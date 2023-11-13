ستساعدك المقالة التالية: ما هو وورد؟ (دروس خطوة بخطوة)

في منصب ما هو ووردبريسستتعرف خطوة بخطوة ما هو الووردبريس؟ وما هي فوائده؟ بعد كل شيء، لماذا تستخدم WordPress فقط كمدون ناجح؟

أيها الأصدقاء، إذا كنتم ترغبون في تطوير حياتكم المهنية في مجال التدوين، فأنتم بحاجة أولاً إلى إنشاء مدونة، ويمكنك أيضًا إنشاء مدونة مجانًا ويمكنك أيضًا إنشاء مدونة عن طريق دفع بعض المال. أيها الأصدقاء، من خلال إنشاء مدونة مدفوعة، يمكننا الارتقاء بحياتنا المهنية إلى المستوى المهني.

ما هو ووردبريس؟

الآن يجب أن تفكر هنا ما هي المدونة؟ نعم، أنت تفكر بشكل صحيح، فالمدونة هي وسيلة لتوصيل معرفتنا إلى المزيد والمزيد من الأشخاص، حيث يمكننا إخبار المزيد والمزيد من الأشخاص عبر الإنترنت عن طريق كتابة معرفتنا بالصور ومقاطع الفيديو.

أيها الأصدقاء، هنا يمكننا مشاركة أشياءنا مع الناس أيضًا يكسب بعض المال، وهناك الكثير المنصات ل المدونات، حيث يقوم الأشخاص بالتدوين بأغلب طريقتين.

(1) مدَّوِن

(2) ووردبريس

اليوم سأخبرك في هذا المنشور ما هو وورد؟ من صنع هذا ؟ لماذا استخدامه؟ لماذا هذا مناسب لك؟

ما هو ووردبريس؟ ما هي مميزات ووردبريس؟

وهو برنامج مفتوح المصدر، يُعرف باسم CMS (نظام إدارة المحتوى). والتي يمكنك من خلالها إعطاء شكل أفضل لشكلك موقع إلكتروني. والتي يمكننا إنشاؤها بمساعدة بي أتش بي و ماي إس كيو إل.

Note:- أ قاعدة بيانات للانترنت مطلوب لتشغيل هذا البرنامج. والتي يمكننا شراؤها من شركات مختلفة

هوستجاتور ,

, هوستنجر,

بلوهوست ,

, اذهب يا أبي

دعنا نقول لك أن مثل ووردبريس ، هناك العديد من الأنواع الأخرى من المنصات المتاحة. مرتكز على CMS (نظام إدارة المحتوى) ، وبعضها مذكور أدناه. ,

وما إلى ذلك، ولكن يعتبر WordPress هو الأكثر شعبية برمجة . نظرًا لأنه يجعل المحتوى الخاص بك مُحسّنًا بالكامل لمحركات البحث، فإنه يوضح أيضًا الأخطاء التي ارتكبت في مشاركتك. من خلال تحسين ما يمكنك جعل مقالتك أكثر قوة. ويمكنك ترتيب مشاركتك في محرك بحث جوجل. سهل جدا.

مع هذا البرنامج يمكنك إنشاء أفضل موقع ديناميكي . حيث لا تحتاج حتى إلى تقنيات صعبة مثل أي نوع آخر الترميز. فهو يجعل عملك بسيطًا وسهلاً حتى تتمكن من إنشاء موقع الويب الخاص بك صديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين .

بالنظر إلى راحتك في هذا البرنامج، هناك أيضًا العديد من الخيارات التي يمكنك من خلالها إضافة أي نوع من الميزات إلى موقع الويب الخاص بك من خلال المكونات الإضافية، والتي يمكنك تثبيتها في جهازك ووردبريس واصنع مدونتك أحسن. .

، يمكنك أيضًا تصميم مدونتك وفقًا لمنتجك أو عميلك، في دقائق معدودة فقط حسب الموضوع.

