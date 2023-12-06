ستساعدك المقالة التالية: ما هي أفضل 10 بدائل لـ Zapier يمكنك تجربتها في عام 2023؟

الأتمتة هي الصلصة السرية الجديدة. فهو المفتاح الأساسي لكنوز النجاح في أي عمل تجاري.

إذًا ما الذي يمكنك أتمتته لجعل عملك يسير بشكل أسرع وأكثر سلاسة؟

ستتعرف اليوم على أفضل 10 بدائل لـ Zapier لعام 2022

ما هو زابير؟

Zapier هو برنامج يمكنه دمج أكثر من 1000 تطبيق وخدمة ويب لك.

يساعدك هذا على الاستفادة من الأتمتة من خلال وظائفها المدمجة.

ما يعنيه هذا بشكل أساسي هو توفير وقتك لأنك تقوم بتشغيل مهام عادية على الطيار الآلي.

ما الذي يقوم به Zapier تلقائيًا؟

إليك ما يمكن لـ Zapier تشغيله تلقائيًا نيابةً عنك:

التكامل: يساعدك على ربط تطبيقات الويب الخاصة بك في منصة واحدة. المعلومات: تعمل على أتمتة تفاعل المعلومات بين تطبيقاتك من خلال مهام سير العمل. لا يوجد ابتكار في التعليمات البرمجية: دون الحاجة إلى استخدام التعليمات البرمجية، يتيح لك Zapier إنشاء مهام سير العمل بسرعة.

لكن كنز زابير يأتي بتكلفة باهظة. ما رأيك أن نساعدك في العثور على خيار آخر من بين أفضل 10 بدائل لـ Zapier في عام 2021؟

أفضل 10 بدائل لـ Zapier من حيث ترتيب عمليات تكامل التطبيقات

هناك العديد من الطرق لسرد مجموعة مختارة من التطبيقات. لكننا نتطلع إلى أتمتة اندماج من أكبر عدد ممكن من التطبيقات في أداة واحدة.

فيما يلي قائمتنا المختارة لأفضل 10 بدائل لـ Zapier مرتبة حسب عدد التطبيقات التي تدمجها لك في التشغيل الآلي.

إفتتت :

هذه الصفحة هي كل شيء عن اختصارIFTT ومعانيه إذا كان هذا ثم ذلك. IFTTT هو برنامج سهل الاستخدام يدمج تطبيقاتك وأجهزتك.

وهو يشكل سلسلة من العبارات الشرطية البسيطة التي تعرف باسم التطبيقات الصغيرة.

الايجابيات:

إنه ممتاز لدمج الأنظمة المنزلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

فهو يوفر أتمتة قوية لعمليات التكامل الفردية البسيطة بين التطبيقات.

فهو حر في استخدامها. خطط الدفع أرخص للمطورين، وأسعار مخصصة للفرق والمؤسسات.

سلبيات:

إنه ليس مفتوحًا للتغييرات الجديدة.

لديها خدمات وتكاملات محدودة مقارنة ببدائلها.

من الصعب إعداد تدفقات أتمتة متعددة. هذا جيد للأتمتة البسيطة.

العمل:

Workato هو بديل آخر لـ Zapier مع التركيز على المؤسسات والشركات.

تعمل هذه الأداة على ربط تطبيقات العمل التي تتحرك أو تعمل مع المشغلات، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مثل الإشعارات وإنشاء فاتورة أو تذكرة وما إلى ذلك.

الايجابيات:

لا يلزم وجود أي تعليمات برمجية لإنشاء وصفات لتكامل التطبيقات.

إنها أداة ممتازة للبيانات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا وغيرها من الشركات.

إنه يعمل بشكل جيد مع التطبيقات المستندة إلى السحابة.

سلبيات:

الأسعار المرتفعة تشكل عائقًا أمام الشركات الصغيرة والشركات الناشئة.

يتطلب Workato مكتبة أكبر بكثير من موارد الخدمة الذاتية لمساعدة العملاء على قضاء وقت أقل في المساومة على خدمة العملاء بشأن المشكلات البسيطة.

عملية تصحيح الوصفات مرهقة للغاية.

التكامل:

Integromat هي أداة بديلة أخرى لـ Zapier. في هذه الحالة، يعد Integromat بمثابة الغراء للإنترنت لأنه يوفر أتمتة متقدمة عبر الإنترنت.

فهو يدمج تطبيقات مثل Google Sheets وGmail وDropBox وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه، يقوم بنقل البيانات والمساعدة في تحويلها.

الايجابيات:

إنه بديل أرخص بكثير لـ Zapier وأفضل للمؤسسات غير الربحية أو الشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة.

