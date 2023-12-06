ستساعدك المقالة التالية: ما هي أفضل الوظائف الإضافية لمحرّر مستندات Google؟

يعد تطبيق Docs، والذي يُسمى أيضًا Google Docs، جزءًا من مجموعة Google Suite المجانية، وهو تطبيق لمعالجة النصوص ضمن خدمة Google Drive.

يعد محرر مستندات Google أداة مهمة للاستخدام التجاري والشخصي. لكنها لا تحتوي على كل شيء.

تعمل الوظائف الإضافية على تحسين قيمة محرّر مستندات Google.

في هذه التدوينة سوف أشارككم أفضل الإضافات لمحرّر مستندات Google. وسيغطي هذا بعض الجوانب الرئيسية للمهنة والأعمال التي تستخدم هذه الأداة في الغالب.

ولكن أولاً، دعونا نتعمق في ماهية مستندات Google والوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google.

يعد مُحرر مستندات Google أحد حلول المستندات التي تدعم التعاون في الوقت الفعلي. يحتوي على أدوات لإنشاء المستندات ومشاركتها على السحابة. وهو متوفر على الأجهزة والأنظمة الأساسية مثل Android، وiOS، Windowsوكتطبيق سطح مكتب على نظام التشغيل ChromeOS من Google.

وهو متوافق أيضًا مع تنسيقات ملفات Microsoft Office.

ومع ذلك، على الرغم من أن هذه الأداة مفيدة ومتعددة الاستخدامات، إلا أن العديد من المستخدمين يريدون ميزات إضافية للحصول على تجربة مؤثرة.

لذا، ولسد هذه الفجوة، يقوم أفراد الطرف الثالث وشركات التكنولوجيا بحل هذه المشكلات المحددة للغاية عن طريق إنشاء الوظائف الإضافية.

هل تتساءل ما هي الإضافات؟

ما هي الوظائف الإضافية لمحرّر مستندات Google؟

الوظائف الإضافية هي جزء من البرامج التي تعمل على تحسين تطبيق برمجي آخر. أنها تعطي قيمة مضافة للبرنامج الأصلي.

لا يمكن تشغيل الوظائف الإضافية بشكل مستقل، بل تقوم فقط بترقية تطبيق آخر وتخصيصه.

في هذه الحالة، تعمل الوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google على تحسين إمكانية استخدام التطبيق المحدد المعتمد على Google، وهو محرر مستندات Google.

لماذا من المهم استخدام الوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google؟

لتحقيق الإنجاز في عملك وحياتك الشخصية، يجب عليك استخدام الأدوات التي تجعل عملية حياتك سلسة.

ستعمل الوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google على زيادة كفاءتك وتوفير وقتك ومساعدتك على العمل بشكل أكثر ذكاءً حتى تتمكن من تحقيق النجاح في عملك وحياتك الشخصية.

ولكن للاستمتاع بها، يجب عليك ملاحظة هذه النصائح الخمس.

3 نقاط ل Note للاستخدام الفعال للوظائف الإضافية لمحرّر مستندات Google.

1. قم بتثبيت الوظائف الإضافية الضرورية فقط

تعد الوظائف الإضافية موارد رائعة لتوسيع ميزات محرّر مستندات Google الخاص بك ولكن لا تسيء استخدامها.

كلما زادت الأدوات، زاد خطر حدوث مشكلات عند العمل على محرر مستندات Google. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي كل الوظائف الإضافية النشطة إلى إبطاء وظيفة عملك وسرعته.

2. تجنب الوظائف الإضافية ذات القيمة المشابهة

يعد استخدام وظيفتين إضافيتين أو أكثر ذات قيمة مماثلة بمثابة إهدار للمساحة الثمينة وعرض النطاق الترددي لديك. اختر وظيفة إضافية واحدة لحل حاجة معينة.

3. قم بتثبيت الوظائف الإضافية الموثوقة من مصادر حسنة السمعة

تأكد من أنك تقوم فقط بتثبيت الوظائف الإضافية التي تم تطويرها بواسطة Google Add-on Repository أو من شركة موثوقة.

