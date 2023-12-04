ستساعدك المقالة التالية: ما هو SEO المحلي ولماذا يجب عليك القيام به الآن

حوالي 46% من عمليات البحث على Google تكون محلية بطبيعتها. تتجه الشركات إلى تحسين محركات البحث المحلية لتحسين تصنيفها في SERPs والحزم المحلية. هل سيظهر بحثك عندما يبحث العملاء عبر الإنترنت؟ هل سيختارونك؟

إذا كنت تريد العثور على مطعم أو متجر أو مركز صيانة، فإنك تبحث عنه عبر الإنترنت، أليس كذلك؟ رد الفعل الأول للجميع هو البحث عن شركة قريبة منهم على Google. إذا كنت صاحب عمل، فأنت تريد أن يكون متجرك هو القائمة الأولى التي سيراها العملاء ويتصلون بها. إذًا، كيف ستتمكن من السيطرة على قوائم Google؟

يعد SEO المحلي بمثابة استراتيجية تسويق رقمي للتأثير على تصنيفات SERP من خلال الإشارات المحلية على مشهد البحث المحلي في Google. على الرغم من أنه لا يزال يقع ضمن الإرشادات العامة لتحسين محركات البحث، إلا أن تحسين محركات البحث المحلية لديه نية محددة ومستهدفة للتأثير على عمليات البحث المحلية.

ما هو SEO المحلي؟

SEO المحلي هو عملية تحسين المحتوى والتواجد عبر الإنترنت للتأثير على الترتيب في عمليات البحث المحلية. عندما يبحث المستخدم عن أنشطة تجارية أو كلمات رئيسية ذات صلة بموقعه الحالي، يأمل أصحاب مواقع الويب أن يكونوا مرئيين وفي أعلى النتائج لزيادة فرص معاملات المبيعات.

من أمثلة عمليات البحث المحلية التي أجراها المستخدمون ما يلي:

[business/industry] بالقرب مني

[business/industry] في [location]

إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا محليًا، ويزور العملاء متجرك بشكل متكرر، فمن المهم تحسين موقع الويب الخاص بك على SERPs. وبالمثل، يجب أن تتضمن حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك عناصر محلية يمكن للعملاء المحتملين اكتشافها. يغطي تحسين محركات البحث المحلي الكثير من الجوانب بما في ذلك:

جوجل أعمالي

مواقع الدليل المحلي

تحسين موقع الويب لعمليات البحث المحلية

الروابط الواردة المحلية والاستشهادات

المراجعات المحلية

تحسين وسائل التواصل الاجتماعية

إشارات تصنيف SEO

إذا كنت تخدم منطقة أو مدينة معينة، فسيكون من الأسهل توجيه العملاء المحتملين إلى عمليات البحث المحلية إذا قمت بتحسين عملك بشكل صحيح. ولكن، إذا كنت منفتحًا على خدمة مدن ومناطق أخرى، ولم تكن موجودًا فعليًا، فأنت بحاجة إلى تعزيز مُحسنات محركات البحث المحلية من خلال القوائم والمحتوى.

سنناقش تقنيات تحسين محركات البحث المحلية لوضعك في الصفحة الأولى والحصول على مرتبة عالية بما يكفي في نتائج الحزمة.

إحصائيات حول تحسين محركات البحث المحلية

يؤدي تحسين محركات البحث المحلية إلى جذب عملاء محتملين ذوي جودة أكبر من طلب زوار عشوائيين لمتجرك. لا تصدقنا؟ تحقق من هذه الحقائق والإحصائيات حول SEO المحلي.

