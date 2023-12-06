ستساعدك المقالة التالية: ما هي أفضل 4 ملحقات Poshmark Chrome في عام 2023؟

هل تريد أن تعرف كيفية بيع وشراء سلع الموضة بسرعة؟ وكيف نفعل ذلك بطريقة ممتعة؟ إذن فإن الأداة التي أنا على وشك مشاركتها ستكون منطقية بالنسبة لك.

تكافح معظم شركات الأزياء في صناعة ملابس الموضة وإدارة أعمالها في نفس الوقت. حتى المشترين يشعرون بالارتباك عند تحديد نوع القماش الذي يريدون شراؤه. أو عندما يريدون عرض ملابسهم القديمة للبيع.

Poshmark هو الحل لكابوس كل مصمم أزياء. لذلك لا داعي للقلق مرة أخرى.

في هذا المنشور، سأسلط الضوء على أفضل 5 ملحقات Poshmark Chrome في عام 2021.

لكن أولاً، دعونا نلقي نظرة سريعة وعميقة على حوض سباحة Poshmark.

ما هو بوشمارك؟

Poshmark هي عبارة عن منصة تربط محبي الموضة المخلصين بأعمال الأزياء أو الأفراد أو الأنماط التي يعجبون بها. وهذا يسمح لك بالتسوق بطريقة ممتعة وسهلة. ويمكنك أن تصبح بائعًا أيضًا عن طريق عرض عناصر الموضة القديمة للبيع.

لذلك، سواء كنت تعمل في مجال الأزياء أو من محبي الموضة العاديين وترغب في المغامرة في الجانب التجاري الذي تحبه – يمكنك تعلم كيفية البيع على Poshmark.

كيفية البيع على Poshmark

لدى Poshmark أكثر من 60 مليون عضو في مجتمعها. وهناك أكثر من 100 مليون قطعة للبيع. البيع على المنصة سهل للغاية.

في 60 ثانية أو أقل، يمكنك إدراج منتجاتك للبيع عن طريق:

1) استخدام هاتفك لالتقاط صورة للمنتج الذي تريد بيعه.

2) تعبئة وصف للمنتج و

3) تحديد السعر.

بهذه الطريقة، يحدد المشترون المحتملون العنصر، ويقرأون عن تفرده، ويقررون ما إذا كانوا مشترين مناسبين أم لا.

لكن Poshmark ليس السوق الوحيد لعناصر الموضة. هل نسيت موقع ئي باي؟

يعد موقع eBay سوقًا مشهورًا لبيع العناصر. ولكن هنا كيف يختلف عن Poshmark.

Poshmark مقابل موقع ئي باي

يشتهر موقع Poshmark بعناصر الموضة والإكسسوارات، في حين يعد موقع eBay سوقًا للسلع العامة بدءًا من الأدوات المنزلية وحتى الملابس والإلكترونيات.

قد ترغب في الالتزام بمنصة أكثر استهدافًا مثل Poshmark إذا كنت تعمل بشكل صارم في مجال الأزياء.

يمكن للشركات الموجودة على Poshmark إدراج منتجاتها مجانًا كل شهر، ويمكنها القيام بذلك لأكبر عدد ممكن من المنتجات. على عكس موقع eBay الذي يتيح لك 50 قائمة مجانية شهريًا ويطلب منك الدفع من القائمة رقم 51 وما فوق. وصف المنتج أسهل على Poshmark، لكنه عمل جحيم – يستغرق وقتًا طويلاً جدًا على موقع eBay.

يعد Poshmark سلسًا وسهلاً في عمليات البيع والشراء بشكل أسرع. ومع ذلك، إذا كان المزيد من الوظائف ضروريًا بالنسبة لك، فاختر موقع eBay.

يوفر Poshmark أيضًا العديد من ميزات البيع مثل الخصومات الخاصة وخصومات الشراء المتعددة والمصادقة.

الرسوم مهمة لعملك. في الحالة التي يتقاضى فيها Poshmark 2.29 دولارًا أمريكيًا مقابل عمليات الشراء التي تتراوح بين 1 دولارًا أمريكيًا و15 دولارًا أمريكيًا ويحقق 20% للمبيعات التي تزيد عن 15 دولارًا أمريكيًا، فإن موقع eBay يتقاضى رسوم مبيعات هائلة بنسبة 10%، وهذا لا يشمل رسوم معاملات Paypal أخرى بنسبة 3%.

ما يعنيه هذا هو أن موقع eBay قد يكون أفضل إذا كنت تبيع سلعًا باهظة الثمن.

أفضل 5 ملحقات Poshmark Chrome في عام 2022؟

على الرغم من أن تطبيق Poshmark أنيق على هاتفك الذكي، يمكنك الحصول على شعور مماثل تقريبًا إذا كنت تستخدم Poshmark Chrome Extension على سطح المكتب الخاص بك.

فيما يلي أفضل 5 ملحقات Poshmark Chrome.

تتيح لك أداة خزانة Poshmark مشاركة منتجات الأزياء الخاصة بك والحصول على متابعين وزيادة مبيعاتك على Poshmark. يمكنك القيام بذلك تلقائيًا عند تثبيت ملحق Chrome. ينبثق عند تسجيل الدخول إلى Poshmark.