يحتوي تثبيت الوظائف الإضافية التابعة لجهات خارجية على ثغرات أمنية محتملة، لذا يجب عليك توخي الحذر من أن تكون الوظيفة الإضافية من جهة موثوقة. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن الشركة أو المطور سيقوم بإصلاح أي جزء يمثل مشكلة.

الآن بعد أن عرفت أهمية استخدام الوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google، أليس من الرائع معرفة كيفية تثبيتها؟

هيا بنا نقوم بذلك.

كيفية تثبيت ملحق جوجل دوك.

يعد تثبيت الوظائف الإضافية عملية سهلة.

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح محرّر مستندات Google. ثم انقر فوق الوظائف الإضافيةالحصول على الوظائف الإضافية.

أشر إلى وظيفة إضافية لرؤية وصف مختصر. لرؤية الوصف الكامل، انقر فوق الوظيفة الإضافية.

لتثبيت الوظيفة الإضافية، انقر فوق InstallContinue.

بالنسبة لمعظم الوظائف الإضافية، ستظهر رسالة تطلب الوصول إلى البيانات التي تحتاجها الوظيفة الإضافية للعمل. اقرأ الرسالة، ثم انقر فوق “السماح”.

بعد تثبيت الوظيفة الإضافية، انقر فوق تم.

حان الوقت الآن لاستخدام محدد وقيم لمحرر مستندات Google.

أفضل الإضافات لمحرّر مستندات Google.

هناك العديد من الوظائف الإضافية في سوق Google Doc Add-ons. إن البحث عن الأفضل سيقضي جزءًا كبيرًا من وقتك. لتوفير الضغط عليك، قمت بإدراج بعض من أفضل الوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google حسب فئات محددة.

أفضل الوظائف الإضافية لمحرّر مستندات Google للكتاب

1. مايند ميستر

MindMeister عبارة عن وظائف إضافية لمحرر مستندات Google تتيح لك تحويل أي قائمة من النقاط إلى خريطة ذهنية جذابة بصريًا.

يقوم تلقائيًا بإدراج الخريطة الذهنية المرئية في مستند Google الخاص بك للكشف عن جمال مذهل.

يعد التكامل طريقة سريعة وسهلة لتصور القوائم وإضافة نظرة عامة رسومية إلى مستنداتك وبياناتك.

2. قاموس نظرة واحدة

يعد قاموس One Look أداة للعصف الذهني للكتاب تساعدك في العثور على الطابع الأدبي والمعجمي المرتبط بالكلمة.

يمكنك البحث عن المرادفات والكلمات ذات الصلة والصفات والقوافي والأسماء والكلمات المثيرة.

ستستخدم الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google الكلمة الموجودة أسفل المؤشر للبحث.

3. EasyBib الببليوغرافيا الخالق

تقوم الوظيفة الإضافية لمحرّر مستندات Google الخاصة بـ EasyBib Bibliography بإنشاء اقتباس ببليوغرافي لمستند Google الخاص بك تلقائيًا.

إنه قادر على تنسيق مستندك بتنسيق MLA أو APA أو Harvard. لديها أكثر من 7000 نمط.

بنقرة واحدة على “إنشاء قائمة المراجع”، ستقوم الأداة بترتيب اقتباساتك أبجديًا وإضافتها إلى نهاية ورقتك البحثية.

4. غرفة الكتاب

غرفة الكتاب مخصصة لكتاب السيناريو وفريق العمل. فهو يسمح لكتاب السيناريو الفرديين بالتعاون في الوقت الفعلي لإنشاء نصوص أفلام أو برامج تلفزيونية أو سيناريوهات أو مقاطع فيديو احترافية.

توفر هذه الوظيفة الإضافية لمستند Google أيضًا أمانًا على مستوى المؤسسة مما يسمح لك بتأمين ملكيتك الفكرية على سحابة Google الآمنة.

5. مساعد الكتابة الاحترافية

يقوم ProWriting Aid بفحص قواعد اللغة الخاصة بك، وتعديل أسلوب كتابتك، ويوفر لك مرشدًا للكتابة في حزمة واحدة.

هذا حتى تتمكن من تعلم كيفية تحسين كتابتك والتحقق من السرقة الأدبية.

يعتبر العديد من الكتاب هذه الوظيفة الإضافية بمثابة محرر الكتابة عبر الإنترنت ومدرب الكتابة الشخصي. فهو يتحقق من كتابتك بالكامل للتأكد من اتساق التدقيق الإملائي والنحوي والواصلة والأحرف الكبيرة.

