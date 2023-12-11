ستساعدك المقالة التالية: ما هي اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) للمبيعات والتسويق؟

كل ما تحتاجه لصياغة اتفاقية مستوى الخدمة للمبيعات والتسويق بعد ظهر هذا اليوم

اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) هي عقد يحدد مجموعة من التسليمات التي وافق أحد الأطراف على تقديمها للطرف الآخر.

يمكن أن تكون هذه الاتفاقية موجودة بين الشركة وعملائها، أو بين قسم يقدم خدمة متكررة إلى قسم آخر داخل هذا العمل، مثل أقسام المبيعات والتسويق.

بحسب دراسة أجرتها شركة CEB“87% من المصطلحات التي تستخدمها فرق المبيعات والتسويق لوصف بعضها البعض هي مصطلحات سلبية.”

لذلك فمن المنطقي أن تقوم فرق المبيعات والتسويق التقدمية بوضع اتفاقيات مستوى الخدمة موضع التنفيذ.

تظهر أبحاث HubSpot أن الشركات التي لديها اتفاقية مستوى الخدمة النشطة هي:

34% من المرجح أن يحصلوا على عائد استثمار أكبر على أساس سنوي

21% أكثر احتمالاً للحصول على مخصصات أكبر في الميزانية

من المرجح أن يقوم 31% بتعيين مندوبي مبيعات إضافيين لتلبية الطلب

ولكن كيف تبدو اتفاقية مستوى الخدمة بين التسويق والمبيعات؟

ببساطة، إنه عقد أو اتفاقية تحدد بالضبط ما سيفعله التسويق لدعم أهداف إيرادات الشركة وما ستفعله المبيعات بالضبط لدعم أهداف إيرادات الشركة.

توافق كل من قيادة التسويق والمبيعات على جميع الشروط والأحكام والمعايير، بحيث يتم الآن الاتفاق على التوافق الكامل حول التنفيذ تعاقديًا.

عندما يتم إنشاؤها من قبل ممثلين أو قادة من كلا الفريقين، فإنك تحصل على توافق محكم للغاية واتفاق حول كيفية تنفيذ فرق المبيعات والتسويق بالضبط. يمكنك الحصول على توافق وفهم محكمين لما هو متوقع بالضبط من كلا الفريقين، كما يمكنك تعزيز بيئة من المحادثة المفتوحة والشفافة والتعاون والإبداع المشترك.

لدينا مقالة متعمقة حول المكونات المختلفة لاتفاقية مستوى الخدمة للمبيعات والتسويق؛ تحقق من ذلك هنا.

ولكن ما أردنا القيام به في هذه المقالة هو أن نقدم لك بعض الأمثلة التي يمكنك قصها ولصقها اليوم لوضع اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بك قبل نهاية الأسبوع. لاحظ أن اتفاقية مستوى الخدمة لا يلزم أن تكون مستندًا مكونًا من 100 صفحة؛ قصيرة وحلوة يفوز اليوم هنا.

ومع ذلك، يجب أن تكون واضحة وموجزة لجعل الجميع في كلا القسمين على نفس الصفحة.

فيما يلي مثال على اتفاقية مستوى الخدمة التي أنشأناها لأحد عملائنا (مع إزالة الأسماء).

أهداف الشركة

من المهم بالنسبة لاتفاقية مستوى الخدمة هذه أن تجمع بين فريقين غير متوافقين تقليديًا، لذا فإن وجود مجموعة من أهداف الشركة المشتركة التي يتم من خلالها مواءمة كلا الفريقين أمر بالغ الأهمية.

حددت الشركة “أ” أهداف العمل المتمثلة في تحقيق إيرادات سنوية من 10,000,000 دولار أمريكي إلى 15,000,000 دولار أمريكي من الإيرادات السنوية. يُترجم هذا إلى معدل تشغيل حالي قدره 833000 دولار أمريكي من الإيرادات الشهرية إلى معدل تشغيل مستهدف قدره 1250000 دولار أمريكي شهريًا. لدى الشركة هدف تجاري يتمثل في الوصول إلى معدل التشغيل الجديد هذا بحلول يونيو 2020 والحفاظ عليه أو تجاوزه في الفترة من يونيو إلى ديسمبر. بحلول نهاية عام 2020، من المفترض أن تكون الشركة قد حققت إيرادات سنوية بقيمة 15,000,000 دولار أمريكي لعام 2020.

الهدف 1 – تحقيق إيرادات شهرية قدرها 1,250,000 دولار أمريكي بحلول يونيو 2020 والحفاظ على ذلك حتى نهاية العام.

