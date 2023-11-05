ستساعدك المقالة التالية: ما هي رسوم الامتياز وما هو المبلغ الذي سأدين به؟

رسوم الامتياز هو ما يدين به صاحب الامتياز المحتمل لصاحب الامتياز مقابل حقوق استخدام العلامة التجارية للامتياز ونظام الامتياز. عادةً ما تشير رسوم الامتياز إلى دفعة لمرة واحدة تُدفع في بداية العلاقة. ولكن هناك أيضًا رسوم امتياز مستمرة.

عندما تشتري فرصة امتياز، فإنك تحصل على حقوق قيمة بموجب العقد. ولكن لديك أيضًا مسؤوليات قانونية. يجب عليك إدارة الأعمال وفقًا لدليل العمليات واتفاقية الامتياز. يجب عليك أيضًا دفع جميع الرسوم المطلوبة لصاحب الامتياز. لذلك، من المهم جدًا فهم جميع الرسوم.

ما هي رسوم الامتياز؟

بالمعنى الواسع، تعني رسوم الامتياز أي أموال يدفعها صاحب الامتياز إلى صاحب الامتياز مقابل الحق في تشغيل أعمال الامتياز.

ومع ذلك، عادةً ما يشير مصطلح “رسوم الامتياز” إلى الرسوم الأولية. تحكم لجنة التجارة الفيدرالية المتطلبات القانونية للامتياز في الولايات المتحدة. تحت لجنة التجارة الفيدرالية قاعدة الامتياز، وهذا ما يسمى “الرسوم الأولية”.

الرسوم النموذجية الأخرى هي الإتاوات ورسوم التسويق / الإعلان. :

قد يكون فهم عدد لا يحصى من الرسوم المرتبطة بالامتياز أمرًا معقدًا. فيما يلي نظرة عامة مختصرة على الرسوم الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها في علاقة الامتياز:

نوع الرسوم الوصف التكلفة النموذجية رسوم الامتياز الأولية الدفع لمرة واحدة مقابل حقوق العلامة التجارية والشعار والمنتجات والأنظمة الخاصة بصاحب الامتياز. 25.000 دولار إلى 50.000 دولار في المتوسط رسوم الاتاوات الرسوم المستمرة للدعم المستمر؛ في كثير من الأحيان نسبة مئوية من إجمالي المبيعات. حوالي 6% في المتوسط رسوم التسويق يساهم في صندوق الإعلان والتسويق الوطني لصاحب الامتياز. 1% إلى 2% من إجمالي الإيرادات رسوم إضافية (متغيرة) يمكن أن تكون هذه رسوم التكنولوجيا، ورسوم التدقيق، والتأمين، ورسوم التدريب، وما إلى ذلك. يختلف حسب صاحب الامتياز

كيف تعمل رسوم الامتياز؟

دعنا نستكشف أنواع الرسوم الثلاثة الرئيسية هذه لنرى كيفية عملها.

رسوم الامتياز الأولية

رسوم الامتياز هي رسوم تُدفع مرة واحدة على أصحاب الامتياز المحتملين في بداية علاقة العمل.

بموجب قاعدة الامتياز الخاصة بلجنة التجارة الفيدرالية، فإن رسوم الامتياز الأولية مخصصة للسلع والخدمات المستلمة من صاحب الامتياز قبل افتتاح أعمال صاحب الامتياز. تغطي هذه الرسوم تراخيص الملكية الفكرية بما في ذلك العلامات التجارية وعلامات الخدمة. وسيتضمن الحق في استخدام اسم العلامة التجارية والشعار والمنتجات والأنظمة الخاصة بصاحب الامتياز. عادةً ما تكون غير قابلة للاسترداد.

يمكن دفع المبلغ دفعة واحدة أو تقسيطه على دفعات. مثال: 5,000 دولار أمريكي مستحقة عند تقديم الطلب، و5,000 دولار أمريكي عند توقيع الاتفاقية، و20,000 دولار أمريكي خلال 30 يومًا من افتتاح العمل.

تتراوح رسوم الامتياز الأولية بين 25.000 دولار و50.000 دولار. ومع ذلك، تختلف الرسوم. فيما يلي أمثلة مختارة:

تتطلب شركة Cruise Planners (وكالة سفريات أمريكان إكسبريس) رسم امتياز قدره 10995 دولارًا.

مثال آخر منخفض التكلفة هو Subway بسعر 15000 دولار.

يأتي بانيرا بسعر 35000 دولار وماكدونالدز بسعر 45000 دولار.

رسوم الرعاية الصحية المؤقتة 50000 دولار.

السيد العامل الماهر يكلف 59900 دولار.

إذا كنت من قدامى المحاربين العسكريين، فقد تحصل على استراحة خاصة. يقدم المئات من أصحاب الامتياز خصومات على رسوم الامتياز الأولية للمحاربين القدامى وأزواجهم وحتى العسكريين العاملين الذين هم على وشك الانتقال من الجيش إلى العمل.

