهاراتهم بشكل أكبر.

قرر ما إذا كنت ستتخصص في مكان ما أم لا

باعتبارك منتج محتوى مستقل، فالأمر متروك لك في النهاية سواء كنت ترتدي العديد من القبعات فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها أو تركز على مجال واحد أو اثنين فقط.

كلا الخيارين صحيحان، وبالتالي فإن الخيار المناسب لك يعتمد على الطريقة التي تفضلها للعمل.

يبدأ بعض المستقلين بشكل واسع في مجالهم، حيث إنها طريقة رائعة لمعرفة نوع العمل الذي يحبون القيام به حقًا قبل التخصص لاحقًا.

ومع ذلك، يحب الآخرون فعل الكثير من الأشياء المختلفة ويفضلون القيام بجميع أنواع المشاريع المختلفة.

قرر كيف ستقابل العملاء

يذهب بعض المستقلين الجدد إلى حياتهم المهنية الجديدة من خلال اتصالات أو شبكات موجودة يمكنهم الاستفادة منها للعثور على عمل. ومع ذلك، يقوم العديد من الأشخاص بالتسجيل للحصول على حسابات على منصات العمل الحر ويستمتعون بهذه الطريقة. تتضمن بعض الخيارات الأفضل ما يلي:

يقابل بعض المستقلين عملاء جدد حصريًا من خلال منصات مثل هذه، حتى بعد اكتسابهم بعض الخبرة. ومع ذلك، يجد الكثيرون عملاً من خلال مجموعة من مواقع العمل الحر وطرق أخرى، مثل مواقع الويب المخصصة الخاصة بهم، والكلمات الشفهية، وشبكات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn، والمزيد.

احتضان تجارب جديدة

إن منشئ المحتوى المستقل الرائع حقًا لا يمضي قدمًا خلال حياته المهنية فحسب، حتى بعد أن يتم تأسيسه ودخوله في تجربة ممتعة مع ما يفعله.

إن التسويق الرقمي، وتحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت، بشكل عام، يتغيرون دائمًا، وبالتالي فإن المعايير وأفضل الممارسات التي يجب على المستقل أن يكون على دراية بها تتطور باستمرار أيضًا.

ومع ذلك، لا تتوقف أبدًا عن الارتقاء إلى مستوى التحدي عندما يتعلق الأمر بتجارب جديدة. استمر في تثقيف نفسك عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات والتقنيات والتقنيات الجديدة في مجال عملك.

ابق على اطلاع دائم عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث وGoogle وأفضل الممارسات التسويقية أيضًا.

لماذا يعتبر منتجو المحتوى مهمين لأقسام التسويق؟

هل أنت صاحب عمل أو مسوق وتفكر في الشراكة مع منشئ محتوى مستقل لمساعدتك في تحقيق أهدافك المهنية المستمرة؟

فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل القيام بذلك هو تغيير قواعد اللعبة الذي تبحث عنه.

يمكنك توسيع نطاق الإنتاج بمرونة لأعلى أو لأسفل

قد تكون الشركات والمؤسسات الكبيرة قادرة على تحمل تكاليف القيام بكل شيء داخليًا فيما يتعلق بإنتاج المحتوى، ولكن من المحتمل أن تحتاج الشركات الصغيرة والشركات الناشئة إلى حل أكثر مرونة.

يقدم منتجو المحتوى المستقلون هذه المرونة.

نظرًا لأن معظم المستقلين يعملون عن بعد، ولديهم مساحات عمل ومعدات خاصة بهم، فلا داعي للقلق بشأن توفير مساحة في ميزانيتك لهذه الأشياء.

يمكنك أيضًا زيادة إنتاج المحتوى أو تقليله وفقًا لاحتياجاتك، والدفع فقط مقابل ما تحتاجه بالفعل.

يمكنك الوصول إلى كل من الخبرة والعاطفة

يتجه الأشخاص إلى إنتاج المحتوى المستقل لعدة أسباب، بما في ذلك امتلاك موهبة وخبرة قابلة للتسويق في المجال الفرعي الذي يختارونه.

