ستساعدك المقالة التالية: ما هي أتمتة البريد الإلكتروني؟ دليل المبتدئين [Tools & Flows]

أتمتة البريد الإلكتروني هي أداة قوية في أيدي المسوقين وأصحاب الأعمال المعاصرين الذين يرغبون في إنشاء تجربة محسّنة لعملائهم وتقديم حملات مخصصة.

إن صياغة كل حملة بريد إلكتروني يدويًا ليس أمرًا مستدامًا على المدى الطويل، وفي عام 2022، تحتاج الشركات إلى الاستفادة من فوائد التسويق الآلي عبر البريد الإلكتروني لتحويل جمهورها والتغلب على منافسيها.

في منشور المدونة هذا، يمكنك أن تتوقع العثور على:

ما هي أتمتة البريد الإلكتروني

فوائده للمسوقين عبر البريد الإلكتروني

سير عمل أتمتة البريد الإلكتروني الذي يمكنك دمجه في استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك

…بالإضافة إلى أفضل الأدوات لهذا المنصب!

ما هي أتمتة البريد الإلكتروني؟

أتمتة البريد الإلكتروني هي عملية استخدام رسائل البريد الإلكتروني الآلية لاستهداف المشتركين لديك، بناءً على مشغل محدد أو مقدار الوقت المنقضي.

على سبيل المثال، عندما يشترك شخص ما بنجاح في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك، يمكنك إعداد بريد إلكتروني ترحيبي للوصول إلى هذا المشترك تلقائيًا، دون الحاجة إلى القيام بذلك يدويًا في كل مرة.

في جوهرها، تمكن أتمتة البريد الإلكتروني الشركات من التخلص من المهام المتكررة وتوفير الوقت الحاسم، مع تسليم رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة إلى الأشخاص المناسبين وفي اللحظة المناسبة.

تظهر إحصائيات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخيرة أن 51% من الشركات تستخدم بالفعل أتمتة البريد الإلكتروني كجزء من جهودها التسويقية، في حين أن أكثر من نصف شركات B2B (58%) تخطط للاستفادة من هذه التكنولوجيا.

لذلك، من الواضح أن كلاً من شركات B2B وB2C تقدر قوة أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الآن دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يجعل أتمتة البريد الإلكتروني في غاية الأهمية.

لماذا تعتبر أتمتة البريد الإلكتروني مهمة؟

تعد أتمتة البريد الإلكتروني أمرًا مهمًا لأنها تمكنك من ذلك ابق على اتصال مع جمهورك وعملائك في كل الأوقات.

يعد تسويق الأشياء وبيعها عبر الإنترنت أمرًا تنافسيًا للغاية، لذا تحتاج الشركات إلى حلول ذكية لتوفير الوقت والحصول في نفس الوقت على قناة اتصال مباشرة مع عملائها المحتملين.

بشكل عام، تكمن قيمة أتمتة البريد الإلكتروني في قدرتها على تقديم حملات بريد إلكتروني آلية مخصصة بغض النظر عن مرحلة رحلة العميل.

في القسم التالي، سنتعمق أكثر في الفوائد الملموسة التي تقدمها أتمتة البريد الإلكتروني للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

ما هي فوائد أتمتة البريد الإلكتروني؟

على الرغم من سهولة تنفيذ أتمتة البريد الإلكتروني إلى حد ما، إلا أن بعض الشركات تفشل في رؤية الفوائد أو تعتقد أنها بحاجة إلى بعض برامج الأتمتة المعقدة أو التسويقية. وهذا بعيد عن الحقيقة.

في الرسم البياني أدناه، ستجد الفوائد الرئيسية لأتمتة البريد الإلكتروني لمعرفة سبب أهميته للشركات الصغيرة والمتوسطة في شركات التجارة الإلكترونية وSaaS.

الفائدة رقم 1: توفير الوقت وزيادة الإنتاجية

من بين أهم فوائد أتمتة البريد الإلكتروني، إن لم تكن الميزة الأولى، أنها يمكن أن تساعد فرق التسويق على توفير الوقت. يمكن لفرق التسويق قضاء وقت أقل في تجميع قوائم البريد الإلكتروني يدويًا وصياغة حملات البريد الإلكتروني، ناهيك عن جدولة هذه الحملات.

