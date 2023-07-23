ستساعدك المقالة التالية: ما هي خطة العمل؟ دليل المبتدئين

عندما تضع تصورًا لفكرة ما وتريد أن تتحول إلى عمل تجاري ، فإن الخطوة الأولى من التحول توصف بأنها خطة عمل.

وبكلمات بسيطة ، فإن خطة العمل ليست سوى وصف تفصيلي لما تتوقعه للعمل. قد تكون هذه فقرة قصيرة أو وصفًا متعمقًا لما تخطط له.

على الرغم من أن بعض الناس يعتقدون أن خطط العمل القصيرة أكثر منطقية ، إلا أن هذا يترك الكثير من الغموض ويصبح من الصعب تنفيذها بشكل فعال. يجب أن تتضمن خطة العمل التفصيلية كل التفاصيل الصغيرة ، بغض النظر عن صغر حجمها. هذا لأن المزيد من التخطيط يعني مساحة أقل للخطأ.

الأنواع المختلفة لخطط العمل

للتوصل إلى خطة عمل قوية ، تحتاج إلى معرفة نوع خطة العمل التي تناسبك بشكل أفضل.

دعنا نلقي نظرة على بعض خطط الأعمال الأكثر شيوعًا التي يستخدمها الناس.

بدء خطة العمل

يجب أن يستخدم أي عمل تجاري جديد خطة عمل بدء التشغيل تتضمن جميع الخطوات التفصيلية التي يجب على الشركة اتخاذها قبل إطلاقها.

يجب أن يشمل ذلك تفاصيل المنتج أو الخدمة التي سيتعامل معها العمل ، والهوامش ، وسلسلة التوريد ، وفريق الإدارة. في حالة وجود أي مستثمرين مطلوبين ، فيجب تضمين ذلك في الخطة ، بما في ذلك تفصيل كيفية استفادة المستثمرين.

خطة العمل الداخلية

يتعلق هذا بجمهور مستهدف محدد لقسم من الأعمال ، على سبيل المثال ، فريق التسويق.

تم وضع هذه الخطة للتحقق من الوضع الحالي للفريق ، وما يحتاجون إليه لنقله إلى المستوى التالي ، والنفقات ، والعوائد المحتملة. يمكن أن يشمل ذلك تكاليف التسويق والإعلان والترقية.

خطة عمل استراتيجية

هذه خطة عمل قائمة على الإستراتيجية وعادة ما تكون خطة طويلة الأجل ، على سبيل المثال ، خطة مدتها خمس سنوات.

يدور هذا عادة حول عناصر مثل رؤية ورسالة العمل ، وعوامل النجاح ، والتقنيات المطلوبة لتحقيق النجاح. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تتضمن أيضًا كيفية تنفيذ هذه الخطط.

هذا يلخص أهداف الشركة ككل.

خطة عمل الجدوى

الخطة المجدية هي حل سريع أو خطة احتياطية لتحويل المشروع إلى ربح سريعًا لاستدامة الشركة في السوق. يمكن وصف ذلك على أنه استهداف مجموعة ديموغرافية معينة أو استثمار مبلغ معين حتى يتم تطبيق الخطة.

ما الذي يجب تضمينه في خطة عملك؟

غالبًا ما يتم الخلط بين أصحاب الأعمال فيما يتعلق بما يجب عليهم وما لا ينبغي عليهم تضمينه في خطة العمل. إذا كنت مستعدًا لكتابة خطة عمل ولكن ليس لديك فكرة من أين تبدأ ، فقد تساعدك هذه النصائح.

مفهوم الأعمال

في هذا القسم من خطة العمل ، تناقش طبيعة العمل وتتحدث عن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكيف تختلف عن غيرها في السوق.

إستراتيجية

في هذا القسم من الخطة ، يجب أن تركز على خطتك لاتخاذ الإجراءات وكيف ستنفذ أفكارك لنمو عملك وتصبح ناجحًا وكيف ستحقق أهداف عملك.

