ستساعدك المقالة التالية: ما هو هدف بحث المستخدم وكيفية استخدامه في تحسين محركات البحث

عندما تبدأ بالبحث على جوجل، لماذا تفعل ذلك؟

يبدو أن هذا سؤال ذو إجابة واضحة. أنت تبحث عن شيء ما، سواء كان موقعًا، أو إجابة لسؤال، أو متجرًا رقميًا. لكن كل من هذه الأسباب المحتملة لاستخدام محرك البحث لها دوافع مختلفة. وعلى الرغم من أن التمييز قد يبدو تعسفيًا، إلا أنه يتحدث عن مفهوم يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين محركات البحث بشكل فعال.

نية بحث المستخدم.

ما هي نية المستخدم؟

نية البحث (المعروفة أيضًا باسم نية المستخدم) هي الهدف الأساسي للمستخدم عند بدء البحث على Google أو أي محرك بحث آخر. وهذا يتجاوز النص الذي يشكل الاستعلام ويصل إلى السبب الفعلي وراء هذا الجهد. على الرغم من أن الاستخدامات المختلفة لمحركات البحث غالبًا ما تبدو متداخلة، إلا أن الاختلافات الدقيقة يمكن أن تحدد ما إذا كان المحتوى الخاص بك ناجحًا أم لا.

دعونا نفكر في مثال. تخيل أنك تتطلع إلى السفر من ميونخ إلى برشلونة، ولكن لديك ميزانية محدودة. إذا كانت نتائج البحث الثلاثة الأولى تنقلك إلى شركات الطيران ذات التذاكر باهظة الثمن، فمن الطبيعي أن تعود إلى Google. بمجرد العثور على شركة طيران اقتصادية أو تذاكر معروضة للبيع، ستبقى على الصفحة.

تخيل الآن أن 75% من المستخدمين يتبعون نفس النمط السلوكي. يشير ذلك إلى نية البحث العامة التي يلتقطها محرك البحث Google، وستحتل صفحة شركة الطيران ذات الميزانية المحدودة مرتبة أفضل.

فهم تأثير نية بحث المستخدم على تحسين محركات البحث

لذا، فإن فهم الاختلافات في نية المستخدم يمكن أن يؤثر على أداء المحتوى الخاص بك. ولكن لماذا هذا هو الحال بالضبط وما هي فوائد أخذ نية مستخدم تحسين محركات البحث في الاعتبار؟

نية البحث مهمة لجوجل

في نهاية المطاف، هدف Google بالكامل هو تحديد المحتوى ذي الصلة ردًا على استفسارات المستخدم. وهذا يعني أن النظام الأساسي يجب أن يفهم قدر الإمكان ما يريده المستخدمون حتى تولد نتائجها رضاًا كبيرًا للمستخدمين.

لذلك، يهتم Google بسلوك المستخدم على صفحات النتائج من أجل قياس المحتوى الذي يناسب بالفعل استعلامًا معينًا. إذا لاحظت أن الأشخاص يعودون دائمًا تقريبًا من صفحة معينة، فسيحددها محرك البحث على أنها غير متطابقة مع الكلمة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يلاحظ Google أيضًا ما إذا كان الرابط يجذب غالبية الاهتمام من مستخدمين مختلفين يبحثون عن نفس الشيء. كل هذا يساعد محرك البحث على تحقيق غرضه الأساسي.

يمكنك الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص في مراحل مختلفة من رحلة الشراء

غالبًا ما تركز الشركات على جذب عملاء جدد دون النظر في الأسباب المختلفة التي قد تجعل الأشخاص يبحثون عن كلماتهم الرئيسية المستهدفة. بدلاً من ذلك، يجب على الشركات ممارسة إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) بهدف البحث والتي تأخذ في الاعتبار الأسباب التي قد تجعل المستخدمين ينقرون على موقعهم على الويب.

من خلال السماح لهدف بحث المستخدم بإبلاغ المحتوى، تصبح أكثر فعالية في الوصول إلى الأشخاص في مراحل مختلفة من رحلة الشراء. يؤدي تركيز المحتوى الخاص بك على الدوافع المميزة وراء عمليات البحث التي يجريها جمهورك إلى تحسين مدى ملاءمة موقع الويب الخاص بك لمجموعة واسعة من العملاء المحتملين.

من خلال معالجة هدف بحث المستخدم، يمكنك تحسين التصنيف

كما ناقشنا أعلاه، تعد نية بحث المستخدم جزءًا رئيسيًا من كيفية تحديد Google لمدى ملاءمة المحتوى. إذا انتقل معظم المستخدمين الذين يقومون بإدخال استعلامات مماثلة إلى موقع الويب الخاص بك وبقوا هناك، فسوف تحصل على تصنيف أفضل.