ونتيجة لذلك، يمكنهم ذلك التركيز على المهام الأكثر أهمية مثل إنشاء محتوى جذاب وطرح أفكار جديدة بدلاً من القيام بمهام متكررة.

ليس من المستغرب ذلك 69% من العاملين نعتقد أن أتمتة مثل هذه المهام يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوقت الضائع.

خلاصة القول هي أنه من خلال أتمتة المهام المملة والمتكررة، فإنك تزيد من إنتاجية الموظفين، وبالتالي، تحقيق أقصى استفادة من فريق التسويق الخاص بك.

الفائدة رقم 2: إضفاء الطابع الشخصي على تجربة العميل

التخصيص أمر بالغ الأهمية في التسويق عبر الإنترنت. يحب العملاء المعاصرون تلقي المحتوى الذي لا يكون ملائمًا فحسب، بل مصممًا أيضًا ليناسب احتياجاتهم. في الواقع، أمر مذهل 80% من المستهلكين يزعمون أنهم أكثر ميلاً إلى الشراء من علامة تجارية تقدم تجارب شخصية.

يدور التسويق عبر البريد الإلكتروني حول جمع بيانات العملاء وتقديم تجربة فريدة من نوعها. وأتمتة البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من ذلك تنمية علاقاتهم مع العملاء من خلال سلسلة رسائل البريد الإلكتروني الآلية أو الحملات المخصصة بدرجة عالية.

عندما تقوم بجمع البيانات الصحيحة كشركة، ستكون رسائل البريد الإلكتروني الآلية الخاصة بك دائمًا ذات صلة بالمشتركين لديك.

الفائدة رقم 3: المساعدة في بناء العلامة التجارية

يمكن لحملات البريد الإلكتروني الآلية أيضًا أن تساعد الشركات في إنشاء اتصالات متسقة مع العلامة التجارية. على الرغم من أن التسويق الآلي عبر البريد الإلكتروني ليس بديلاً للرسائل الإخبارية العادية عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه يعد مكملاً ممتازًا لها.

يتم تسليم هذه الحملات التلقائية بعد أن يقوم المستخدمون بتشغيلها بإجراء اتخذوه أو لم يتخذوه تعريفهم أكثر بعلامتك التجارية. علاوة على ذلك، تعمل رسائل البريد الإلكتروني الآلية أيضًا على تعزيز ظهور العلامة التجارية، وهي عامل يؤثر على المبيعات إذا تم تنفيذها بشكل صحيح.

في الأساس، توفر أتمتة البريد الإلكتروني قناة إضافية للتواصل المباشر مع جمهورك، دون الحاجة إلى البدء يدويًا.

الفائدة رقم 4: زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء

يعد البيع لعميل حالي أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة من محاولة تحويل عميل جديد. ناهيك عن أن الشركات الناجحة هي تلك التي لديها عملاء مخلصون. تمنحك أتمتة البريد الإلكتروني القدرة على البقاء على اتصال بشكل أفضل من أي وقت مضى.

لا تدع عملائك ينتظرون طويلاً قبل أن يسمعوا منك. من خلال الاستفادة من أتمتة البريد الإلكتروني، يمكنك جدولة رسالتك وتخصيص نسخة بريدك الإلكتروني لتعظيم تأثيرها وزيادة معدلات التحويل.

الفائدة رقم 5: توسيع نطاق جهودك التسويقية

وأخيرًا وليس آخرًا، تمكنك أتمتة البريد الإلكتروني من جعل استراتيجية التسويق الخاصة بك قابلة للتطوير. إذا كنت قد بدأت للتو، فقد تكون الأمور قابلة للإدارة حتى بدون أتمتة البريد الإلكتروني. ولكن ماذا لو تضاعف جمهورك أو تضاعف ثلاث مرات؟

تعد قوة الأتمتة شرطًا أساسيًا لقابلية التوسع. بمجرد قيامك بإعداد حملاتك التلقائية، سيتم دمج عملائك الجدد تلقائيًا في نظامك عندما يقومون بأي إجراء يؤدي إلى تشغيل التشغيل الآلي الخاص بك.