وفي وقتنا هذا كثير ووردبريس المواضيع متاحة مجانا على شبكة الإنترنت. والتي يمكنك استخدامها لجعل مدونتك أكثر جاذبية. يمكنك تحميل سمة من موضوع ووردبريس موقع.

أنواع ووردبريس

الآن ستعرف السؤال الذي يدور في ذهن المدون الجديد، بعد كل شيء، ما هي أنواع الووردبريس؟ وكيفية التعرف عليهم؟ لذلك دعونا نعرف الإجابات على هذه الأسئلة واحدا تلو الآخر،

هناك نوعان من ووردبريس وهي منصات توفر أنواعًا مختلفة من الوظائف. والآن نعلم أننا نفهم نوعه بمزيد من التفصيل. والتي سوف تكون مفيدة جدا بالنسبة لنا.

ووردبرس.كوم

WordPress.Org

ما الفرق بين WordPress.Com وWordPress.Org؟

ووردبريس دوت كوم :-



في هذا البرنامج، يمكنك إنشاء موقع الويب الخاص بك أو مدونتك مجانًا، حيث لا تحتاج إلى شراء أي منها المجال أو الاستضافة، فهو يوفر لك كل الأشياء مجانًا، دعنا نعرف بمزيد من التفاصيل حول وظائف البرنامج: –

في هذا لا تحتاج إلى شراء النطاق، فهو يوفر لك النطاق مجانًا.

وفي هذا لا تحتاج إلى شراء خادم، فهو يوفر لك خادمًا مجانيًا.

في هذا، تحصل على WordPress.Com تلقائي أمام اسم المجال الخاص بك.

يتم توفير وظائف محدودة لك في هذا البرنامج.

في هذا، إذا كنت تريد تثبيت المكونات الإضافية أو السمات، فيجب عليك تثبيتها من هذا البرنامج، حيث لا يمكنك تثبيت أي مكونات إضافية أو سمات من الخارج.

موقع ووردبريس:-



هذا هو تخصص هذا البرنامج حيث يمكنك تصميم مدونتك حسب رغبتك، وبهذا تحصل على السلطة الكاملة حتى تتمكن من إجراء تغييرات فيها وزيادة حركة مرور مدونتك، دعنا نرى وظائف هذا البرنامج. دعونا نرى أيضا.

في هذا، إذا كنت تريد تثبيت سمة أو مكون إضافي، فيمكنك تنزيله من الخارج وتحميله على هذا البرنامج. لتثبيت هذا البرنامج، يتعين عليك دفع رسومه. في هذا نحن بحاجة إلى المجال المدفوع. نحتاج في هذا البرنامج إلى خادم يمكننا شراؤه من العديد من شركات استضافة الويب. نحتاج في هذا البرنامج إلى خادم يمكننا شراؤه من العديد من شركات استضافة الويب. في هذا، لا يتم وضع WordPress.Com أمام اسم المجال الخاص بك، وفي هذا لديك فقط نطاق فريد مثل example.Com. ليس لديك أي حدود للوظائف في هذا البرنامج. في هذا، إذا كنت تريد تثبيت سمة أو مكون إضافي، فيمكنك تنزيله من الخارج وتحميله على هذا البرنامج.

هل WordPress جيد للمبتدئين؟

يجب أن تتساءل عما إذا كان ووردبريس هو جيد ل مبتدئين ؟ نعم، توفر منصة WordPress الكثير من المساعدة للمبتدئين، ويتيح لك هذا البرنامج أيضًا استخدامها مجانًا، بحيث يمكنك إنشاء مدونتك الخاصة بها أيضًا.

في هذا البرنامج يساعد المبتدئين على إعداد العديد من الأشياء حتى يتمكن المبتدئين من بدء حياتهم المهنية بشكل جيد ويمكنهم تحقيق النجاح من خلال المضي قدمًا في مجاله.

