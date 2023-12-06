ستساعدك المقالة التالية: ما هي أعلى 7 Facebook ملحقات لمتصفح Chrome؟

مع استمرار حياتنا في الاختلاط بالمهام التي لا تنتهي، نحتاج إلى أدوات بسيطة لإضفاء الراحة والمرونة على الطريقة التي نحقق بها النتائج. يستخدم الجميع المعلومات أو التحديثات الخاصة بالتعليم، والتمويل، والضيافة، والترفيه، والأعمال التجارية، والرعاية الصحية Facebook طوال الوقت.

وفق زيفوريا للتسويق الرقمي، 1.66 مليار شخص في المتوسط ​​يقومون بتسجيل الدخول Facebook ويعتبرون مستخدمين نشطين يوميًا. ويمثل هذا زيادة بنسبة 9٪ في النتائج السنوية. نيوزواير العلاقات العامة وأضاف أن هناك 2.26 مليار هاتف محمول Facebook المستخدمين النشطين.

ومع ذلك، فإن هذا لا يغير حقيقة أن 1.47 مليار شخص يستخدمون هذه الأجهزة بنشاط Facebook على سطح المكتب الخاص بهم. هذه المجموعة من المستخدمين إما تستخدم Facebook على جوجل كروم، Apple Safari أو Microsoft Edge أو Opera أو Mozilla Firefox. ومع ذلك، يعد Google Chrome هو متصفح الويب الأكثر استخدامًا على الإطلاق حيث يتم استخدامه لأكثر من نصف إجمالي حركة مرور الويب.

المصدر: المستشار الفني

لتخصيص تجربة التصفح الخاصة بك والتأكد من أن وظائف متصفحك مصممة وفقًا لاحتياجاتك السلوكية وتفضيلاتك المرئية، فإنك تستخدم استخدام ملحقات Chrome.

وبعبارات واضحة، ملحقات Chrome هي برامج التي تقوم بتثبيتها في متصفح الويب Google Chrome من أجل رفع مستوى الوظائف. يمكن أن تساعدك هذه الميزات في حظر الإعلانات غير المرغوب فيها، وحماية خصوصية التصفح، وإدارة كلمات المرور الخاصة بك، ومساعدتك في الاحتفاظ بالملاحظات، وتحسين إعداداتك Facebook تجربة المستخدم.

في هذه التدوينة سوف تتعرف على أفضل 7 Facebook ملحقات Chrome وكيف يمكنها أن تجعل حياتك على وسائل التواصل الاجتماعي غير مؤلمة.

مستعد؟

دعنا نذهب.

أعلى 7 Facebook ملحقات لمتصفح Chrome

تحويل الأصدقاء المستهدفين مع تحويل الأصدقاء

يسمح لك تحويل الأصدقاء بإضافة أصدقائك المستهدفين بسهولة من Facebook المجموعة أو الملف الشخصي. كما أن لديه القدرة السلسة على إجراء هندسة عكسية للعملية من خلال مساعدتك على إزالة عدد قليل من الأصدقاء المستهدفين أو جميعهم بنقرة واحدة فقط.

ما يمكن أن تساعدك هذه الأداة البسيطة والقوية على تحقيقه هو أنه يمكنك بناء جمهور لنفسك من أي شخص Facebook المجموعة التي أنت عضو فيها. يمكنك أيضًا بناء جمهور عن طريق إجراء بحث بناءً على كلمتك الرئيسية المهتمة.

هذا ما يجب فعله للاستمتاع بـ Friend Convert

مشاركة صفحة الويب مع زر المشاركة لـ Facebook

لقد عثرت على هذه المقالة الرائعة على الإنترنت، ولم يكن بوسعك إلا أن تشاركها مع أصدقائك عبره Facebook.

بدلاً من نسخ الرابط، قم بفتحه Facebook قبل مشاركة صفحة الويب، قم بالضغط على زر المشاركة هذا مع Facebook لقد حصل ملحق Google Chrome على ظهرك.

يمكنك بسهولة مشاركة أي صفحة ويب وصور وروابط على Facebook. يمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن على الصورة وتحديد المشاركة على Facebook خيار للمشاركة على Facebook.

والشيء الرائع في هذه الأداة هو أن النافذة المنبثقة تفتح وتغلق وكأن شيئًا لم يحدث.

لإضافة هذا الملحق، انتقل إلى؛

هل سبق لك أن واجهت معضلة الحفاظ على الخصوصية عبر الإنترنت ولكنك تميل إلى إظهار وجهك الجميل؟ الكثير منا لديه.