باستخدام أتمتة البريد الإلكتروني، يمكنك بشكل أساسي رسم خريطة لرحلة العميل بأكملها من النقطة التي يشترك فيها المستخدم أولاً في قائمتك البريدية حتى يصبح عملاء مخلصين.

والآن حان الوقت لنقدم لك أهم 10 مسارات عمل لأتمتة البريد الإلكتروني لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك!

10 سير عمل لأتمتة البريد الإلكتروني وأمثلة للتجارة الإلكترونية

كما ذكرنا من قبل، يمكن أن تؤدي أتمتة البريد الإلكتروني إلى نتائج هائلة، خاصة في صناعة التجارة الإلكترونية. سنركز اليوم على عشرة مسارات عمل آلية متميزة بالإضافة إلى أمثلة يمكنك تقليدها والارتقاء بإستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مستوى جديد تمامًا.

أتمتة البريد الإلكتروني رقم 1: رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية

من المحتمل أن تكون رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية هي سير عمل الأتمتة الأكثر أهمية الذي يمكنك إنشاؤه منذ ذلك الحين يقدم مشتركين جدد لعلامتك التجارية ويساعد في تأهيلهم. الانطباعات الأولى مهمة، لذا ستحتاج إلى بذل قصارى جهدك لمنح المشتركين نظرة عامة جيدة على ما تقدمه. هنا مثال من نكص.

سطر الموضوع: مرحبًا بكم في عائلة RECOIL ❤️

تشير الأبحاث إلى أن الغالبية العظمى من الزوار الذين يأتون إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك ليسوا مستعدين للشراء بعد. ومع ذلك، فإن التقاط عنوان بريدهم الإلكتروني من خلال نماذج الاشتراك الخاصة بك واستهدافهم بحافز لا يمكنهم مقاومته في بريدك الإلكتروني الأول يمكن أن يحدث العجائب.

لا يتوقع العملاء رسائل ترحيب فحسب، بل يلاحظون أيضًا إذا لم تفعل ذلك. ليس من المستغرب أن تحصل حملات البريد الإلكتروني الترحيبية 4x المزيد من القراءات و 5x المزيد من النقرات من الرسائل التسويقية القياسية.

يعد إعداد سلسلة رسائل بريد إلكتروني ترحيبية أمرًا سهلاً بغض النظر عن خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تستخدمها. في حالة استخدام Wix، فالأمر أسهل نظرًا لأن النظام الأساسي يقدم وصفة بريد إلكتروني ترحيبية آلية جاهزة.

نصيحة محترف: قم بتضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA) في رسائل الترحيب الخاصة بك حتى يعرف المشتركون الإجراء الذي تتوقع منهم اتخاذه. علاوة على ذلك، اجعل نسخة بريدك الإلكتروني قصيرة ولطيفة لتجنب إرباكهم. وأخيرًا، لا تنس وضع شعار علامتك التجارية وضبط الألوان والمرئيات لتتناسب مع علامتك التجارية.

إذا اخترت أن تجعل رسائل الترحيب الخاصة بك أشبه برسالة شكر عبر البريد الإلكتروني، فتأكد من إرسال هدية لمشتركي البريد الإلكتروني الجدد مثل رمز الخصم لتشجيعهم على الشراء.

يمكنك الحصول على مزيد من الإلهام لسلسلة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية الخاصة بك من خلال الاطلاع على أفضل أمثلة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية!

أتمتة البريد الإلكتروني رقم 2: رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بترك عربة التسوق

بالنسبة لمعظم شركات التجارة الإلكترونية، يعد التخلي عن سلة التسوق أمرًا ضروريًا واحدة من أكبر التسريبات في مسارات مبيعاتهم. ومن بين الأسباب الأكثر شيوعًا لهذه الظاهرة ارتفاع تكاليف الشحن، أو الاضطرار إلى إنشاء حساب، أو تعقيد العملية، أو المخاوف بشأن أمان الموقع.