حقائق البحث

بحسب موزيقوم جوجل بإجراء حوالي 5.6 مليار عملية بحث في اليوم الواحد. حوالي 46% من عمليات البحث هذه محلية. هل يمكنك أن تتخيل أن حوالي 2,575,000,000 عملية بحث تتعلق بالأعمال التجارية المجتمعية؟ السؤال هو: هل تم تضمين متجرك في Google SERPs عندما يبحث العملاء عن عملك؟

اختيار المتجر

علاوة على ذلك، يختار 92% من الباحثين الأنشطة التجارية الموجودة في الجزء العلوي من Google Pack أو في الصفحة الأولى من صفحات SERP العضوية. يقوم أكثر من 70% من المستخدمين بزيارة أحد المتاجر بعد العثور على نتائج ذات صلة بعمليات البحث التي أجروها.

عمليات البحث عن الاستجابة للجوال

وفقًا لبحث جوجل لعام 2019 بعنوان، فكر مع جوجل، 76% من المستخدمين يبحثون عبر الإنترنت باستخدام هواتفهم المحمولة عن شيء يرغبون في شرائه بالقرب منهم. سجلت حوالي 28% من عمليات البحث هذه نتائج للشراء. والأكثر من ذلك، أن أكثر من 50% من مستخدمي الهاتف المحمول يبحثون عن ساعات العمل وموقع المتجر.

عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية

استعلامات “مكان الشراء”. [product] “بالقرب مني” نمت إلى 200% بحلول عام 2019. الكلمة الرئيسية “[store] “فتح بالقرب مني” ارتفع أيضًا إلى 250% بحلول عام 2019. وأخيرًا، عمليات البحث عن “[product] للبيع بالقرب مني]يرتفع بنسبة 250٪ بحلول نهاية عام 2019.

وسائل التواصل الاجتماعي المحلية

بحسب موقع سفاري ديجيتال، تحتل وسائل التواصل الاجتماعي المحلية المرتبة الثانية باعتبارها بحث SEO المحلي الأكثر استخدامًا من قبل المستخدمين. في دراسة قام بها V12Data، يتواصل أكثر من 90% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع علامتهم التجارية المحلية. علاوة على ذلك، يكتشف 27% من المستخدمين منتجات جديدة داخل مجتمعهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

تقييمات الأعمال المحلية

ذكر معز أن 67% من الباحثين غيروا تصورهم للعلامة التجارية بعد قراءة التقييمات. أومأت Statista بهذه الدراسة حيث قالت عملاقة الاستطلاع أن 93.4% من الباحثين قرأوا مراجعات العملاء قبل الشراء من متجر جديد أو غير مألوف. وهل تعلم أن مراجعات الأعمال المحلية تشكل 15% من إشارات تصنيف محركات البحث (SEO)؟

ما هي حزمة Google المحلية مقابل النتائج العضوية؟

تطورت محركات البحث على مر السنين حيث يحاول Google عرض النتائج ذات الصلة بعمليات بحث المستخدمين. أدخل، الصفحة الأولى من Google، الحزمة المحلية للنتائج الأولى. يعرض أفضل ثلاثة متاجر في نشاطي التجاري على Google (GMB) والخرائط مع إعطاء الباحث الاختيار لرؤية المزيد من الخيارات.

أسفل هذه الحزمة، توجد نتائج البحث العضوية التي تؤدي إلى دليل موقع (Yelp، TripAdvisor، وما إلى ذلك)، أو موقع الويب الخاص بك، أو حسابات التواصل الاجتماعي (Facebookأو لينكدين أو Instagram).

ماهو الفرق؟

تعمل الحزمة المحلية والنتائج العضوية من Google بشكل مختلف، ولكنها هدف يحلم به كل مسوق. تعتمد Google Pack على قوائم GMB وستعرض لك أفضل النتائج من المتاجر الموجودة في منطقتك. جميع المعلومات والمحتوى الخاص بالحزمة المحلية يتم وضعها في صناديق وفصلها عن الباقي.

وفي الوقت نفسه، تنبع النتائج العضوية من مواقع الويب المُحسّنة لتحسين محركات البحث. تشير Google إلى عوامل مثل المحتوى والكلمات الرئيسية والروابط الواردة للأعمال التجارية لعرضها على SERP. هذه هي مواقع الويب المدرجة النموذجية الخاصة بك مرتبة من صفحة إلى أخرى.