ميزة تنافسية

ربما يكون هذا هو القسم الأكثر أهمية في خطة عملك حيث تناقش سبب كون عملك أفضل من المنافسين الآخرين في السوق وكيف ستجذب انتباه العملاء للحصول على حصة سوقية كبيرة.

الجمهور المستهدف

يجب أن يركز أحد الجوانب المهمة لخطة العمل الجيدة على جمهورك المستهدف. يجب أن يشمل ذلك من هم عملاؤك ، والديموغرافية التي ستستهدفها ، وكيف ستجذب العملاء وتحتفظ بهم حتى تحقق ربحًا.

هنا تشرح كيف ستقوم بتسويق عملك بشكل فعال لتمييز عملك عن البقية.

إدارة

يجب أن يتحدث جزء لا يتجزأ من خطة عملك عن الدور الذي سيلعبه الموظفون وفريق الإدارة في مساعدة عملك للوصول إلى المكان الذي تريده. يجب أن يحتوي هذا على وصف تفصيلي لكل فرد مسؤول ومشارك في العمل.

المالية

يجب أن يركز هذا القسم من خطة عملك على التحولات السابقة وكيف تخطط لتوسيع نطاقها إلى آفاق جديدة. يجب أن يتحدث عن الإسقاط والتوقعات الواقعية وقابلية التوسع وإمكانية إعادة الاستثمار لنمو الأعمال.

الأسئلة المتداولة حول خطط العمل

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تكتب فيها خطة عمل أو إذا كانت خطط عملك السابقة لا ترقى إلى المستوى المطلوب ، فلنلقِ نظرة على بعض الأسئلة التي كثيرًا ما يطرحها أصحاب الأعمال حول خطط العمل.

هل أحتاج إلى تضمين جميع الأقسام المذكورة أعلاه؟

بالنسبة للجزء الأكبر ، يجب أن تحاول تضمين أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى تكون خطة عملك واضحة.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك اتباع كل ما هو مذكور أعلاه لأن كل عمل مختلف وستكون كل خطة عمل مختلفة قليلاً عن الأخرى بناءً على طبيعة العمل.

بينما يمكنك الرجوع إلى هذه الأقسام ، لا تتردد في إضافة لمستك إلى خطة عملك.

هل من المهم أن يكون لديك خطة عمل مفصلة؟

للإجابة بكلمات بسيطة ، نعم.

كلما كانت خطة عملك أكثر تفصيلاً ، أصبح من الأسهل عليك وضع هذه الخطط موضع التنفيذ دون أي مجال للخطأ. أثناء كتابة خطة العمل ، يجب أن يكون تركيزك على نمو الأعمال.

لذا تأكد من تقسيم كل مكون وجعله مفصلاً قدر الإمكان لسهولة الفهم والتنفيذ. خطة عملك شيء يجب أن يكون من السهل متابعته حتى بالنسبة لشخص لا علاقة له بالعمل.

هل يمكنني بدء عملي أثناء الانكماش الاقتصادي؟

الاقتصاد عبارة عن ركوب قطار أفعواني يرتفع صعودًا وهبوطًا وليس هناك ما يدل على كيفية تحرك هذه الأفعوانية.

ومع ذلك ، فإن تأخير خطة عملك بسبب الانكماش الاقتصادي ليس شيئًا يجب أن تفكر في القيام به لأن هذا قد يكون أحد أفضل الأوقات لبدء عمل تجاري.

إلى جانب ذلك ، لن يكون جميع أصحاب الأعمال الآخرين الذين سيتراجعون عن خططهم جاهزين عندما يرتفع السوق مرة أخرى بينما ستكون مستعدًا لدخول السوق.

هل تحتاج إلى خطة عمل؟

يجب أن يكون لدى كل صاحب عمل خطة عمل قوية في مكانها لأنها تساعد على نمو الأعمال وتساعدهم على التركيز في الاتجاه الصحيح.

