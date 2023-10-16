ستساعدك المقالة التالية: ما هي استراتيجية استخدام النص البديل للصورة؟
الصور جزء من المحتوى الخاص بك. يمكنك استخدام الصور لسببين رئيسيين:
- لإضافة معلومات مهمة (لشرح شيء ما بشكل أكثر وضوحًا وتصور ما قمت بوضعه في النص).
- لتزيين مقالتك (لجعلها أكثر جذبًا للنظر وأسهل للتذكر).
يعتمد تنفيذ النص البديل على الغرض من استخدام الصورة:
نص بديل لسهولة الوصول وسهولة الاستخدام:
- يشمل نص بديل وصفي بالنسبة للصور الحساسة للمحتوى/ذات المعنى (أي تلك التي تضيف معلومات مهمة إلى النص): النص البديل هو ما سيراه الأشخاص الذين أوقفوا عرض الصور وسيسمعه المكفوفون بدلاً من الصورة.
- إذا تم استخدام الصورة لأغراض تزيينية بحتة، تعيين نص بديل لقيمة فارغة (alt=””) بحيث يمكن لقارئات الشاشة تجاهل الصورة تمامًا.
نص بديل لتحسين محركات البحث:
- يضيف النص البديل المحسّن للكلمات الرئيسية:
- لتعزيز بروز الكلمات الرئيسية للصفحة؛
- بحيث يتم إغراء الأشخاص الذين تمت إحالتهم بواسطة نتائج بحث الصور لزيارة الصفحة (إذا كنت تبحث عن إنشاء رابط، على سبيل المثال، فما هي الصورة التي ستكون أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لك: رسم بياني يوضح تفاصيل عملية بناء الرابط أو سلسلة ترمز إلى العملية التي هي كيف يتم تزيين المشاركات في بناء الروابط؟).
- تخطي النص البديل على الإطلاق (في هذه الحالات عادةً ما أستخدم العنوان بدلاً من ذلك). ستحتاج إلى استخدام نص بديل فارغ (alt=””) لأغراض التحقق من الصحة.