حزمة جوجل المحلية

إن Google Local Pack عبارة عن قسم محاصر في SERPs ويوجد عادةً في أعلى الصفحة وفوق النتائج العضوية. يعرض الشركات المحلية بناءً على كلماتك الرئيسية ويتكون من:

خريطة واتجاهات الشركات

الاسم والعنوان ورقم الهاتف للنشاط التجاري

مراجعات الأعمال

تقييم

ساعات العمل

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر على الزر أدناه لرؤية جميع الشركات الموجودة في منطقتك. ومع ذلك، يفضل المستخدمون النقر أو اختيار المراكز الثلاثة الأولى في الحزمة المحلية. هل ستكون هناك؟

تعد الحزمة المحلية مرغوبة من قبل المسوقين لأنها: (1) تقع في الأعلى؛ (2) أنه يحتوي على معلومات مفصلة؛ (3) تحتوي على عناصر مرئية مثل الخرائط والشعارات والصور الخاصة بالشركة؛ (4) لديه مراجعات وتقييمات من عملاء حقيقيين، و؛ (5) تحتوي على الاسم والعنوان ورقم الهاتف وساعات العمل والموقع الإلكتروني.

ليس من السهل الترتيب في الحزمة المحلية نظرًا لوجود ثلاث شركات فقط يتم عرضها في نتائج الصفحة الأولى. يوجد أدناه تمثيل مرئي، لذا فأنت تعرف ما أشير إليه بالحزمة المحلية.

كيفية ترتيب المراكز الثلاثة الأولى في Google Local Pack

ترتبط نتائج Google Local Pack بمدى جودة أدائك على نشاطي التجاري على Google (GMB). هل طالبت بقائمة نشاطي التجاري على Google حتى الآن؟ كذلك يجب عليك. هذه هي الخطوة الأولى في تحسين SEO لشركتك. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول تحسين نشاطك التجاري على Google (نشاطي التجاري على Google)، فإليك الطريقة:

وصف كامل ودقيق لشركتك

المطالبة بقائمة مع عملك عليها. اختر الفئة المناسبة لشركتك وأضف أكبر قدر من المعلومات حول عملك. تذكر أنه يمكنك إضافة رقم هاتفك ومواعيد العمل والخدمات المقدمة.

إضافة الصور

تعد إضافة الصور طريقة رائعة لتعزيز مصداقية عملك. كيف يمكن للزائرين أن يثقوا بك إذا لم يتمكنوا من رؤية منتجاتك أو فريقك أو مكانك؟ قم بتحسين أسماء الصور باستخدام الكلمات الرئيسية المناسبة والاسم البديل txt لها أيضًا.

كتابة مشاركات قصيرة

يضيف Google My Business منشورًا قصيرًا حيث يمكن للشركات كتابة كل شيء عن شركاتها. ستتيح المنشورات المنتظمة حول عملك للأشخاص رؤية أنك نشيط بدرجة كافية للاهتمام بمخاوفهم. تذكر إضافة الكلمات الرئيسية ذات الصلة إلى المشاركات أيضًا!

نرحب بالمراجعات

اسمح للعملاء بترك تعليقات حول نشاطك التجاري. حتى لو كان الأمر سيئًا، رد عليهم دائمًا بأنك ستفعل ما هو أفضل في المرة القادمة. تحب Google الأنشطة التجارية ذات التقييمات الجيدة. لا تعرف لماذا؟ هم في مرتبة أعلى.

تقديم الأسئلة الشائعة

قم بتقديم أسئلة لعملك حتى يكون لدى العملاء فكرة عن كيفية إدارة شركتك. يمكنك أيضًا الإجابة على أسئلة زوار موقعك من خلال تقديم تفاصيل حول العمل. غالبًا ما يُنظر إلى الردود السريعة على أنها علامة جيدة وفقًا للعملاء.