أفضل الوظائف الإضافية لمحرّر مستندات Google للطلاب

6. شريحة البرتقال للطلاب

هذه الوظيفة الإضافية هي نسخة الطالب من نموذج تقييم المعلم. فهو يسمح لك بإجراء تحديدات عناوين التقييم بسهولة وسرعة وتقديم تعليقات شاملة ومكتوبة لزملائك.

وبعد ذلك، تصبح مراجعة الزملاء سجلاً دائمًا لمهمتك. لذلك، يمكن لمعلمك استخدام نموذج تقييم المعلم لإجراء التقييم النهائي وتعليقات الزملاء وملاحظات نموذج التقييم.

يتيح لك هذا رؤية تقدمك من البداية حتى النهاية.

7. صانع النماذج والاختبارات

تسمح لك هذه الوظيفة الإضافية البسيطة لمحرّر مستندات Google بتحويل ورقة العمل إلى اختبار لوضع العلامات الذاتية في أقل من 5 دقائق.

يمكنك تحويل مستندات Google الخاصة بك إلى اختبارات ذاتية التصحيح بسرعة وسهولة. ثم تقوم بحفظ الأسئلة في بنك الأسئلة الموجود في ملف جدول بيانات.

8. نوع الرياضيات

من الصعب كتابة الدوال الرياضية في محرر مستندات Google. تعمل هذه الوظيفة الإضافية على تخفيف التوتر لديك لأنها تتيح لك كتابة المعادلات الرياضية والصيغ الكيميائية وكتابتها يدويًا وتحريرها في مُحرر مستندات Google.

تتميز هذه الوظيفة الإضافية بميزاتها التعاونية القوية التي يمكنها تحسين عملك عند إنشاء الواجبات التعليمية أو الأوراق أو المواد التعليمية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

9. تحدث د

هل تريد التحقق من المستند الخاص بك لتدفق القراءة؟ تتيح لك الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google الاستماع إلى مستندات Google الخاصة بك في الخلفية.

يتيح لك الحصول على نظرة ثاقبة لوقت القراءة الخاص بك ويساعد على صقل مهارات التحدث لديك. بهذه الطريقة، يمكنك توفير الوقت في القراءة على مستندات Google. الأداة تقوم بالقراءة نيابة عنك.

10. محرر الرسم البياني يوب

بالنسبة للعديد من الطلاب، يعد إنشاء الرسوم البيانية أمرًا شاقًا. لا تقلق أبدًا مرة أخرى، فهذه الإضافة ستوفر لك الحماية.

يعد محرر Yob-Graph محرر رسوم بيانية قويًا وأداة تحليل مصممة لمساعدتك في إنشاء رسوم بيانية مذهلة ومفيدة بضغطة زر واحدة.

فهو يوفر وظيفة التخطيط والانحدار مباشرةً على جانب المستند الذي تعمل عليه. العديد من الميزات المتقدمة هي الأعمدة المحسوبة وتركيب المنحنى غير الخطي. وهذا أيضًا يجعل أداة مفيدة للمستخدمين المتقدمين.

أفضل الوظائف الإضافية لمحرّر مستندات Google للمسوقين

11. كتابة SEMRush SEO

تعد هذه الوظيفة الإضافية أداة رائعة لتحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث. يوفر لك مساعد كتابة تحسين محركات البحث (SEO) توصيات فورية لتحسين المحتوى استنادًا إلى أفضل المقالات أداءً في أفضل 10 مقالات في Google.

هل أنت محترف محتوى ومدون وخبير تسويق، ويمكنك إجراء تحليل تنافسي للمحتوى من خلال مقارنة النصوص أو نصوص الكتاب الخارجيين إذا كانت تلبي متطلبات جودة المحتوى المختلفة؟

12. كتيب بسيط

يتيح لك الكتيب البسيط للوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google إنشاء موقع مصغر من مستندات Google والعروض التقديمية وملفات PDF التي يمكنك نشرها ونشرها وتثبيتها وتغريدها ومشاركتها وتضمينها وطباعتها وإرسالها بالبريد الإلكتروني والمزيد من موقع مخصص وسهل التذكر. عنوان URL.