وهذا يساعد كثيرا في تحسين موقع الويب الخاص بك، إذا كتبت مشاركتك، فستحصل أيضًا على Yoast Plugin في هذا البرنامج.

من خلال تثبيته، يمكنك جعل منشورك صديقًا لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO)، وبهذا يمكنك أيضًا تعلم كيفية جعل منشورك صديقًا لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO). ويمكنك بسهولة تنمية مشاركتك في تصنيف Goggle.

التاريخ لووردبريس؟

التاريخ ل ووردبريس في عالم المدونات أو ما تسميه هو الجواب على من بدأه ومتى، تم تطويره على يد مبرمج فرنسي ميشيل فالدريغي في عام 2001، وكان اسمه B2 / مقهىلوج . وكتب فيه لغة PHP .

والتي تم توزيعها مع مراعاة ترخيص جي بي إل . إنه مصدر الرمز كانت متاحة لجميع المدونين، لكنها وصلت إلى حافة الانقراض خلال عامين.

ثم بعد ذلك الإصدار الأول 0.7 من ووردبريس، بتاريخ 27 مايو 2003، مات مولنويج و مايك ليتل بدأ هذا البرنامج، الذي تم إنشاء واجهة البرنامج الخاصة به بطريقة بسيطة للغاية. حتى يسهل على المستخدم استخدامه.

في عام 2004، تمت إضافة خيار البرنامج المساعد لأول مرة إلى هذا البرنامج ليكون أكثر سهولة في الاستخدام.

لماذا استخدام وورد؟

يجب أن يفكر بعض الأشخاص هنا لماذا يجب أن نستخدم WordPress؟ نعم تفكيرك صحيح لأنه أو هناك منصة مدفوعة، حيث يمكنك التدوين من خلال الذهاب إلى Blogger وإنشاء مدونة مدونة مجانا.

لذلك دعونا نتحدث عن بعض الميزات الموجودة على WordPress، حتى تعرف لماذا يجب عليك استخدام WordPress.

إذا كنت تريد الارتقاء بمدونتك إلى المستوى العالي أو الاحترافي، فاستخدمها بالتأكيد. إذا كنت تريد إنشاء سيريرك في منطقة التدوين، فاستخدمه. في هذا البرنامج، يتم منحك العديد من السمات، حيث يمكنك بسهولة تغيير تصميم مدونتك أو موقع الويب الخاص بك بسهولة شديدة. يمكنك إعداد هذا يدويًا، حيث لا تحتاج إلى أي تعليمات برمجية. هذا البرنامج مؤمن بالكامل، وتتمتع فيه بسلطته الكاملة، حتى تتمكن من إجراء التغييرات وفقًا لتغييراتك. وهذا يجعل منشورك صديقًا لمحركات البحث (SEO) بحيث يسهل عليك ترتيب منشورك في محرك بحث Google. في هذا تحصل على العديد من المكونات الإضافية، حيث يمكنك تثبيت البرنامج المساعد لإضافة أي وظيفة إلى موقع الويب الخاص بك. ليس من الصعب جدًا استخدامه، فهو سهل جدًا، إذا كنت تعرف كيفية استخدامه Facebook، ثم يمكنك إعداده. في Blogger، إذا كنت تريد تغيير شيء ما في مدونتك، فيجب عليك القيام بالبرمجة، ولكن يمكنك إجراء تغييرات عن طريق القيام بهذا البرنامج دون أي برمجة. لا يوجد مكون إضافي لإضافة أي شيء في Blogger، ولكن في هذا يتم تزويدك بمكونات إضافية لإضافة شيء ما. لتخصيص Blogger، عليك أن تواجه العديد من الصعوبات، ولكن يمكنك بسهولة تخصيص موقع الويب الخاص بك في هذا البرنامج. ليس لديك سلطة المدونة في Blogger، ولكن في هذا البرنامج لديك السلطة الكاملة لمدونتك.