لكن الشغف والرغبة في إدارة حياتهم المهنية بشكل مستقل يشكلان حافزًا أكبر بكثير بالنسبة لمعظم الناس.

الأشخاص المتحمسون حقًا لما يفعلونه من أجل لقمة العيش هم أكثر استثمارًا في العمل الذي يقومون به من أجل عملائهم.

غالبًا ما يتمتعون بتجارب وخبرات ووجهات نظر فريدة يقدمونها إلى الطاولة أيضًا، مما يجعلهم أصولًا حقيقية للشركات التي توظفهم.

يمكنك أن تأخذ عملك إلى مستويات جديدة تمامًا

إذا لم تضطر فجأة إلى الالتزام بتعيين بدوام كامل لكل مهمة من المحتمل أن تحتاج إلى القيام بها من قبل شخص آخر، إلى أين يمكنك أن تأخذ عملك نتيجة لذلك؟

إن الاستعانة بمصادر خارجية للمهام القائمة على إنشاء المحتوى للعاملين المستقلين المهرة يمنح أصحاب الأعمال في العصر الرقمي المزيد من الخيارات للاختيار من بينها فيما يتعلق بكيفية إدارة أعمالهم.

وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية:

يتيح توظيف مصممي الجرافيك أو الفنانين الرقميين للعلامة التجارية إنشاء صور أصلية ذات شخصية بدلاً من الرجوع دائمًا إلى موارد المخزون.

يتيح لك العمل مع كتاب المحتوى الاستفادة من وجهات النظر الفريدة للمحترفين الآخرين للحصول على محتوى جديد وأصلي ومثير.

إن توظيف مصور محترف يمنح العلامات التجارية فرصة لرسم أفضل منتجاتها في ضوء جديد إيجابي.

يمكن أن يكون مصمم الويب المستقل أو مطور الويب المناسب هو تذكرتك إلى الموقع الجديد الأنيق والعملي الذي طالما أردته.

يمكن أن تساعدك الشراكة مع منشئ محتوى مؤثر أيضًا في الاستفادة من التركيبة السكانية الجديدة القيمة والشراكات المحتملة.

يمكنك تحمل تكلفة بناء فريق

ما عليك سوى التوقف عن تعيين منتج محتوى واحد إذا كان هذا هو كل ما تحتاجه لإنجاز المهمة.

يتذكر، إن إنتاج المحتوى لا يقتصر فقط على كتابة الإعلانات والتدوين، لذا من المفيد أن تسأل نفسك ما إذا كانت استراتيجيتك يمكن أن تستفيد من توظيف مصمم جرافيك متمرس، أو متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي متخصص آخر.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن معظم أقسام التسويق التي تستعين بمصادر خارجية للمستقلين كقاعدة عامة، ترى فائدة في بناء فريق كامل من منتجي المحتوى الموثوقين.

يساعد هذا في تغطية الفجوات في توفر أي موظف مستقل ويمنحك المزيد من وجهات النظر للاستفادة منها بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق العمل معًا لتحقيق مشاريع أكبر تؤتي ثمارها بسرعة وكفاءة أكبر.

إن التأكد من أن لديك ما يكفي من الأيدي العاملة في أي وقت من الأوقات يعني أنك دائمًا ما تكون محميًا عندما تحتاج إلى القيام بشيء ما أيضًا.

يتم إحتوائه

كما ترون، فإن وجود منتج محتوى مستقل أو اثنين في جيبك الخلفي هو أكثر من مجرد فكرة جيدة هذه الأيام.

كلما أصبح إنتاج المحتوى أكثر أهمية بالنسبة لرؤية الشركة ونجاحها، كلما كان من المنطقي توظيف أشخاص ذوي خبرة ومتحمسين يعرفون حقًا ما يدور حوله.

ولكن سواء كنت تتطلع إلى توظيف منتج المحتوى المناسب أو تفكر في أن تصبح واحدًا بنفسك، فأنت المنصة المناسبة التي يمكنك اللجوء إليها عندما تتطلع إلى تكوين اتصالات جديدة وقيمة.

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