تساعد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بسلة التسوق المهجورة الشركات على استعادة المبيعات المفقودة. أدناه يمكنك رؤية مثال من رسم بياني 1.

سطر الموضوع: نسيان شيء ما؟

الدافع المعتاد لمثل هذه الحملات الآلية هو أي عربة تحتوي على عناصر مهجورة لفترة معينة من الوقت. من الناحية المثالية، يمكنك ذلك أضف ما يصل إلى ثلاث خطوات أو رسائل بريد إلكتروني تذكيرية بالتسلسل حسب نوع الحملة التي تفضلها.

العملية سهلة مع وصفة Wix للتخلي عن عربة التسوق. تقوم الوصفة بتصفية الأشخاص الذين أكملوا عملية الشراء. بعد ذلك، يتلقى الأشخاص الذين لديهم مشتريات غير مكتملة حملة البريد الإلكتروني التي قمت بإعدادها لهذه المناسبة.

كل ما عليك القيام به هو ربط حساب Wix الخاص بك بموقعك على الويب والسماح للمنصة بالتعرف على عملائك عند زيارتهم لموقعك.

لزيادة فرصك في جعل عملائك يكملون طلباتهم، تقديم رمز الخصم أو الشحن المجاني. إنها فكرة جيدة أن تقدم هذه الحوافز في رسالة المتابعة عبر البريد الإلكتروني وإلا فإنك تخاطر “بتثقيف” جمهورك لانتظار القسيمة.

نصيحة احترافية للحصول على أفضل النتائج: ينبغي ضبط تسلسل البريد الإلكتروني لعربة التسوق المهجورة ليتم تشغيله بعد ساعة واحدة من ترك عربة التسوق. انتظر طويلاً وقد تخاطر بأن ينسى عملاؤك الرغبة التي دفعتهم إلى شراء المنتج.

أتمتة البريد الإلكتروني #3: رسائل البريد الإلكتروني لتوصيات المنتج

هناك طريقة أخرى يمكن أن تساعدك بها أتمتة البريد الإلكتروني في تحقيق المزيد من الإيرادات وهي من خلال توصيات المنتجات المخصصة. بمجرد أن يكمل المستخدم عملية الشراء، سيتلقى بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لتوصية المنتج بعد وقت قصير.

بشكل أساسي، ستقوم بتعيين محفز سلوكي حتى تتمكن من التوصية بالمنتجات بناءً على ما اشتراه عميلك بالفعل.

وبالمثل، إذا كان عملاؤك يتصفحون فئة معينة من الأحذية التي تبيعها (مثل الأحذية الرياضية)، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني آلي إليهم تقترح فيه الاختيارات المحتملة التي قد تنال إعجابهم.

فيما يلي مثال من جميع الطيور. إلى جانب سطر الموضوع الرائع، من المؤكد أن حملة البريد الإلكتروني هذه لن تمر دون أن يلاحظها أحد.

سطر الموضوع: اختيارات مخصصة لك فقط

كما ترون، لا تحتاج بالضرورة إلى الكثير. يمكن أن يؤدي العنوان الجذاب إلى جانب صور المنتج عالية الجودة والنسخة الداعمة القصيرة والمثيرة للاهتمام إلى زيادة معدلات النقر إلى الظهور.

أتمتة البريد الإلكتروني #4: رسائل البريد الإلكتروني لرعاية العملاء المحتملين

في كثير من الأحيان، قد يكون العملاء المتوقعون الجدد الذين تولدهم الشركات مؤهلين، لكنهم ليسوا مستعدين بعد لإجراء عملية شراء. باستخدام الأتمتة، يمكنك إعداد سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي تغذي و انقل عملائك المحتملين إلى أسفل مسار المبيعات.