إذا كنت تتساءل لماذا يجب عليك استخدام هذا البرنامج، فأنا أخبرك لماذا يجب عليك استخدامه حتى تتمكن من إعطاء نظرة أفضل لمدونتك باستخدام هذا البرنامج.

أيهما أفضل للتدوين.. الووردبريس أم بلوجر؟

إذا كنت تريد التقدم في مجال التدوين، أعتقد أنه يجب عليك استخدام WordPress، WordPress يرشدك إلى SEO، دعونا نرى لماذا يجب أن نستخدم WordPress:-

ووردبريس:-



أيها الأصدقاء، إذا أردنا الارتقاء بمدونتنا إلى مستوى جيد واحترافي، فيجب عليك استخدام WordPress، حيث نحصل على أدوات تحسين محركات البحث وأفضل السمات والعديد من المكونات الإضافية. في هذا لا نحتاج إلى ترميز، يمكننا إعداده يدويًا.

لتثبيت هذا البرنامج، عليك بحاجة إلى المجال وخادم ويب يمكنك من خلاله حفظ ملفك على القرص الصلب عبر الإنترنت (خادم الويب). يمكنك تغييره حسب رغبتك.

في هذا، بمساعدة البرنامج المساعد، يمكنك تحسين محركات البحث الخاصة بك. إذا ارتكبت أي خطأ في إجراء تحسين محركات البحث في WordPress، فإن أدواته تساعدك في إجراء تحسين محركات البحث في المنشور حتى تتمكن من كتابة منشور متوافق مع تحسين محركات البحث.

مدَّوِن: –



يوفر لك Blogger إمكانية إنشاء مدونة مجانًا، حيث يمكنك كتابة منشور عن طريق إنشاء مدونتك، ويستخدم المدونون الجدد هذه المنصة في الغالب، ولا تحصل على أي مرفق إضافي في Blogger، وفي هذا لديك مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك. في هذا نحتاج إلى الترميز لإجراء التغييرات.

يمكنك التخصيص بشكل أقل في Blogger مقارنة بـ WordPress. في هذا، علينا إدارة كل الأشياء عن طريق البرمجة نفسها.

Note: – أعتقد أنه يجب عليك استخدام WordPress في Blogger وWordPress، حيث تحصل على ميزات أفضل والعديد من المكونات الإضافية لترتيب منشورك، لذلك أقترح عليك استخدام WordPress.

هل تعرف ما هو موقع الويب الذي يمكن إنشاؤه باستخدام WordPress؟

في هذا، يمكنك إنشاء العديد من أنواع مواقع الويب المختلفة، ويمنحك إمكانية إنشاء جميع أنواع مواقع الويب حتى تتمكن من إنشاء مدونة أو موقع ويب وفقًا لك، وسترى بعضها أدناه. يحب،

موقع الشبكات الاجتماعية موقع التجارة الإلكترونية موقع الدراسة المدونات مراجعة الموقع استئناف الموقع

هل ووردبريس مناسب لك؟

أيها الأصدقاء، حسب رأيي، إذا كنت تريد إنشاء مدونة، فيجب عليك البدء باستخدام WordPress لأنه يوفر لنا جميع الميزات حتى تتمكن من جعل موقع الويب الخاص بك فريدًا وسريع الاستجابة ويظهر بهذه الطريقة. ويمكنك تحسين المقالة التي كتبتها جيدًا وكذلك جعلها سهلة الاستخدام.

في هذا البرنامج، تحصل على المكونات الإضافية والموضوعات والعديد من الميزات الأخرى حتى نتمكن من جعل منشورنا صديقًا لكبار المسئولين الاقتصاديين، بحيث تزيد فرص حصولك على المنشور في محرك بحث Google بشكل أكبر وفوق منشورك. يمكن أن تجلب المزيد من حركة المرور.