ولكن للقيام بذلك، عليك أن تفهم جوجل بشكل أعمق قليلاً. تعتمد المنصة على عدد من العوامل المختلفة عند تحديد التصنيفات. ومع ذلك، فهي تحتوي على ثلاثة عناصر أساسية تعطي الأولوية لها:

ملاءمة،

سلطة

رضا المستخدمين.

سيؤدي تصميم المحتوى الخاص بك ليناسب نية الكلمات الرئيسية المحددة إلى زيادة حركة المرور بالإضافة إلى انخفاض معدل الارتداد. بالنسبة إلى Google، يشير هذا إلى الملاءمة وسيعمل على إقامة اتصال أقوى بين صفحتك والموضوع. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تؤدي الاستعلامات المستقبلية إلى ظهور موقع الويب الخاص بك في مرتبة أعلى في النتائج.

وبمجرد أن يكون لديك أشخاص على موقع الويب الخاص بك، فمن المهم أن تفهم ما يبحثون عنه. يجب أن تتخذ نية تحسين محركات البحث المناسبة من جانبك شكل الارتباط الداخلي، الذي يبقي المستخدمين على موقع الويب الخاص بك. تُظهر مجموعات المواضيع لـ Google أن لديك الكثير من المحتوى ذي الصلة بموضوع معين. وفي الوقت نفسه، فإن الارتباط المناسب يمنح الأشخاص سببًا للبقاء بدلاً من العودة إلى صفحة النتائج. كل هذا يعزز سلطتك المتصورة فيما يتعلق بالاستعلام.

وأخيرًا، إذا كان المحتوى الخاص بك يتوافق مع ما يريده الأشخاص بالفعل عند البحث، فسيكونون أكثر رضاً. يؤدي ارتفاع رضا المستخدم إلى عودة المزيد من الزيارات وسيدفع Google إلى دفع المزيد من الأشخاص إلى موقعك.

ما تخبرنا به الدراسات عن نية استعلام المستخدم

قد يبدو هذا بمثابة قدر كبير من الإيمان أو مجرد ضماننا. لحسن الحظ، ليس عليك أن تأخذ كلمتنا على محمل الجد. في الواقع، كانت هناك جهود أكاديمية تركز على فهم نية المستخدم. لذلك، دعونا ننتقل إلى السلطات الفعلية بشأن نية بحث Google.

وفي عام 2006، نشرت جامعة هونغ كونغ دراسة حول هذا الموضوع. كشف هذا أن هدف البحث عن الكلمات الرئيسية يمكن تقسيمه على نطاق واسع إلى هدفين أساسيين. في المتوسط، يبحث المستخدمون إما عن معلومات تتعلق بكلمة رئيسية أو عبارة معينة أو يبحثون عن معلومات أكثر عمومية حول موضوع معين. يرتبط هذا تقريبًا بمدى تحديد المستخدم أو شموليته.

عادةً ما يكون لاستعلام مستخدم محدد نية أكثر تركيزًا ويُظهر رغبة أقل في الانحراف عن هذا الهدف. وفي الوقت نفسه، يميل المستخدمون الشاملون إلى الحصول على نطاق أوسع واهتمام أكبر باستكشاف موضوعات فرعية غير متوقعة. يمكن أن تساعدك معرفة الفرق على فهم المعنى الحقيقي لقصد المستخدم.

كيف يرى جوجل نية البحث؟

الآن، دعونا نتعمق قليلًا في كيفية تمييز Google لقصد الاستعلام.

لقد وجد محرك البحث أنماطًا واسعة يمكن تطبيقها عادةً على معظم عمليات البحث. على سبيل المثال، من المرجح أن يبحث شخص ما عن سلسلة مطاعم بيتزا عن الموقع الأقرب إليه. وينطبق هذا على الاستعلامات المتعلقة بجميع الصناعات تقريبًا ويمثل مجموع سلوك المستخدم الذي تمت مراجعته بواسطة Google.

لكن تحليل نية البحث لا يتوقف عند هذا الحد. تحدد إرشادات تقييم جودة بحث Google “إرشادات تلبية الاحتياجات” التي تحدد بدقة مدى استجابة المحتوى للاستفسارات. يمتد هذا المقياس من “اللقاء الكامل” إلى “الفشل في اللقاء” ويتضمن أيضًا إشارات لمشاكل المحتوى المحتملة، بما في ذلك المواد الإباحية واللغات الأجنبية ونقص الاستجابة والرسائل المزعجة أو المسيئة. لا يقوم المقيمون الذين يحددون تقييمات المقياس بمراجعة المحتوى الذي يظهر على صفحات النتائج فقط. وبدلاً من ذلك، يقومون أيضًا بنقد كتل المحتوى الخاصة، والمعروفة أيضًا باسم المقتطفات الغنية.

