ستساعدك المقالة التالية: ما هي مدة قائمة انتظار Instacart (وهل يمكنك تخطيها؟)

لذلك ، أنت تحاول زيادة دخلك الشهري ، فأنت تتقدم لتصبح Instacart Shopper ، و بام: واجهت قائمة انتظار Instacart.

إذا كان هذا يبدو وكأنه السيناريو الخاص بك ، فأنت لست وحدك.

كانت Instacart في موجة توظيف خلال السنوات القليلة الماضية ، ولكن الآن ، أصبحت العديد من الأسواق مشبعة. ينتج عن هذا المتسوقين الجدد مواجهة قائمة انتظار Instacart عند محاولة التقديم!

لكن لا تقلق: لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات لفكرة الزحام الجانبي ، حتى لو كنت حاليًا في قائمة انتظار Instacart ولا يمكنك جني الأموال من توصيل البقالة بعد.

حان الوقت لتغطية كل ما تحتاج لمعرفته حول قائمة انتظار Instacart Shopper وإلى متى يجب أن تتوقع الانتظار!

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ما هي قائمة انتظار Instacart؟

قائمة انتظار Instacart هي قائمة يتم وضع المتقدمين الجدد في Instacart Shopper عليها إذا كان هناك الكثير من المتسوقين الآخرين في السوق.

بمعنى آخر ، إذا كان لدى Instacart عدد كبير جدًا من المتسوقين في منطقتك ولم يحصل أحد على مجموعات Instacart ، فهناك فرصة جيدة لأن ينتهي بك الأمر في قائمة الانتظار.

يمكنك أيضًا وضعك في قائمة انتظار Instacart إذا لم يكن النظام الأساسي متاحًا في الرمز البريدي أو الرمز البريدي الخاص بك.

هذا ما يحدث لي الآن لأن Instacart غير متوفر في مدينتي ، لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو الانتظار!

ما هي مدة قائمة الانتظار ل Instacart؟

وفقًا لـ Instacart ، تختلف الجداول الزمنية من منطقة إلى أخرى لقائمة انتظار Instacart ، لذلك كم من الوقت تنتظر يعتمد على السوق الخاص بك. بالنسبة للعديد من المتسوقين ، يستغرق الخروج من قائمة الانتظار شهورًا ، على الرغم من أنك قد تنتظر بضعة أيام أو أسابيع فقط إذا حالفك الحظ.

هذه هي المعلومات الرسمية Instacart Twitter قام الحساب بالتغريد من قبل ، ولا توجد سياسة رسمية لطول قائمة الانتظار.

لذلك ، قد تكون في قائمة انتظار Instacart لعدة أسابيع. بدلاً من ذلك ، قد ينتهي بك الأمر بالانتظار لعدة أشهر قبل أن تتمكن من جني الأموال باستخدام Instacart.

ولكن ، ما الذي يقوله متسوقو Instacart الحقيقيون حول المدة التي تستغرقها قائمة انتظار Instacart؟

حسنًا ، يحتوي موضوع Reddit هذا على r / InstacartShopper على بعض القصص الثاقبة جدًا من Instacart Shopper الجديد.

هذا ما يقولونه عن أوقات قائمة الانتظار:

candipie79 يقول : “يبدو أن معظم قوائم الانتظار في الآونة الأخيرة تتجه نحو منطقة الأشهر.”

: “يبدو أن معظم قوائم الانتظار في الآونة الأخيرة تتجه نحو منطقة الأشهر.” يقول sydroch : “انضممت في أبريل (في MO) دون تأخير ، لكنني لم أبدأ التسوق إلا منذ أسبوعين. قام زوجي بالتسجيل منذ 3 أسابيع وتم وضعه في قائمة الانتظار. لا أعتقد أنه سمع أي رد “.

: “انضممت في أبريل (في MO) دون تأخير ، لكنني لم أبدأ التسوق إلا منذ أسبوعين. قام زوجي بالتسجيل منذ 3 أسابيع وتم وضعه في قائمة الانتظار. لا أعتقد أنه سمع أي رد “. يقول lizzzo23 : “تقدمت بطلب العام الماضي قرب نهاية العام فقط على أمل الحصول على بعض الأموال الإضافية التي تم وضعها في قائمة الانتظار ولم أتلق أي رد منهم حتى مايو من هذا العام. أنا في منطقة لوس أنجلوس “.

