ستساعدك المقالة التالية: ما هي شركة ذات مسؤولية محدودة؟

LLC تعني شركة ذات مسؤولية محدودة. ينجذب العديد من أصحاب الأعمال إلى تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب الميزة الأكثر جاذبية لهذا الكيان التجاري: توفر الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحماية للأصول الشخصية للمالكين والأعضاء.

هل شركة ذات مسؤولية محدودة هي الاختيار الصحيح لعملك؟ دعنا نستكشف هيكل العمل – إيجابياته وسلبياته – حتى تتمكن من اتخاذ القرار.

ما هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وكيف تعمل؟

في هيكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكن أن يكون هناك مالك واحد، أو مالكان (شراكة)، أو العديد من الأعضاء. وبالمثل، ما هي اتفاقية التشغيل ذات المسؤولية المحدودة؟

هناك خيارات في الهيكل الإداري. يمكن لجميع الأعضاء أن يكون لهم دور في الإدارة من خلال الحصول على حقوق التصويت. يمكن أن تكون حقوق التصويت “مرجحة” أو تتمتع بنفوذ أكبر وفقًا لنسبة ملكية العضو في الشركة.

العضوية في شركة ذات مسؤولية محدودة قابلة للتحويل. مشاركة الأعضاء في الأرباح والخسائر؛ وإذا كانت شراكة، فإن الشركاء يشتركون في الأرباح والخسائر.

يمكن للمالكين اختيار ما إذا كانوا سيخضعون للضريبة أم لا كشراكة أو شركة S Corp، أيهما سيكون أكثر فائدة.

تم توضيح كل هذه الأنواع من القرارات في وثيقتين رئيسيتين: مواد التنظيم واتفاقية التشغيل. مقالات اسم المنظمة من هو وما هي أدوارهم. توضح اتفاقية التشغيل تفاصيل هيكل الأعمال وخطوات نقل العضويات وكيفية إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

هل يجب أن أبدأ شركة ذات مسؤولية محدودة؟

هناك سببان رئيسيان لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة LLC: 1. لحماية الأصول الشخصية للمالكين أو الأعضاء من المسؤولية في حالة فشل العمل و2. لتحقيق المزايا الضريبية. لمزيد من المعلومات، اقرأ أسباب إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ونوع الأعمال التي يجب أن تكون واحدة، على سبيل المثال، شركة صغيرة ذات مسؤولية محدودة.

ما هي فوائد وجود شركة ذات مسؤولية محدودة؟

هناك العديد من الفوائد لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، الأمر الذي يطرح أيضًا السؤال: ما الذي يمكنك فعله مع شركة ذات مسؤولية محدودة؟ هذا لا يعني أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الخيار الأفضل لكل شركة. يمكن أن يكون هناك العديد من السلبيات التي تتناسب مع الإيجابيات – راجع إيجابيات وسلبيات شركة ذات مسؤولية محدودة.

فيما يلي قائمة بالفوائد:

حماية المسؤولية المحدودة: الأصول الشخصية للمالكين والأعضاء محمية.

الخيارات الضريبية: يمكن أن تنتقل التأثيرات الضريبية إلى المالكين أو الأعضاء كدخل على الإقرار الضريبي للفرد (ضريبة المرور)، أو يمكن أن تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة للضريبة باعتبارها شركة C أو شركة S.

إمكانية نقل العضوية: يمكن أن يكون هذا بسيطًا جدًا كما هو منصوص عليه في اتفاقية التشغيل.

مرونة الإدارة: يمكن أن يكون لدى الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد يكون عضوًا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة تعيين مدير ليس عضوًا. يمكن إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل لجنة.

تمرير الربح والخسارة: يمكن تمرير أرباح وخسائر شركة ذات مسؤولية محدودة إلى الأعضاء الأفراد (ضريبة المرور)، وتعديلها لتعكس النسبة المئوية للملكية.

يمكن للأعضاء الحصول على حقوق التصويت.