ترتيب النتائج العضوية

يعد البحث المحلي استراتيجية تسويقية أساسية بالغة الأهمية لنجاح الأعمال. هذا هو الأفضل للمتاجر أو الشركات التي تركز على المنتجات والخدمات على المستوى المحلي. يشير تصنيف النتائج العضوية إلى الإستراتيجية التي تؤثر فيها مواقع الويب التجارية وملفات التعريف على تصنيف SERPs من خلال أساليب تحسين محركات البحث (SEO) مثل إنشاء المحتوى وتحسينه، وبناء الروابط، ومشاركة الوسائط الاجتماعية.

مزايا تحسين محركات البحث

إذا كنت مسوقًا عبر الإنترنت، فمن المحتمل أنك سمعت أكثر من مرة أو مرتين عن استخدام تحسين محركات البحث (SEO) في استراتيجية التسويق الخاصة بك. ومع ذلك، إذا كنت جديدًا في المجال الرقمي، فإن تحسين محركات البحث (SEO) يستغرق وقتًا طويلاً للتعرف بشكل كامل على إمكانات موقع الويب الخاص بك. فهل لا يزال الأمر يستحق كل هذا العناء إذا كان الانتظار طويلاً؟

يبحث الأشخاص عن أنشطة تجارية مثل نشاطك

يولد حركة مرور عالية الجودة ويؤدي

المزيد من التحويل والمبيعات

خيار استراتيجية التسويق منخفضة التكلفة

24/7 والترويج على المدى الطويل

يخلق الثقة والمصداقية

يخلق الوعي بالعلامة التجارية

يتلقى نقرات وإجراءات أكثر من الإعلانات المدفوعة

يعمل تحسين محركات البحث المحلي على تحسين المبيعات داخل المتجر

إن تحسين محركات البحث عبارة عن عدد لا يحصى من العوامل التي تشمل الاستراتيجيات الموجودة على الصفحة أو خارج الصفحة أو الاستراتيجيات الفنية لتحسين التصنيف. من خلال أخذ هذه الأساليب في الاعتبار، لن تتمكن فقط من تحسين تصنيفاتك على SERPs، ولكن أيضًا جودة المحتوى الخاص بك، ومشاركة العملاء، واستجابة الهاتف المحمول. بمعنى آخر، هناك علاقة متبادلة مع أنشطة موقع الويب الخاص بك.

كيفية الترتيب المحلي في محركات البحث

أنت دائمًا تبحث عبر الإنترنت عن منتج جيد لاستخدامه، أو مطعم لتناول الطعام، أو مقالة عن كيفية القيام بهواية معينة. والآن، ما هو موقع الويب الذي تنقر عليه عادةً؟ إنه موجود دائمًا في الصفحات الأولى من Google SERPs، أليس كذلك؟ ويختار الجميع المشاركات الأولى في صفحات النتائج. سيكون من الرائع أن يكون موقع الويب الخاص بك أحد تلك المواقع التي تظهر في الصفحة الأولى لمحركات البحث.

تنظيم عناوين URL المناسبة والحفاظ عليها

احتفظ بعناوين URL الخاصة بك ثابتة وادفع التغييرات إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك. ستؤدي التغييرات الديناميكية المستمرة على عناوين URL الخاصة بك إلى إرباك محركات البحث بشأن المحتوى الذي يجب فهرسته في SERPs.

استخدم الكلمات الرئيسية باعتدال، بما في ذلك الفهرسة الدلالية الطويلة والكامنة

قم بتضمينها في علامات العنوان وعلامات الرأس ومحتوى النص. ومع ذلك، أصبحت محركات البحث أكثر ذكاءً هذه الأيام وتفضل المحتوى عالي الجودة على حشو الكلمات الرئيسية.