المثال أعلاه من إيليا تعد طريقة رائعة لتثقيف العملاء المحتملين حول كيفية استخدام المنتج وتحقيق النتائج المثلى. قيادة رسائل البريد الإلكتروني المغذية تحويل التركيز نحو تثقيف المستخدمين بدلاً من إجراء عملية البيع الصعبة.

إذا كان عملك يقدم منتجات تحل مشكلة معينة لدى الأشخاص، فمن الأفضل تثقيفهم بشكل كافٍ أولاً حول القيود المفروضة على نهجهم الحالي وفوائد إدخاله في عمليتك. ومن ثم تقديم عرض لهم.

أتمتة البريد الإلكتروني #5: رسائل البريد الإلكتروني لملاحظات العملاء

تقوم الشركات الناجحة بجمع تعليقات عملائها والاستماع إليها لتحسين عملياتها ومنتجاتها. هذا ينطبق بشكل خاص على المتاجر عبر الإنترنت.

تلعب المراجعات دورًا رئيسيًا في نجاح المنتج، في حين أن المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) ليس رائعًا لتحسين محركات البحث فحسب، بل يعد أيضًا بمثابة كلام إيجابي.

إحدى الطرق الممتازة للحصول على التقييمات هي إعداد بريد إلكتروني تلقائي يصل إلى المشتركين لديك بعد مرور عدد معين من الأيام. من المهم جدًا أن يكون عملاؤك قد استلموا المنتجات وإلا سيكون من الصعب عليهم تلقي بريد إلكتروني حول شيء ما ما زالوا ينتظرونه.

سطر الموضوع: قم بمراجعة عملية الشراء الأخيرة

في المثال أعلاه، يمكنك أن ترى كيف تبدو العلامة التجارية الكبيرة رالف لورين يفعل ذلك. من خلال قالب البريد الإلكتروني البسيط والفعال هذا، تشجع العلامة التجارية العملاء على مشاركة آرائهم فيما يتعلق بملاءمة المنتج الذي اشتروه وجودته وأسلوبه. يتضمن البريد الإلكتروني الآلي بذكاء صورة كبيرة للمنتج ودعوة لاتخاذ إجراء ملفتة للنظر لا يمكنك تفويتها.

أتمتة البريد الإلكتروني رقم 6: رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأعياد الميلاد والأحداث الجديرة بالملاحظة

رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعيد الميلاد هي بلا شك النوع الأكثر شيوعًا من البريد الإلكتروني الآلي يمكن للعلامة التجارية أن ترسل. هدفهم هو من ناحية أن يتمنى للقارئ عيد ميلاد سعيد ومن ناحية أخرى تقديم عرض خاص من شأنها أن تشجعهم على إجراء عملية شراء.

يمكن لهذه الأنواع من رسائل البريد الإلكتروني وكذلك تلك الخاصة بالأحداث الجديرة بالملاحظة مثل المناسبات السنوية دفع ولاء العملاء. من السهل أيضًا إعدادها نظرًا لأنك تحتاج فقط إلى جمع تواريخ ميلاد عملائك. لذا، قم بتخصيص النوافذ المنبثقة وفقًا لذلك.

هنا يمكنك رؤية رسالة عيد ميلاد بالبريد الإلكتروني من نايك.

سطر الموضوع: عيد ميلاد سعيد! بنقدملكم خصم 25% 🥳

لقد قامت العلامة التجارية بتضمين صورة GIF مذهلة تسر العين، في حين أن الرسائل واضحة وأنيقة.

في حالة أنك تقدم منتجات قد يستخدمها المستلم أثناء الاحتفال، سيكون من المثالي أن يتم تشغيل تسلسل البريد الإلكتروني قبل بضعة أيام. لن يبدو هذا جيدًا فحسب، بل سيمنح أيضًا الوقت المناسب للمستلم للتخطيط للمستقبل.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مع Wix والتواصل مع عملائك في هذه المناسبة الممتعة!

أتمتة البريد الإلكتروني رقم 7: رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمحتوى والترويج للعلامة التجارية

يعد التسويق بالمحتوى من أقوى القنوات التسويقية لتنمية جمهورك، خاصة إذا كان لديك مدونة كجزء من إستراتيجيتك التسويقية.