العضويات الصامتة: عندما يتم تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة، لا يلزم إدراج الأعضاء في المستندات.

تحصيل الضرائب: يمكن أن يكون تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة وسيلة لتجنب الازدواج الضريبي. إذا كانت الشركة عبارة عن شركة، فقد تخضع الشركة نفسها للضريبة، وقد يتم أيضًا فرض ضريبة على المالكين على الأرباح.

ما هي الجوانب السلبية لشركة ذات مسؤولية محدودة؟

أحد الجوانب السلبية الرئيسية لتشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة هو أن رسوم التجديد السنوية يمكن أن تكون مرتفعة. الرسوم تختلف حسب الدولة. هناك أيضًا متطلبات النشر – والتي تختلف أيضًا حسب الولاية – والتي يجب استيفاؤها حتى تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة قيد التشغيل.

لمعرفة المزيد، اقرأ إيجابيات وسلبيات شركة ذات مسؤولية محدودة.

هناك سلبيات إضافية.

قد يكون من الصعب جمع رأس المال عند تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة.

على الرغم من سهولة نقل العضويات، إلا أنه قد يكون من الصعب نقل الملكية.

يتم فرض ضريبة على الأرباح على الفور. لا يوجد خيار لإعادة استثمار الأرباح بدلاً من ذلك، كما هو الحال مع الشركة.

تقيد بعض الولايات أنواعًا معينة من الشركات من تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة.

أين يجب أن أقوم بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟

تقوم بتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة مع وزير خارجيتك. قد تختلف رسوم التسجيل من 40 دولارًا إلى 500 دولارًا حسب المكان الذي تعيش فيه. قد تختلف متطلبات التقديم وفقًا لقانون الولاية.

قبل تقديم الملف، ستحتاج إلى تسمية شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) الخاصة بك، وكذلك كتابة مقالات التنظيم واتفاقية التشغيل الخاصة بك.

ما هي الأنواع المختلفة للشركات ذات المسؤولية المحدودة؟

هناك العديد من أنواع مختلفة.

عضو واحد ذ م م: هذا مثل ملكية فردية مع فوائد. الملكية الفردية لا تحمي مالكها من المسؤولية، ولكن شركة ذات عضو واحد تفعل ذلك.

هذا مثل ملكية فردية مع فوائد. الملكية الفردية لا تحمي مالكها من المسؤولية، ولكن شركة ذات عضو واحد تفعل ذلك. شركة ذات مسؤولية محدودة يديرها الأعضاء: تذهب الأرباح والخسائر إلى الأعضاء (الضرائب العابرة)، ويقوم الأعضاء بإدارة الشركة. شركة ذات مسؤولية محدودة هي نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة متعددة الأعضاء.

تذهب الأرباح والخسائر إلى الأعضاء (الضرائب العابرة)، ويقوم الأعضاء بإدارة الشركة. شركة ذات مسؤولية محدودة هي نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة متعددة الأعضاء. الشراكة العائلية المحدودة ذ.م.م: شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لأفراد العائلة كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة متعددة الأعضاء.

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لأفراد العائلة كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة متعددة الأعضاء. المهنية ذ م م: تتم إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل مدير.

تتم إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل مدير. شركة ذات مسؤولية محدودة محدودة: هذا النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة موجود فقط في ولاية نيفادا. لا يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة توزيع الأرباح إلا بعد مرور 10 سنوات على تشغيلها.

هذا النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة موجود فقط في ولاية نيفادا. لا يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة توزيع الأرباح إلا بعد مرور 10 سنوات على تشغيلها. شركة L3C: شركة ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى الربح ولكن مع التوزيع الخيري للأرباح.

شركة ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى الربح ولكن مع التوزيع الخيري للأرباح. شركة مجهولة ذات مسؤولية محدودة: هذا النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة موجود فقط في نيو مكسيكو. تفاصيل الملكية ليست في أي وثائق.