الشيء الأخير الذي يجب أخذه في الاعتبار هو كيفية استجابة Google للاستفسارات الغامضة. إذا كانت عبارة البحث تفتقر إلى مستوى معين من الوضوح، فلن تتمكن من إنشاء تصنيف “يفي تمامًا” لأي محتوى. يتضمن أحد الأمثلة على ذلك الاختصارات التي يمكن تطبيقها على كيانات متعددة.

الأنواع الأربعة لقصد البحث

لذا، لدينا فئتان عريضتان تندرج ضمنهما معظم استعلامات محرك البحث. ولكن هناك تصنيفات أخرى توضح كيفية ربط الكلمات الرئيسية المتشابهة بنوايا مختلفة. بشكل عام، هناك أربعة أنواع مختلفة من البحث القائم على النية والتي يجب على الشركات أن تكون على دراية بها. ترتبط هذه الفئات أيضًا على نطاق واسع بمراحل مختلفة من رحلة الشراء، لذا فإن فهمها يمكن أن يساعدك في تحديد استراتيجية تحسين محركات البحث التي يقصدها المستخدم والتي تعمل على زيادة المبيعات.

نية البحث المعلوماتية

يمثل هذا النوع الأوسع من البحث، حيث يقوم المستخدم بجمع المعلومات. يشير البحث المعلوماتي أو الاستعلام المعلوماتي إلى أن العميل المحتمل لم يلتزم بعد بإجراء عملية شراء. يجب أن يسعى أي محتوى يستهدف الكلمات الرئيسية المعلوماتية إلى إنشاء أساس من المعرفة وبناء السلطة.

هدف البحث الملاحي

يحدث البحث المتنقل عندما يعرف المستخدم بالضبط المكان الذي يريد أن ينتهي به ويستخدم محرك بحث للوصول إلى هناك. وهذا يعني على الأرجح أن العميل المحتمل لديه بالفعل مصدر مفضل للمعلومات الذي اكتسب ثقته. عند الرد على هدف البحث المتنقل، فإنك تريد أن تعطي جمهورك أسبابًا للعودة. تعد مجموعات المواضيع والربط الداخلي أدوات أساسية لتحقيق ذلك.

نية البحث التجاري

المستهلكون الذين يدخلون كلمات رئيسية ذات غرض تجاري كأساس لاستفساراتهم يستعدون لإجراء عملية شراء. الغرض من هذا البحث هو الحصول على مزيد من المعلومات حول ما ستتضمنه تجربة الشراء. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يرغب هؤلاء المستخدمون في الحصول على مزيد من المعلومات حول منتجات أو نماذج أو خدمات محددة. تأكد من تقديم معلومات شراء وخيارات اتصال واضحة للتعامل مع العملاء الذين يعبرون عن نيتهم ​​البحث التجاري.

نية البحث المعاملات

وأخيرًا، نصل إلى البيع الفعلي من خلال عمليات البحث الخاصة بالمعاملات. في هذه المرحلة، يتطلع العملاء المحتملون إلى أن يصبحوا عملاء فعليين. سيستخدمون الكلمات الرئيسية للمعاملات للانتقال إلى نقطة البيع لإجراء عملية شراء. قم بتزويد هؤلاء المستخدمين بواجهة واضحة وبسيطة تجعل عمليات الشراء الرقمية بسيطة قدر الإمكان.

نصائح لتحديد هدف البحث من الكلمات الرئيسية

بالطبع، يعد وصف غرض استعلام البحث المختلف وكيفية تكييف المحتوى الخاص بك وفقًا لذلك أمرًا واحدًا. إنها مسألة مختلفة تمامًا معرفة نوع البحث الأكثر تطبيقًا على منشوراتك وتطوير استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بالكلمات الرئيسية.

لا تقلق! هناك أدوات راسخة وأفضل الممارسات لمعرفة نوع هدف البحث الأكثر ملاءمة لك.

فكر في معدّلات الكلمات الرئيسية

يعد تحسين محركات البحث (SEO) للهدف من الكلمات الرئيسية أمرًا مهمًا للغاية عندما يتعلق الأمر بتحديد أهداف جمهورك. ومع ذلك، من الضروري بنفس القدر الانتباه إلى النص الإضافي المضاف إلى الكلمات والعبارات المتوقعة. تشير هذه غالبًا إلى – إن لم تكن تشرح بشكل صريح – هدف المستخدم عند بدء البحث. على سبيل المثال، يكشف “توصيل مطعم بيتزا” عن أشياء أكثر بكثير من مجرد “مطعم بيتزا”.