في معظم الامتيازات، الرسوم الأولية ليست مصدرا للربح. بل هي وسيلة لتغطية تكاليف تسويق الامتياز، وتوظيف أصحاب الامتياز الجدد وتعويض مندوبي المبيعات.

رسوم الاتاوات

الإتاوات هي رسوم مستمرة. تم تصميم الإتاوات لدفع تكاليف الدعم المستمر من صاحب الامتياز. تم تشبيه رسوم الملكية برسوم العضوية لتظل في وضع جيد مع الامتياز.

عادة، الإتاوات هي نسبة مئوية من إجمالي المبيعات. وهذا يعني أنه مع ارتفاع إجمالي المبيعات، سيزداد المبلغ الذي تدفعه.

وفق FranData، ظلت الإتاوات ثابتة في السنوات الأخيرة عند حوالي 6٪ بشكل عام.

ومع ذلك، فإن متوسط ​​6% يخفي اختلافات واسعة حسب الصناعة. أدنى متوسط ​​للإتاوات هو 4.9% لصناعة منتجات وخدمات التصوير الفوتوغرافي. أعلى الإتاوات هي للامتيازات ذات الصلة بالأعمال التجارية، بنسبة 10٪. متوسطات الصناعة هي مجرد متوسطات. على سبيل المثال، تفرض Liberty Tax Service رسومًا مرتفعة تبلغ 14%! تأكد من مقارنة التكاليف في نفس الصناعة.

من المهم أيضًا أن نفهم كيف يحسب صاحب الامتياز الإتاوات:

في بعض الأحيان تعتمد نسب الإتاوات على الحجم. مع ارتفاع حجم مبيعاتك، قد تنخفض نسبة حقوق الملكية.

في بعض الأحيان يمكن أن تكون الإتاوات مبلغًا ثابتًا بدلاً من نسبة مئوية. يتقاضى أصحاب الامتياز مثل Fantastic Sams، وهو امتياز لصالون تصفيف الشعر، مبلغًا ثابتًا يبلغ حوالي 360 دولارًا في الأسبوع. يمكن أن يكون هذا أمرًا إيجابيًا، لأنه مع زيادة الإيرادات، لا تزيد الرسوم. يمكن أن يكون سلبيًا إذا انخفضت المبيعات.

رسوم التسويق

يجب على أصحاب الامتياز عادةً المساهمة في صندوق الإعلان والتسويق الوطني الخاص بصاحب الامتياز. تساعد رسوم التسويق في الإعلان عن العلامة التجارية التي تعمل تحتها. وقد يدعم أنواعًا معينة من التسويق أيضًا، مثل التسويق عبر الإنترنت.

تتراوح رسوم التسويق النموذجية من 1% إلى 2% من إجمالي الإيرادات. عادة ما يتم دفع هذا المبلغ شهريا.

تذكر أن الاعتراف بالعلامة التجارية الوطنية يعد أحد المزايا التي تحصل عليها من خلال ملكية الامتياز. من شأن ميزة العلامة التجارية هذه أن تسهل عليك جذب العملاء إلى منفذ البيع المحلي الخاص بك. ولهذا السبب يطلب معظم أصحاب الامتياز من أصحاب الامتياز تقاسم المسؤولية عن تكاليف الإعلان والتسويق.

كيف يمكنك العثور على مبالغ الرسوم؟

إن عالم الامتياز واسع النطاق، ويمكن أن تكون التكاليف المرتبطة به باهظة بنفس القدر. إذا كنت تفكر في شراء امتياز، فمن الضروري أن تفهم مكان العثور على جميع المعلومات المالية ذات الصلة.

في المقام الأول، توجد هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح عن الامتياز (FDD)، وهي تفويض بموجب قاعدة الامتياز الخاصة بلجنة التجارة الفيدرالية.

لا تضمن هذه القاعدة الشفافية فحسب، بل تجعل من واجب صاحب الامتياز أيضًا تقديم FDD إلى كل صاحب امتياز محتمل.

على الرغم من أنك قد تجد بعض المقتطفات من المعلومات على موقع الويب الخاص بصاحب الامتياز أو الكتيبات الترويجية، فإن FDD هو الذي سيمنحك التخطيط المالي الشامل.

رسوم الامتياز مقابل الاستثمار الأولي – نفس الشيء؟

في حين أن هذه المصطلحات قد تبدو متشابهة، إلا أنها تخدم أغراضًا مختلفة في عالم الامتياز. عادةً ما تكون رسوم الامتياز عبارة عن تكلفة مقدمة لمرة واحدة تمنحك الترخيص لتشغيل الامتياز.

ومع ذلك، فإن الاستثمار الأولي يشمل مجموعة واسعة من النفقات. كما هو مطلوب بموجب قاعدة الامتياز الخاصة بلجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، يجب على أصحاب الامتياز تحديد تفصيل مفصل لإجمالي الاستثمار الأولي في جدول منظم.

يتضمن هذا الرقم الشامل، على سبيل المثال لا الحصر، المخزون الأولي والإيجار والودائع الأمنية وأساسيات العلامة التجارية مثل اللافتات والتدريب الأولي وأي نفقات تأسيسية أخرى.