وبتكلفة أقل، يمكن أن يوفر سيناريوهات معقدة ووظائف عالية.

واجهة المستخدم الخاصة بـ Integromat سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام.

سلبيات:

لم يتم تصميمه للمستخدمين اليومي. يتطلب Integromat معرفة سابقة بالبرمجة.

إنها تتمتع بأتمتة ذات مستوى متقدم ليس من السهل التجول فيها بسهولة.

من الصعب اختبار السيناريوهات وإعادة تشغيل البيانات من خلالها.

تدفق مايكروسوفت:

تم تصميم Microsoftflow لأتمتة عملية سير عمل الأعمال. نظام تكامل منخفض التعليمات البرمجية أو بدون تعليمات برمجية لتطبيقاتك.

تم إنشاء بديل Zapier هذا، مع الأخذ في الاعتبار المستخدمين الذين ليسوا على دراية بتطوير الويب والبرمجة.

الايجابيات:

إنها أداة بسيطة ذات منحنى تعليمي سهل.

يأتي مزودًا بأكثر من 250 موصلًا تم إنشاؤه بالفعل لبدء عمليات التكامل دون الحاجة إلى القيام بها من البداية.

يمكنك استخدام Microsftflow لإنشاء موصلات دون أي معرفة بالبرمجة.

سلبيات:

هناك تأخير في تنفيذ مهام سير العمل بعد المشغل. تعمل الخطة المجانية بزمن وصول قدره 15 دقيقة، وتعمل الخطط المدفوعة بزمن وصول قدره 5 دقائق لعمليات سير العمل المعقدة.

تتطلب عناصر SharePoint موصلاً خارجيًا أو استخدامًا للويب، حيث لا يمكن تعيين/تغيير الأذونات.

تدفقات Microsoft عبارة عن برنامج قائم على المنشئ. أولئك الذين يقومون بإنشاء مهام سير العمل والحسابات ذات الصلة هم الوحيدون الذين يمكنهم الوصول إلى مهام سير العمل وتشغيلها.

كلاودهق:

تساعد هذه الأداة على دمج Gmail مع مجموعة كاملة من أدوات الإنتاجية، بما في ذلك أداة تعقب البريد الإلكتروني وقوالب البريد الإلكتروني ومشاركة البريد الإلكتروني.

وهذا يعني إنتاجية كاملة وأتمتة فيما يتعلق بتلقي وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وجمع البيانات وتخزينها منها.

الايجابيات:

يتمتع Cloud HQ بأفضل حل للتخزين السحابي بين جميع أدوات التكامل.

سهولة التكامل مع ملحقات Chrome التي تجمع جميع تطبيقات Google معًا.

لا يلزم تنزيل البرامج. ما عليك سوى إضافة ملحقات Chrome بسلاسة.

سلبيات:

إذا لم تكن مجموعة البريد الإلكتروني لديك هي Gmail، فلن يعمل Cloud HQ للأتمتة.

الخطة المجانية لا تقدم أي أدوات.

لا يوجد توفر لأدوات واجهة برمجة التطبيقات (API) للتشغيل الآلي للتطبيقات خارج مجموعات البريد الإلكتروني.

المزامنة:

هذه أداة لفئة نقل البيانات الخاصة بمكدس Tech. إنه حل قائم على السحابة مصمم لربط التطبيقات السحابية.

من المعروف أن Piesync يربط تطبيقات CRM والتسويق.

الايجابيات:

تم تصميم Piesync للشركات الصغيرة أو الوكالات أو العاملين لحسابهم الخاص.

من الرائع إجراء اتصالات بسيطة بين أنظمة التسويق.

يسمح بتكامل الشركاء المتعددين في خطوات بسيطة مثل تسجيل الدخول وملء المعلومات والعمل على التكامل.

سلبيات:

يصبح الأمر أكثر تكلفة عندما يكون لديك المزيد من جهات الاتصال. يعتمد التسعير على عدد جهات الاتصال بدلاً من عمليات المزامنة.

لا تتوفر العديد من الأدوات والتطبيقات الشائعة للتكامل مع Piesync مقارنة بالأدوات الأخرى.

يمكن لـ Piesync مزامنة جهات الاتصال فقط مع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم وليس مع حقول أخرى.

سنابولوجيك:

Snaplogic هي أداة أتمتة مصممة للاتصال بالبيانات والتطبيقات المستندة إلى السحابة.

يدمج بديل Zapier هذا المهام المعقدة في “اللقطات” التي تنقسم إلى مهام متكاملة ومهام فرعية تشكل أجزاء منطقية معيارية وقابلة للتوصيل.