هذا النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة موجود فقط في نيو مكسيكو. تفاصيل الملكية ليست في أي وثائق. شركة ذات مسؤولية محدودة غير ربحية: شركة ذات مسؤولية محدودة هي منظمة غير ربحية تتمتع بوضع 501c3.

شركة ذات مسؤولية محدودة هي منظمة غير ربحية تتمتع بوضع 501c3. سلسلة ذ م م: سلسلة LLC متاحة في 8 ولايات. يتم تنظيم سلسلة LLC من خلال قطاعات داخلية، مثل الأعضاء والمديرين والأصول والمصالح. يتم تقاسم الأرباح من قبل الأعضاء.

سلسلة LLC متاحة في 8 ولايات. يتم تنظيم سلسلة LLC من خلال قطاعات داخلية، مثل الأعضاء والمديرين والأصول والمصالح. يتم تقاسم الأرباح من قبل الأعضاء. الشراكة العامة ذ.م.م – شركة ذات مسؤولية محدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الأعضاء.

شركة ذات مسؤولية محدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الأعضاء. شراكة محدودة ذ.م.م – هناك عضوان على الأقل، أحدهما شريك عام والآخر شريك محدود. عادةً ما يكون الشريك المحدود شريكًا صامتًا.

أنواع ملخص شركة ذات مسؤولية محدودة

نوع شركة ذات مسؤولية محدودةالوصف عضو واحد ذ م م ملكية فردية مع حماية المسؤولية. عضو مدار LLC متعدد الأعضاء؛ الأرباح/الخسائر تذهب إلى الأعضاء؛ أعضاء يديرون الشركة. الشراكة العائلية المحدودة ذ.م.م مملوكة لأفراد الأسرة. المهنية ذ.م.م يديرها مدير. شركة ذات مسؤولية محدودة فقط في ولاية نيفادا. لا يمكن توزيع الأرباح لمدة 10 سنوات. شركة L3C الربح مع التوزيع الخيري للأرباح. مجهول ذ م م فقط في نيو مكسيكو؛ تفاصيل الملكية غير موثقة. شركة غير ربحية منظمة غير ربحية مع حالة 501c3. سلسلة ذ.م.م متوفر في 8 ولايات. تنظمها القطاعات الداخلية. الشراكة العامة ذ.م.م شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الأعضاء. شركة محدودة الشراكة ذ.م.م عضوين على الأقل؛ شريك عام واحد

ما نوع الكيان التجاري الذي يمكنني تشكيله بدلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة؟

يمكنك تكوين شراكة لشركة ليست شركة ذات مسؤولية محدودة، أو يمكنك تشكيل شركة – شركة ac أو شركة s. وفيما يلي نظرة على كيفية اختلاف كل نوع من الكيانات التجارية عن شركة ذات مسؤولية محدودة، وعن بعضها البعض. وفي كل منها، يختلف هيكل الملكية.

شراكة: كما هو الحال مع شركة ذات مسؤولية محدودة، يمكنك الحصول على شراكة ذات مسؤولية عامة أو محدودة أو محدودة. في حالة الشراكة المحدودة، يقدم الشركاء تقاريرهم إلى شريك عام. في الشراكة العامة، يتحمل جميع المالكين مسؤولية متساوية عن الديون والأرباح. الشراكة ذات المسؤولية المحدودة تحمي الأصول الشخصية. فلماذا شركة ذات مسؤولية محدودة بدلا من ذلك؟ الأوراق أسهل.

الشركات S: تقوم شركة S بإصدار الأسهم والمالكين هم المساهمين. توفر شركة S أيضًا حماية المسؤولية للمالكين. يتم فرض ضريبة على مالكي شركة S Corporation بناءً على عدد الأسهم التي يمتلكونها. يجب على مالكي شركة S الإبلاغ عن أرباحهم في إقرارات ضريبة الدخل الشخصية.

إذا كنت تتساءل هل يجب أن أختار حالة S Corp لشركة ذات مسؤولية محدودة، فهذا دائمًا خيار مع استمرار نمو عملك.