سواء كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على قرض أو تريد معرفة ما يجب أن تكون عليه خطة العمل التالية ، فإن خطة العمل الجيدة تكون دائمًا في متناول اليد. كما أنه يساعدك على جذب المستثمرين المناسبين ويساعد الأعمال التجارية على الارتقاء إلى آفاق جديدة.

تساعدك خطة العمل الشاملة أيضًا على الارتقاء بعملك إلى آفاق جديدة وتسمح لك بإطلاق العنان لإبداعك دون الابتعاد عن مجال تركيزك الأساسي. تمنحك خطة العمل أيضًا فحصًا واقعيًا عندما تنجرف بعيدًا أو إذا كان هناك خلل في الخطة.

كم من الوقت يجب أن تكون خطة عملي؟

لا تحتوي خطة العمل على أي قيود على عدد الكلمات التي يمكنك تضمينها فيها ، ولكن دعنا نواجه الأمر ، فلا أحد يريد قراءة رواية بناءً على عملك.

إذا كنت تبحث عن مستثمرين ، فإن خطة العمل الطويلة سوف تخيفهم بدلاً من إثارة اهتمامهم. بينما يحتاج إلى التفصيل ، يجب أن يكون شاملاً. من عشرين إلى ثلاثين صفحة هو الطول المثالي لخطة العمل.

كيف يجب أن تقدم خطة عملك؟

حتى لو كانت خطة عملك مقنعة ، يجب تقديمها بالطريقة الصحيحة ، وإلا فقد تنخفض بسرعة كبيرة.

إذا كانت لديك خطة عمل جيدة ، فإليك بعض الاستراتيجيات لتقديم خطتك لتقليل مخاطر الرفض:

احصل على عملاء محتملين وإحالات – تلعب الشبكة الصحيحة دورًا مهمًا في نجاح عملك. عند تقديم خطة عملك ، حاول تقديمها إلى الأشخاص الذين تمت إحالتك إليهم وهم جزء من شبكتك.

تلعب الشبكة الصحيحة دورًا مهمًا في نجاح عملك. عند تقديم خطة عملك ، حاول تقديمها إلى الأشخاص الذين تمت إحالتك إليهم وهم جزء من شبكتك. ابحث عن هدفك – قبل الاقتراب من المستثمر ، افهمهم قدر الإمكان. إن وجود أرضية مشتركة للحديث عنها ووجود رقم بالفعل في رأسك عند الاجتماع معهم يجعل الأمور أسهل.

قبل الاقتراب من المستثمر ، افهمهم قدر الإمكان. إن وجود أرضية مشتركة للحديث عنها ووجود رقم بالفعل في رأسك عند الاجتماع معهم يجعل الأمور أسهل. قم برميتك – قبل الاجتماع مباشرة مع شخص ما ، احصل على بريد إلكتروني مفصل أو خطاب منطوق جاهز لإغرائه بشأن خطة عملك. افصح عن القليل من المعلومات ، يكفي فقط لجذبهم ، ولكن اترك مساحة صغيرة للفضول حتى يكونوا حريصين على معرفة المزيد عن عملك.

هل هناك وقت مناسب لمراجعة خطة عملك؟

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان ينبغي عليهم تحديث خطط أعمالهم بشكل دوري. التغيير ليس سهلاً أبدًا وتحب معظم الشركات الالتزام بخطتها الأصلية.

بصفتك صاحب عمل ، يجب أن تتذكر أن التغيير جزء من اللعبة ويجب أن تكون دائمًا منفتحًا على ترقية خطة عملك أو تغييرها في اللحظة التي تتوقف فيها عن العمل من أجلك.

يجب أن تتذكر دائمًا أن إنشاء خطة عمل شخصية وفعالة ليس علمًا صارخًا. عليك أن تشعر بالراحة مع فكرة تدوين أفكارك ومفاهيمك على الورق لأن ما تتخيله في رأسك يجب أن يكون سهلاً على الآخرين فهمه. بهذه الطريقة سيتحرك الجميع في الاتجاه الصحيح بهدف مشترك.