لذا، تأكد من تنبيه المشتركين لديك بشأن أحدث منشوراتك وحثهم على النقر عليها وقراءتها.

إن القيام بذلك من أجل عملك الخاص أمر بسيط نسبيًا. تحتاج إلى إعداد بريد إلكتروني تلقائي يراقب موجز RSS الخاص بمدونتك بحثًا عن المشاركات الجديدة ثم يسحب المحتوى ويسلمه إلى قائمة المشتركين لديك.

تحقق من قوالب البريد الإلكتروني الجميلة هذه للنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني RSS والتي ستعيد المشتركين إلى موقع الويب الخاص بك لاستهلاك المحتوى الخاص بك ومشاركته.

أتمتة البريد الإلكتروني رقم 8: رسائل البريد الإلكتروني المحفزة بالسلوك

تعد حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يتم تشغيلها بسبب سلوك المستخدم أداة قوية أخرى لشركات التجارة الإلكترونية للتفاعل مع جمهورها. لكي تنجح هذه الحملات، يجب على زوار الموقع تسجيل الدخول، حتى تتمكن من تتبع سلوكهم.

لإعطائك مثالاً، لنفترض أن العميل لم يقم بعملية شراء مؤخرًا وقام بزيارة منتج معين ثلاث مرات. قد يؤدي هذا إلى تشغيل تلقائي لإرسال خصم أو قسيمة في الزيارة الثالثة خلال أسبوع واحد.

وبدلاً من ذلك، لنفترض أن أحد العملاء قام بتنزيل أحد الموارد الموجودة لديك على موقع الويب الخاص بك. وبعد ساعتين، يمكنك إرسال حملة تلقائية تحتوي على محتوى إضافي ذي صلة. لذلك، يمكن أن تعمل رسائل البريد الإلكتروني المحفزة بالسلوك بشكل جيد مع المحتوى القابل للتنزيل الذي قمت بإنشائه لرعاية المشتركين لديك.

أتمتة البريد الإلكتروني رقم 9: رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحالة الطلب والشحن

أصبحت رسائل البريد الإلكتروني لتأكيد الطلب وإشعارات الشحن المعيار في صناعة التجارة الإلكترونية وهي وسيلة رائعة لتعزيز الثقة مع عملائك.

تخيل قلقك إذا قمت بإجراء طلب عبر الإنترنت ولم تتلق رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني خلال فترة زمنية معقولة! قد تمنعك التجربة السيئة من الطلب مرة أخرى.

يمكنك أدناه رؤية مثال جيد من متجر التجارة الإلكترونية اقتصاص.

ما تحققه العلامة التجارية من خلال سير العمل الآلي هذا هو طمأنة العملاء بأن طلباتهم تسير على ما يرام وإبلاغهم عند شحنها. ستحتوي رسالة البريد الإلكتروني التالية على رابط التتبع الذي يسمح للمستخدمين برؤية حالة الشحن في الوقت الفعلي.

لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات هذه، ستحتاج إلى اختيار خادم SMTP موثوق يسهل توصيله بموقعك على الويب. ومن الناحية المثالية، ينبغي تقديم رسائل بريد إلكتروني غير محدودة للمعاملات مع إمكانية تسليم بريد إلكتروني رائعة.

أتمتة البريد الإلكتروني رقم 10: رسائل البريد الإلكتروني التذكيرية

هذه أداة تسويقية فعالة بشكل خاص للشركات التي تقدم منتجات أو خدمات على نموذج الاشتراك. من خلال إرسال سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التذكيرية قبل أيام قليلة من تاريخ انتهاء الصلاحية، فإنك تدفع العملاء بلطف نحو تجديد اشتراكهم.

يمكن أن تأخذ رسائل البريد الإلكتروني التذكيرية أيضًا شكل تجديد رسائل البريد الإلكتروني. إذا كانت منتجاتك لها تواريخ انتهاء محددة أو تدوم لفترة معينة من الوقت، فقم بإعداد بريد إلكتروني تلقائي للتجديد لتذكير العملاء بإعادة ملء مخبأتهم في الوقت المناسب.