بعض أدوات التكامل التي يدمجها Snaplogic هي Amazon Redshift، Tableau، Oracle، Microsoft 365، Snowflake، إلخ.

الايجابيات:

يعد Snaplogic حلاً سهل الاستخدام ويتطلب في الغالب ميزات السحب والإفلات لإنشاء اللقطات.

يحتوي على واجهة بسيطة لا تتطلب من المستخدم أن يكون مطورًا.

ويوفر أتمتة “التقرير”. أي شركة تتطلب إرسال تقارير عن الطيار الآلي ستستفيد بشكل كبير من Snaplogic.

سلبيات:

لم يتم تصميم Snaplogic للمعالجة أو المنطق المعقد للأعمال.

عندما يكون حجم البيانات كبيرًا، تتباطأ عملية الالتقاط كثيرًا.

ليس لديهم تدريب أو دروس فيديو. كما يحتاج نظام رسائل الخطأ الخاص بهم إلى التحسين.

مرونة.io:

Elastic.io هو نظام قائم على السحابة يساعد على دمج الخدمات السحابية للشركات.

فهو يوفر موصلات محددة مسبقًا ويوفر منصة لإنشاء موصلات مخصصة بناءً على احتياجات العمل.

الايجابيات:

إنها منصة سهلة الاستخدام تدعم النهج الأول لواجهة برمجة التطبيقات (API).

لديها قابلية التوسع الأفقي والرأسي عالية. يتيح لك ذلك إنشاء أنظمتك الآلية وزيادة الموصلات بسهولة.

يتمتع Elastic.io بمستوى زمن وصول سطحي. حتى إذا قمت بإضافة كميات كبيرة من البيانات، فلن تواجه انخفاضًا في سرعة عمل الموصلات.

سلبيات:

عدد الموصلات المتاحة محدود للغاية.

ميزة وضع العلامات البيضاء مفقودة في حزمة التسعير القياسية.

على الرغم من أن الأداة نفسها مجانية، إلا أن الحلول المدفوعة تمثل تحديًا كبيرًا.

أتمتة.io:

Automate.io هو بديل آخر لـ Zapier. يساعد هذا البرنامج في تكامل التطبيقات السحابية أو SaaS.

يسمح Automate.io بإنشاء سير عمل فردي أو معقد لعمليات المبيعات أو الأعمال أو التسويق على الأتمتة.

الايجابيات:

لا يلزم الترميز. إنه سهل الاستخدام مع واجهة السحب والإفلات.

يحتوي Automate.io على أكثر من 100 تطبيق يمكن دمجها من مكتبته. بعض هذه تشمل Salesforce، Hubspot، MailChimp، Facebook، إلخ.

بديهية جدا للاستخدام وبأسعار معقولة للغاية.

سلبيات:

تستغرق الشاشات وقتًا طويلاً للتحميل. تحتاج قوائم البيانات إلى التحديث بسبب التأخر في وقت التحميل.

يطلب المستخدمون المزيد من وظائف IF/AND داخل روبوت واحد.

دروس البرمجيات ليست شاملة.

Tray.io:

Tray.io هي أداة تكامل للخدمات، وقد تم تصميمها في الغالب مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العمل.

إنه برنامج تكامل API يعمل على أتمتة سير العمل المختلفة دون الحاجة إلى موارد تطوير معقدة.

الايجابيات:

إنها أداة قوية وعملية للغاية.

إنه يلبي احتياجات المستخدمين التقنيين وغير التقنيين.

مفيد جدًا لإعداد الأتمتة مع العديد من عمليات التكامل داخل خط الأعمال.

سلبيات:

يتطلب المزيد من مقاطع الفيديو والدعم حول كيفية تنفيذ بعض العمليات.

هناك بدائل ذات أسعار أفضل لـ Tray.io.

من الصعب إيجاد حل بديل لسير عمل تصحيح الأخطاء.

افكار اخيرة

هناك العديد من أدوات الأتمتة المتوفرة في السوق والتي ستسمح لشركتك بالنمو بشكل أسرع.

يمكن أن تمنحك أفضل 10 بدائل Zapier المدرجة نظرة ثاقبة حول إيجابيات وسلبيات الاستخدام.

باستخدام هذا، يمكنك تحديد نوع عملك وأهدافك لتحديد أداة Zapier البديلة للأتمتة المناسبة لك.

لا تتردد في التحقق قادة المجموعة – إذا كنت ترغب في أتمتة عملية توليد العملاء المحتملين من موقعك Facebook مجموعة. إنه مجاني للبدء وسهل الاستخدام.