: “تقدمت بطلب العام الماضي قرب نهاية العام فقط على أمل الحصول على بعض الأموال الإضافية التي تم وضعها في قائمة الانتظار ولم أتلق أي رد منهم حتى مايو من هذا العام. أنا في منطقة لوس أنجلوس “. lil_layne يقول: “انضممت إلى Instacart منذ شهرين في مدينتي بدون قائمة انتظار على الإطلاق.”

لذلك ، كما ترى ، فإن بعض متسوقي Instacart مدرجون في قائمة الانتظار لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن يتمكنوا من التسوق.

كان One Shopper مدرجًا في قائمة الانتظار لمدة 5 أو 6 أشهر ، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المتسوقين في سلسلة المحادثات الذين يمكنهم الانضمام دون وضعهم في قائمة انتظار Instacart على الإطلاق.

إذن ، باختصار ، يبدو أن متوسط ​​وقت قائمة انتظار Instacart هو حوالي 2 إلى 6 أشهر.

كيفية الخروج من قائمة انتظار Instacart

الطريقة الوحيدة للخروج من قائمة انتظار Instacart هي الانتظار حتى يتم فتح مكان في السوق الخاص بك.

لسوء الحظ ، لا تعمل الحيل للتلاعب بالنظام أو الاتصال بدعم Instacart Shopper لطلب الخروج من قائمة الانتظار هذه الأيام.

كانت هناك خدعة حيث يمكنك ذلك قم بالتسجيل في Instacart باستخدام رموز بريدية مختلفة ثم إرسال بريد إلكتروني إلى دعم العملاء لتغيير الرمز البريدي الخاص بك إلى السوق الخاص بك ، ولكن هذا ربما لم يعد يعمل.

البدائل أثناء وجودك في قائمة انتظار Instacart

إذا كنت عالقًا في قائمة انتظار Instacart ولكنك تريد كسب المزيد من المال هذا الشهر ، فلن يحالفك الحظ!

هناك العديد من الوظائف مثل Instacart والأفكار الجانبية الأخرى التي يمكنك اللجوء إليها أثناء انتظار Instacart لتصبح متاحة أو تفتح مراكز تسوق.

1. جرب تطبيقات توصيل الطعام الأخرى

هناك الكثير من التطبيقات التي تدفع لك مقابل القيادة ، وليس Instacart فقط.

بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن العديد من عربات القيادة هذه توصيل الطعام ومحلات البقالة ، لذا فإن العمل لا يختلف حتى عن كونك Instacart Shopper.

تتضمن بعض تطبيقات توصيل الطعام الشائعة:

DoorDash – احصل على أموال مقابل توصيل الطعام للناس في مدينتك. اقرأ منشورنا عن القيادة لـ DoorDash لأول مرة لمزيد من المعلومات!

– احصل على أموال مقابل توصيل الطعام للناس في مدينتك. اقرأ منشورنا عن القيادة لـ DoorDash لأول مرة لمزيد من المعلومات! أوبر إيتس – يتيح لك التقديم مع أوبر إيتس (Uber Eats) جني الأموال من توصيل الطعام إلى الأشخاص في مدينتك.

– يتيح لك التقديم مع أوبر إيتس (Uber Eats) جني الأموال من توصيل الطعام إلى الأشخاص في مدينتك. شيبت – تسوق وتسليم البقالة للأشخاص في مدينتك ، تمامًا مثل Instacart!

– تسوق وتسليم البقالة للأشخاص في مدينتك ، تمامًا مثل Instacart! Grubhub – توصيل الوجبات السريعة في مدينتك وكسب المال وفقًا لجدولك الخاص. اقرأ منشورنا على Grubhub مقابل DoorDash لمزيد من المعلومات!