هل يمكنك التفاوض على رسوم الامتياز؟

الامتياز متجذر في مبدأ الاتساق. يمتد هذا إلى هيكل الرسوم أيضًا. إذا كنت صاحب امتياز مبتدئ، فمن المحتمل أن رسوم الامتياز عادة ما تكون غير قابلة للتفاوض.

وذلك لأن عقود الامتياز، التي يطلق عليها عادة عقود الالتزام من قبل المتخصصين القانونيين، مصممة لتكون قياسية، مع وجود مجال صغير للتعديل.

ومع ذلك، إذا كنت من أصحاب الامتياز المتمرسين ولديك علاقة راسخة مع صاحب الامتياز، فقد يكون هناك مجال للمناورة. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الذين يدخلون ساحة الامتياز، يظل التفاوض بشأن الرسوم احتمالًا بعيدًا.

هل تختلف الرسوم؟

كلما تعمقت في موضوع الامتياز، ستدرك أنه لا توجد رسوم موحدة تناسب الجميع. يحدد كل صاحب امتياز هيكل الرسوم الخاص به، والذي يتناسب مع نموذج أعماله وحضوره في السوق.

في بعض الأحيان، يتم تنظيم هذه الرسوم بناءً على متغيرات ديناميكية. على سبيل المثال، قد تكون الرسوم متوقفة على عدد المستهلكين في منطقة معينة.

باعتبارك صاحب امتياز محتمل، من الضروري إجراء تحليل دقيق لهيكل رسوم كل امتياز لاتخاذ قرار مستنير.

هناك حالات أخرى قد تختلف فيها الرسوم، بما في ذلك:

تطوير متعدد الوحدات؛

الامتيازات الرئيسية؛

رسوم التجديد يتم فرضها عندما يجدد صاحب الامتياز الاتفاقية – وقد تكون أقل أو تخضع للتفاوض؛ أو

المتقدمون من المحاربين القدامى أو الأقليات أو أول رقم X للتقدم عندما يكون امتيازًا جديدًا.

ماذا لو لم تدفع؟

إن اختيار التنازل أو تأخير دفع رسوم الامتياز ليس قرارًا يجب اتخاذه باستخفاف. يعد التزام صاحب الامتياز بالوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أمرًا بالغ الأهمية.

يمكن أن يؤدي التخلف عن سداد المدفوعات إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك احتمال فقدان ترخيص الامتياز نفسه. أبعد من ذلك، قد يقوم صاحب الامتياز باتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب الامتياز المتخلف، مما يزيد من تعقيد تحدياته.

حجب كاحتجاج

قد تكون هناك سيناريوهات حيث يشعر صاحب الامتياز بالتغيير – ربما يعتقدون أن صاحب الامتياز لا يقدم الدعم أو الموارد الموعودة. في مثل هذه الحالات، قد تبدو فكرة حجب رسوم الامتياز كدليل على المعارضة أو لممارسة الضغط على صاحب الامتياز مغرية.

ومع ذلك، فإن التصرف بناءً على مثل هذه الدوافع يمكن أن يكون ضارًا. يحذر الخبراء القانونيون، مثل الفريق في Garner وGinsburg وJohansen، PA، من مثل هذا المسار من العمل.

ويؤكدون أن الاحتفاظ بالإتاوات أو المستحقات الأخرى قد يوفر عن غير قصد لصاحب الامتياز نفوذًا أكبر على صاحب الامتياز، مما يضع الأخير في موقف أكثر ضعفًا.

اطلب مستشارًا قانونيًا

من الضروري أن يفهم أصحاب الامتياز خطورة التزاماتهم المالية وعواقب التخلف عن السداد. في حالة ظهور خلافات أو مخاوف، بدلاً من اللجوء إلى حجب المدفوعات، فمن الحكمة طلب المشورة القانونية.

يمكن للمحامي المتمرس تقديم رؤى حول أفضل مسار للعمل والمساعدة في التغلب على تعقيدات اتفاقية الامتياز. ومن خلال توجيهاتهم، يمكن لأصحاب الامتياز معالجة المخاوف والنزاعات بشكل أكثر بناءة، وتقليل المخاطر وضمان عمليات أكثر سلاسة.

شيء صغير

ينطوي الامتياز على علاقة تكافلية بين صاحب الامتياز والحائز على الامتياز، ملزمة بالالتزامات التعاقدية. وتشكل رسوم الامتياز ــ سواء كانت مدفوعات لمرة واحدة أو إتاوات متكررة ــ أهمية مركزية في هذه العلاقة.

في حين أن معظم هذه الرسوم غير قابلة للتفاوض، إلا أنها تعكس التزام صاحب الامتياز بالعمل. في مواجهة الخلافات أو الهفوات المتصورة، يكون التواصل المفتوح والاستشارة القانونية أكثر فعالية بكثير من حجب المدفوعات.

فهو يضمن حماية حقوق صاحب الامتياز مع الحفاظ على قدسية علاقة الامتياز.