ج- الشركات: شركة C هي شركة مسجلة تخضع للضريبة بشكل منفصل عن أصحابها، الذين يخضعون للضريبة أيضًا. توفر C-Corporation أيضًا حماية المسؤولية للمالكين. موظفو الشركات C لديهم خيارات الأسهم والفوائد. يجوز لأصحاب الأعمال اختيار شركات ذات مسؤولية محدودة للأغراض الضريبية بدلاً من الشركات C لتجنب الازدواج الضريبي على شركاتهم.

كيفية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)

يجب تقديم الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى وزير الخارجية حيث يتم تشكيل الشركات.

ستحتاج إلى تطوير مقالات التنظيم الخاصة بك، والتي تتضمن أسماء جميع الأعضاء والإدارة، واسم شركتك وعنوانها، واسم وعنوان وكيلك المسجل.

ستحتاج أيضًا إلى تطوير اتفاقية التشغيل الخاصة بك، والتي تحدد القواعد واللوائح الداخلية للشركة. تتضمن اتفاقية التشغيل أيضًا تفاصيل إدارة الشركة وخطة العمل لعمليات الشركة.

لمزيد من المعلومات حول هذه المواضيع، انتقل إلى كيف يمكنك إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة.

بعد قيامك بتشكيل وتقديم كيان تجاري ذو مسؤولية محدودة، سيكون لديك بعض الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها: تحقق من 10 أشياء تحتاج إلى القيام بها بعد تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة.

الأدوار والمسؤوليات في شركة ذات مسؤولية محدودة

تمامًا مثل الشركات، يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة أيضًا تحديد الأدوار والمسؤوليات لأعضائها. على الرغم من أنها ليست إلزامية، إلا أنها ممارسة جيدة، خاصة مع نمو الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

اتفاق التشغيل : من الضروري أن تقوم شركة ذات مسؤولية محدودة بصياغة اتفاقية تشغيل. توضح هذه الوثيقة الإجراءات التشغيلية للشركة وأدوار ومسؤوليات كل عضو. يمكن اعتباره كتاب قواعد الشركة.

: من الضروري أن تقوم شركة ذات مسؤولية محدودة بصياغة اتفاقية تشغيل. توضح هذه الوثيقة الإجراءات التشغيلية للشركة وأدوار ومسؤوليات كل عضو. يمكن اعتباره كتاب قواعد الشركة. عملية إتخاذ القرار : في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكن اتخاذ القرارات بشكل جماعي أو قد تتطلب موافقة بالإجماع، اعتمادًا على اتفاقية التشغيل. إن القرارات المهمة، مثل ضم عضو جديد أو تحمل دين كبير، يجب أن تكون لها عمليات تصويت واضحة.

: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكن اتخاذ القرارات بشكل جماعي أو قد تتطلب موافقة بالإجماع، اعتمادًا على اتفاقية التشغيل. إن القرارات المهمة، مثل ضم عضو جديد أو تحمل دين كبير، يجب أن تكون لها عمليات تصويت واضحة. الواجبات والمسؤوليات: قد يكون لكل عضو واجبات ومسؤوليات محددة، مثل إدارة الشؤون المالية، أو الإشراف على التسويق، أو التعامل مع العمليات اليومية. ومن الضروري توضيح هذه الأدوار لتجنب التداخل أو الفجوات.

الإدارة والهيكل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة

الشركات لديها إدارة منظمة وهياكل الأعمال. على سبيل المثال، هناك اجتماعات لمجالس إدارة الشركات، ويجب تدوين محتوى اجتماعات الشركة كتابيًا وتسجيلها.

هياكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشكل عام ليست صارمة كما هي الحال مع الشركات. وذلك لأن المالكين أو الأعضاء الذين يؤسسون شركة ذات مسؤولية محدودة يضعون الإرشادات الخاصة بشركات ذات مسؤولية محدودة. هذا لا يعني أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يمكن أن يكون لها مجلس إدارة، على غرار إعداد الشركة.

