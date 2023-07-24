ستساعدك المقالة التالية: ما هي المدونة ذاتية الاستضافة؟ هل يجب علي اختيار منصة مدونة مجانية أم ذاتية الاستضافة؟ + كيف تبدأ

نحن هنا للإجابة على السؤال ، ما هي المدونة ذاتية الاستضافة؟ لنفعلها اذا.

ما هي المدونة ذاتية الاستضافة؟

المدونة ذاتية الاستضافة هي مدونة تعيش إما على خادمك الشخصي (ليس شائعًا) أو على خادم شركة استضافة خارجية مثل Bluehost أو Dreamhost (الأكثر شيوعًا اليوم) ، حيث تعمل هذه الخوادم على تشغيل مدونتك والحفاظ عليها مباشرة على الإنترنت.

الأكثر أهمية لمناقشة ما إذا كان يجب عليك استضافة مدونتك بنفسك (باستخدام شركة استضافة مثل Bluehost أو Dreamhost) ، هي الفوائد التي ستجنيها من استخدام الاستضافة الذاتية—عند المقارنة مع البديل المتمثل في اختيار واحد من العديد من منصات التدوين التي تخضع لرقابة مشددة مثل Medium أو Weebly أو Wix أو غير ذلك.

لعدة سنوات هنا ، كنت أقوم بتدريس أكثر من 500000 قارئ شهريًا حول كيفية بدء مدوناتهم – وكانت توصيتي هي البدء بمدونة مستضافة ذاتيًا ، مدعومة بنظام إدارة محتوى WordPress المجاني (CMS) وشركة استضافة موثوقة تحافظ على مدونتك على الإنترنت.

ما هي المدونة ذاتية الاستضافة؟ هل يجب علي اختيار منصة مدونة مجانية أم ذاتية الاستضافة؟

ما هي المدونة ذاتية الاستضافة؟ هل يجب علي اختيار منصة مدونة مجانية أم ذاتية الاستضافة؟

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. عندما تشتري استضافة باستخدام أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى الخاص بي مجانًا لك. اعلم أنني أوصي أيضًا فقط بالمنتجات التي أقف وراءها شخصيًا.

حسنًا ، دعنا الآن نتعمق قليلاً في هذه المناقشة لمساعدتك على تحديد ما إذا كانت المدونة المستضافة ذاتيًا – أو موقع التدوين المجاني هو الأنسب لأهداف التدوين أم لا.

هل يجب علي اختيار منصة مدونة مجانية أم ذاتية الاستضافة؟

قبل اتخاذ هذا القرار (الكبير) ، من المهم تقييم أهداف التدوين الخاصة بك.

هل ستقوم بالتدوين بهدف كسب بعض الدخل أو بناء مشروع تجاري في نهاية المطاف؟

من ناحية أخرى ، هل ستكون مدونتك مجرد هواية أو تدوين يوميات بدون أهداف مالية؟

ربما تكون أهداف التدوين الخاصة بك شيئًا آخر تمامًا …

إذا كنت ترغب في النهاية في جني الأموال من مدونتك ، أو ترك هذا الاحتمال مفتوحًا للمستقبل ، فإن الانتقال إلى مدونة WordPress ذاتية الاستضافة هو خيارك الوحيد إذا كنت ترغب في الحصول على مدونتك بالطريقة الصحيحة وتجنب الكثير من أعمال النقل المكلفة (في جعل مدونتك مستضافة ذاتيًا في النهاية) في المستقبل.

ذلك لأن منصات التدوين المجانية في العالم إما تمنع أو تقيد بشدة فرصك في تحقيق الدخل من محتوى مدونتك.

لن تتمكن من تحقيق الدخل بشكل فعال من مدونتك إلا إذا كانت مستضافة ذاتيًا

هذا هو السبب في أنني أوصي المدونين الجدد بالذهاب إلى مدونة مستضافة ذاتيًا عندما يبدأون.

حتى إذا كنت لا تطلق مدونتك بهدف أساسي هو جني الأموال اليوم ، فإن ترك الباب مفتوحًا لهذا الاحتمال في المستقبل هو الخيار الأذكى في الوقت الحالي (إذا كان لديك ميزانية لإنفاق حوالي 5 دولارات شهريًا لخطة استضافة مدونتك أو أكثر قليلاً إذا اخترت خطة استضافة شهرية حقيقية).

الآن ، إذا كنت تقوم بالتدوين كتمرين إبداعي أو نشاط تدوين يوميات أو هواية بسيطة ليس لها أهداف مالية – فإن اختيار منصة مثل Medium أو Weebly أو Wix يمكن أن يكون في الواقع خطوة رائعة ، لأنها ستكون مجانية تمامًا لك. ومع ذلك ، فإن أفضل نظام لإدارة المحتوى (CMS) بعيد جدًا ، WordPress ، حيث سيكون لديك فرص نمو وتخصيص غير محدودة.

بغض النظر عن هدفك النهائي ، فلا حرج في البدء في نظام أساسي مجاني إذا كنت بحاجة إلى إبقاء نفقاتك منخفضة أو منخفضة ، خاصة إذا كنت تركز بشكل أساسي على ممارسة مهنتك الكتابية والحصول على مزيد من الراحة مع ما يشبه تشغيل مدونة.

فقط ضع في اعتبارك أنه في وقت ما ستنتقل في النهاية إلى الاستضافة الذاتية لمدونتك إذا كنت ترغب في تحويلها إلى مشروع مدر للدخل.

كم يكلف الاستضافة الذاتية لمدونتك؟

لحسن الحظ ، أصبح إطلاق مدونة خاصة بك في السنوات الأخيرة ميسور التكلفة بشكل متزايد. يمكن تحقيقه حتى في أضيق الميزانيات.

الاستضافة الذاتية لمدونتك بخطة استضافة موثوقة للغاية (وبأسعار معقولة) من خلال Bluehost (توصيتي رقم 1) ستكلفك حوالي 3.00 دولارات شهريًا إلى 5.00 دولارات شهريًا ، ويتم إصدار فواتير بها سنويًا.

يمكنك أن تتوقع إنفاق ما بين 34.50 دولارًا في السنة و 65.40 دولارًا في السنة للحفاظ على تشغيل مدونتك المستضافة ذاتيًا.

يعتمد المبلغ المحدد الذي ستكلفه خطة الاستضافة الخاصة بك على خيارات الحزمة والإضافات التي تحددها ، بناءً على احتياجاتك.

للحصول على تفاصيل أكثر تفصيلاً لجميع النفقات المتعلقة بالتدوين التي يمكن أن تتوقع تكبدها (مع نمو مدونتك خلال الأشهر المقبلة وترغب في ترقية أدواتك) ، راجع دليلي حول تكلفة تشغيل مدونة اليوم. وتحقق من دليلي حول مقدار ما يحققه المدونون للحصول على فكرة واقعية عن مسارك لتوليد الدخل بمرور الوقت باستخدام مدونة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنهم يقدمون خيار الانتقال مع الاستضافة المشتركة (الأرخص) أو اختيار خطة استضافة WordPress مُدارة أكثر قوة والتي تتعامل مع المزيد من الجوانب التقنية لتشغيل مدونتك.

كيف تحصل على مدونة مستضافة ذاتيًا؟

إن عملية الحصول على مدونتك الذاتية الاستضافة هي في الواقع عملية بسيطة ومباشرة للغاية:

اختر اسمًا اختر خطة الاستضافة الخاصة بك صمم مدونتك (مع قالب WordPress مجاني) اكتب رسالتك الأولى روج للمحتوى الخاص بك

إذا كنت مستعدًا لبدء تشغيل مدونتك ذاتية الاستضافة ، فانتقل إلى دليلي خطوة بخطوة وتابعها لتبدأ اليوم – وتحقق من قائمة أفضل أمثلة المدونات للحصول على بعض الإلهام الآن.