ما هو البرنامج المساعد وورد؟

في هذا البرنامج، يتم تزويدك أيضًا بـ الكثير من الإضافات، حتى لا تحتاج إلى برمجة، فالمكون الإضافي هو نوع من البرامج الفرعية بحيث يمكنك تنزيله واستخدامه في WordPress الخاص بك.

إذا كنت تريد إضافة نموذج الاتصال إلى موقع الويب الخاص بك، فأنت بحاجة إلى تنزيل البرنامج الإضافي الخاص به. وإذا كنت تريد إضافة خيار الاشتراك أو المتابعة إلى موقع الويب الخاص بك، فأنت بحاجة أيضًا إلى مكون إضافي لهذا الغرض.

ما هو موضوع وورد؟

ما المحتوى الذي يجب أن يكون موجودًا على الصفحة الرئيسية لـ WordPress، وأين تريد عرض هذا المحتوى. للتحكم في كل هذه الأشياء، تم تزويدنا بخيار السمة حتى نتمكن من تحديد كيفية عرض المحتوى الخاص بنا أمام مستخدمنا.

في هذا البرنامج، يتم عرض موضوع موقع الويب الخاص بك بطرق مختلفة أمام المستخدم الخاص بك بطريقة منهجية، بحيث يكون من السهل على المستخدم قراءة المحتوى الخاص بك. يساعد هذا الموضوع في جعل موقع الويب الخاص بك جذابًا وسهل الاستخدام.

كيفية العمل على ووردبريس؟

إذن أنت تعرف الآن. أيها الأصدقاء، لم يكن من السهل إنشاء موقع على شبكة الإنترنت في الأوقات السابقة، لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت، كنا بحاجة إلى مطور ويب أو مصمم ويب. للقيام بذلك، كان هناك حاجة إلى الكثير من لغة البرمجة. وفي عصرنا هذا، يُطلق على أسهل نظام CMS (نظام إدارة المحتوى) للقيام بالتدوين اسم WordPress.

ما هي مميزات ووردبريس؟ / ما هي مميزات الووردبريس؟

إذا أردنا إنشاء مدونة خاصة بنا، فيمكنك إنشاء مدونة أفضل ويحبها الأشخاص في WordPress، فمن السهل جدًا تشغيلها، مما يجعل من السهل جدًا إعداد الأشياء في مدونتك، دعنا نرى ذلك . فوائد.

هذا البرنامج يجعل كل الأمور سهلة للغاية بعد إنشاء ملف مدونة . ها أنت دون الترميز التغييرات يستطيع. في هذا تم تزويدك الإضافات لكل ميزة. انها ديرو لمدونتك المواضيع مصنوعة الحاضر.

ما هي عيوب ووردبريس؟

هذه منصة مفتوحة المصدر، أيها الأصدقاء، هنا إلى جانب مميزاتها، هناك بعض العيوب أيضًا، دعنا نخبركم ما هي عيوبها:-

في هذا، تحتاج أولاً إلى مجال لتثبيت هذا البرنامج. الاستضافة مطلوبة لتثبيته. هناك الكثير من المكونات الإضافية المتاحة لإعداد الأشياء في هذا، حيث قد يواجه المستخدمون الجدد بعض الصعوبة في إعداده. في هذا، إذا قمت بتثبيت المزيد من المكونات الإضافية، فسيكون هناك حمل على الخادم الخاص بك في المستقبل، لذلك قد يكون من الصعب قليلاً فتح الموقع.

كلمة أخيرة:-

أيها الأصدقاء، أتمنى أن تكون مشاركتنا الأولى ما هو WordPress / ما هو موقع الويب الذي يجب إنشاؤه باستخدام WordPress؟ يجب أن تتعلم منه ويجب أن تعرف ما هو WordPress؟ وما هي فوائده، لماذا يعد WordPress ضروريًا فقط لتصبح مدونًا ناجحًا.

Note: جميع اعتمادات الصورة لpixabay.com