الهدف 2 – تحقيق إيرادات فائضة كافية من يونيو إلى ديسمبر 2020 لتعويض النمو في الإيرادات الشهرية التي تقل عن 1,250,000 دولار أمريكي من يناير إلى مايو 2020.

الهدف 3 – إنهاء عام 2020 بإيرادات سنوية قدرها 15,000,000 دولار.

أهداف التسويق

تأكد من أن التسويق واضح بشأن ما يجب عليه فعله للمساعدة في تحقيق الأهداف التجارية الشاملة للشركة.

استنادًا إلى أهداف العمل المعلنة للشركة “أ”، يحتاج فريق التسويق إلى توليد 550 ألف دولار أمريكي من قيمة العملاء المحتملين كل شهر. يجب أن تؤدي معدلات التحويل الحالية والتحسن المتوقع في معدلات التحويل إلى تحقيق الإيرادات المطلوبة إذا كان التسويق يقدم 550.000 دولار أمريكي كقيمة متوقعة كل شهر.

يتم حساب قيمة الرصاص على النحو التالي:

يؤدي الإحالة – 5000 دولار

يؤدي المحتوى – 1000 دولار

ندوة عبر الإنترنت – 2000 دولار

عملاء محتملون جاهزون للمبيعات على شبكة الإنترنت – 4000 دولار

شهر عينة لقيمة الرصاص:

عملاء الإحالة – 10 بمبلغ 5000 دولار = 50000 دولار

عملاء محتملون للمحتوى – 200 بسعر 1000 دولار = 200000 دولار

عملاء الندوة عبر الإنترنت – 50 بسعر 2,000 دولار = 100,000 دولار

عملاء متوقعون جاهزون للمبيعات على شبكة الإنترنت – 50 بسعر 4000 دولار = 200000 دولار

أهداف المبيعات

ستكون هناك بعض أهداف المبيعات المماثلة المتعلقة بالتحويل ليركز عليها فريق المبيعات، ولكنك تحتاج أيضًا إلى أهداف مبيعات مرتبطة بالتوقيت وشروط متفق عليها أيضًا.

تتعامل المبيعات أحيانًا مع العملاء المحتملين المرتبطين بالتسويق كمواطنين من الدرجة الثانية، ومع كل هذا الجهد والميزانية المخصصة للعملاء المحتملين الناتجين عن التسويق، يجب متابعتهم في الوقت المناسب.

استنادًا إلى أهداف العمل المعلنة للشركة أ، يوافق فريق المبيعات على متابعة جميع العملاء المتوقعين الناتجين عن التسويق خلال ساعة، أو خلال الساعة الأولى من يوم العمل التالي للعملاء المحتملين الذين يأتون بعد ساعات العمل.

يبدأ التوقيت بمجرد إخطار الممثلين من خلال منصة أتمتة التسويق باهتمام العميل المحتمل بشركتنا. ويشير هذا فقط إلى هؤلاء العملاء المتوقعين الذين يطلبون المتابعة عن طريق المبيعات، وليس العملاء المتوقعين في الندوات عبر الإنترنت أو العملاء المحتملين في مرحلة مبكرة من رحلة المشتري.

يوافق فريق المبيعات أيضًا على الأهداف التالية:

– زيادة نسبة الإقفال من 25% على المقترحات المقدمة إلى 35% بحلول 30 يونيو 2020 وإلى 50% بنهاية العام.

تقليل الأيام في دورة مبيعاتنا من 45 يومًا إلى 40 يومًا بحلول 30 يونيو 2020 وإلى 35 يومًا بحلول نهاية العام

يوافق فريق المبيعات على استخدام عملية المبيعات كما هو موثق في نظام إدارة علاقات العملاء وكما هو محدد في الاجتماع الافتتاحي لفريق المبيعات لعام 2020

يوافق فريق المبيعات على استخدام جميع الأدوات والقوالب والمحتوى المضمن في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) كما تمت مشاركته والموضح في الاجتماع الافتتاحي لفريق المبيعات لعام 2020

تحديد قنوات الاتصال والتغذية الراجعة

في بعض الأحيان يكون التحدي الأكبر بين التسويق والمبيعات هو التحدث بنفس اللغة. فيما يلي بعض العبارات الخاصة باتفاقية مستوى الخدمة (SLA) التي تحاول تحديد كيفية مشاركة الاتصالات والملاحظات بين الفرق بوضوح:

ستقوم فرق المبيعات والتسويق بمشاركة التعليقات والعمل بشكل استباقي لمعالجة أي تحديات متعلقة بالإيرادات تواجه الشركة بسرعة. ستتم مشاركة أي تعليقات بين الفرق في غضون 24 ساعة ومناقشتها لحلها في اجتماعات فريق المبيعات والتسويق الأسبوعية. سيقدم قسم التسويق ملاحظات حول تنفيذ المبيعات المتعلقة بمتابعة العملاء المحتملين والبيانات الكمية حول فعالية عملية البيع (معدلات التحويل في المراحل المختلفة من عملية البيع). ستقدم المبيعات تعليقات تتعلق بجودة العملاء المتوقعين وفعالية أدوات المبيعات التي يوفرها التسويق.