تحسين العناوين والأوصاف التعريفية

تستخدم محركات البحث علامات العنوان لتسليط الضوء على صفحات الويب على SERPs. هذه هي المعلومة الأولى التي يخبرها موقع الويب الخاص بك لـ Google بموضوعها.

احتفظ بعلامات الرأس وتنسيق المحتوى

قم بتضمين علامات الرؤوس لإظهار العناوين الرئيسية والعناوين الرئيسية للمحتوى – من الضروري أن يقوم Google بتقييم بنية المحتوى الخاص بك وإطاره.

تحسين الصور ومحتوى الوسائط المتعددة

يتضمن تحسين الصور لاستخدامات الويب أو الهاتف المحمول ضغط النص البديل وإضافته لسرعة الموقع وإمكانية اكتشافه.

بناء روابط خلفية عالية الجودة

الروابط الخلفية هي النشاط المركزي لكل نشاط تحسين محركات البحث (SEO) خارج الموقع. غالبًا ما يتم استخدامها كمؤشرات لجودة المحتوى.

قم بالتدوين الضيف

يعد التدوين الضيف طريقة مثالية لوضع نفسك كشخصية ذات سلطة في الصناعة. والأكثر من ذلك، أنك تحصل على المزيد من التعرض والروابط الخلفية على موقعك.

الاستفادة من التسويق المؤثر

يمكنك الاستفادة من الأفراد ذوي الحالة المؤثرة لتأييد منتجاتك. إنهم مدونون أو مستخدمو Instagram أو مستخدمو YouTube أو مشاهير محليون في مدينتك.

موقع آمن مع شهادة SSL والتشفير

يعد تشفير SSL وسيلة لتأمين معلومات عملائك على موقعك. أعلنت Google أن تشفير SSL هو أحد عوامل تصنيف تحسين محركات البحث (SEO) في SERPs.

تحسين سرعة الموقع

يترك الأشخاص صفحة موقع بطيئة التحميل ويتخلون عن عربات التسوق الخاصة بهم إلى موقع ويب أسرع

استجابة المحمول

قم بتحسين موقع الويب الخاص بك للجوال لتحسين تجربة المستخدم. تأتي معظم حركة المرور على الويب من الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم للبحث عبر الإنترنت. يمكنك فحص عناصر الويب الخاصة بك باستخدام Google لمعرفة ما إذا كان موقعك متوافقًا مع الجوّال، وما الذي يعمل وما هو المعطل.

لماذا تحتاج إلى تحسين محركات البحث المحلية؟

يلعب مُحسّنات محرّكات البحث المحلية دورًا كبيرًا في حصولك على مرتبة أعلى في عمليات البحث ذات الصلة جغرافيًا. تلعب عوامل مثل المسافة والملاءمة والنشاط دورًا كبيرًا عندما يحاول العملاء البحث عنك. إليك ما يمكن أن يساعدك فيه:

زيادة ظهور العلامة التجارية المحلية. يبحث حوالي 97% من العملاء عبر الإنترنت عن علامة تجارية قريبة منهم. يساعد تحسين محركات البحث المحلية عملك على الوقوف بين المنافسين من خلال زيادة تصنيف صفحتك.

يحسن حركة المرور على شبكة الإنترنت، والعملاء المتوقعين، والمبيعات المحلية. هل تعلم أن 80% من العملاء المتكررين مسؤولون عن تحقيق عوائد مرتفعة على استثمارات الشركات؟ ومعظم هؤلاء العملاء يأتون من مجتمعك المحلي!

يستهدف بسهولة الحملات المحلية أو التي تركز على الجغرافيا. تعتقد معظم الشركات أن استهداف جميع الفئات السكانية هو خيار حكيم لتعزيز الدخل. ومع ذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق أكثر من ربح المزيد لأنك لم تستهدف حملاتك التي تركز على المنطقة الجغرافية والديموغرافية. عند تشغيل حملة ما، يتعين عليك استهداف جمهور محدد يقدر المزيد من منتجاتك أو خدماتك.