هناك نوعان رئيسيان من هياكل الأعمال ذات المسؤولية المحدودة. مع أي من الهيكلين، يمكن للأعضاء أن يقرروا أن يكون لديهم مجلس إدارة. سيكون للأعضاء حقوق التصويت بناءً على حجم استثمارهم الرأسمالي في الشركة.

تمكن العضو

عادةً ما يحتوي هذا النوع من هيكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة على عدد صغير من الأعضاء. عادة، كل عضو لديه الخبرة ويريد دورًا نشطًا. هذا خيار جيد للشركات الصغيرة.

تمكن المدير

في هيكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة هذا، يتم اختيار شخص واحد كمدير. يمكن أن يكون الشخص المختار كمدير عضوًا أو غير عضو. يمكن للأعضاء استبدال المدير ويتم ذلك عادةً عن طريق التصويت.

ما هي تكلفة تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة؟

اعتمادًا على التكلفة من ولاية إلى أخرى، يمكن أن تختلف تكلفة الملف من 40 دولارًا إلى 500 دولار. يتم تقديم الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى وزير الخارجية.

سوف تتحمل تكاليف إضافية بالطبع إذا اخترت تعيين محامٍ و/أو محاسب. قد تحتاج إلى محاسب لإرشادك بشأن الآثار الضريبية للأنواع المختلفة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وإعدادات الشركات.

كيف يتم فرض ضريبة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟

توفر جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة حماية للأصول وتخضع جميعها للضريبة. يعتمد التصنيف الضريبي على هيكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

إذا كان هناك عضو واحد فقط، يتم فرض ضريبة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها ملكية فردية. في اللغة الضريبية، تسمى الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات العضو الواحد “الكيانات المهملة” ويتم الإبلاغ عن الأرباح والخسائر في الجدول “ج” من الإقرارات الضريبية.

إذا كان هناك عضوان، يتم فرض ضريبة على الشركات ذات المسئوولية المحدودة كشراكات.

يتم فرض ضريبة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة متعددة الأعضاء كشراكات. يجب على الأعضاء الإبلاغ عن أرباح وخسائر شركة ذات مسؤولية محدودة باستخدام نموذجين، 1065 للأرقام الإجمالية والجدول K-1 للأرقام الفردية.

تخضع شركة C للضريبة كعمل تجاري. يقوم أصحاب الشركات C أيضًا بالإبلاغ عن دخلهم من الضرائب الشخصية. يجب الإبلاغ عن ديون الشركة وأرباحها. هذا هو الازدواج الضريبي.

بالنسبة لشركة S، المالكون هم المساهمين. يقوم المالكون بالإبلاغ عن حصتهم من الدخل في الجدول K-1.

هل يجب علي تغيير ملكيتي الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة؟

السبب الرئيسي للانضمام إلى صفوف الشركات ذات المسؤولية المحدودة هو حماية الأصول الشخصية.

إذا كنت مالكًا وحيدًا، فقد تتمكن من التمتع بمعدل ضريبة الدخل المنخفض. ومع ذلك، فأنت أيضًا مسؤول عن ديون العمل. إذا كان لديك ديون تجارية كمالك وحيد، فقد يتمكن الدائنون من متابعة ممتلكاتك الشخصية.

هل تريد المزيد من المعلومات المتعمقة؟ انتقل إلى كيفية تغيير ملكيتك الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة: 6 خطوات سهلة.

كيف يحصل أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة على رواتبهم؟

يتقاضى أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة رواتبهم من خلال حصتهم في الربح. يتم الدفع للمالكين أو الأعضاء عبر التوزيع الذي ينتقل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة إليهم. يجب عليهم الإبلاغ عن الدخل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في إقرار ضريبة الدخل الشخصي الذي يقدمونه.

إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة S، فإن الشركة تصدر الأسهم ويتم فرض ضريبة على المالكين على أساس الأسهم التي يمتلكونها.

إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة C، فسيتم فرض ضريبة على المالكين بناءً على أرباحهم مع الشركة.