الاتفاق على الملاحظات وإيقاعات الاجتماع والتواصل

فيما يلي بعض اللغات لضمان التواصل بين التسويق والمبيعات معًا، والعمل معًا، ومشاركة التعليقات بشكل بناء وتحقيق تقدم إيجابي:

يوافق فريقا التسويق والمبيعات على العمل كفريق واحد بشكل بناء لتحقيق أهداف إيرادات الشركة والأهداف المعلنة لكل فريق على حدة.

توافق قيادة كل من فرق التسويق والمبيعات على الاجتماع أسبوعيًا لمدة 30 دقيقة لمراجعة أداء الأسبوع الماضي مقابل الأهداف المعلنة. لقد وافقوا على مشاركة ما نجح بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي وما لم يعمل بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي. لقد وافقوا على إنشاء تحسينات مشتركة بشكل استباقي يمكن تنفيذها في الأسبوع القادم لتصحيح أي تحديات أو مشكلات.

يوافق فريق التسويق والمبيعات بأكمله على الاجتماع لمدة ساعة مرة واحدة شهريًا لمشاركة خططهم لمدة 30 يومًا للشهر القادم. سيشارك قسم التسويق أي تغييرات على التنفيذ التسويقي الحالي وأي أساليب حملة محددة من المقرر إطلاقها في الشهر القادم. ستشارك المبيعات أي تغييرات في تنفيذ عملية المبيعات الحالية وأي احتياجات محددة تتطلب مساعدة التسويق خلال الثلاثين يومًا القادمة.

سيشارك كلا الفريقين مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف ومقاييس الأداء الفعلية من الشهر الماضي بالإضافة إلى توقعاتهم حول الأداء مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية للشهر القادم.

الاتفاق على حل النزاعات

من المهم في اتفاقية مستوى الخدمة التحدث عن كيفية التعامل مع النزاعات (في حالة ظهورها). عندما يتم تحديد هذه الأمور مقدمًا، يكون من الأسهل التصرف وحل النزاعات بسرعة باستخدام العمليات المتفق عليها والمحددة.

سيتم تقديم أي تعارضات أو تحديات غير قابلة للحل إلى لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص بما في ذلك المدير التنفيذي للتسويق (CMO أو نائب الرئيس)، ومدير المبيعات الرئيسي (CSO أو VP) والرئيس التنفيذي. سيختار فريق التسويق ممثلاً ليشارك جانبه من المشكلة أو التحدي. ستختار المبيعات ممثلاً لمشاركة جانبها من المشكلة أو التحدي. سيكون لدى كل فريق 15 دقيقة للعرض، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار. قرار اللجنة ملزم ويوافق كل فريق مسبقًا على اتباع الاتجاه الذي تم حله.

إذا كان هناك مسؤول إيرادات رئيسي يتحمل المسؤولية والمساءلة عن كل من التسويق والمبيعات، فسيكون هذا الشخص هو المحكم الوحيد في أي من هذه النزاعات.

المكافآت عند تحقيق الأهداف

يجب أن يكون العمل ممتعًا. يجب أيضًا مكافأة فرق التسويق والمبيعات التي تعمل معًا وتحقق الأهداف معًا. من المهم أن تحدد اتفاقيات مستوى الخدمة أيضًا المكافآت المتفق عليها ومتى سيتم توزيع تلك المكافآت. فيما يلي نموذج لقسم المكافآت الخاص باتفاقية مستوى الخدمة (SLA) الخاصة بك:

سيتم قياس فرق التسويق والمبيعات معًا، والجلوس معًا، والالتقاء معًا، والحصول على المكافأة معًا أيضًا. عندما يحقق كلا الفريقين أهدافهما الشهرية وأهداف الإيرادات الإجمالية للشركة، سيتشارك كلا الفريقين في مجموعة قدرها 5000 دولار يتم توزيعها وفقًا لتقدير قادة الفريق. عندما يحقق كلا الفريقين أهدافهما السنوية وأهداف الإيرادات الإجمالية للشركة، سيتم مكافأة كلا الفريقين برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى المكسيك، مع الأزواج.