تتيح لك الأداة أيضًا مشاركة المعلومات من قائمة العلامات التجارية الخاصة بك أو التغذية بضغط تسجيل الدخول. لذا فإن استخدامها سيساعدك على توفير الوقت والتركيز على نشاطك الأساسي.

سمات.

يسمح لك بتقديم عرض إلى المعجبين تلقائيًا.

يسمح لك بجدولة المشاركة والعرض على المعجبين.

يمكنك مشاركة العناصر مباشرة مع متابعيك.

يتيح لك تنظيم خزانتك.

ويقوم تلقائيًا بحل رموز التحقق (عبر 2Captcha).

التسعير.

تمتلك Closet Tools نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام. وتبلغ قيمة العرض المميز 29.99 دولارًا شهريًا.

Simple posher هو ملحق Poshmark Chrome آخر يساعدك على أتمتة جميع أنشطة Poshmark الخاصة بك حتى تتمكن من تنمية أعمالك. باستخدام هذه الأداة، لا داعي للقلق بشأن المبيعات على Poshmark لأنها ستتواصل مع عملائك وتشركهم في رحلة عملاء رائعة.

أثناء تحديد عدد العناصر الخاصة بك، تتيح لك الأدوات إمكانية توزيع حصة الطلب بشكل عشوائي من خزانتك العلوية إلى السفلية بحيث يتم تحديث خلاصاتك باستمرار.

سمات.

تتيح لك هذه الأداة مشاركة العناصر من خزانتك أو خزانات الأشخاص الآخرين وموجزات الأخبار والحفلات.

يتيح لك متابعة وإلغاء متابعة أي شخص تلقائيًا من خلاصات الأخبار أو الحفلات أو الصفحة.

تقوم هذه الميزة بإرجاع الدعم من خلال مشاركة ومتابعة نشاط الأشخاص الذين يتابعون نشاطك أو يعجبون به.

التسعير.

يمكنك تجربة ملحق Poshmark Chrome مجانًا، ولكنه يكلف 9.99 دولارًا شهريًا مقابل ميزاته المتميزة.

إن Poshmark Closet Bot الذي أصبح سهلاً هو امتداد Chrome الذي يجعل نشاطك على Poshmark سهلاً. إنها أداة بسيطة للغاية تتيح لك فقط أتمتة مشاركاتك ومتابعتها على Poshmark.

تعمل هذه الأداة على تسهيل أتمتة نشاط Poshmark الخاص بك بحيث يمكنك التركيز على جوهرك، وهو إنشاء عناصر جديدة. إنها في الأساس مساعدة افتراضية من Poshmark تشارك خزانتك وتساعدك على متابعة المستخدمين لديك وتزيد من مبيعات منتجك على Poshmark.

سمات.

يتيح لك ملحق Chrome هذا مشاركة منتجاتك مجانًا على Poshmark.

كما يسمح لك بتحرير الوصف الخاص بك دون ضغوط

يحتوي على محدد مهام مجاني يسمح لك بالتحكم في نشاط الروبوت في حسابك.

كما يسمح لك بقياس وتتبع نموك من خلال عرض إحصائياتك الشخصية

يمكنك أيضًا استخدام الأداة لجدولة المشاركة على حسابك.

تتوفر مهام مهووسة أخرى مثل تنظيم الخزانة والمشاركة العكسية وشريط تقدم المهمة في هذه الأداة.

التسعير.

Poshmark Closet Bot مجاني.

يساعدك ملحق Posh Access Lite Poshmark Chrome على القيام بالمهام المتكررة التي تستهلك وقتك على Poshmark. إنه يوفر عليك الضغط الجسدي والعقلي من خلال أتمتة المشاركة ومتابعة الأنشطة على المنصة.

لذا يمكنك مشاركة العناصر بشكل مستمر في خلاصاتك عن طريق تكرار نشاط خزانتك حتى تقوم بتحديث الصفحة. تساعدك هذه الأداة على تحديد العملية من خلال تمييز العنصر النشط الخاص بك، والذي يتحرك تلقائيًا بعيدًا عند انتهاء المشاركة.

سمات.

تتيح لك هذه الأداة أتمتة جميع مهامك على Poshmark.

كما يسمح لك بمشاركة العناصر الخاصة بك بشكل مستمر ويبقيك على اطلاع بما يحدث حاليًا في حفلتك.

تبقيك هذه الأداة على اطلاع بجميع أنشطتك في الوقت الفعلي.

بصرف النظر عن ذلك، فإنه ينظم خزانتك تلقائيًا، ويقدم لك خيارات مشاركة متعددة مثل “مشاركة الكل في وقت واحد” أو “المشاركة في أجزاء صغيرة”.

التسعير.

ملحق Posh Access Lite Chrome مجاني.

افكار اخيرة

هذه الأدوات لها نقاط القوة والضعف الخاصة بها. يجب أن يعتمد اختيارك على احتياجاتك وكيفية نجاحها في عملك.

ومع ذلك، لجني الفوائد الدائمة لمنصة Poshmark، بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تختاره، يجب عليك التأكد من أن جودة صور منتجك هي من الدرجة الأولى وأن الأوصاف الإبداعية الخاصة بك رائعة أيضًا.

وبعد استخدام Poshmark، يجب عليك التحقق من ذلك قادة المجموعة، أ Facebook نظام أتمتة جماعي يعتني بعملك بينما تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك.