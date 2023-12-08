ستساعدك المقالة التالية: ما هي الميزات المهمة التي يحتاجها موقع الويب الفني في عام 2023

مثلما يمكن للفن أن يتخذ أشكالًا متنوعة، يمكن للموقع الفني أن يخدم أغراضًا مختلفة. بالنسبة للفنانين، تعد مواقعهم الإلكترونية بمثابة منازل عبر الإنترنت لعرض أعمالهم. يجب أن يكون لديهم ميزات يمكنها تعزيز تجربة المستخدم مع ضمان مكافأة الفنانين ماليًا مقابل مواهبهم.

إذًا، كيف يبدو الأمر كله؟

يجب أن يكون موقع الويب الفني الخاص بك تفاعليًا، مما يسمح للزائرين بتصور عملية الشراء الفنية المقصودة بشكل صحيح. يجب أن يكون جذابًا، مما يتيح للمشترين فرصة التعرف على الفنان الذي يقف وراء العمل الفني الذي يتطلعون إلى شرائه. يجب تحسين موقع الويب بشكل منطقي للحصول على أفضل تجربة للمستخدم، وتزويد الزائرين بجميع المعلومات التي يحتاجونها لإجراء عملية شراء واثقة.

ويعد إنشاء موقع إلكتروني فني استثمارًا جيدًا جدًا بالنظر إلى أن 12% من مبيعات الأعمال الفنية في النصف الأول من عام 2021 كانت رقمية. وفقًا لتقرير Hiscox Online Art Trade لعام 2017، بلغ سوق الفن عبر الإنترنت 3.75 مليار دولار في عام 2016، بزيادة قدرها 15٪ عن عام 2015. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الفن عبر الإنترنت إلى 9.14 مليار دولار في السنوات القادمة.

إذا كنت فنانًا أو مصورًا ولديك موقع ويب ولكنك تشعر بخيبة أمل بسبب قلة مبيعاته، فاعمل على ميزات موقع الويب الخاص بك. فيما يلي بعض الميزات التي يجب مراعاتها:

1. محفظتك أو متجرك عبر الإنترنت

يمكنك إعداد متجرك أو محفظتك عبر الإنترنت بعدة طرق.

أولاً، قم بعرض أفضل القطع الفنية لديك على الصفحة الرئيسية للموقع. بعد ذلك يمكنك الحصول على معرض مقسم إلى فئات موجزة وواضحة يمكن للزوار التنقل فيها بسهولة.

تأكد من أن الصور التي تعرضها على موقعك ذات حجم مناسب للويب، بحيث يتم تحميلها بسرعة بينما تستوعب أقل من 500 كيلو بايت. لا تنس تصنيف جميع الأعمال الفنية المعروضة من خلال تضمين المواصفات مثل العنوان والأبعاد والوسيط والسعر وسنة القطعة الفنية إذا كنت تعرضها للبيع.

قم أيضًا بتضمين وصف قصير وواضح لإلهامك وراء إنشاء القطعة. وهذا أمر مهم لأن الناس يحبون معرفة القصص وراء القطع الفنية المختلفة.

2. مقاطع فيديو لجلب التركيز إلى العمل الفني

يمكنك استخدام مقاطع الفيديو لنشر المعلومات حول القطع الفنية المعروضة. لن تساعدك مقاطع الفيديو في إنشاء مواد جذابة حول عملك فحسب، بل ستساعدك أيضًا في جذب انتباه الجمهور.

في هذه الأيام، الجميع مشغولون للغاية. ونتيجة لذلك، فإنهم لا يقضون الكثير من الوقت في أي شيء.

تعد مقاطع الفيديو أفضل طريقة لتقديم المعلومات للجمهور خلال فترة زمنية قصيرة. كما أنه يساعد المشاهدين على رؤية الشخص الذي يقف خلف الفيديو وإقامة اتصال.

ولكن تأكد من أن مقاطع الفيديو التي تستخدمها لعرض أعمالك الفنية هي من أعلى مستويات الجودة. أنت تستطيع تحرير مقاطع الفيديو لتبدو أكثر مصقولة واحترافية، لينجذب إليها جمهورك المستهدف.

3. موقع ويب بسيط بتصميم نظيف

عند تصميم موقع ويب فني، ركز على إضافة تلميحات زخرفية إلى مساحة الإنترنت. لكن هدفك الرئيسي يجب أن يكون التركيز على عملك الفني.

ولهذا، يجب عليك التأكد من أن موقع الويب الخاص بك يتمتع بتصميم نظيف.

بشكل عام، من الأفضل إبقاء الموقع بسيطًا حتى لا يتشتت انتباه المستخدمين عن عملك الفني.

خذ مثال الموقع الفني لأندريا لو مانينغ هنا. أندريا لول مانينغ هي فنانة بصرية تعمل في مجالات متنوعة مثل المتاهات والرسم والتراكمات والنحت. موقعها الإلكتروني بسيط وواضح نسبيًا في تقديم معلومات الاتصال والمحفظة. يُظهر الخط الغريب الأطوار والتصميم النظيف للموقع اتجاهًا جماليًا محددًا – أنيق وعصري ومعاصر.

المفتاح هنا هو جعل موقع الويب الفني الخاص بك قابلاً للتكيف بشكل لا نهائي ليجسد شخصيتك على وجه التحديد.

4. بيان الفنان والسيرة الذاتية الخاصة بك

الميزة المهمة التالية هي السيرة الذاتية للفنان، حيث ستصف نفسك كفنان. يجب أن يحتوي هذا المقطع أيضًا على بيان الفنان الخاص بك والذي يوضح بالتفصيل كل ما يتعلق بعملك الفني.

يمكنك تضمين السيرة الذاتية للفنان وبيانه في صفحة “حول” الخاصة بك وسيرتك الذاتية. كن بسيطًا قدر الإمكان أثناء استخدام المصطلحات الفنية إلى الحد الأدنى.

من الأفضل تضمين الأساسيات فقط، مثل المكان الذي أتيت منه، ونوع العمل الفني الذي تقوم بإنشائه؛ مصدر إلهامك أو عامل القيادة الخاص بك؛ الأوسمة السابقة والتعاون الحالي أو المشاريع التي تعمل عليها.

5. صور عالية الجودة

سوف تجذب الصور الرائعة لأعمالك الفنية الانتباه وتجذب الناس إلى أعمالك الفنية وتقدم قطعك الفنية في أفضل ضوء ممكن. تأكد من أن صور عملك الفني نظيفة وواضحة ومليئة بالحياة لأن مثل هذه الصور فقط هي التي يمكن أن تخلق الانطباع الأكثر لفتًا للانتباه.

هناك طرق مختلفة لتحقيق هذه النتيجة، حتى مع اللقطات البسيطة للمنتج.

اعمل على الإضاءة لأن الإضاءة الإستراتيجية المثالية هي وحدها القادرة على إبراز خطوط وألوان عملك الفني بأفضل طريقة ممكنة.

عند تصوير قطعك الفنية التي سيتم عرضها على موقعك، حاول التقاط لقطات تفصيلية ولقطات نمطية ولقطة مقربة للشيء بأكمله. يحب العملاء المحتملون تصور كيف سيبدو عملك الفني في منازلهم، كما أن اللقطات التفصيلية والمصممة تفعل الشيء نفسه تمامًا.

فهي تسلط الضوء على تفاصيل القطعة الفنية وتصميمها، مما يسهل على الأشخاص فهم ما إذا كانت تناسب بيئتهم المنزلية أم لا. إذا كنت تقوم بإبراز عملك الفني في إطار، وضح أن القطع المؤطرة مخصصة لأغراض العرض فقط ولن يتم بيعها مع الإطار.

6. مغناطيس الرصاص

وجود معجب جيد يتابع Pinterest, Facebook، و Instagram إنه أمر رائع، لكن المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي هذه وغيرها يستمرون في الحضور والذهاب. قد لا يشترون أعمالك الفنية.

لكن المشتركين في بريدك الإلكتروني مهمون لأنهم قدموا عناوين بريدهم الإلكتروني بسبب اهتمامهم بعملك الفني.

من الجيد أن تعتقد أن الأشخاص سيحبون موقعك وسيقومون بالتسجيل على الفور. ومع ذلك، لا يقوم الأشخاص بتسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم بسهولة فحسب؛ تحتاج إلى إنشاء شيء جذاب لتزويدهم به مقابل عناوين بريدهم الإلكتروني. وهذا ما يسمى بمغناطيس الرصاص، ويمكن أن يأتي في أشكال مختلفة مثل قائمة الموارد، أو الكتاب الإلكتروني، أو الخصم، أو دورة البريد الإلكتروني، أو فرصة الفوز بجائزة.

7. مدونة

يتجاهل العديد من الفنانين أهمية تضمين مدونة على مواقعهم الإلكترونية. يعد هذا خطأً كبيرًا من جانبهم لأن المدونة يمكن أن تكون بمثابة إحدى أعظم الطرق للتفاعل مع الجماهير و تعزيز كبار المسئولين الاقتصاديين.

يمكنك استخدام مدونة لإصدار إعلانات حول القطع أو المجموعات الجديدة والمعارض القادمة. سيمنحك أيضًا نطاقًا لإظهار جانبك الشخصي لمتابعيك.

وبما أن المدونة عبارة عن محتوى قابل للمشاركة بشكل كبير يتعلق بعملك الفني، فإنه يسهل على محركات البحث تصنيف موقعك بشكل أعلى. كما أنه يسهل على العملاء الجدد العثور عليك عند البحث عن عمل فني مثل العمل الذي تنغمس فيه.

المدونة ليست ضرورة مطلقة، ولكنها يمكن أن تزيد من الوعي بعملك.

8. الشهادات

يساعد عرض شهادات العملاء على موقع الويب الفني الخاص بك على بناء الثقة مع المشترين المحتملين.

عندما يشارك العملاء تفاصيل كيف ألهمتهم قطعك الفنية أو ذكّرتهم بتجربة أو بشخص ما، فإن ذلك يبني قصة حول علامتك التجارية مما يجذب المزيد من العملاء المهتمين.

9. أزرار وسائل التواصل الاجتماعي

قد يكون لديك حساب أو حسابين على وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق أعمالك الفنية. وإذا كنت لا تزال متخلفًا في هذا الأمر، فابدأ بالبدء في أسرع وقت ممكن لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي الطريقة الأقل تكلفة والأسهل لمشاركة أعمالك الفنية وتعريف الأشخاص بعلامتك التجارية.

نظرًا لأن هذا عصر تُستخدم فيه مواقع شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للعثور على معلومات حول أي شيء إلى جانب محركات البحث، فمن الأفضل أن يكون لديك أزرار وسائط اجتماعية على موقع الويب الفني الخاص بك. بهذه الطريقة، يمكن للأشخاص متابعة علامتك التجارية وإرسال رسائل إليك ومشاركة أعمالك الفنية مع أفراد آخرين.

10. معلومات الاتصال

بدون معلومات الاتصال المناسبة، سيكون من الصعب جدًا على الأشخاص العثور على عملك.

ستساعد إضافة صفحة اتصال لطيفة إلى القائمة الرئيسية لموقعك الأشخاص على التواصل معك إذا كانوا يريدون شراء عملك الفني، أو حجزك لحدث قادم، أو التكليف بقطع فنية جديدة.

يجب أن تعرض صفحة الاتصال الخاصة بك أيضًا نموذجًا للاتصال بك عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى رقم الاتصال الخاص بك وعنوان المعرض إن أمكن. إلى جانب ذلك، تعد الروابط إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك أيضًا عنصرًا مهمًا في صفحة الاتصال.

11. اضغط على الصفحة

إذا كان لديك عدد لا بأس به من القصاصات الصحفية، فتأكد من أن موقع الويب الفني الخاص بك يحتوي على صفحة صحفية أيضًا. ستسلط هذه الصفحة الضوء على الروابط والصور لسماتك المتنوعة.

سيحب المشترون المحتملون الاطلاع على صفحتك الصحفية لأنها ستساعدهم على بناء الثقة وإضافة عنصر آخر إلى قصة فنانك.

الأسئلة الشائعة

1. ما الذي يجب تضمينه في موقع فني؟

تعد تفاصيل العمل الفني والسيرة الذاتية للفنان والصور عالية الجودة ومعلومات الاتصال من أهم العناصر المتضمنة في موقع الويب الفني.

2. كيف تنشئ موقعًا فنيًا رائعًا؟

الشعار الرئيسي لموقع ويب فني رائع هو إبقائه بسيطًا وسريعًا ومنظمًا وسهلاً. يجب أن يكون المحتوى والتنقل واضحين وبسيطين وموجزين لجذب الزوار وإبقائهم على الموقع بمجرد وصولهم إليه.

3. هل من المهم إنشاء موقع لعرض أعمالي الفنية؟

نعم، سيكون إنشاء موقع ويب هو الطريقة الأكثر فعالية لتسويق عملك الفني وبناء علامتك التجارية وبيع عملك الفني.

4. هل يحتاج الفنانون إلى موقع إلكتروني في 2022؟

حتى مع توفر مواقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين مجانًا هذه الأيام، يحتاج الفنانون إلى أن يكون لديهم موقع ويب في عام 2022 ليبدو ذا مصداقية.

خاتمة

يجب أن يحصل المستخدمون على موقع الويب الفني الخاص بك على عرض كبير لبعض أعمالك. لا تتوقف عن اختبار وتجربة طرق جديدة لجذب الجمهور، واستمر في تقديم محتوى جديد وقطع فنية بانتظام للحفاظ على تفاعل الزوار.

انتبه أيضًا إلى تحليلات موقع الويب وكيفية تفاعل الزوار مع موقع الويب الخاص بك. بهذه الطريقة، يمكنك تحسين موقعك وفقًا لتفضيلات زوار موقعك.