13. مساعد GDoc SEO

مساعد SEO آخر، يتيح لك مساعد GDoc SEO إدراج كلمة رئيسية لإنشاء اقتراحات تحسين محركات البحث ذات الصلة والكلمات الرئيسية ذات الصلة.

وبعد ذلك، يمكنك تحسين المحتوى الخاص بك بناءً على الاقتراحات المقدمة. تتيح الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google لكتاب المحتوى والمدونين وخبراء التسويق عبر الإنترنت تحليل المحتوى وتحسينه لتحسين محركات البحث.

كما يوفر لك معلومات عن الكلمات الرئيسية المستهدفة. ويمكنك الحصول على رؤى لاختيار محتوى الكلمات الرئيسية المربحة عن طريق إجراء تحليل لحجم البحث والاتجاه والمنافسة.

14. الباحث عن بيانات كنويما

تعمل الوظيفة الإضافية Knoema DataFinder لمحرّر مستندات Google على العثور تلقائيًا على البيانات والمخططات العالمية ذات الصلة وتصورها ودمجها في سير عملك.

ما يعنيه هذا هو أنك لا تحتاج إلى البحث عن البيانات عبر الإنترنت، فالوظيفة الإضافية تحتوي على محرك ذكاء اصطناعي لسحب البيانات وإنشاء رؤى أثناء الكتابة.

طالما أن جزء Knoema DataFinder مفتوح، فستحصل على رؤى (الحقائق والإحصائيات والسلاسل الزمنية ومجموعات البيانات، وكلها مع المصادر) التي تم إنشاؤها، ويمكنك إدراج المخطط بنقرة واحدة.

15. محلل بيورن

هذه الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google التي تشجعك على استخدام AutoML بطريقة سهلة للعثور على عدم تماسك مستند أو تحديد، ويمكنك أيضًا استخدامها للإشارة إلى العبارات الرئيسية في مستند أو تحديد واكتشاف الكيانات.

Google AutoML Natural Language هي خدمة معالجة لغة طبيعية (NLP) تستخدم التعلم الآلي للعثور على رؤى وعلاقات في النص.

تتيح لك هذه الأداة أيضًا تصور بناء الجملة باستخدام أنواع مختلفة من الرسوم البيانية. ويمكن بسهولة تحميل هذه الرسوم البيانية كصور على Google Drive.

أفضل الوظائف الإضافية لمحرّر مستندات Google للمعلمين

16. وثيقة للنموذج

تساعدك هذه الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google على تحويل مستندك إلى نموذج بحيث يمكنك إنشاء نموذج بسرعة وسهولة من نص داخل مستند Google لطلابك.

ببساطة عن طريق تحديد النص والنقر على زر، يمكنك إضافة أسئلتك.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي الاختيار من بين العديد من أنواع الأسئلة التي تعتبر مثالية لتحويل أوراق العمل العادية إلى نماذج Google.

17. كايزينا

تساعد وظيفة Kaizena Google Docs الإضافية المعلمين على تقديم تعليقات سريعة وعالية الجودة حول عمل الطلاب.

إذا كنت مدرسًا، فستتمكن من إضافة التعليقات الصوتية والدروس والمهارات، مباشرة داخل محرر مستندات Google. ما يعنيه هذا هو أنك لن تضطر إلى مغادرة محرر مستندات Google لتسجيل التعليقات الصوتية أو إضافة الدروس أو تتبع المهارات.

تتيح لك الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google أيضًا تتبع الأدلة على المهارات التي يوضحها الطلاب في مستندات Google الخاصة بهم باستخدام ميزة المهارات الخاصة بنا.

18. أداة التمييز

في بعض الأحيان تريد أن يكون لديك أقلام مختلفة للتمييز بين النقاط المميزة. تمنحك أداة التمييز هذه لمحرر مستندات Google احتياجات تمييز إضافية.

يمكنك إنشاء وتحرير أدوات التمييز المخصصة التي يتم حفظها تلقائيًا.

والمتعة هي أنه يمكنك تصدير النص المميز إلى مستند منفصل حسب التسلسل أو اللون.