– توصيل الوجبات السريعة في مدينتك وكسب المال وفقًا لجدولك الخاص. اقرأ منشورنا على Grubhub مقابل DoorDash لمزيد من المعلومات! المتجر الذي بالزاوية – مثل Instacart ، يدفعك هذا التطبيق للتسوق لشراء بقالة الناس ثم توصيلها إلى أبوابهم.

لقطة من أرباح سائق DoorDash من سائق قضى بعض الساعات الجادة في أسبوع واحد!

يمكنك الاشتراك في العديد من تطبيقات توصيل الطعام لاختبار ما هو الأفضل في السوق الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تستغرق التطبيقات الأخرى بعض الوقت للتسجيل أو قد تحتوي على قوائم انتظار مثل Instacart ، لذلك من الحكمة تجربة العديد من الشركات.

ولكن بشكل عام ، تعد تطبيقات توصيل الطعام طريقة رائعة لكسب المال بسرعة ، ويمكن أن تساعد في توجيهك إلى أن تصبح مواقع Instacart متاحة.

قراءة إضافية – هل تستحق DoorDash ذلك؟

2. جرب تطبيقات الحفلة الأخرى

إذا كنت عالقًا في قائمة انتظار Instacart ولم تجد نجاحًا مع تطبيقات توصيل الطعام الأخرى ، فيمكنك دائمًا تجربة تطبيقات gig الأخرى لكسب المال.

تتضمن بعض أمثلة تطبيقات gig التي يمكنك استخدامها:

ثابت – تطبيق مجاني يساعدك في العثور على وظائف gig المحلية وفرص الدخل.

– تطبيق مجاني يساعدك في العثور على وظائف gig المحلية وفرص الدخل. مفيد – كسب المال من إكمال المهام الماهرة للأشخاص في منطقتك.

– كسب المال من إكمال المهام الماهرة للأشخاص في منطقتك. TaskRabbit – أكمل الوظائف الفردية في مدينتك مثل التنظيف أو المساعدة التقنية باستخدام TaskRabbit.

– أكمل الوظائف الفردية في مدينتك مثل التنظيف أو المساعدة التقنية باستخدام TaskRabbit. روفر – يمكنك المشي مع الكلاب أو تقديم خدمات رعاية الحيوانات الأليفة من خلال Rover لكسب أموال إضافية.

– يمكنك المشي مع الكلاب أو تقديم خدمات رعاية الحيوانات الأليفة من خلال Rover لكسب أموال إضافية. Roadie – تسليم الطرود للأفراد والشركات في مدينتك كسائق Roadie.

– تسليم الطرود للأفراد والشركات في مدينتك كسائق Roadie. GoShare – إكمال عمليات التسليم القصيرة والطويلة كسائق GoShare.

– إكمال عمليات التسليم القصيرة والطويلة كسائق GoShare. Amazon ثني – اربح من 18 دولارًا إلى 25 دولارًا في الساعة بصفتك Amazon سائق توصيل.

يمكن لوظائف التوصيل من نظير إلى نظير مثل Roadie و GoShare أن تدفع أكثر بكثير من Instacart ، خاصة إذا كان لديك شاحنة صغيرة أو شاحنة بضائع حيث يمكنك توصيل حزم أكبر.

ويمكنك دائمًا اللجوء إلى تطبيقات gig مثل Steady أو الأسواق مثل TaskRabbit أو Handy إذا كنت ترغب في البقاء في منطقتك.

3. جرب الرموز البريدية الأخرى

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية الخروج من قائمة انتظار Instacart ، يمكنك محاولة إدخال عدة رموز بريدية في تطبيق المتسوق الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت المدن المجاورة بها أماكن مفتوحة.

لقد جربت هذا أثناء طلبي ، وللأسف ، لم ينجح ذلك. ومع ذلك ، هناك احتمال ألا يكون لمدينة مجاورة قائمة انتظار Instacart ، لذا فإن الأمر يستحق المحاولة.

إذا كنت تسافر كثيرًا للعمل أو لرؤية الأصدقاء والعائلة ، يمكنك أيضًا محاولة التقديم في تلك المدينة المحددة لمجرد إجراء جيد.

فقط تأكد من أن المدينة على بعد مسافة قصيرة بالسيارة وأنك هناك بشكل منتظم حيث لا فائدة من التقدم بطلب للحصول على سوق لم تتواجد فيه أبدًا.