تسمح هذه الأداة للأشخاص برؤية صورة ملفك الشخصي ولكنها تمنعهم من تنزيلها. وبصرف النظر عن ذلك، عندما تكون في محادثة مع أصدقائك، فإن ذلك يعيقهم من معرفة ما إذا كنت قد قرأت رسائلهم أو أنك تكتب ردًا. يبقيك آمنًا Facebook.

هذا Facebook يتيح لك ملحق Google أيضًا فحص المجموعات لمعرفة أصدقائك الذين انضموا إليها. يساعدك على مسح الصفحات لرؤية الصفحات التي أعجب بها أصدقاؤك ويمكنك معرفة الأشخاص النشطين عبر الإنترنت.

التأثير الأكثر إثارة لإضافة هذا الامتداد إلى متصفح الويب الخاص بك هو أنه ينشئ ملف Facebook لوحة تحكم تحليلية مخصصة لك حتى تتمكن من تتبع وقياس نشاطك على الشبكة الاجتماعية.

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قم بإزالة الإزعاج باستخدام Social Fixer

المصلح الاجتماعي ل Facebook يسمح لك بتخصيص الخاص بك Facebook تجربة من خلال تصفية خلاصات الأخبار الخاصة بك. يمكنك إزالة ما لا تريد رؤيته.

يمكنك تضييق نطاق تفضيلاتك للمعلومات حسب المحتوى والمؤلف والروابط والمزيد. بعض عوامل التصفية المحددة مسبقًا هي منشورات دعائية ومنشورات سياسية.

تأتي هذه الأداة مع وضع خفي يخفي الأزرار ومنطقة التعليقات حتى لا تتفاعل عن طريق الخطأ مع المنشورات التي لا تنوي التفاعل معها، كما أنها توفر طوابع زمنية مفصلة للنشاط بدلاً من عرض التوقيت التقريبي مثل “ساعة واحدة”. منذ.

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قم بتغيير واجهة Facebook الخاصة بك باستخدام Color Changer

تغيير الخاص بك Facebook نظام الألوان حتى يسألك أصدقاؤك “ما هو النظام الأساسي الجديد الذي تستخدمه؟”

مع Facebook يتغير اللون، يمكنك التخلص من هذا المظهر الأزرق الممل والتحول إلى اللون المفضل لديك.

يمكنك الاختيار من بين العديد من السمات والخيارات، وتخصيصها بسهولة Facebook الرؤوس والخطوط والنصوص والأزرار وتخطيط الدردشة والخلفية. يمكنك تعديله على أي حال تريد.

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ابحث عنه على متجر جوجل كروم (تمت إزالة الامتداد في وقت تحديث هذه المقالة)

ثم انقر فوق “إضافة إلى Chrome”. بمجرد الانتهاء من ذلك، تتم إضافة الإضافة إلى متصفح Chrome الخاص بك.

يمسح Facebook الصور مع منظف الصور

ال Facebook منظف ​​الصور يحذف Facebook الصور دون أي متاعب. يسمح لك بحذف جميع ملفاتك Facebook الصور بنقرة واحدة. يمكنك التلويح بالوداع لاختيار الصور الفردية قبل الضغط على زر الحذف.

كل ما تحتاجه لتحقيق هذه العملية هو،

تسجيل الدخول الخاص بك Facebook حساب انتقل إلى مجلد الصور أو الألبوم قم بالنقر بالماوس على زر “تحديد متعدد” للاختيار من بينها Facebook الصور أو الألبوم الذي تريد حذفه ثم اضغط على حذف لإخراج الصور المحددة

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قم بحظر الإعلانات غير الضرورية باستخدام Ad Blocker لـ Facebook

ال Facebook يحظر Adblocker كلاً من الإعلانات المنشورة والإعلانات الجانبية المقترحة. عند الانتهاء من ذلك، سيؤدي ذلك إلى تحسين سرعة التصفح لديك حيث لن تكون هناك رسومات أو مقاطع فيديو غير ضرورية لسحبها مرة أخرى. سيكون لديك إعلانات أقل إزعاجًا وغير مرغوب فيها مجانًا Facebook تجربة ووقت أكثر إنتاجية حيث تأخذ تلك الإعلانات طريقًا آخر.

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افكار اخيرة

كما ترون، وذلك باستخدام Facebook امتداد لمتصفح Chrome سوف تجعل الخاص بك Facebook تجربة سلسة. سيضيف قيمة إلى مساعيك الشخصية أو التجارية، وستكون لديك القدرة على تحديد التفضيلات التي من شأنها زيادة مجهودك الإنتاجية وتساعدك على البقاء منظمًا.

إذا كنت على استعداد لجلب الأتمتة الحقيقية وأعتذر عن ذلك Facebook يهدر الوقت، هذا هو أفضل وقت للبدء في إضافة تلك الأشياء Facebook ملحقات لمتصفح Chrome.