تعتبر هذه الوظيفة الإضافية مميزة لأنها تساعدك على تنظيم المقالات أو تصنيف الأفكار أو التأكيد على الحقائق المهمة. يوجد على الشريط الجانبي قلم تمييز يسمح لك بتمييز النص وتحديده لفهم معنى الألوان.

19. أداة التقدير

يحتاج المعلمون أيضًا إلى الكتابة بشكل جيد. تساعدك الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google، “Outwrite”، على أن تصبح كاتبًا أفضل حيث يرشدك مساعد الكتابة AI إلى المدقق النحوي والإملائي. يساعدك هذا عادةً على تحويل أفكارك إلى جمل قوية.

تتيح لك وظيفة Google Doc الإضافية هذه إعادة صياغة الجمل وتعزيز مفرداتك.

20. تنظيم شريحة للمعلم

تعد الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google بمثابة مكمل لـ OrangeSlice: الطلاب. OrangeSlice: Teachers عبارة عن وظائف إضافية لمحرر مستندات Google تتيح تحديدات سهلة وسريعة لقواعد التقييم وتحول التحليل إلى نسبة مئوية أو درجة نقاط.

تتيح لك الوظيفة الإضافية، التي يطلق عليها أيضًا اسم “قاعدة تقييم المعلم”، زيادة إنتاجية تقدير الدرجات الخاصة بك وتقدم قاعدة تقييم ودرجات بشكل احترافي لطلابك.

كما أن لديها تطبيقات قوية لإنشاء الواجبات المقدمة من الطلاب وتوزيعها واستلامها.

أفضل الوظائف الإضافية لمحرّر مستندات Google لمطوري الويب

21. كتل التعليمات البرمجية

تسمح الوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google Code Block لمطوري الويب بتسليط الضوء على بناء جملة الأكواد الخاصة بهم في محرر مستندات Google. فهو يجعل من السهل نقل التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى محرر مستندات Google.

ستقوم مهمة بسيطة بالنقر فوق الزر “تنسيق” بتنسيق سمة اللون التي تختارها.

تتيح لك الأداة أيضًا اكتشاف اللغة التلقائية ورمز التنسيق المضمّن أو ككتل.

22. مستندات تخفيض السعر

تعمل هذه الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google على تحويل مستند Google إلى Markdown أو HTML بسيط وقابل للقراءة.

تتيح لك الوظيفة الإضافية Docs to Markdown Google Docs إنشاء مستندات باستخدام ميزات التحرير والتعاون في Google Docs، ثم التحويل إلى Markdown أو HTML.

يمكنك أيضًا تخزين المستند الخاص بك كملف نصي باستخدام نظام التحكم في الإصدار. تقوم الوظيفة الإضافية بترميز المحتوى دون الحفاظ على الألوان والأنماط في النص.

على عكس Docs to Markdown Google Doc Add-ons، تتيح هذه الوظيفة الإضافية أرقام العناوين وإنشاء جدول محتويات لتخفيض السعر.

أدوات Markdown عبارة عن وظيفة إضافية بسيطة لمستند Google تتيح لك إضافة أرقام العناوين إلى العناوين/الأنماط العادية في مستند Google Docs.

تتيح هذه الأداة لمطوري الويب إضافة أرقام العناوين إلى جانب علامات التصنيف المناسبة لكل مستوى عنوان.

ويمكنه أيضًا إنشاء جدول محتويات بنمط تخفيض السعر وإضافته إلى المستند الذي يوجد به المؤشر حاليًا.

24. بلانتUML جيزمو

تساعدك وظيفة PlantUML Gizmo Google Docs Add-on على إنشاء مخططات UML والحفاظ عليها باستخدام أداة رسم تخطيطي UML المستندة إلى النص في مستندات Google وعروضك التقديمية. تقوم الأداة تلقائيًا برسم المخططات في مستند Google الخاص بك كصور.

مع هذا، لن تحتاج أبدًا إلى استثمار الوقت في إنشاء تخطيط رسم تخطيطي. لديك أيضًا الحرية في تعديل الصورة وإعادة إدراج الرسم التخطيطي.

إذا كنت جديدًا في استخدام الأدوات، فستجد نماذج من الرسوم التخطيطية لمساعدتك على البدء في استخدام الأداة.