العواقب إذا لم يتم تحقيق الأهداف

ومن المهم بنفس القدر تحديد العواقب إذا لم يتم تحقيق الأهداف. فيما يلي بعض العبارات التي تحدد بوضوح مسار العمل إذا لم يتم تحقيق الأهداف المشتركة:

يتم قياس كلا الفريقين على أساس مجموعة من الأهداف المشتركة. لذلك، سيعيش كلا الفريقين ويموتان بناءً على الأداء مقابل تلك الأهداف المشتركة. لكي يتم تقاسم الأهداف بشكل حقيقي، يجب أن يكون كلا الفريقين مسؤولين عن جميع الأهداف، وليس فقط الأهداف الموجودة في مسارهم. في حالة عدم تحقيق الأهداف، سيتم اتخاذ الإجراءات التالية.

إذا لم يتم تحقيق الأهداف المشتركة بعد 30 يومًا:

قم بمراجعة الأهداف جنبًا إلى جنب مع الخطة لتحقيق الأهداف والأداء الفعلي

قم بإجراء مناقشة داخل فرق المبيعات والتسويق لإنشاء خطة عمل لمعالجة النقص

قم بإنشاء خطة عمل يمكن تنفيذها على الفور لضمان عدم تفويت الفريق للأهداف خلال الثلاثين يومًا القادمة

تحديد وتعيين فريق SWAT أصغر لتنفيذ الترقيات الموصى بها

إذا لم يتم تحقيق الأهداف المشتركة بعد 60 يومًا:

قم بمراجعة الأهداف جنبًا إلى جنب مع الخطة لتحقيق الأهداف والأداء الفعلي

اطلب من ممثلي فريق المبيعات والتسويق أن يجتمعوا مع الفريق التنفيذي

قم بإنشاء خطة عمل يمكن تنفيذها على الفور لضمان عدم تفويت الفريق للأهداف خلال الثلاثين يومًا القادمة، وتقديم تلك الخطة إلى الفريق التنفيذي للتوقيع أو المراجعات

تحديد وتعيين فريق SWAT أصغر لتنفيذ الترقيات الموصى بها

اطلب من فريق SWAT تقديم تقرير إلى الفريق التنفيذي أسبوعيًا عن التقدم المحرز

إذا لم يتم تحقيق الأهداف المشتركة بعد 90 يومًا:

قم بمراجعة الأهداف جنبًا إلى جنب مع الخطة لتحقيق الأهداف والأداء الفعلي

اجعل الفريق التنفيذي يتحمل مسؤولية إنشاء خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة

اطلب من الفريق التنفيذي مراجعة القيادة والهيكل التنظيمي والأفراد والأدوار والأداء السابق واستراتيجية المبيعات والتسويق الحالية وخطط تنفيذ المبيعات والتسويق الحالية

تحديد وتعيين فريق SWAT تنفيذي لتنفيذ الترقيات الموصى بها

اطلب من فريق SWAT التنفيذي تقديم تقرير إلى الفريق التنفيذي الكامل أسبوعيًا حول التقدم المحرز

تسجيل الخروج النهائي

لكي تكون لاتفاقية مستوى الخدمة قيمة في مؤسستك، يجب أن تكون أكثر من مجرد قطعة من الورق. يجب أن يكون هناك اتفاق حي على أن كل شخص في كل من المبيعات والتسويق مسؤول وخاضع للمساءلة عن التنفيذ.

لذلك، يجب أن تكون الاتفاقية المكتوبة جزءًا من عرض أكثر تفصيلاً ومناقشة بمشاركة نشطة من جميع الأطراف. لا ينبغي الدخول في هذا باستخفاف.

يجب على الجميع في كلا القسمين التوقيع على الوثيقة والاحتفاظ بنسخ منها في أماكن مرئية للغاية داخل مساحة العمل الخاصة بهم (في المنزل أو في المكتب). يجب الإشارة إلى الوثيقة بانتظام في المحادثات وفي الاتصالات وفي الاجتماعات.

وينبغي أن تكون “وثيقة حية”. هذا يعني أنه من غير المرجح أن تحصل على الكمال في محاولتك الأولى. قد يحتاج إلى بعض التعديل أو التحرير أو الإضافات. كن منفتحًا لإجراء هذه التغييرات ومشاركتها مع الجميع. بمرور الوقت، ستحصل على اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) التي تؤثر على السلوك وتحركه، وينبغي أن يترجم ذلك إلى نمو إيرادات قابل للتكرار ومستدام وقابل للتطوير.