استخدام آخر لرسائل البريد الإلكتروني التذكيرية هو إعلام الناس عن الأحداث القادمة إنهم يحضرون. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بالتسجيل في ندوتك عبر الويب، فيمكنك إرسال سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التذكيرية التي تسبق الندوة عبر الإنترنت وتشجيعه على الحضور المباشر.

بعد انتهاء الندوة عبر الويب، يمكن للحاضرين تلقي بريد إلكتروني للمتابعة يتضمن شرائح الندوة عبر الويب أو تسجيلها حتى يتمكنوا من مشاهدتها في وقت فراغهم.

فيما يلي مثال من إحدى ندوات Wix عبر الإنترنت.

كيفية اختيار برنامج أتمتة البريد الإلكتروني

في عام 2022، هناك أكثر من مجموعة واسعة من أدوات أتمتة التسويق، القادرة على أتمتة كل جانب من جوانب جهود التسويق الرقمي تقريبًا. ومع ذلك، في معظم الحالات، تقدم هذه الأدوات أكثر مما ستحتاجه لشركتك، في حين أنها تفرض أيضًا سعرًا باهظًا.

لتحديد أداة أتمتة البريد الإلكتروني التي ستساعدك على تسليم رسائل آلية مذهلة وتوسيع نطاق أعمالك، تحتاج إلى النظر إلى أربعة عوامل متميزة:

سهولة الاستخدام: محرر سير عمل سهل الاستخدام يتطلب الحد الأدنى من منحنى التعلم لإتقانه.

محرر سير عمل سهل الاستخدام يتطلب الحد الأدنى من منحنى التعلم لإتقانه. ميزات الأتمتة: تعد وصفات التشغيل الآلي الجاهزة وقوالب الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وخيارات التخصيص وتقسيم الجمهور من الميزات الأساسية التي يجب أن تتوفر في نظام التشغيل الآلي للبريد الإلكتروني لديك.

تعد وصفات التشغيل الآلي الجاهزة وقوالب الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وخيارات التخصيص وتقسيم الجمهور من الميزات الأساسية التي يجب أن تتوفر في نظام التشغيل الآلي للبريد الإلكتروني لديك. التسعير: إن اختيار أداة ميسورة التكلفة تحتوي على الوظائف التي تبحث عنها سيساعدك على تنمية أعمالك دون استنزاف ميزانيتك. كما ذكرنا من قبل، هناك أدوات تقدم الكثير من الميزات التي من المحتمل أن تدفع مقابلها ولن تستخدمها أبدًا.

إن اختيار أداة ميسورة التكلفة تحتوي على الوظائف التي تبحث عنها سيساعدك على تنمية أعمالك دون استنزاف ميزانيتك. كما ذكرنا من قبل، هناك أدوات تقدم الكثير من الميزات التي من المحتمل أن تدفع مقابلها ولن تستخدمها أبدًا. التكامل: ستكون القدرة على دمج برنامج التشغيل الآلي الخاص بك مع تطبيقاتك المفضلة (مثل CRM) أمرًا مفيدًا في المستقبل.

بعض اللاعبين المعروفين في السوق حاليًا هم Wix وMailchimp وBrevo وConstant Contact. إذا كنت تريد تقييم خياراتك بشكل أكبر، فراجع قائمتنا التفصيلية لأفضل برامج أتمتة البريد الإلكتروني.

الآن أكثر لك

لا يزال التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أكثر القنوات فعالية وبأسعار معقولة لإشراك جمهورك المستهدف وتحويله. من خلال الاستفادة من قوة أتمتة البريد الإلكتروني، يمكنك تحقيق أقصى قدر من النتائج وتوفير الوقت الحاسم!

إذا كنت تريد أداة أتمتة تسويق فعالة من حيث التكلفة وقوية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية لتقديم حملات تلقائية مخصصة، فقم بالتسجيل للحصول على حساب Wix وشاهد الفوائد بنفسك.