25. كتل التعليمات البرمجية 2

تعد وظيفة Google Doc الإضافية هذه بمثابة الإصدار المتقدم من Code Block 1. وهي تساعدك على تنسيق التعليمات البرمجية الخاصة بك في العديد من السمات الجميلة ويمكنك تضمين أرقام الأسطر إذا كنت ترغب في ذلك.

ستضمن كتل التعليمات البرمجية لمحرّر مستندات Google أن يكون رمز التنسيق الخاص بك متميزًا عن بقية النص في مستندك.

وهو يدعم جميع لغات البرمجة وميزة المسافة البادئة الخاصة به تجعله مذهلاً.

أفضل الوظائف الإضافية لمحرّر مستندات Google للمبدعين

26. إطارات بلسمك السلكية

تتيح لك هذه الوظائف الإضافية الرائعة لمحرّر مستندات Google، Balsamiq Wireframes، إنشاء إطارات سلكية بجودة الرسم وتحريرها ومشاركتها داخل Drive وتطبيقات Google Suite (المستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية).

Balsamiq Wireframes هي طريقة سريعة وسهلة لإنشاء إطار سلكي على الإنترنت. يمكنك التعاون في إنشاء الإطارات السلكية الخاصة بك مع الآخرين، وسيتم ذلك في الوقت الفعلي.

كما أن لديها ميزة تسمح لك بتصفح الإطارات السلكية وإدراجها بسرعة في مستندات Google Suite الخاصة بك.

27. من السهل قصاصات فنية

انتهت الصعوبة في إدراج القصاصات الفنية في المستند الخاص بك إلى الأبد. تتيح لك الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google أن تعكس أن “الصورة تساوي ألف كلمة” من خلال السماح لك بالبحث عن الصور المرسومة وإدراجها في مستندات Google الخاصة بك.

يوفر هذا تجربة سهلة لإدراج صور قصاصات فنية جميلة في مستنداتك.

28. الخطوط الممتدة

الخطوط تجعل كتابتك جذابة للعين. تعمل هذه الوظيفة الإضافية لمحرر مستندات Google على تسهيل معاينة واستخدام مئات خطوط Google في مستندات Google والعروض التقديمية.

يتيح لك عرض جميع الخطوط والوصول إليها وفرزها في لوحة ملائمة دون التبديل ذهابًا وإيابًا.

وبصرف النظر عن ذلك، فإنه يتيح لك تصفية الخطوط حسب الشعبية والأسلوب والاتجاهات. ثم قم بمعاينته، ​​وحدد النص الخاص بك. كل هذه متاحة بنقرة واحدة من لوحة الخطوط. إنه يوفر أفضل تجربة عند تجربة خطوط مختلفة مباشرة في مستندك.

29. مولد سحابة الكلمات

يتيح لك منشئ سحابة الكلمات الوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google إنشاء سحابة كلمات قابلة للتنزيل. وهذا مفيد للتأكيد على كلمة من مجموعة من الكلمات ذات الصلة.

يحتوي على العديد من الميزات التي تمنحك التحكم في عدد الكلمات، وإسقاط الكلمات بشكل تلقائي وجداول الكلمات. باستخدام هذه الوظيفة الإضافية، يمكنك تقييم موضوعك الناشئ بسرعة وتصنيف وثيقتك بشكل أفضل.

بصرف النظر عن ذلك، فهو ملون ويقوم بتحميل السحب الملونة، ويتيح لك تنزيل الصورة بحجمين واختيارك للوحات الألوان.

30. أيقونات الشرائح والمستندات

الأيقونات رائعة للتمثيل. تمنحك وظيفة الأيقونات الإضافية هذه لمتصفح Google Chrome وصولاً ثابتًا إلى Flaticon، أكبر قاعدة بيانات للأيقونات.

باستخدامه، سيكون لديك وصول مجاني إلى الرموز التي يمكنك استخدامها لمحرر مستندات Google وأدوات Google الأخرى.

افكار اخيرة

لقد جعلت Google الحياة أسهل من خلال توفير الأدوات التي تتيح للأشخاص إنجاز المهام بشكل أسهل وأسرع. وفي المناطق التي لم يفعلوا فيها ذلك، قاموا بإتاحة الفرص لشركات الطرف الثالث لحل المشكلة.

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