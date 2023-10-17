ستساعدك المقالة التالية: ما هي قيمة SEO لنطاق المستوى الأعلى؟

إن تسجيل اسم النطاق هو أول شيء يجب فعله عند بدء موقع ويب. ومع ذلك، فحتى هنا نواجه قضية مثيرة للجدل للغاية: أي نطاق TLD يجب أن نختار؟ نحن لا نريد أن نرتكب خطأ في البداية، لذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار كل نقطة.

1. هل تهتم Google بنطاق المستوى الأعلى عند تصنيف مواقع الويب؟

عند الحديث عن نطاقات TLD محددة إقليميًا، فإن الإجابة هي نعم بالطبع. كما اتفقنا بالفعل، فإن نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد هو الأداة الأكثر فعالية للاستهداف الجغرافي.

ولكن ماذا عن النطاقات غير الخاصة بكل بلد؟ هل يهم مع خوارزمية جوجل؟ سؤال سهل للغاية ولكن لا توجد إجابة محددة له.

تاريخياً، أ نطاق المستوى الأعلى العام (رابط wiki) يوضح نوع المؤسسة التي ينتمي إليها موقع الويب:

.com = “تجاري” (نطاق TLD مفتوح)

.edu = ‘تعليمي’ (محدود)

.gov = “حكومي” (محدود)

.mil = ‘عسكري’ (محدود)

.org = “منظمة (غير ربحية)” (نطاق TLD مفتوح)

.name = “الأفراد، بالاسم” (نطاق TLD مفتوح)

.net = ‘شبكة’ (نطاق TLD مفتوح)

.biz = ‘business’ (نطاق TLD مفتوح)، وما إلى ذلك

لذلك من الناحية المثالية يجب أن يعني TLD شيئًا ما، وهو يفعل ذلك بغض النظر عن مدى محاولة موظفي Google إقناعنا بأن الرابط من رابط ‎.gov أو ‎.edu لا يساوي أكثر من رابط من موقع ‎.com؛ ومن الناحية العملية نرى أن هذا ليس صحيحا تماما. ومع ذلك، في حين أن مشرفي المواقع أصبحوا أكثر ذكاءً في التعامل مع معنى TLD (حتى تلك غير المفتوحة للتسجيل)، فإن محركات البحث مجبرة على ذلك. لتقليل إلى الحد الأدنى تأثير مجال المستوى الأعلى على الخوارزمية.

الآن دعونا نلقي نظرة على ما يقوله كبار المسئولين الاقتصاديين ذوي الخبرة:

يبدو أن Google تنظر إلى نطاق المستوى الأعلى على أنه كلمة منفصلة : على سبيل المثال، البحث عن [fishing net] نحصل على نطاقات .net في الصفحة الأولى أكثر مما نحصل عليه عند البحث عنها [fishing netting].

: على سبيل المثال، البحث عن [fishing net] نحصل على نطاقات .net في الصفحة الأولى أكثر مما نحصل عليه عند البحث عنها [fishing netting]. جوجل يبدو يكون موجه ناحية كذا نطاقات .info والسبب في ذلك هو جدا سعر منخفض لنطاقات .info وبالتالي إساءة استخدامها من قبل مرسلي البريد العشوائي.

2. ما هي النقاط الأخرى التي يجب مراعاتها عند اختيار TLD؟