تسهل أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية تحديد العبارات المحددة التي غالبًا ما تغير كلماتك الرئيسية المستهدفة. عند استخدام مثل هذه الخدمة، قم بتصفية الكلمات الرئيسية حسب SERP بناءً على مرحلة رحلة الشراء التي تنوي استهدافها.

تحقق من SERPs

عند الحديث عن SERPs، فإن مراجعتها توفر وسيلة أخرى لتحديد نية المستخدم. عند محاولة معرفة القصد من وراء كلمتك الرئيسية، سيُظهر لك بحث Google البسيط ما يعتقد Google أن المستخدمين يريدون العثور عليه.

يمكن أن يعمل هذا مع أنواع مختلفة من عمليات بحث Google ومراحل رحلة الشراء. عندما يكون لدى المستخدمين نية معلوماتية، فمن المحتمل أن تتكون صفحات SERP من مقتطفات معرفية ومقتطفات وأسئلة ذات صلة. تميل عمليات البحث التجارية إلى التركيز على العلامات التجارية أو النماذج أو المنتجات التي من المحتمل أن يشتريها العملاء. أخيرًا، إذا وجدت أسعارًا تفصيلية، فمن المحتمل أن تكون كلمتك الرئيسية مرتبطة بقصد المعاملات.

مسح نتائج البحث العشرة الأوائل

عندما تنظر إلى SERPs، انتبه جيدًا للنتائج العشرة الأولى. تمثل هذه الصفحات ما تعتقد Google أنه المحتوى الأكثر صلة بكلمتك الرئيسية. في حين أن شاغلي المراكز العشرة الأولى قد يمثلون نوايا بحث مختلفة، إلا أنهم يقدمون نقطة بداية معقولة. وإذا ظهر هدف معين بشكل متكرر أكثر من الأهداف الأخرى، فإن مثل هذه الأغلبية يمكن أن تقدم رؤية مهمة لأهداف جمهورك.

الحفاظ على نهج شمولي

على الرغم من أن SERPs مفيدة بشكل لا يصدق عند التحقيق في أنواع أهداف البحث، إلا أنها لا تحكي القصة بأكملها. يمكن أن تتغير أهداف المستخدم السائدة بمرور الوقت. تأكد من إلقاء نظرة على كيفية أداء كلماتك الرئيسية المستهدفة على مدى فترة زمنية ممتدة للحصول على الصورة الكاملة.

قم بمراجعة المعلومات ذات الصلة التي تقدمها Google

تقدم Google بعض الأدوات الإضافية التي تسهل الحصول على مزيد من المعلومات حول النوايا المحتملة لمستخدميها. يمكن لمربع “الأشخاص يسألون أيضًا” وعمليات البحث ذات الصلة أن تلقي بعض الضوء على أهداف جمهورك. يساعد هذا في تحديد الهدف المثالي للهدف الأكثر شيوعًا المتعلق باستعلام أوسع. من خلال النظر إلى هذه المعلومات، يمكنك الحصول على فكرة أفضل عن المحتوى ذي الصلة الذي يجب إنشاؤه ونشره.

التحقق من درجات التشابه بين الكلمات الرئيسية

يمكن أيضًا العثور على مزيد من التفاصيل والمعلومات في الاستعلامات الأخرى التي تشترك في اتصال موضوعي بكلماتك الرئيسية المستهدفة. توضح عمليات البحث ذات الصلة عدد الصفحات من نتائج البحث التي تظهر أيضًا في صفحات SERP المماثلة. باستخدام هذه المعلومات، يمكنك بعد ذلك فهم العلاقة بين كلماتك الرئيسية وغيرها من الكلمات الرئيسية التي قد توضح النية بشكل أكثر وضوحًا.

ابحث عن أشكال مختلفة من المحتوى

أخيرًا، من المهم أن تفهم بالضبط ما هو نوع المحتوى الذي يريد جمهورك التفاعل معه؟ هل يبحثون عن صور عالية الجودة أو مقالات إعلامية؟ إن النظر إلى ما ينبثق عند البحث عن كلمة رئيسية يمكّن عملك من تحسين المحتوى الذي يطوره ليناسب اهتمامات العملاء المحتملين.

من خلال التركيز المناسب على هدف البحث، يمكنك تطوير محتوى أكثر صلة بجمهورك، ويعمل بشكل أفضل في محركات البحث، ويتفاعل مع الموضوعات الفعلية التي يهتم بها العملاء المحتملون. هذه هي الطبقة الإضافية من تفاعل تحسين محركات البحث (SEO) التي يمكن أن تنقل أي عمل إلى المستوى التالي!