قراءة إضافية – نصائح وحيل Instacart للمتسوقين.

أسئلة مكررة

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية إدارة قائمة انتظار Instacart Shopper أو الخيارات المتاحة لك إذا كنت عالقًا في الانتظار ، فيجب أن يساعد قسم الأسئلة الشائعة هذا في توضيح جميع خياراتك.

1. لماذا لدى Instacart قائمة انتظار؟

استأجرت Instacart الكثير من المتسوقين للمساعدة في الطلب خلال عام 2020 ، لذلك يحتوي الآن على قائمة انتظار للمتسوقين نظرًا لأن العديد من الأسواق بها عدد كبير جدًا من المتسوقين ولا توجد طلبات كافية.

2. هل Instacart توظف في منطقتي؟

أسرع طريقة للتحقق مما إذا كانت Instacart تقوم بالتوظيف في منطقتك هي إدخال الرمز البريدي الخاص بك على موقع الويب الخاص بها لمعرفة ما إذا كانت المواقع مفتوحة في منطقتك.

Instacart متاح في جميع الولايات الخمسين وآلاف المدن ، لذا نأمل أن تتمكن من ذلك قم بالتسجيل كمتسوق بدون أي مشاكل!

3. كم من الوقت يستغرق لتبدأ مع Instacart؟

إذا كنت في قائمة انتظار Instacart ، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تتمكن بالفعل من جني الأموال باستخدام Instacart.

ومع ذلك ، إذا كان بإمكانك البدء في العمل في السوق الخاص بك على الفور ، فعادة ما يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين للتسجيل ، والانتهاء من الإعداد ، وتكون مؤهلاً للتسوق في منطقتك.

4. كيف يمكنني التحقق من حالة قائمة انتظار Instacart الخاصة بي؟

ترسل لك Instacart رسائل بريد إلكتروني عندما تكون مؤهلاً للتسوق وإيقاف قائمة الانتظار ، لذا فإن أفضل طريقة للتحقق من حالتك للتحقق بانتظام من البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل فيه للتسوق.

هذا مهم ، للتأكد من التسجيل باستخدام عنوان بريد إلكتروني تستخدمه بالفعل وتعرف كلمة المرور الخاصة به.

لا تتصل بـ Instacart أو دعم العملاء عبر البريد الإلكتروني للتحقق من حالة قائمة الانتظار الخاصة بك ؛ Instacart يرسل لك رسائل بريد إلكتروني عندما تفتح بقعة.

5. هل يمكنني عمل Instacart في دولة أخرى؟

وفقًا لنصيحة المتسوقين Instacart على إنديد ، يمكنك القيام بـ Instacart في ولايات متعددة إذا تقدمت بالقيادة في العديد من الأسواق وحصلت على الموافقة.

هذا مشابه للتطبيق مع العديد من الرموز البريدية ، ولكن تأكد فقط من أن الرمز البريدي الثاني الذي تتقدم بطلب للحصول عليه قابل للقيادة!

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6. ماذا تعني رسالة Instacart No Spots المتوفرة؟

إذا تقدمت بطلب لتصبح متسوقًا ورأيت “لا توجد مواقع Instacart متاحة” ، فهذا يعني أنك في قائمة الانتظار. عليك الانتظار حتى تصبح المزيد من أماكن التسوق متاحة أو تأمل أن يتم إلغاء تنشيط المتسوقين الآخرين حتى تفتح الأماكن.

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افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل في فهم طول قائمة انتظار Instacart وبعض النصائح التي يمكنك استخدامها في الوقت الحالي للاستمرار في جني أموال إضافية.

هناك العديد من الطرق لكسب المال في اقتصاد الوظائف المؤقتة ، ولا يهم إذا كنت تقوم بالتوصيل مع DoorDash أو Uber Eats أو حتى تجربة العربات الأقل شهرة ، مثل GoPuff: لديك الكثير من الخيارات.

مهما كان ما تقرره ، آمل ألا تكون عالقًا في قائمة انتظار Instacart لفترة طويلة جدًا!

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