ما هو الوكيل المسجل؟

الوكيل المسجل هو الشخص الذي يعينه قادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يقبل الوكيل المسجل المستندات القانونية نيابة عن الشركة. وللقيام بهذا الدور، يجب أن يكون الشخص متاحًا أثناء ساعات العمل.

يجب تقديم الوكيل المسجل إلى الولاية عند تقديم معلومات شركة ذات مسؤولية محدودة. يجب أن يكون الشخص مسجلاً في الدولة كوكيل مسجل، وأن يكون مقيمًا في الولاية.

ما هي اتفاقية التشغيل ذات المسؤولية المحدودة؟

توضح اتفاقية تشغيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أدوار المالكين والمديرين والأعضاء. تتضمن الاتفاقيات أيضًا اللوائح الداخلية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتفاصيل الإدارة والعمليات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.

كيف تقوم بإعداد اتفاقية التشغيل؟ لمزيد من المعلومات، انتقل إلى هل تحتاج شركة ذات مسؤولية محدودة إلى اتفاقية تشغيل؟. لمعرفة المزيد حول ما يجب تضمينه، تحقق مما إذا كان تعديل اتفاقية تشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة هو الخطوة الصحيحة بالنسبة لك.

هل أحتاج إلى محام لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟

يعتمد ذلك على مدى تعقيد شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC). هل هو مالك واحد؟ ربما يمكنك المشي بنفسك من خلال ذلك.

إذا كان لديك اتفاقية تشغيل معقدة أو شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الأعضاء، فقد يكون من الأفضل الاستعانة بمحامي. قد تكون بعض الأعمال الورقية – وخاصة إعادة التعبئة وإعداد التقارير السنوية – أمرًا شاقًا ويجب إكمالها في الوقت المناسب. يغيب عن الموعد النهائي؟ سيكون عليك تقديم الملف مرة أخرى.

ولماذا لا يكون لأصحاب الأعمال الحرية في التركيز على بناء الأعمال؟ يمكنك وضع كافة الأمور القانونية الخاصة بك في أيدي محامٍ على دراية جيدة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. هناك محامون متخصصون في مجال المسؤولية المحدودة لشركة ذات مسؤولية محدودة.

قد يتمكن محاميك أيضًا من إعطائك إرشادات بشأن نوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأفضل لعملك.

هل يجب علي تكوين شراكة أو شركة ذات مسؤولية محدودة؟

توفر كل من الشراكة والشركات ذات المسؤولية المحدودة حماية ذات مسؤولية محدودة.

تعمل الشراكة العامة كشركة تجارية تحت أسماء المالكين كمشروع مشترك. يشارك المالكون في الربح والخسارة – ويكون المالكون مسؤولين شخصيًا عن ديون الشركة.

ما الذي تحمي شركة ذات مسؤولية محدودة عملك منه؟

شركة ذات مسؤولية محدودة تحميك من:

الاستيلاء على أصولك الشخصية. بمعنى آخر، إذا فشلت أعمالك ذات المسؤولية المحدودة، فلا يمكن للدائنين وضع حجز على منزلك أو حسابك المصرفي الشخصي أو ممتلكاتك. ضريبة مضاعفة. ستدفع ضريبة الدخل على أي أرباح تحققها الشركة ذات المسؤولية المحدودة (أو على حصتك من الأرباح). ستقوم بالإبلاغ عن الدخل أو الخسارة في ضريبة الدخل الشخصية الخاصة بك في الجدول C. يتم تسميته على أنه مشارك في عمل تجاري كعضو في شركة ذات مسؤولية محدودة. لا يتعين على الشركات ذات المسؤولية المحدودة إدراج أسماء جميع أعضائها في المستندات المقدمة للشركة.

هل أحتاج إلى رقم تعريف صاحب العمل (EIN) لشركة ذات مسؤولية محدودة؟

نعم، إذا كنت شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عضو واحد. بمعنى آخر، إذا قمت بتحويل ملكية فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عضو واحد.